Bật mí cách trị thâm môi hiệu quả từ thiên nhiên

- Tiếp xúc thường xuyên với ánh mặt trời, thời tiết thay đổi gây khô và nứt nẻ.

- Thường xuyên uống các đồ uống nóng có chứa caffeine như cà phê và các loại trà nóng.

- Liên tục cắn và liếm môi.

- Cơ thể thiếu hụt sắt và vitamin B

- Nồng độ nội tiết tố thay đổi do tuổi tác, nhiễm trùng, bệnh tật.

- Hút thuốc lá nhiều…

- Yếu tố di truyền, bệnh tật…

Ngoài những yếu tố di truyền, bệnh tật… thì bạn có thể cải thiện và khắc phục tình trạng môi thâm đen theo các bước sau đây.

Môi thâm đen làm bản thân thiếu tự tin khi giao tiếp Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Chú trọng điều chỉnh phương pháp và chế độ ăn uống. Đồng thời che chắn dưới những tác dụng tiêu cực của môi trường: nắng nóng, hanh khô, khói bui…

Bước 2: Tẩy tế bào chết ở môi thường xuyên để tránh tình trạng khô nẻ, xỉn màu ở môi.

Bước 3: Dưỡng môi và thoa các sản phẩm bảo vệ môi khi tiếp xúc nhiều với môi trường.

Cách trị thâm môi từ thiên nhiên

Nếu đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, thì đôi môi là nơi gợi mở những cảm xúc ngọt ngào cho chính bạn và người đối diện. Đôi môi thâm, xỉn màu luôn khiến chúng ta thiếu tự tin và kém tự nhiên nếu không có sự trợ giúp của sản phẩm make up. Muốn đôi môi luôn hồng hào, căng mọng, tràn tự tin thì bạn có thể áp dụng những cách trị thâm môi tự nhiên đơn giản và hiệu quả ngay tại nhà mà không cần tốn kém quá nhiều chi phí. Tuy nhiên bạn cần kiên nhẫn thực hiện theo hướng dẫn để có kết quả tốt nhất.

Cách trị thâm môi từ thiên nhiên với đa dạng sự lựa chọn cho các bạn như : mật ong, dầu dừa, dầu oliu, củ dền, củ cải đỏ, chanh, nha đam…

Cách trị thâm môi bằng mật ong

Cách trị thâm môi tại nhà nhanh nhất chính là mật ong, một kho dồi dào chứa đường tự nhiên, các vitamin và khoáng chất, được gọi là món quà vàng từ thiên nhiên. Các vitamin có trong mật ong là B6, thiamin, niacin, riboflavin, acid pantothenic và lượng axit amin nhất định... Các khoáng chất được tìm thấy trong mật ong bao gồm canxi, đồng, sắt, magiê, mangan, phốt pho, kali, natri và kẽm. Chính vì vậy dùng mật ong là cách trị thâm môi tại nhà đơn giản, hiệu quả nhanh nhất và được các chị em ưu tiên lựa chọn nhất.

Cách làm: Bạn chỉ cần bôi mật ong lên môi và để qua đêm rồi rửa sạch bằng nước ấm. Sáng dậy hãy tự mình cảm nhận đường vân môi đầy đặn và ẩm mịn.

Sử dụng mật ong là cách trị thâm môi hiệu quả ngay tại nhà Ảnh minh họa: Internet

Cách trị thâm môi bằng dầu dừa

Là loại dầu được chiết xuất từ quả dừa, có rất nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Trong dầu dừa có vô số những thành phần dinh dưỡng như axit béo, vitamin E, vitamin C và các chất chống oxy hóa. Do tính ổn định nên nó ít bị ôxy hóa, và do hàm lượng chất béo no cao nên có thể cất giữ lâu đến 2 năm.

Cách làm: Bạn chỉ cần cho dầu dừa vào những lọ nhỏ xinh rồi thoa lên môi hằng ngày bất kỳ lúc nào bạn cảm thấy cần thiết, môi bạn sẽ không bị thâm, khô, nứt nẻ hoặc bong tróc. Vào mùa đông, những lọ dầu dừa thường đông lại nên bạn có thể mang chúng theo mình như các loại son dưỡng môi khác.

Dưỡng môi căng bóng bằng dầu dừa Ảnh minh họa: Internet

Cách trị thâm môi bằng đường và mật ong

Đường là nguyên liệu tẩy tế bào chết ở môi hiệu quả, làm môi bạn bớt sần sùi để trông tươi trẻ và tự nhiên hơn. Tuy nhiên đường lại là nguyên liệu có tính cọ xát khá mạnh so với làn môi mỏng manh, nên cách để trị thâm môi bằng đường tốt nhất nên kết hợp với một số nguyên liệu khác. Đơn giản nhất là đường và mật ong.

Cách làm: Trộn đều đường và mật ong theo tỷ lệ 1:1, đường trắng hay đường nâu đều hiệu quả nhé, rồi dùng hỗn hợp này thoa đều, massage lên môi khoảng 3- 5 phút, thực hiện 2 lần/ngày vừa có tác dụng tẩy tế bào chết trên môi vừa dưỡng môi hồng hào. Hỗn hợp này có thể để tủ lạnh sử dụng trong vài ngày nên bạn hãy yên tâm mà kiên trì sử dụng để hiệu quả tốt nhất.

Đường và mật ong, sự kết hợp trị thâm môi hiệu quả Ảnh minh họa: Internet

Cách trị thâm môi bằng củ dền

Cách trị thâm môi từ củ dền bằng cách sử dụng mặt nạ củ dền hoặc nước ép củ dền. Các bạn sẽ cảm thấy hiệu quả ngay khi liên tưởng đến màu sắc bắt mắt của loại củ này. Thật vậy, củ dền chứa nhiều khoáng chất, kích thích sản sinh collage và elastin giúp da luôn khỏe mạnh, trẻ trung. Bên cạnh đó, tính kiềm trong nguyên liệu này có tác dụng dưỡng và làm môi hồng tự nhiên.

Cách 1: Trị thâm môi bằng mặt nạ củ dền

Cách làm: Củ dền rửa sạch, gọt vỏ, thái lát rồi đem cất trong ngăn mát tủ lạnh. Trước khi đi ngủ bạn lấy ra chà nhẹ nhàng lát củ dền lên môi và giữ nguyên lớp nước này trên môi, rửa sạch khi bạn thức dậy vào sáng hôm sau. Bạn sẽ thấy ngay sắc ửng đỏ rạng rỡ và mịn màng.

Cách trị thâm môi bằng củ dền Ảnh minh họa: Internet

Cách 2: Trị thâm môi bằng nước ép củ dền

Cách làm: Nếu không thích dùng tay chà lát củ dền lên môi như trên bạn có thể rửa sach, thái nhỏ và cho vào máy ép hoa quả hoặc máy xay sinh tố để lọc lấy nước. Dùng bông gòn thấm nước củ dền massage nhẹ nhàng lên môi bất cứ lúc nào bạn có thời gian, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Nếu sử dụng trước lúc đi ngủ bạn cứ để khô tự nhiên đến sáng hôm sau.

Cách trị thâm môi bằng nha đam

Theo các nhà nghiên cứu trong cây nha đam có rất nhiều chất dinh dưỡng khác nhau: Bao gồm khoảng 23 loại axit amin khác nhau, các loại vitamin cơ bản như vitamin nhóm B, vitamin A, C, các chất khoáng vi lượng,… Gel của chúng còn có tác dụng kích thích sự tổng hợp các collagen và sợi elastin, giúp ngăn chặn sự hủy hoại của da khi bị lão hóa... Nha đam có thể giúp đôi môi của bạn tươi tắn, không còn thâm sạm, xỉn màu.

Nha đam giúp đôi môi hồng hào, ẩm mướt Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: Bạn chỉ cần lấy một nhánh cây nha đam, rửa sạch, gọt bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài rồi lấy phần gel trắng bên trong thoa đều lên môi. Bạn cũng có thể ép nha đam lấy nước, dùng tăm bông thấm dung dịch lên môi. Bạn để như vậy ít nhất 15 phút rồi đi rửa lại bằng nước sạch. Thực hiện thường xuyên trong vòng một tuần sẽ đảm bảo cho bạn có một đôi môi như ý.

Cách trị thâm môi bằng kem đánh răng

Ngoài tác dụng chính là vệ sinh răng miệng, kem đánh răng có khả năng trị thâm môi hữu hiệu Trong kem đánh răng chứa nhiều Canxi và Flo có khả năng tẩy tế bào chết trên da, loại bỏ vi khuẩn, thúc đẩy nhanh quá trình tái tạo các tế bào mới làm cho làn môi bớt thâm sạm dần đi và trở nên hồng hào.

Cách làm: Bạn chỉ cần lấy thêm một ít kem đánh răng xoa đều lên môi, massage nhẹ nhàng khoảng 2 phút, rồi dùng bàn chải đánh răng loại mềm cọ lên môi nhẹ nhàng thêm vài lần nữa là đã làm sạch các tế bào chết và đôi môi đã mịn mướt hơn rồi.

Kem đánh răng trị thâm môi hiệu quả Ảnh minh họa: Internet

Cách trị thâm môi bằng vitamin E

Vốn được xem là “thần dược” để duy trì vẻ thanh xuân cho phái đẹp. Vitamin E có công dụng duy trì hoạt động của các tế bào, giúp cho sự liên kết giữa chúng chặt chẽ hơn. Đồng thời, đây cũng là một chất chống oxy hóa, có khả năng ngăn ngừa lão hóa, giúp cơ thể luôn tươi trẻ.

Cách trị thâm môi từ vitamin E cũng là một gợi ý tuyệt vời cho các quý cô. Ngoài các loại dầu có chứa nhiều vitamin E như: dầu dừa, dầu oliu, dầu gấc…thì bạn có thể sử dụng trực tiếp viên nang vitamin E cũng tiện lợi và hiệu quả không kém.

Cách làm: Bạn lấy kim đâm thủng một đầu viên nang rồi bóp ra chén nhỏ và thoa lên môi mỗi sáng hoặc tối trước khi đi ngủ. Chỉ sau một thời gian ngắn, đôi môi của bạn sẽ có những sự thay đổi tích cực, hồng hào và căng mịn hơn.

Không chỉ dưỡng da, đẹp tóc, Vitamin E còn trị thâm môi hiệu quả Ảnh minh họa: Internet

Cách trị thâm môi bằng Vaseline

Vaseline là tên một sản phẩm dưỡng da có kết cấu dạng sáp với khả năng dưỡng ẩm rất tốt. Sáp vaseline là một hỗn hợp các dầu khoáng và các loại sáp được pha trộn với nhau để tạo ra một jelly chỉ tan chảy ở nhiệt độ của cơ thể. Vaseline được dùng để dưỡng da, đặc biệt là dưỡng ẩm cho da, bảo vệ da khỏi tác động của môi trường, thời tiết. Tuy nhiên để trị thâm mà làm hồng môi bằng Vaseline thì không phải ai cũng biết làm thế nào cho hiệu quả.

Trị thâm môi bằng Vaseline Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: Hãy tẩy tế bào chết ở môi với Vaseline và một chút đường cát, có thể kết hợp thêm mật ong hoặc vitamin E. Sau khi làm sạch môi hãy thoa một lớp mỏng Vaseline lên để dưỡng ẩm môi, giúp đôi môi luôn ẩm mượt sẽ làm sắc môi hồng hào và tươi sáng hơn.

Qua bài viết này bạn hoàn toàn có thể làm ửng đôi môi của chính mình bằng sự lựa chọn phù hợp. Chúc các bạn thành công!