Sau khi thực hiện xăm môi ăn gì lên màu đẹp

Sau khi thực hiện quá trình phun, xăm môi, sữa tươi (tốt nhất là loại không đường) là thực phẩm nên bổ sung ngay để cung cấp vitamin, canxi và dinh dưỡng cho bờ môi nhanh lành. Sữa tươi vừa cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể, vừa cấp nước, đảm bảo duy trì độ ẩm cho da và làn môi. Vì thế, ngay ngày đầu tiên sau khi xăm môi, các bác sĩ thường khuyến cáo người thực hiện phun/ xăm nên bổ sung ngay nguồn thực phẩm dinh dưỡng này. Ngoài ra, lưu ý nên uống sữa bằng ống hút trong những ngày đầu để tránh việc môi phải tiếp xúc với nước, làm ảnh hưởng khả năng lên màu môi.

Việc ăn uống và chế độ dinh dưỡng , sinh hoạt sau khi xăm môi là điều bạn nên chú trọng nếu mong muốn một đôi môi đẹp hoàn hảo. Nếu kiêng càng kỹ thì sẽ càng tốt cho màu môi. Trong 1 tháng đầu tiên sau xăm môi, cần tuân thủ chế độ ăn uống những món nên, không nên ăn sau thực hiện thẩm mỹ phun, xăm môi. Vậy xăm môi ăn gì lên màu đẹp ? dưới đây là một số thực phẩm nên tăng cường bổ sung để giúp cho đôi môi được rạng rỡ, lên màu chuẩn.

Có thể ăn trực tiếp thơm hoặc dùng làm nước ép để uống mỗi ngày để bổ sung vitamin, khoáng chất cho da và môi. Tuy nhiên, nếu bạn đang gặp vấn đề về bao tử hay cơ địa dễ bị dị ứng, không nên dùng quá nhiều loại thực phẩm này bởi có thể gây đau bụng, phát ban… Những người bị dị ứng nhựa cao su, phấn hoa có thể cũng sẽ gặp dị ứng khi ăn thơm. Trên quả thơm có nhiều mắt nâu, khi chế biến cần phải làm sạch những mắt nâu vì chúng có thể sẽ khiến người ăn dễ bị ngộ độc.

Thành phần Bromelain có trong quả thơm (dứa) là một trong những hoạt chất cực tốt trong việc làm lành vết thương, giảm sưng, viêm cũng như tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Thêm vào đó, trong quả thơm còn chứa nhiều nước, vitamin có lợi khác cho cơ thể, từ đó thúc đẩy quá trình nhanh lành vết thương, cho làn da khỏe đẹp và làm mềm môi.

Thơm giúp làm lành vết thương, giảm sưng - Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua trái cây

Sữa chua cũng là một trong những thực phẩm này trong check list xăm môi ăn gì lên màu đẹp mà bạn cần bổ sung. Trong sữa chua chứa nhiều dinh dưỡng có lợi cho cơ thể, vừa hỗ trợ cho hệ tiêu hóa, thon dáng, đẹp da và có tác dụng tốt cho quá trình làm lành vết thương, tăng cường hệ miễn dịch, giúp làm giảm sưng, khiến màu môi đẹp hơn sau khi phun, xăm. Sau thực hiện xăm môi, một thời gian sau (khoảng từ 7 – 10 ngày) môi sẽ không còn sưng mà sẽ chuyển sang bong, tróc lớp vảy ngoài, lúc này hãy bôi trực tiếp sữa chua (có thể dùng thêm sữa tươi) lên môi để môi mềm hơn, kích thích việc tái tạo môi. Bạn có thể ăn sữa chua mỗi ngày hoặc tốt hơn là ăn kèm sữa chua với trái cây các loại để tăng cường vitamin C cho cơ thể.

Ăn nhiều cà chua

Nước là thành phần chủ yếu trong quả cà chua (chiếm hơn 80%) còn lại là vitamin dồi dào. Cà chua được ví von là loại “thần dược” trong chăm sóc và làm đẹp da được rất nhiều phái đẹp ưa chuộng. Không dừng lại ở đó, loại thực phẩm này còn chứa nhiều thành phần có lợi cho việc hỗ trợ khả năng lên màu môi sau làm phun xăm như: Betacaroten, vitamin A, vitamin C,… đây là những chất chống oxy hóa, ngăn ngừa những tổn thương da, giúp da và làn đẹp hơn.

Cà chua được ví von là loại “thần dược” trong chăm sóc môi - Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt

Một số vitamin có chứa trong củ cà rốt như vitamin A, K, B6, Biotin, Kali…có tác dụng trong việc sản xuất hồng cầu, cho đôi môi hồng hào, nhanh lành hơn, tăng cường hệ miễn dịch và giuso giúp cho đôi môi nhanh lên màu. Ngoài ra, thành phần nước có trong cà rốt chiếm đến 80-95%, giúp cơ thể cấp nước, môi không bị khô.

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Cam, quýt

Không chỉ chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, trong cam, quýt còn chứa chất polyphenol - một trong những hợp chất tác dụng tốt trong ngăn ngừa các loại virus nhiễm khuẩn, cho môi nhanh lành, bền đẹp hơn. Nên thường xuyên uống nước cam sau khi thực hiện phun, xăm môi, vừa giúp cho đôi môi lên màu chuẩn vừa làm đẹp da, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Thường xuyên uống nước cam giúp cho đôi môi lên màu chuẩn - Ảnh minh họa: Internet

Xăm môi sau bao lâu thì lên màu

Sau khi thực hiện phun xăm môi, bạn sẽ phải mất một khoảng thời gian chăm sóc để môi màu lành cũng như lên màu chuẩn như mong muốn. Sau khi xăm môi, trong 8 tiếng đầu tiên, bạn cần phải lưu ý những vấn đề như:

Làm môi khô ráo khi thấy huyết tương vẫn còn động trên môi

Dưỡng ẩm môi với kem dương ẩm hoặc thuốc mỡ

Tránh gãi, chạm hoặc đụng mạnh vào môi

Chống nắng cho môi khi ra đường trong tối thiểu 1 tháng đầu tiên sau khi xăm môi

Tránh dùng nước nóng, nước có chứa thành phần clo bởi có thể làm phai màu môi

Kiêng dùng nước ngọt, chất kích thích trong khoảng 7 ngày đầu tiên sau khi thực hiện phun, xăm môi.

Súc miệng bằng nước muối để làm vệ sinh cá nhân, tránh dùng kem đánh răng trong khoảng 5 ngày đầu. Lưu ý, không để nước muối dính vào môi.

Sử dụng ống hút để uống nước

Khi rửa mặt nên dùng khăn để tránh nước chạm vào môi trong 5 ngày đầu sau khi xăm môi.

Nên dưỡng ẩm môi với kem dương ẩm hoặc thuốc mỡ - Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm tuyệt đối nên tránh sau phun xăm môi

Bên cạnh lưu ý về việc xăm môi ăn gì lên màu đẹp, bạn cũng nên chú ý kiêng cử những thực phẩm dưới đây để đảm bảo môi sau khi phun, xăm không gặp phải biến chứng hay tác dụng phụ:

Những chất kích thích rượu, bia, trà, cà phê... sẽ làm cản trở quá trình lưu thông máu, khiến màu môi lên không đẹp, nên tránh tuyệt đối. Nhất là 7 ngày đầu sau khi xăm môi.

Thuốc lá cũng thứ nên tránh bởi thành phần nicotin trong thuốc lá sẽ làm đảo lộn việc lưu thông máu và hỏng hiệu quả phun môi.

Tránh thực phẩm cay nóng, bởi những chúng sẽ khiến môi lâu lành hơn, dễ viêm, sưng.

Kiêng ăn thịt bò trong nửa tháng đầu tiên sau khi xăm môi bởi dưỡng chất trong thịt bò dễ khiến môi bị thâm, làm cản trở việc lên màu môi.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, thịt gà là thực phẩm làm hạn chế khả năng liền sẹo. Do vậy, nếu ăn thịt gà thì vết thương không những lâu lành mà còn dễ viêm nhiễm, để lại sẹo.

Tuyệt đối tránh các loại hải sản, đồ tanh bởi dễ khiến vùng da mới xăm ngứa, khiến cho môi lâu lành, dễ sưng tấy, viêm nhiễm và hình thành sẹo.

Kiêng ăn thịt bò trong nửa tháng đầu tiên sau khi xăm môi - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, những thực phẩm như rau muống, trứng, gạo nếp, xôi chè…cũng đều không phù hợp cho người điều trị vết thương hở vì dễ làm mưng mủ, sưng tấy vết thương. Vậy phun môi có được ăn bánh mì không? Ngoài những thực phẩm khuyến cáo trên thì bạn có thể thoải mái ăn những thực phẩm khác mà không cần phải lo lắng nhé. Tuy nhiên, nếu ăn bánh mì, nên lưu ý cẩn thận, không để vụn bánh rơi vào vùng môi mới làm, tốt nhất hãy kiêng khoảng 5 – 7 ngày sau khi xăm môi.

Trên đây là một vài thông tin về việc xăm môi ăn gì lên màu đẹp được nhiều chuyên gia làm đẹp đưa ra lời khuyên. Hi vọng, với những thông tin và lưu ý trên đây có thể giúp ích cho bạn trong quá trình chăm sóc đôi môi sau khi làm đẹp một cách hiệu quả nhất.