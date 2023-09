Tác dụng của nước ép cà chua với sức khỏe, những công thức ngon nhất

Một nghiên cứu từng được công bố trên tạp chí của Mỹ đã xem xét về mối liên hệ giữa lycopene có trong cà chua với nguy cơ bị mắc bệnh tim mạch. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, hàm lượng cà chua cô đặc có khả năng làm giảm nguy cơ bị đột quỵ và bệnh tim (theo The Health Site).

Những chất dinh dưỡng như kali, vitamin C và E trong nước ép cà chua tốt cho trái tim của bạn. Thành phần kali rất quan trọng để giúp duy trì huyết áp bằng việc giảm lượng natri dư thừa bên trong cơ thể. Chất Lycopene giúp củng cố động mạch và làm giảm hàm lượng cholesterol trong máu.

Chất dinh dưỡng như kali, vitamin C và E trong nước ép cà chua tốt cho trái tim - Ảnh minh họa: Internet

+Duy trì nguồn năng lượng tích cực

Do nước ép cà chua có chứa đầy chất chống ô xy hóa, vì thế nó có khả năng chống các gốc tự do, giúp tràn đầy năng lượng, mang cảm giác vui vẻ, hưng phấn. Điều này giúp tăng khả năng tập trung, mang lại sự năng động suốt cả ngày cho người thường xuyên dùng nước ép từ quả cà chua.

+Bảo vệ thị lực

Với việc giàu vitamin A và C, tác dụng của nước ép cà chua là giúp bảo vệ thị lực tối ưu, làm giảm nguy cơ phải đục thủy tinh thể. Nước ép cà chua chứa nhiều dưỡng chất như beta-carotene, vitamin C, lutein và zeaxanthin. Do vậy, nó giúp bảo vệ cơ thể khỏi các vấn đề về mắt như: thoái hóa điểm vàng do ảnh hưởng của tuổi tác, là nhân tố gây ra mất thị lực nghiêm trọng với người lớn tuổi.

+Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Nhu động ruột không đều là một vấn đề lớn mà người cao tuổi thường gặp phải. Vì thế, để hỗ trợ hệ tiêu hóa, hàm lượng chất xơ có trong nước ép cà chua rất hữu ích với đường ruột. Nó giúp giữ cho gan khỏe mạnh, ngăn táo bón, điều hòa nhu động ruột.

+Giảm viêm và hỗ trợ giảm cân

Viêm sẽ có xu hướng can thiệp vào phản ứng cơ thể, làm giảm lượng hoóc môn leptin, là chất báo hiệu não ngừng ăn khi có cảm giác no. Khi cơ thể của bạn bị viêm nhiễm, sức đề kháng với leptin là động lực của việc tăng cân. Do vậy, bằng việc giảm viêm, leptin có thể giúp kiểm soát thèm ăn cũng như hỗ trợ giảm cân.

Nước ép cà chua có tác dụng làm giảm viêm với phụ nữ thừa cân - Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng của Anh, nước ép cà chua có tác dụng làm giảm viêm với phụ nữ thừa cân. Ngoài việc nước ép cà chua giảm cân, nó cũng giúp làm giảm nguy cơ phát triển của bệnh tim mạch, tiểu đường.

+ Thúc đẩy giấc ngủ ngon

Chứng mất ngủ thường xuyên khiến bạn cảm thấy bực bội và tìm nhiều phương pháp chữa trị nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Sẽ không còn mất nhiều thời gian tìm kiếm nữa bởi nhiều kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy ăn cà chua là cách bổ sung dồi dào lượng vitamin C và chất lycopene giúp an thần và thúc đẩy một giấc ngủ ngon hơn.

Nếu thấy khó ngủ thì đừng quên bổ sung thêm cà chua vào chế độ ăn hàng ngày bằng 1 bát súp hoặc sinh tố cà chua.

+ Giúp giải rượu, bia

Với những ai thường xuyên giao tiếp và uống rượu, bia, dùng cà chua là mẹo vặt để tự giải say hiệu quả. Bên cạnh những đồ uống giúp giải rượu bia như uống trà đường hay uống nước ép gừng, ít ai biết được rằng cà chua cũng có tác dụng làm giảm cơn say hiệu quả.

Sở dĩ cà chua có tác dụng giúp giảm đi tác hại của bia rượu gây ra với dạ dày, bởi cà chua chứa nhiều nước nên giúp bổ sung nước và làm hòa tan lượng cồn trong cơ thể hiệu quả, các vitamin và các chất chống oxy hóa.

+ Phòng chống ung thư

Trong cà chua chứa nhiều chất chống ôxy hóa cùng hàm lượng lycopene rất cao. Ăn nhiều cà chua là cách hiệu quả để chống lại ung thư tuyến tiền liệt. Bên cạnh đó, cà chua còn giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư khác như dạ dày, phổi, cổ tử cung, vòm họng, trực tràng, đại tràng, thực quản, và ung thư buồng trứng.

Trong cà chua chứa nhiều chất chống ôxy hóa cùng hàm lượng lycopene rất cao

+ Giảm lượng đường trong máu

Hàm lượng carbohydrate trong cà chua rất ít nên giúp làm giảm lượng đường trong máu hiệu quả. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, các chất chống ôxy hóa trong cà chua giúp bảo vệ thành mạch và thận- những cơ quan hay bị tổn thương do bệnh tiểu đường. Ngoài ra, cà chua còn giúp kiểm soát lượng đường trong máu nhờ chứa crom và chất xơ.

+ Giữ xương chắc khỏe

Cà chua chứa vitamin K và canxi giúp xương chắc khỏe và chống loãng xương-nguyên nhân của gãy rạn, biến dạng xương dẫn đến khuyết tật.

+ Chữa các bệnh mãn tính

Cà chua chứa chất chống viêm như carotenoid và bioflavonoid sẽ giúp giảm cơn đau mãn tính. Cà chua rất tốt cho những người bị bệnh tim mạch và Alzheimer.

Uống một ly nước ép cà chua mỗi ngày là cách hiệu quả để giảm nồng độ TNF-alpha trong máu, một sát thủ gây viêm.

+ Giảm cân

Nếu đang tìm kiếm một phương pháp giảm cân hiệu quả thì đừng bỏ qua cà chua. Đây là thực phẩm có trong nhà rất tiện lợi, hiệu quả. Chỉ cần ăn cà chua mỗi ngày sẽ giúp giảm cân thay vì phải thực hiện các chế độ ăn kiêng hay những bài tập nặng nhọc.

Sở dĩ cà chua mang đến tác dụng giúp vóc dáng thon gọn, tránh tích tụ mỡ thừa là bởi không chứa cholesterol và chất béo nhiều.

Chỉ cần ăn cà chua mỗi ngày sẽ giúp giảm cân thay vì phải thực hiện các chế độ ăn kiêng hay những bài tập nặng nhọc

Không chỉ vậy, trong cà chua còn chứa nhiều các vitamin A, C và hàm lượng chất xơ dồi dào. Do đó, giúp cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể, giúp no lâu hơn, hạn chế các cơn thèm ăn.

Để giảm cân với cà chua, có thể ăn cà chua sống hoặc thêm chúng vào món thịt hầm ăn cùng xà lách,... Dùng cà chua tươi, sấy khô, hầm, xay nhuyễn hoặc nước ép đều có thể phát huy tất cả các lợi ích nó mang lại.

+ Làm trắng sáng da

Dùng cà chua để làm trắng da tại nhà là phương pháp không gây tốn kém nhiều tiền, đơn giản, hiệu quả. So với các phương pháp đắp mặt nạ dưa leo, mặt nạ nha đam dễ gây ảnh hưởng bởi mủ dưa leo hay nhựa cây nha đam, mặt nạ cà chua sẽ giúp bạn có thể hoàn toàn an tâm vì độ an toàn rất cao.

Đắp mặt nạ cà chua

Đồng thời với việc đắp mặt nạ cà chua để dưỡng trắng da mặt, nên kết hợp dùng kèm nước ép cà chua để bổ sung dưỡng chất từ bên trong. Cà chua giúp bổ sung giàu dưỡng chất như vitamin A, C và cung cấp lượng nước cho da, hạn chế tình trạng khô da, viêm da hay nổi mụn.

Trong nước cà chua có chứa lượng chất chất oxy hóa cao sẽ giúp ức chế hiệu quả các tác nhân gây nám da. Từ đó, giúp duy trì sức khỏe làn da.

Cà chua có chứa lycopene, là chất chống oxy hóa mạnh sẽ giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Thường xuyên dùng cà chua sẽ giúp làn da ít nhạy cảm với tia cực tím, một trong những nguyên nhân gây ra nếp nhăn ở da.

+ Tốt cho mái tóc

Cà chua chứa nhiều vitamin và chất sắt giúp tăng cường sự bóng mượt cho mái tóc bị hư hỏng và không có sự sống. Đồng thời, cà chua có tính axit giúp cân bằng độ pH trong tóc.

Chỉ cần dùng nước ép cà chua tươi để thoa lên tóc, da đầu sau khi gội, và rửa lại bằng nước lạnh hoặc ấm sau 4-5 phút sẽ giúp khắc phục hiệu quả tình trạng gàu và ngứa da đầu. Lưu ý tránh sử dụng quá thường xuyên vì axit của cà chua có thể làm khô mái tóc.

Cà chua chứa nhiều vitamin và chất sắt giúp tăng cường sự bóng mượt cho mái tóc

2.Tác dụng phụ của nước ép cà chua

Tác dụng của nước ép cà chua với lợi ích sức khỏe thì không thể bàn cãi. Tuy nhiên, loại thức uống này cũng có chứa một vài thành phần có thể sẽ gây tác dụng phụ cho cơ thể như:

Chứa lượng natri cao

Hầu hết những sản phẩm từ cà chua có mặt trên thị trường thường sẽ chứa thêm muối, vì thế sẽ có lượng natri cao. Một vài chế độ ăn uống có quá nhiều natri sẽ gây ra nhiều vấn đề, đặc biệt là đối với người nhạy cảm với muối. Thêm vào đó, một nghiên cứu khác cho thấy một chế độ ăn có nhiều natri có thể sẽ góp phần gây ra tình trạng huyết áp cao.

Hầu hết những sản phẩm từ cà chua có trên thị trường thường chứa thêm muối - Ảnh minh họa: Internet

Ít chất xơ hơn so với cà chua nguyên trái

Một điểm trừ từ nước ép cà chua chính là có chứa ít chất xơ hơn so với cà chua nguyên trái. Nếu có thể, hãy ăn trực tiếp cà chua thay vì sử dụng cà chua xay hay dùng làm nước ép.

Có thể sẽ chứa nhiều đường

Khi dùng cà chua và xay cùng với các loại trái cây khác, hàm lượng đường và calo có trong nước ép cà chua có thể sẽ tăng cao. Thêm vào đó, một vài loại nước ép cà chua có trên thị trường cũng có thêm đường nên sẽ không tốt đối với sức khỏe.

Để tránh các tác dụng phụ từ nước ép cà chua, tốt nhất hãy tự xay nước ép cà chua nguyên chất và không thêm vào đó muối hoặc đường. Lưu ý, với những người đang mắc chứng trào ngược dạ dày thực quản (GERD) cần tránh dùng nước ép cà chua bởi vì loại nước ép này có thể sẽ khiến triệu chứng bệnh trỡ nên nặng thêm.

3. Làm nước ép cà chua tăng cường sức khỏe

Với những tác dụng như uống nước ép cà chua trị mụn, giảm cân, giải độc… nhiều người thường dùng nước ép cà chua mỗi ngày để tăng cường sức khỏe, làm đẹp da. Để làm loại thức uống bổ dưỡng này, bạn chỉ cần lấy một ít cà chua cùng vài dụng cụ là đã có ngay một ly nước ép chất lượng. Để làm nước ép cà chua, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Nhiều người dùng nước ép cà chua mỗi ngày để tăng cường sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1:

Cà chua tươi đem rửa sạch và nấu 30 phút trên lửa vừa. Có thể thêm vào một chút dầu ô liu khi nấu để giúp lượng lycopene trong cà chua hòa tan trong chất béo. Chính thành phần chất béo có trong dầu ô liu sẽ giúp làm tăng hiệu quả từ lycopene.

Bước 2:

Sau khi nấu xong, để cà chua nguội rồi cho vào trong máy xay sinh tố cho tới khi thấy hỗn hợp đã đạt được độ sánh mịn thì tắt máy. Lọc phần cà chua đã xay nhuyễn qua rây và chắt cho ra hết phần nước cốt (nếu dùng máy làm nước ép thì bỏ qua bước lọc xác cà chua).

Bước 3:

Có thể cho thêm các loại rau, hảo mộc khác như: cần tây, ớt đỏ, lá oregano để hàm lượng dinh dưỡng, hương vị cho món nước ép cà chua. Với cách làm nước ép cà chua cam cũng thực hiện theo cách tương tự như trên.

Có thể cho thêm các loại rau, hảo mộc để tăng hương vị - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn thực hiện công đoạn làm nước ép cà chua nhanh hơn, có thể sử dụng cà chua tươi, không cần nấu chín. Đây là loại nước ép dễ làm, dinh dưỡng mà bạn nên bổ sung vào trong thực đơn hàng ngày cho gia đình.

4. Uống nước ép cà chua bao nhiêu là đủ

Là thực phẩn dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Vì thế mỗi ngày, hay bổ sung cho cơ thể mình tối thiểu khoảng 16mg cà chua, việc này sẽ giúp giảm số lượng những gốc tự do có chứa trong cơ thể.

Uống nước ép cà chua lúc nào là tốt nhất? Theo chuyên gia về dinh dưỡng khuyến cáo nên uống nước ép cà chua vào khoảng giữa buổi sáng hoặc vào giữa buổi chiều. Sở dĩ như vậy là bởi lúc này là lúc mà cơ thể hấp thụ có thể được nhiều dưỡng chất nhất, từ đó cà chua sẽ phát huy tốt tác dụng khi vào cơ thể.

Nên uống nước ép cà chua vào khoảng giữa buổi sáng - Ảnh minh họa: Internet

5. Các công thức làm nước ép cà chua ngon.

Nước ép cà chua với cà rốt.

Nguyên liệu:

4 quả cà chua

3 củ cà rốt

1 nhánh cần tây

1 mẩu gừng nhỏ

1 ít nước cốt chanh hoặc cam

Nước ép cà chua với dứa.

Nguyên liệu:

4 quả cà chua

1 quả dứa (thơm)

Nước ép cà chua mật ong.

Nguyên liệu:

4 quả cà chua

10 ml mật ong

Nước ép cà chua dưa chuột.

Nguyên liệu:

2 quả cà chua

1 quả dưa chuột

½ quả ớt chuông đỏ/vàng

Nước ép cà chua cam.

Nguyên liệu:

300 gr cà chua

1 quả cam

Nước cốt ¼ quả chanh

1 nhúm lá bạc hà

Nước ép cà chua táo.

Nguyên liệu:

4 quả cà chua

1 quả táo

2 củ cà rốt

1 nhánh cần tây

¼ thìa cà phê bột nghệ (tùy ý)

Nước ép cà chua để được bao lâu?

Có rất nhiều yếu tố quyết định thời gian bảo quản nước ép: chất lượng nguyên liệu, sự kết hợp của các loại nguyên liệu trong cùng một công thức, nhiệt độ bảo quản, dụng cụ đựng, loại máy ép…

Bạn có thể để được nước ép cà chua đến vài ngày nếu điều kiện bảo quản tốt, tuy nhiên với nước ép cải thiện sức khỏe, hãy cố gắng ép đến đâu uống đến đó hoặc sử dụng trong ngày là tốt nhất.

Với những thông điệp hữu tác dụng của nước ép cà chua trên hy vọng sẽ giúp cho bạn đọc nắm bắt được những giá trị dinh dưỡng, lợi ích từ loại thức uống này đối với sức khỏe của mỗi người trong chúng ta. Mong rằng, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn nguồn thông tin để giúp bạn có thể tìm được phương pháp tốt nhất để chăm sóc cho bản thân cũng như gia đình mình một cách tốt nhất.