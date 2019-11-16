Tác dụng của kê gà trong cải thiện sức khỏe nam giới

Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, ngọc kê gà có chứa rất nhiều các chất béo, độ mềm tương tự như món đậu phụ. Do vậy, kê gà có tác dụng tốt trong làm đẹp , chăm sóc da cho phái đẹp. Tác dụng của kê gà có thể kể đến là giúp nở ngực, cung cấp nội tiết tố nam, giúp kích thích khả năng tình dục, bổ thận tráng dương cho các đấng mày râu.

Từ xưa đến nay, trong dân gian thường có một quan niệm dường như đã ăn sâu, bám rễ vào tiềm thức "ăn gì bổ nấy", như thường ăn óc lợn thì sẽ bổ não, thông minh hơn, ăn cật thì giúp bổ thận…. Và để tráng dương, hưởng khoái lạc tốt hơn, người ta vẫn thường mách nhau về tác dụng của kê gà trong chuyện chăn gối, bởi họ cho rằng công dụng của ngọc kê gà chính là có thể giúp "cậu nhỏ" hoành tráng hơn.

Một trong những phương pháp cải thiện sức khỏe nam giới với kê gà phổ biến nhất chính là sử dụng để làm món ăn hàng ngay. Với kê gà, bạn có thể dùng để nấu canh, làm nguyên liệu cho món cháo, hoặc cũng có thể kể kết hợp cùng các thực phẩm khác để món ăn thêm phong phú hơn như luộc, hấp, xào, tiềm thuốc bắc….việc chế biến ngọc kê gà cùng với các thực phẩm khác sẽ có tác dụng giúp cơ thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng tốt hơn, nâng cao tác dụng của kê gà với sức khỏe .

Những người bị mắc bệnh như thận hư, xuất tinh sớm, liệt dương, có thể ăn món tinh hoàn gà để cải thiện khả năng chăn gối cũng như chức năng sinh sản.

Trong Đông Y, người ta thường hay áp dụng cách nấu kê gà cùng với đương quy, có công dụng bổ khí, kiện thận. Phương pháp chế biến này mang đến giá trị dinh dưỡng, dược liệu rất cao. Bình thường chỉ cần ăn một chút kê gà bổ sung vào trong thực đơn mỗi tuần là cũng đã mang lại hiệu quả nhất định.

Những cách nấu món kê gà ngon

Là thực phẩm tráng dương cho nam giới, giúp tăng size vòng một ở nữ giới. Vì thế, với những ai mong muốn cải thiện sức khỏe, ngoại hình, có thể dùng ngọc kê gà chế biến thành món ăn bổ sung trong thực đơn hàng ngày. Những món ăn phổ biến với kê gà có thể kể đến như:

Kê gà xào giá

Nguyên liệu

Ngọc kê gà: từ 5 đến 8 quả

Hẹ tươi: 1 bó nhỏ

Giá đỗ: 300gram

Hành lá: 1 nắm nhỏ

Gia vị các loại: dầu ăn, muối, mắm, hạt nêm, tỏi băm nhỏ

Thực hiện:

Ngọc kê gà mang rửa sạch cùng với giá đỗ, hành lá và lá hẹ. Có thể ngâm giá đỗ, hẹ cùng với một chút muối. Để nguyên liệu cho thật ráo nước, sau đó cắt hẹ thành từng đoạn ngắn sao cho vừa ăn, hành lá cắt khúc.

Bắc chảo dầu nóng, cho tỏi đã được băm nhỏ vào phi cho thật thơm (có thể cho thêm hành lá để khử mùi tanh của ngọc kê gà). Tiếp đó, khi tỏi vàng thơm thì cho tiếp ngọc kê vào săn cho săn lại. Khi ngọc kê đã săn, vừa chín tới thì cho tiếp giá đỗ, hẹ vào xào cùng và nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Múc món ăn bày ra đĩa và rắc bên trên chút hành lá còn lại là có thể thưởng thức.

Kê gà xào giá - Ảnh minh họa: Internet

Kê gà hầm thuốc bắc

Nguyên liệu:

Ngọc kê gà: 5 - 8 quả

Thuốc bắc: 1 gói nhỏ

Gia vị: hạt nêm, muối

Hành lá: 1 nắm nhỏ

Thực hiện:

Ngọc kê gà đem rửa sạch cùng với chút muối để khử trùng và mùi tanh, chú ý rửa nhẹ và cẩn thận để tránh vỡ ngọc kê. Ướp kê gà cùng với một chút gia vị. Lá hành đem rửa sạch và thái nhỏ.

Cho kê gà vào trong nồi, thêm thuốc bắc và nước vừa đủ rồi đun trong khoảng 30 phút – 1 tiếng cho đến khi thấy nước thuốc bắc đã ngấm vào ngọc kê. Lúc này, kê gà sẽ nở bung ra và ăn không chỉ bổ dưỡng mà cũng rất ngon. Bạn cho thêm chút gia vị cho vừa miệng, khi tắt bếp thì rắc thêm chút hành lên trên là có thể thưởng thức.

Kê gà hầm thuốc bắc - Ảnh minh họa: Internet

Kê gà hầm ngải cứu

Nguyên liệu:

Ngọc kê gà: 5 -8 quả

Ngải cứu: 200 gram (hoặc có thể nhiều hơn tuỳ khẩu vị)

Gia vị thuốc bắc: 1 gói nhỏ

Nghệ tươi: 1 củ

Gia vị: hạt nêm, dầu ăn, muối…

Thực hiện:

Ngọc kê gà mua về đem rửa sạch qua cùng với muối và để ráo nước. Nghệ gọt bỏ vỏ và đập dập. Cho tất cả kê gà cùng với nghệ và cho vào nồi, đem ướp cùng gói thuốc bắc. Ướp cùng với 2 thìa hạt nêm và để trong khoảng 30 phút đến 1 tiếng.

Tiếp đó, bạn lấy ngọc kê gà ra để một bát riêng. Cho rau ngải cứu đã được sơ chế và rửa sạch vào trong chính nồi vừa ướp đó, cho thêm chút gia vị gồm hạt nêm, mắm, dầu ăn rồi đảo đều lên. Xếp kê gà, rau ngải cứu xen kẽ nhau, ướp thêm một chút nữa. Đổ khoảng 1-2 bát nước vào trong nồi, đun trên bếp cho đến khi sôi thì giảm lửa, tiếp tục đun trong cho đến khi thấy các nguyên liệu đã chín nhừ thì tắt bếp.

Kê gà hầm ngải cứu - Ảnh minh họa: Internet

Kê gà cháy tỏi

Nguyên liệu:

Kê gà: khoảng 5-8 quả

Dầu điều: 1 muỗng canh

Gia vị: hạt nêm, muối, mắm

Phụ gia: tỏi, ớt, hành tây, hành lá

Thực hiện:

Kê gà đem đi rửa sạch và để ráo nước. Hành lá rửa sạch cắt thành từng khúc nhỏ vừa ăn, tỏi và ớt đem băm nhỏ. Hành tây rửa sạch và bổ múi cau.

Bắc chảo dầu nóng lên bếp, cho hành tỏi vào phi thơm, tiếp đó cho ngọc kê gà vào và xào cho đến khi thấy kê gà săn lại, gần chín thì cho tiếp hành tây vào xào cho chín tới. Khi múc ra dĩa, khi thức ăn còn nóng thì cho hành lá và rắc thêm chút hạt tiêu rồi thưởng thức. Nếu muốn món ăn phong phú hơn, thể xào thêm cùng với các loại nấm cũng rất ngon.

Kê gà cháy tỏi - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ ăn kê gà có tốt không

Ngọc kê gà được biết đến là thực phẩm bổ dưỡng dành cho các quý ông và quý bà. Kê gà được nhiều người yêu thích vì có vị béo, mềm, rất dễ ăn. Vậy còn tác dụng của kê gà với trẻ nhỏ thì như thế nào? Trên thực tế, chưa có bất cứ nghiên cứu nào minh chứng rằng việc ăn ngọc kê gà sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe của trẻ nhỏ.

Thêm vào đó, trẻ nhỏ trong những năm tháng đầu đời, các cơ quan nội tạng đang trong quá trình hoàn thiện, sức đề kháng vẫn còn khá yếu, dạ dày đôi khi sẽ có những phản ứng nhất định với thực phẩm có chứa nhiều chất béo. Do vậy, phụ huynh khi xây dựng thực đơn cho trẻ nhỏ nên chú ý vấn đề này và không nên tin vào những lời đồn hay truyền miệng về tác dụng của kê gà mà mua về cho trẻ nhỏ nhà mình ăn.

Tốt hơn hết, mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa về chế độ dinh dưỡng của trẻ trước khi quyết định có nên cho trẻ sử dụng thực phẩm này hay không. Bởi với trẻ nhỏ, hệ tiêu hóa vẫn còn rất nhạy cảm, việc tiếp nhận thực phẩm mới có thể gây những kích ứng, rắc rối ngoài mong muốn, làm tổn hại đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ.

Trẻ em không nên ăn kê gà vì thực phẩm này chứa nhiều chất béo, không tốt cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Về việc xây dựng chế độ dinh dưỡng đảm bảo sức khỏe của trẻ nhỏ, phụ huynh lưu ý khẩu phần ăn hội tụ đầy đủ những nhóm dinh dưỡng sau gồm: Chất béo, đường bột, chất đạm, vitamin, khoáng chất kết hợp cùng chế độ vui chơi, nghỉ ngơi hợp lý….

Trên đây là một vài thông tin về tác dụng của kê gà cũng như những món ăn bổ dưỡng có thể kết hợp cùng loại thực phẩm này. Tuy nhiên, cũng như đã đề cập ở trên, dù là thực phẩm tốt cho sức khoẻ thế nhưng nên lưu ý, tránh dùng kê gà vào thực đơn của trẻ nhỏ bởi món ăn này có thể gây tác dụng phụ cho trẻ.