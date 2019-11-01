Ngon miệng hơn nếu khoai tây nghiền phô mai được nấu theo cách này

Món khoai tây nghiền trộn cùng phô mai được xem là món ăn khá "dễ tính" khi không chỉ người lớn mà với những trẻ đang trong giai đoạn ăn dặm cũng có thể sử dụng món ăn này. Để bổ sung dinh dưỡng hàng ngày cho cả gia đình, bạn có thể áp dụng cách làm khoai tây nghiền phô mai con bò cười theo công thức dưới đây.

Từ lâu khoai tây đã là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp của hầu hết gia đình. Chẳng phải ngẫu nhiên mà nguyên liệu này lại được ưa chuộng đến như vậy, bên cạnh vị bùi, béo, trong khoai tây còn có chứa nhiều khoáng chất có lợi như chất xơ, Vitamin các loại.. Khoai tây có thể kết hợp được cùng với rất nhiều nguyên liệu khác nhau, nhưng có lẽ phổ biến nhất vẫn là khoai tây nghiền phô mai . Vị béo ngậy của phô mai được quyện với vị bùi thơm của khoai tây khiến cho người thưởng thức khó có thể cưỡng lại sức hút của món ăn này. Phổ biến là thế nhưng bạn đã biết cách làm khoai tây nghiền phô mai ngon? Hay biết cách chế biến khoai tây nghiền phô mai cho bé ăn dặm?

Khoai tây sau khi đem ngâm muối trong ít phút thì vớt ra, để ráo nước rồi tiến hành luộc chín trong khoảng 10 phút. Trong quá trình luộc kiểm tra thấy khoai đã chín đều tắt bếp, để nguội rồi cho vào tô tán nhuyễn.

Khoai tây chọn loại củ còn tươi, cầm thấy nặng tay, vỏ ngoài bóng mịn và không bị thối, không có hiện tượng mọc mầm hoặc lớp vỏ chuyển sang màu xanh. Do trong mầm của khoai tây có chứa nhiều chất độc hại nguy hiểm đến sức khỏe con người. Khoai tây sau khi đem rửa sạch thì gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ, thả lần lượt từng miếng khoai tây vào trong tô nước muối pha loãng

Bước 3: Trộn nguyên liệu

Trộn đều hỗn hợp gồm bơ, sữa, muối cùng 2/3 lượng phô mai Mozzarella cho thật đều. Sau đó tiếp tục trộn hỗn hợp này cùng với khoai tây đã được tán nhuyễn cho đến khi hai hỗn hợp này hoà làm một thì cho vào trong khay và giữ trong khoảng 10 phút cho hỗn hợp thấm đều.

Bước 4: Hoàn thành

Với món khoai tây nghiền phô mai, bạn có hai lựa chọn, hoặc giữ lạnh nguyên liệu hoặc đem làm chín trong lò nướng. Nếu làm chín trong lò nướng, bạn lấy khay hỗn hợp khoai tây, phô mai và phủ thêm một lớp bơ ở trên. Sau đó cho lên trên mặt hỗn hợp một lớp phô mai Mozzarella. Bật lò nướng làm nóng trong khoảng 10 phút ở nhiệt 200 độ C rồi cho khay khoai tây nghiền vào và nướng cho đến khi thấy mặt trên chín vàng, lớp phô mai chảy phủ đều lên mặt khoai thì bỏ ra khỏi lò. Tùy sở thích mà bạn điều chỉnh thời gian cho phù hợp.

Khoai tây nghiền trộn cùng phô mai được xem là món ăn khá "dễ tính" - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm khoai tây nghiền phô mai bỏ lò

Khoai tây nghiền bỏ lò là một trong những biến tấu từ món khoai tây nghiền. Người phương Tây vốn xem khoai tây là nguồn thực phẩm quan trọng cung cấp tinh bột và năng lượng cho hoạt động sống hàng ngày. Khoai tây nghiền thường ăn kèm với các món có chứa nhiều đạm, phổ biến hơn cả là bò, gà. Với món khoai tây nghiền bỏ lò cũng có nhiều biến tấu khác nhau, dưới đây là cách làm khoai tây nghiền phô mai đút lò đơn giản và phổ biến nhất.

Nguyên liệu:

Khoai tây: 500 gram

Bơ nhạt: 10 gram

Muối tinh: ½ thìa cà phê

Sữa tươi không đường: 20ml

Kem sữa tươi: 20ml

Các loại lá thơm: basil, rosemary, thyme

Phô mai sợi (tùy sở thích)

Thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu

Khoai tây bỏ phần vỏ, rửa sạch rồi đem luộc hoặc hấp. Lưu ý khi chọn khoai tây không chọn những củ đã mọc mầm, hư.

Bước 2: Trộn hỗn hợp

Khoai tây khi đã hấp chín thì cho tiếp sữa tươi, kem sữa tươi và một xíu muối cùng với bơ. Nghiền và trộn đều hỗn hợp này đến khi thấy khoai tây mịn và hòa quyện với nhau. Cho thêm một chút lá thơm vào rồi trộn lên thêm lần nữa.

Bước 3: Bỏ lò

Phết lên khay nướng một chút bơ rồi đổ hỗn hợp khoai tây vào khay và dàn đều ra. Cuối cùng, rắc phô mai sợi lên trên. Tùy vào sở thích mà bạn có thể cho một lớp khoai tây rồi cho tiếp một lớp phô mai, cứ lần lượt như thế cho đến hết nguyên liệu.

Bước 4: Nướng khoai tây nghiền phô mai

Cho hỗn hợp đã trút vào khay và bỏ vào lò nướng trong khoảng 6 phút ở nhiệt 220 độ C. Khi phô mai bên trên vàng và chín đẹp thì tắt lò, đợi khoảng một chút rồi lấy khoai tây nghiền ra. Rắc lên trên một chút lá gia vị là hoàn thành.

Khoai tây nghiền bỏ lò là một trong những biến tấu từ món khoai tây nghiền - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không thích phô mai, bạn có thể bỏ qua nguyên liệu này vào. Một món khoai tây nghiền phô mai đút lò đạt chuẩn là phần gia vị món ăn không quá đậm, vừa đủ để có thể ăn kèm cùng những món khác.

Cách làm khoai tây Aligot

Aligot là món ăn đặc sản thuộc vùng L'Aubrac của nước Pháp. Tuy công thức nấu khá đơn giản nhưng vị béo từ phô mai và mềm dẻo của khoai tây đã khiến nó trở thành món ăn nổi tiếng và vươn xa ngoài lãnh thổ nước Pháp. Món Aligot đơn giản chỉ gồm khoai cùng với phô mai và cho thêm tỏi nhưng được trộn thật nhuyễn và dẻo trong chiếc nồi lớn cùng một chiếc thìa dài. Để làm món ăn này, bạn có thể thực hiện theo những công đoạn dưới đây.

Nguyên liệu:

Khoai tây: 1 củ to

Bơ nhạt : 10 gram

Phô mai Mozzarella : 100 gram

Sữa tươi (không đường) : 100ml

Tỏi nghiền : 2 gram

Gia vị : muối, tiêu, lá húng quế

Thực hiện :

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu

Khoai tây đem rửa sạch và nghiền nhuyễn trong một chiếc bát. Để phần khoai tây được mềm dẻo, bạn có thể trải khoai tây trên và nghiền cho nhuyễn hoặc dùng nĩa để nghiền.

Bước 2: Trộn phô mai và khoai tây

Bắc chảo nóng lên bếp và cho tiếp phần bơ, khoai tây, tỏi nghiền, sữa tươi cùng với muối, tiêu, phô mai Mozzarella vào trong chảo và đảo đều cho đến khi thấy hỗn hợp tạo thành một khối quyện và dẻo. Lưu ý liên tục khuấy đều tay.

Bước 3: Hoàn thành

Sau khoai tây đã tạo nên thành một khối thống nhất thì bày khoai tây nghiền phô mai ra một chiếc đĩa và rắc đều lá húng quế khô lên và thưởng thức.

Aligot là món ăn đặc sản thuộc vùng L'Aubrac của nước Pháp - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm khoai tây ăn dặm cho bé

Khoai tây vốn được biết đến là loại thực phẩm nhiều dinh dưỡng, vitamin. Chính vì thế, thực phẩm này thường được nhiều bà mẹ lựa chọn để chế biến thành các món ăn dặm dành cho bé. Trong số các món ăn dặm với khoai tây thì khoai tây nghiền trộn sữa và súp khoai tây trộn phô mai là 2 trong số các món ăn dặm bổ dưỡng, dễ làm lại rất hấp dẫn vị giác của các bé.

Khoai tây trộn sữa

Nguyên liệu:

Khoai tây tươi: 4 củ

Sữa đặc: 6 thìa nhỏ

Muối: ½ thìa nhỏ

Thực hiện:

Khoai tây đem gọt vỏ và rửa sạch rồi thái nhỏ. Sau đó cho vào nồi nước cùng với 2 thìa sữa rồi đun lên cho đến khi thấy khoai chín nhừ. Vớt khoai tây ra và nghiền cho thật mịn rồi trộn tiếp cùng với 4 thìa sữa và chút muối là có thể cho bé thưởng thức.

Khoai tây trộn sữa rất dễ làm lại rất hấp dẫn vị giác của các bé - Ảnh minh họa: Internet

Súp khoai tây trộn phô mai

Nguyên liệu:

Khoai tây: 1 củ nhỏ

Thịt heo xay: 50gram

Nước lọc: 200ml

Phô mai con bò cười: 1 miếng

Gia vị: hạt nêm, hành, ngò

Thực hiện:

Khoai tây đem rửa sạch và gọt vỏ rồi cho vào trong nồi và hấp chín. Thịt heo xay và trộn nhuyễn cùng với nước dùng và đem đun sôi. Tiếp đó cho thêm khoai tây vào và đun sôi rồi nêm nếm gia vị cho vừa miệng thì tắt bếp. Sau khi tắt bếp cho tiếp phô mai vào trộn cho thật đều thì rắc hành ngò vào trong bát rồi mang cho bé thưởng thức.

Súp khoai tây trộn phô mai nhiều dinh dưỡng, là món ăn dặm lý tưởng cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài công thức làm khoai tây nghiền phô mai đơn giản mà bạn có thể tự thực hiện tại nhà. Không chỉ ngon miệng, món ăn này còn mang đến giá trị dinh dưỡng cao, bổ sung dưỡng chất cần thiết cho hoạt động sống mỗi ngày.