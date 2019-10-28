Thon dáng đẹp da với cách nấu yến mạch với sữa

Cùng với gạo, ngô, lúa mì, lúa mạch, yến mạch là một trong những thực phẩm cực kỳ quan trọng với con người. Yến mạch vừa được dùng làm thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày của con người như: cháo yến mạch, bột yến mạch, yến mạch nguyên cám… vừa được dùng để chăm sóc và làm đẹp da, chiết xuất của yến mạch cũng được dùng nhiều trong mỹ phẩm và thức ăn cho vật nuôi.

Yến mạch được biết đến là thực phẩm giàu chất xơ hòa tan giúp giảm cân hiệu quả, cải thiện cho vóc dáng thon gọn hơn. Cách nấu yến mạch với sữa được xem là một trong những công thức phổ biến được nhiều phái đẹp áp dụng để duy trì vóc dáng và là món ăn được dùng nhiều trong chế độ dành cho người ăn kiêng.

Thường xuyên sử dụng yến mạch với sữa tươi hay kết hợp cùng những loại sữa khác có tác dụng làm giảm cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó mang lại hiệu quả tốt trong việc giảm cân. Ngoài ra, yến mạch cũng có tác dụng làm giảm hấp thu cholesterol trong máu, cải thiện chức năng và sức khỏe tim mạch.

Công dụng chính của yến mạch có thể kể đến chính là giúp cung cấp nguồn đạm từ thực vật, chất xơ tốt (good fiber), kích thích hoạt động hệ tiêu hóa, có công dụng trong việc làm giảm lượng chất béo, cholesterol trong máu, bảo vệ tim mạch cũng như các hoạt động của cơ quan bài tiết.

Khi dùng kết hợp yến mạch với sữa tươi sẽ mang đến giá trị dinh dưỡng cao. Hơn thế nữa, việc dùng sữa tươi thường xuyên cũng giúp ngăn nguy cơ mắc những bệnh huyết áp ở người già, tránh được các nguy cơ về đột quỵ, đau tim. Còn với trẻ em, áp dụng cách nấu yến mạch với sữa để bổ sung chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp bé thông minh hơn, chiều cao cải thiện nhờ được cung cấp hàm lượng canxi dồi dào, giúp xương chắc khỏe, trẻ năng động hơn, khả năng tiếp thu nhanh so với những trẻ cùng trang lứa.

Những cách nấu yến mạch với sữa

Là thực phẩm tốt cho sức khỏe, dễ ăn lại khá "dễ tính" khi có thể kết hợp cùng với nhiều loại thực phẩm khác được xem là lý do hàng đầu nhiều người chọn lựa cách nấu yến mạch với sữa để giảm cân. Cách nấu yến mạch với sữa khá đơn giản. Chỉ cần khoảng 5 phút chuẩn bị và thực hiện là bạn đã có một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, ngon miệng để cung cấp năng lượng cho một ngày dài hoạt động rồi. Một lưu ý nhỏ dành cho bạn khi nấu yến mạch với sữa đó là nên chọn loại sữa ít béo (low fat) để có thể duy trì vóc dáng thon gọn. Dưới đây là những cách nấu yến mạch giảm cân mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện được

Cách nấu yến mạch với sữa tươi

Chỉ cần khoảng 5 phút thực hiện là bạn đã có một bữa sáng dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

Yến mạch nguyên chất: 50 - 100gram

Sữa tươi ít béo: 200ml

Nước đun sôi

Trái cây các loại (có thể dùng thêm trái cây hoặc không)

Thực hiện:

Cho yến mạch vào trong nồi và đun cùng với nước sôi, vừa đổ nước vào vừa khuấy tan, không để yến mạch quá đặc. Khi yến mạch chín mềm và nở thì cho sữa tươi vào trong nồi và tiếp tục đun yến mạch trong khoảng 3-5 phút nữa thì tắt bếp. Khi đã nấu xong, để nguội bớt, bạn có thể cho thêm vào trong món ăn này trái cây hoặc các loại hạt khô để tăng thêm mùi vị của món ăn cũng như không cảm thấy ngán nếu ăn thường xuyên. Với cách nấu yến mạch với sữa bột cũng làm theo công thức tương tự, tuy nhiên cần pha loãng sữa bột với nước sôi trước khi nấu.

Cách nấu yến mạch với sữa đặc

Yến mạch nấu cùng sữa đặc là món ăn dinh dưỡng dành cho người có nhu cầu tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

Nước: 300ml

Yến mạch nguyên chất: 200gram

Sữa đặc: 40gram (hoặc hơn nếu thích ngọt)

Thực hiện:

Cho nước vào trong nồi và đun sôi lên, tiếp đó cho yến mạch vào cùng và nấu trong khoảng 5-7 phút cho đến khi yến mạch sôi, trong lúc nấu nhớ khuấy đều tay. Cho tiếp sữa đặc vào trong nồi và khuấy cho tan (có thể thêm chút bơ).

Yến mạch nấu cùng sữa đặc và bơ được xem là món ăn dinh dưỡng dành cho người suy dinh dưỡng đang có nhu cầu tăng cân. Sử dụng thường xuyên món ăn này sẽ giúp cải thiện cân nặng một cách nhanh chóng.

Cách nấu yến mạch với sữa chua

Yến mạch, sữa chua sẽ mang đến hương vị vừa thơm ngon vừa dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

Sữa chua: 1 hộp không đường (nếu thích ngọt có thể dùng loại có đường)

Đường cát: 1 thìa nhỏ

Sữa đặc: 1 hũ nhỏ

Trái cây sấy: 1 thìa (tùy sở thích)

Thực hiện:

Trộn hỗn hợp gồm sữa chua, đường, sữa đặc cho thật tan. Yến mạch đem ngâm nở rồi cho lên trên lớp sữa chua. Sau đó cho một lớp sữa chua nữa rồi rắc tiếp yến mạch và trái cây lên cuối cùng. Món trái cây sấy khô khi kết hợp cùng yến mạch, sữa chua sẽ mang đến hương vị vừa thơm ngon vừa dinh dưỡng cho món tráng miệng.

Yến mạch và những giá trị dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ

Không chỉ là thực phẩm tốt cho người lớn mà yến mạch cũng đang đến nhiều giá trị dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ và là một trong những thực phẩm cần bổ sung hàng ngày cho trẻ trong những năm tháng đầu đời. Những lợi ích của yến mạch với trẻ em có thể kể đến như

Thực phẩm dinh dưỡng thay thế lúa mì, ngũ cốc

Những trẻ bị dị ứng với lúa mì thường sẽ không thể ăn được các loại ngũ cốc khác như lúa mì, lúa mạch… Và yến mạch chính là thực phẩm dinh dưỡng thay thế hoàn hảo nhất dành cho trẻ. Trong yến mạch không chứa thành phần gluten, chứa nhiều vitamin, khoáng chất không thua kém bất cứ loại ngũ cốc nào. Chính vì thế, nếu bé nhà bạn bị dị ứng với lúa mì, bạn có thể áp dụng cách nấu yến mạch với sữa để cải thiện và bổ sung dinh dưỡng cho trẻ.

Yến mạch đang đến nhiều giá trị dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Ngừa tình trạng táo bón

Yến mạch có thành phần chất xơ rất dồi dào, giúp giảm thiểu nguy cơ bị táo bón ở trẻ nhỏ. Nhiều chuyên gia về dinh dưỡng đã chia sẻ rằng việc cho thêm yến mạch vào trong chế độ ăn của người đang bị táo bón sẽ giúp mang lại hiệu quả tích cực.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Yến mạch cũng có chứa một loại đường có tên gọi là beta-glucans. Đây là đường có công dụng tăng sản xuất tế bào thuộc hệ miễn dịch. Vì thế, thường xuyên cho trẻ uống sữa yến mạch sẽ giúp bảo vệ trẻ tránh khỏi tấn công của các vi khuẩn, virus gây hại.

Giảm sưng viêm

Yến mạch chứa các hợp chất avenanthramides, giúp giảm viêm, sưng do nhiều nguyên nhân, bao gồm cả việc bị nhiễm trùng, vết thương. Trẻ sơ sinh khi mắc một vài bệnh tự miễn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích sức khỏe từ tính chống viêm có trong loại thực phẩm này.

Giảm đề kháng insulin

Trẻ sơ sinh nếu mắc bệnh tiểu đường đường tuýp 1 có thể sẽ nhận được lợi ích từ việc thường xuyên dùng sữa yến mạch. Lý giải cho việc này là vì yến mạch có tác dụng giảm sức đề kháng insulin, giúp kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả.

Cách nấu yến mạch với sữa công thức cho bé

Nguyên liệu:

Yến mạch nguyên chất: 50 gram

Sữa công thức: 300ml

Bơ: ½ thìa nhỏ

Thực hiện:

Với trẻ dưới 1 tuổi, yến mạch sau khi mua về đem ngâm mềm với nước rồi nấu chín trong khoảng 10 -15 phút (tùy từng loại mà bạn mua mà có thể làm theo hướng dẫn trên bao bì).

Yến mạch sau khi được sơ chế xong, cho vào máy xay nhuyễn cùng với 1 lít nước ấm. Trong quá trình nấu cho thêm 2 thìa sữa công thức vào và khuấy cho thật đều tay để sữa tan cùng với yến mạch. Đối với những trẻ dưới 10 tháng tuổi, nên lọc bỏ bã cho bé dễ uống. Sau khi nấu xong để nguội là có thể cho bé thưởng thức, để tăng hương vị cho món sữa thơm ngon ngon, bạn có thể thêm một chút đường và một ít trái cây dinh dưỡng như chuối, xoài… cách nấu yến mạch với sữa công thức được xem là một trong những thức ăn dặm được nhiều mẹ sử dụng hiện nay.

Với trẻ dưới 1 tuổi, yến mạch sau khi mua về nên đem ngâm mềm trước khi chế biến - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài cách nấu yến mạch với sữa dành cho cả người lớn và trẻ em. Tùy vào mục đích sử dụng mà bạn có thể áp dụng theo một trong những công thức trên.