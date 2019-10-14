Tổng hợp những món ngon cho bé biếng ăn mẹ nên thử

Việc xây dựng thực đơn với các món ngon cho bé biếng ăn để phần nào khắc phục tình trạng kén ăn thường gặp ở trẻ nhỏ là một trong những vấn đề được nhiều bà mẹ hiện nay quan tâm. Nếu trẻ nhà bạn đang gặp tình trạng biếng ăn, dưới đây là một vài lưu ý và thực đơn mẹ có thể tham khảo để áp dụng vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho bé.

Lưu ý khi xây dựng thực đơn cho trẻ biếng ăn suy dinh dưỡng Bên cạnh tìm hiểu những món ngon cho bé biếng ăn, mẹ cũng cần phải lưu ý những vấn đề liên quan đến dinh dưỡng của trẻ để có thể xây dựng một thực đơn hợp lý. Chú ý thành phần dinh dưỡng Đối với trẻ đang gặp tình trạng biếng ăn, suy dinh dưỡng, tăng cường dưỡng chất trong thực đơn của trẻ là điều rất quan trọng. Do đó, phụ huynh lưu ý không nên chỉ cho bé ăn mãi một yêu thích mà phải đa dạng thực phẩm trong mỗi bữa ăn của bé. Thêm vào đó là thường xuyên thay đổi khẩu vị bằng các món ngon cho trẻ biếng ăn sẽ góp phần kích thích sự thèm ăn trong trẻ.

Không nên chỉ cho bé ăn mãi một yêu thích mà phải đa dạng thực phẩm trong bữa ăn - Ảnh minh họa: Internet Protein, vitamin D, Canxi là những thành phần dưỡng chất nên bổ sung vào thực đơn cho trẻ. Ngoài ra, cũng nên bổ sung các vi chất khác như sắt, kẽm, selen… có tác dụng kích thích sự hấp thu dưỡng chất, tăng thèm ăn và sức đề kháng cho trẻ, giúp bé phát triển. Ngoài ra, mẹ cũng cần bổ sung thêm dầu vào trong bữa ăn của trẻ, bởi loại dưỡng chất này cung cấp nhiều năng lượng. Hơn nữa, dầu còn là dung môi lý tưởng giúp hòa tan các vitamin quan trọng với cơ thể bé như vitamin E, D. Chú trọng chế biến Khâu chế biến món ngon cho bé lười ăn cũng góp phần cải thiện tình trạng kén ăn ở trẻ. Vì thế, khi chế biến món ăn cho bé, nên chú ý nấu mềm, băm nhỏ thực phẩm thay vì xay nhuyễn sẽ giúp bé dễ tiêu hóa hơn cũng như hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn. Phụ huynh cũng chỉ nên nấu lượng thức ăn vừa phải, không quá nhiều, nấu không loãng cũng không nên đặc quá. Lý do là bởi thức ăn loãng không cung cấp đủ năng lượng cho trẻ trong khi thức ăn quá đặc lại làm trẻ khó khăn trong nhai nuốt, gây cảm giác khó chịu mỗi khi ăn.

Hạn chế việc ăn vặt ở trẻ Trẻ nhỏ thường rất thích món ăn vặt chẳng hạn như kẹo, socola, các loại snack… Tuy nhiên để trẻ ăn nhiều có thể sẽ làm ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn của bé. Khi những món ăn vặt làm cho trẻ đầy bụng, trẻ sẽ có xu hướng không ăn bữa chính, khiến tình trạng biếng ăn trầm trọng hơn. Cho trẻ ăn vặt nhiều có thể ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn của bé - Ảnh minh họa: Internet Các món ngon cho bé biếng ăn Mẹ có thể thử áp dụng nấu những món súp thịt bò kết hợp rau củ như một món ngon cho bé biếng ăn trong các bữa ăn hàng ngày. Bởi trong thịt bò có chứa nhiều protein, khoáng chất cần thiết cho trẻ phát triển, bổ sung sắt, ngăn ngừa thiếu máu, suy dinh dưỡng, trong khi đó các loại rau củ lại tăng cường bổ sung chất xơ, vitamin, khoáng chất… hỗ trợ hệ tiêu hóa của bé hoạt động tốt, cải thiện hiện tượng biếng ăn ở trẻ. Mẹ có thể tham khảo một vài thực đơn gợi ý món ngon cho bé biếng ăn dưới đây. Những món cháo ngon cho bé lười ăn Cháo là một trong những món phổ biến nhất được nhiều bà mẹ áp dụng vào trong thực đơn hàng ngày của bé. Mẹ có thể áp dụng cách nấu các món cháo ngon cho bé biếng ăn như: Cháo cà rốt lươn Nguyên liệu: Nửa nắm gạo tẻ, 10g thịt lươn, 2 thìa cà rốt băm nhuyễn, 1,5 thìa nhỏ dầu ăn, 1 thìa nhỏ nước mắm hoặc 1/4 thìa nhỏ muối.

Thực hiện: Gạo vo sơ và nấu chín cùng cà rốt. Lươn hấp chín gỡ thịt rồi hòa cháo cà rốt, thêm khoảng 100 ml nước và đem nấu sôi trở lại. Nêm thêm chút nước mắm hoặc muối, đun khoảng 7-10 phút thì tắt bếp. Để cháo hơi nguội thì thêm vào 1,5 thìa nhỏ dầu ăn. Cháo cà rốt lươn có nhiều dinh dưỡng cần thiết cho bé biếng ăn - Ảnh minh họa: Internet Cháo cật nấu cùng cải thảo Nguyên liệu: 25g gạo tẻ, 20g cật heo băm nhỏ, một nắm nhỏ cải thảo, 1,5 thìa nhỏ dầu ăn, 1 thìa nước mắm ngon (có thể thay bằng muối i-ốt).

Thực hiện: Gạo đem nấu chín mềm, cật heo cắt bỏ lõi trắng, rửa sạch và băm nhuyễn. Cải thảo đem rửa sạch qua muối loãng và băm nhuyễn. Cật heo sau sơ chế hoà cùng cháo đặc vào nấu thêm khoảng 5 phút với 100ml nước. Nêm nước mắm (hoặc muối) thật nhạt, cuối cùng cho cải thảo vào khuấy đều, nấu khoảng 3 phút thì tắt bếp, đợi đến khi cháo nguội cho thêm 1,5 thìa súp dầu ăn. Cháo thịt bằm đậu cove Nguyên liệu: 25g gạo tẻ, 2 thìa súp nhỏ thịt heo băm nhuyễn, 30g đậu cove, 1,5 thìa nhỏ dầu ăn, 1/2 thìa nước mắm (hoặc 1/4 thìa nhỏ muối i-ốt).

Thực hiện: Gạo vo sơ và nấu chín mềm cho đến khi thu được một bát cháo đặc. Thịt băm nhuyễn cùng với đậu cove. Hòa cháo đặc vừa nấu cùng thịt heo trong nửa bát nước, tiếp tục đun sôi trong khoảng 2 phút, nêm nước mắm hoặc muối. Cuối cùng, cho đậu cô ve vào và khuấy đều, đun thêm 6 phút nữa là được. Cháo sau khi nấu chín, để nguội rồi cho 1,5 thìa súp dầu ăn vào trước khi cho bé ăn. Món cháo thịt băm đậu cove có nhiều chất xơ, vitamin - Ảnh minh họa: Internet Món cháo thịt băm đậu cove được xem là một trong những món ngon cho bé biếng ăn rất được các mẹ bỉm sữa ưa chuộng nấu cho bé bởi có nhiều chất xơ, vitamin, đạm, cung cấp đủ dưỡng chất thiết yếu cho bé. Cháo tôm cải xanh Nguyên liệu: 25g gạo tẻ, 1 thìa nhỏ tôm tươi, 10g cải xanh, 1- 2 thìa nhỏ nước mắm (1/4 nhỏ muối i-ốt), 1,5 thìa nhỏ dầu ăn.

Thực hiện: Gạo đem nấu chín mềm, tôm sơ chế lấy phần thịt và băm nhuyễn. Cải xanh làm sạch và rửa qua muối loãng rồi băm nhỏ. Hòa cháo vừa nấu chín cùng với tôm trong nửa bát nước, tiếp tục nấu sôi khoảng 2-3 phút. Nêm nước mắm rồi cho tiếp rau vào đảo đều và tắt bếp. Để cháo nguội thì cho vào 1,5 thìa nhỏ dầu ăn. Các món ngon cho bé ăn cơm Trứng cuộn rau củ Nguyên liệu: Lòng đỏ trứng gà, dầu ăn, hạt nêm, một ít cà rốt băm nhỏ (có thể thay bằng các loại rau củ khác)

Thực hiện: Đánh tan lòng đỏ trứng (khoảng 2 lòng đỏ) cùng với gia vị, cho cà rốt băm nhuyễn vào đánh cùng. Đổ chút dầu vào chảo nóng và chiên lên, sau đó cuộn lại, khi ăn cắt thành từng miếng nhỏ Đổi món cho trẻ với trứng cuộn rau củ - Ảnh minh họa: Internet Đậu phụ hấp cùng trứng thịt Nguyên liệu: 2 bìa nhỏ đậu phụ, thịt heo băm nhuyễn (100gr), trứng gà (1 quả), hành băm nhỏ, gia vị

Thực hiện: Hành rửa sạch để ráo nước, băm nhỏ rồi trộn cùng thịt băm, gia vị, ướp trong khoảng 15-20 phút. Đậu phụ đem rửa sạch rồi cắt thành từng miếng nhỏ, xếp gọn vào trong tô. Tiếp đó, đổ hỗn hợp thịt và hành vừa ướp lên phía trên miệng bát. Cuối cùng, đập trứng lên thịt băm. Hấp cách thuỷ hỗn hợp gồm thịt, đậu phụ và trứng trong khoảng 15 phút, khi đụng đũa thấy thịt chín tới, không còn màu đỏ thì tắt bếp. Nạc gà viên kèm rau củ Nguyên liệu: 300gr thịt gà, 200gr rau củ, gia vị

Thực hiện: Xay nhuyễn thịt gà và rau củ, sau đó trộn hai nguyên liệu này cùng nhau để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Nặn thành từng viên nhỏ vừa ăn, bắt chảo dầu nóng và tha vào chiên cho đến khi vàng đều thì vớt ra và để ráo dầu. Khi cho bé ăn có thể dùng kèm với sốt mayonnaise. Nạc gà viên kèm rau củ có thể dùng kèm với sốt mayonnaise - Ảnh minh họa: Internet Có thể nói, mỗi giai đoạn trẻ phát triển là cả một quá trình tìm tòi, học hỏi của mẹ. Trong giai đoạn bé bắt đầu ăn dặm, việc làm thế nào để đảm bảo một thực đơn hội tụ đủ dinh dưỡng, kích thích sự thèm ăn của trẻ là điều không hề đơn giản. Nhất là với những trẻ kén ăn hay biếng ăn, bé thường có xu hướng chỉ thích ăn một vài món cố định và không thử những món mới. Tuy nhiên, đừng vì thế mà không thử áp dụng những công thức món ăn mới trong thực đơn của trẻ, hãy thường xuyên thay đổi thực đơn, nấu các món ăn thay cháo cho bé để bữa ăn của bé thêm phong phú hơn.

Mẹ đang cho con ăn dặm không thể bỏ qua món cháo bò dinh dưỡng tuyệt ngon này Các mẹ còn gì phải nghĩ nữa, hãy vào bếp ngay và làm món cháo bò dinh dưỡng ngọt ngon này cho bé yêu nhà mình nhé!

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