Cách nấu cháo gà hạt sen thơm ngon bổ dưỡng ấm lòng ngày mưa

Mỗi bữa sáng lặp đi lặp lại với các món ăn quen thuộc như phở, bánh mì, hủ tiếu khiến bạn ngán ngẩm thì bạn nghĩ sao với một tô cháo gà hạt sen nóng hổi, thơm phức và bổ dưỡng với chi phí rẻ cho một bữa sáng? Công thức nấu cháo gà hạt sen sẽ được giới thiệu trong bài viết hôm nay để bạn thực hành ngay cho bữa sáng của cả gia đình.

Ngày nay, hạt sen được đưa vào trong các món cháo khá nhiều, đặc biệt là cháo dinh dưỡng cho trẻ nhỏ và cháo cho bà bầu. Nguồn chất khoáng và vitamin dồi dào trong loại hạt này là lý do chính được ưa chuộng trong ẩm thực ngày càng nhiều. Bạn có biết trong hạt sen chứa rất nhiều sắt, magie, canxi, kẽm, vitamin A, axit folic, protein và Kcal…rất tốt trong điều trị chứng mất ngủ nhờ đặc tính an thần, kích thích giấc ngủ, tăng độ đàn hồi cho da, có các đốm, vết rạn do cơ địa giãn nở khi mang thai. Bên cạnh đó, hạt sen với nhiều dưỡng chất được tin dùng trong ích tâm, kiện tỳ, bổ thận, phát triển não bộ cho thai nhi trong bụng mẹ. Do đó, chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn cách nấu cháo gà hạt sen chuẩn vị đã được chọn lọc kỹ lưỡng.

- 2 bộ xương ức gà

- 1 bát con gạo tẻ

- 1 nắm gạo nếp

- 1 bát con hạt sen tươi

- Hành lá

- Hành khô

- 1/2 củ hành tây

- Nước mắm, muối, bột nêm, bột ngọt, tiêu đen

Cách làm

- Bước 1: gà rửa sạch, chần qua nước sôi và vớt ra rửa lại lần nữa. Đổ nước sạch vào nồi rồi cho xương gà, đùi gà, 1/2 củ hành tây luộc cho đến khi gà chín, vớt ra để nguội. Sau đó, tiếp tục hầm lấy nước dùng để nấu cháo. Trước đó nên vo sạch gạo nếp và gạo tẻ rồi đem ngâm nước để khi nấu cháo sẽ nhanh nhừ hơn.

- Bước 2: thái lát mỏng hành khô và hong cho hành hơi khô, đem chiên cho đến khi vàng giòn. Hành lá rửa sạch thái nhỏ.

- Bước 3: bật bếp, đun một ít dầu cho đến khi gần sôi thì cho hành khô vào phi, đảo nhẹ và chiên hành ở lửa nhỏ vừa tới khi hành chuyển màu vàng giòn là vớt ra ngay, để cho hành phi được ráo dầu.

- Bước 4: đùi gà sau khi đã nguội thì đem xé sợi vừa nhỏ cho ra đĩa.

- Bước 5: cho gạo vào nồi nước dùng, khuấy đều và nấu cho sôi thì để lửa nhỏ vừa, ninh cho gạo chín nhừ thì cho hạt sen vào nấu cùng. Tiếp đó. Chỉ cần nêm 1 chút nước mắm, muối, bột nêm, bột ngọt sao cho vừa miệng rồi tắt bếp.

- Bước 6: múc cháo gà hạt sen ra tô rồi rắc hành lá lên, bày thịt gà xé sợi lên bát cháo, rắc thêm xíu tiêu đen rồi cho hành phi sau cùng.

Cách nấu cháo gà hạt sen cho bé

Cách nấu cháo gà hạt sen cho bé

Với cách nấu cháo gà hạt sen cho bé, các mẹ hãy thử nấu theo cách nấu cháo gà hạt sen đậu xanh vì khi đậu xanh kết hợp cùng hạt sen sẽ kích thích vị giác cho bé thích thú khi ăn uống hơn và quan trọng là nguồn dinh dưỡng trong hai loại thực phẩm này rất tốt cho bé phát triển trí não.

Nguyên liệu

- Gạo tẻ thơm: 100 gram

- Gạo nếp: 30 gram

- Thịt gà: 200 gram

- Hạt sen: 100 gram

- Đậu xanh: 30 gram

- Cà rốt: 1 củ nhỏ

- Tía tô, hành lá, hành tím

- Gia vị: dầu ăn và nước mắm dành riêng cho bé

Cháo gà hạt sen đậu xanh giúp bé phát triển trí não

Cách làm

- Bước 1: trộn đều gạo tẻ, gạo nếp cùng với hạt sen và đậu xanh đã cà vỏ. Vo sạch gạo rồi ngâm nước trong khoảng 1 – 2 tiếng cho nở mềm để khi ninh cháo sẽ mau nhừ.

- Bước 2: thịt gà làm sạch rồi thì cho vào nồi hấp cách thủy cho chín hoặc luộc gà lấy nước nấu cháo. Thịt gà chín xong thì vớt ra để nguội rồi xé nhỏ ra.

- Bước 3: cho gạo, đậu xanh và hạt sen vào nồi, đun sôi với nước. Khi nước sôi thì bạn hạ nhỏ lửa, ninh cháo liu riu trong khoảng 40 – 45 phút đến khi chín nhừ.

- Bước 4: phi thơm hành tím đã băm nhuyễn, tiếp đó cho phần thịt gà đã xé nhỏ vào chảo, đảo đều, nêm nêm một chút xíu nước mắm cho đằm rồi tắt bếp.

- Bước 5: khi nồi cháo đã mềm nhừ, bạn trút phần thịt gà đã xào vào nồi cháo, đảo đều lên, thêm hành lá, tía tô thái nhuyễn vào, nêm nếm lại với nước mắm cho vừa miệng ăn của trẻ rồi tắt bếp.

Cách nấu cháo gà hạt sen cho bà bầu

Cách nấu cháo gà hạt sen cho bà bầu

Bên cạnh cách nấu cháo gà hạt sen dành cho bé yêu thì thực đơn dành cho bà bầu cũng bổ dưỡng không kém. Cùng theo dõi cách nấu cháo gà hạt sen cho bà bầu để chăm sóc cho mẹ của của bé yêu một sức khỏe tốt hơn trước ngày dự sinh nhé!

Nguyên liệu

-Thịt gà: 200g (bạn có thể mua một cái đùi gà to)

- Gạo tẻ: 100g

- Gạo nếp: 30g (một nắm)

- Hạt sen khô: 100g (Nếu có hạt sen tươi càng tốt)

- Hành khô: 1 củ

- Hành lá, tía tô

- Gia vị: Dầu ăn, mắm, muối, hạt nêm.

Cách làm

Trước tiên cần sơ chế qua các nguyên liệu trước khi nấu:

-Thịt gà rửa sạch, để nguyên.

- Gạo nếp trộn với gạo tẻ, rồi vo sạch và ngâm nước ấm khoảng 30 – 60 phút.

- Hạt sen ngâm với nước ấm khoảng 1 – 2 tiếng.

- Hành khô bóc bỏ vỏ, thái mỏng.

- Hành lá + tía tô rửa sạch ,thái nhỏ.

Tiếp đến, cùng chúng tôi thực hiện món ăn như sau:

- Bước 1: Cho thịt gà vào nồi cùng với nước lọc, thêm một thìa cà phê muối vào luộc cho đến khi gà chín, sau đó vớt ra dĩa để nguội.

- Bước 2: Chặt gà thành miếng nhỏ và dùng tay xé sợi, riêng phần nước luộc gà dùng làm nước dùng để nấu cháo để tăng độ ngọt. Cho gạo, hạt sen vào nồi nước luộc gà nấu cho đến khi cháo nhừ thì nêm gia vị vừa ăn.

Cách nấu cháo gà hạt sen nấm hương

Cách nấu cháo gà hạt sen nấm hương

Bên cạnh món cháo gà hạt sen truyền thống và cháo gà hạt sen đậu xanh thì người đầu bếp còn khéo léo biến tấu cách nấu cháo gà hạt sen nấm hương ngon khó cưỡng, một món khoái khẩu cho mỗi bữa sáng hoặc dịp cuối tuần.

Nguyên liệu

- Gạo ngon: 1 bát con

- Gạo nếp: 1 nắm nhỏ

- Thịt gà: 300g

- Xương gà: 200g

- Nấm hương: 30g

- Hành, mùi, gia vị

Cách làm

- Bước 1: Thịt gà, xương gà rửa sạch. Chặt xương gà thành miếng to cho vào cùng thịt đặt lên bếp luộc sôi.

- Bước 2: Thịt gà chín thì gắp ra để nguội rồi xé sợi dài. Xương gà tiếp tục ninh khoảng 15 phút nữa.

- Bước 3: Gạo tẻ, gạo nếp vo sạch để ráo nước.

- Bước 4: Nấm hương rửa sạch, cắt chân, ngâm nước nóng cho nở, sau đó thái dạng sợi. Hành hoa, rau mùi thái nhỏ.

- Bước 5: Phi thơm hành cùng dầu ăn, cho nấm hương vào đảo đều, tiếp đến cho thịt gà đã xé vào đảo cùng nấm hương. Thêm chút bột nêm, bột ngọt, và tiêu cho thơm. Để sôi khoảng 5 phút thì tắt bếp.

- Bước 6: Nấu cháo tương tự như nấu thông thường, khi cháo đã nhừ, sánh mịn cho 1 nửa thịt gà nấm hương vào nồi rồi dùng đũa đảo nhẹ. Nêm nếm lại gia vị cho vừa, để nồi cháo sôi lục bục khoảng 2 phút thì tắt bếp.

- Bước 7: Cho cháo ra bát, cho thêm phần thịt gà nấm hương còn lại lên trên đều các bát, rắc rau mùi, hành thái nhỏ lên trên rồi mời mọi người thưởng thức.

Cách nấu cháo gà hạt sen cho bữa sáng

Như vậy là bạn đã hoàn thành được các cách nấu cháo gà hạt sen thơm lừng đậm vị rồi đấy! Trời mưa lành lạnh xuýt xoa trong tay một tô cháo gà nóng hổi do người thân tự tay vào bếp thì thật ấm lòng phải không nào!