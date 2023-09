Cách nấu cháo gà hạt sen thơm ngon bổ dưỡng ấm lòng ngày mưa

Ngày nay, hạt sen được đưa vào trong các món cháo khá nhiều, đặc biệt là cháo dinh dưỡng cho trẻ nhỏ và cháo cho bà bầu. Nguồn chất khoáng và vitamin dồi dào trong loại hạt này là lý do chính được ưa chuộng trong ẩm thực ngày càng nhiều. Bạn có biết trong hạt sen chứa rất nhiều sắt, magie, canxi, kẽm, vitamin A, axit folic, protein và Kcal…rất tốt trong điều trị chứng mất ngủ nhờ đặc tính an thần, kích thích giấc ngủ, tăng độ đàn hồi cho da, có các đốm, vết rạn do cơ địa giãn nở khi mang thai. Bên cạnh đó, hạt sen với nhiều dưỡng chất được tin dùng trong ích tâm, kiện tỳ, bổ thận, phát triển não bộ cho thai nhi trong bụng mẹ. Do đó, chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn cách nấu cháo gà hạt sen chuẩn vị đã được chọn lọc kỹ lưỡng.

Công thức nấu cháo gà hạt sen đơn giản

Mỗi bữa sáng lặp đi lặp lại với các món ăn quen thuộc như phở, bánh mì, hủ tiếu khiến bạn ngán ngẩm thì bạn nghĩ sao với một tô cháo gà hạt sen nóng hổi, thơm phức và bổ dưỡng với chi phí rẻ cho một bữa sáng? Công thức nấu cháo gà hạt sen sẽ được giới thiệu trong bài viết hôm nay để bạn thực hành ngay cho bữa sáng của cả gia đình.