Cách nấu cháo gà cho bé ăn dặm thơm ngon bổ dưỡng

Gà ác là loại gà thịt đen, xương đen, có công dụng tuyệt vời trong việc bồi bổ sức khỏe và chữa bệnh, rất tốt cho trẻ em suy dinh dưỡng. Nên mẹ hãy nấu món cháo này cho bé ăn thường xuyên để bồi bổ cơ thể nhé.

Theo các chuyên gia, thịt gà chứa nhiều chất dưỡng chất có lợi cho sức khỏe của trẻ. Ngoài những chất albumin, chất béo, thịt gà còn có các vitamin A, B1, B2, C, E, axit, canxi, photpho, sắt… dễ hấp thu và tốt cho tiêu hóa, giúp xương chắc khỏe, bé yêu tăng cân tốt… Đặc biệt, với những trẻ biếng ăn, thì nên cho ăn cháo thịt gà thường xuyên để tăng cường sức đề kháng, chống lại các yếu tố gây hại. Do đó, ngay từ khi bé đủ 6 tháng, mẹ hãy thuộc lòng một số cách nấu cháo gà cho bé ăn dặm dưới đây để làm cho thực đơn dinh dưỡng thêm phong phú.

Bước 1: Sơ chế

Với gà ác, bạn hãy làm sạch phần lòng để riêng và chế biến thành món khác, còn phần xương và thịt gà rửa sạch với nước muối và gừng tươi. Lá ngải cứu cũng mang rửa sạch rồi thái mịn. Gừng gọt vỏ, rửa sạch và thái chỉ. Đậu xanh, hạt sen nhặt sạch và ngâm vào nước nóng. Nấm rơm cần cắt bỏ phần đuôi, có thể thái làm đôi hoặc để nguyên đều được. Hành lá, ngò rí rửa sạch, thái mịn, phần đầu hành để dài khoảng 3cm. Hành tây bóc hết phần vỏ khô, rửa sạch, thái lát mỏng. Hành khô thái mịn. Còn tiêu sọ tươi phải tách hạt.

Bước 2: Nấu cháo

Bạn hãy cho lá ngải cứu, lá dâu tằm, ½ hạt sen, ½ đậu xanh, ¼ thìa muối, 1/2 thìa bột ngọt, ½ tiêu sọ vào bụng gà rồi lấy chỉ sạch khâu lại hoặc lấy tăm ghim chặt là được. Sau đó hãy đun sôi khoảng 1,2 lít nước, thả vào một ít gừng đã thái chỉ vào. Nước sôi thì thả gà vào, vặn lửa nhỏ hầm khoảng 20 phút, tiếp theo cho gạo tẻ, nấm, phần đậu xanh, hạt sen còn lại vào, tiếp tục hầm với lửa nhỏ khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Khi phần thịt gà và các thành phần trong nồi cháo bắt đầu nhừ, bạn hãy nêm 1 thìa dầu ăn, 1 thìa hạt nêm, ½ thìa bột ngọt. Cháo cho trẻ ăn dặm thì nên ăn nhạt, tốt cho cơ thể.

Sau khi nấu xong, tắt bếp, cho toàn bộ hành lá, ngò rí, phần tiêu sọ còn lại vào nồi cháo. Khi nào ăn thì múc ra bát, để cháo hơi nguội rồi đút cho trẻ.

Cách nấu cháo gà đậu xanh

Cháo gà đậu xanh là món ăn dặm tốt cho hệ tiêu hóa non yếu của bé yêu. Tuy nhiên, nấu như thế nào để vẫn giữ được thành phần dưỡng chất, không bị thất thoát trong quá trình đun sôi ở nhiệt độ cao không phải là dễ. Do đó, mẹ hãy tham khảo cách nấu cháo thịt gà cho bé ăn dặm sau đây:

Nguyên liệu cần có:

Gạo nếp và gạo tẻ thơm: mỗi thứ 1 nắm.

Đậu xanh không vỏ: 100- 150 gam.

Thịt đùi gà: 300- 500 gam tùy thích.

Gia vị: Muối, hạt nêm, nước mắm, bột ngọt, hành lá, rau mùi, hạt tiêu, hành khô, là tía tô.

Cháo gà đậu xanh

Cách nấu cháo đậu xanh thịt gà

Bước 1: Sơ chế

Đậu xanh và gạo ngâm trong nước ấm 30 độ trong khoảng 3-4 h trước khi nấu. Hoặc bạn có thể ngâm qua đêm với nước thường. Sau đó vo sạch.

Bước 2: Luộc gà

Thịt gà rửa sạch rồi vào nồi, sau khi nước sôi thì cho thêm muối. Để biết thịt gà chín hay chưa thì bạn hãy dùng đũa tre xiên qua thịt. Nếu không thấy nước hồng chảy ra có nghĩa là gà đã chín. Sau đó, vớt gà ra đĩa, để nguội, xé thịt nhỏ (có thể băm ra để trẻ dễ ăn).

Bước 3: Nấu cháo

Cho gạo, đậu và nước luộc gà vào nồi cơm điện để nấu, khi nước cạn bớt thì đổ thêm vào đến khi nào gạo nở cực đại thì dùng thìa gỗ đánh nhuyễn. Tiếp tục đun cho gạo và đậu xanh nở mềm rồi cho phần thịt gà đã xé vào đun cùng, lửa nhỏ, nêm nếm lại vị cho vừa ăn.

Tiếp tục đun thêm 15-20 phút nữa rồi tắt bếp, cho thêm hành lá, rau mùi thái nhỏ vào. Cuối cùng là múc ra bát, cho thêm chút tiêu, để hơi nguội và cho bé ăn. Món cháo này thơm ngon bổ dưỡng, giúp bé hay ăn chóng lớn, tránh được tình trạng suy dinh dưỡng trong quá trình phát triển.

Cách nấu cháo gà hạt sen

Món cháo gà hạt sen rất dễ nấu, chi phí cũng rất vừa phải, thích hợp cho bữa sáng cho bé yêu.

Nguyện liệu nấu cháo gà hạt sen

Nguyên liệu:

1 chiếc đùi gà ta

2 bộ xương ức gà

1 bát con gạo tẻ

1 nắm gạo nếp

1 bát con hạt sen tươi

Hành lá

Hành khô

1/2 củ hành tây

Nước mắm, muối, bột nêm, bột ngọt, tiêu đen

Cách nấu:

Bước 1: Xương ức gà + đùi gà rửa sạch, chần qua nồi nước sôi, vớt ra rửa lại cho sạch sẽ. Sau đó, cho xương gà, đùi gà, ½ củ hành tây và đổ nước sạch vào nồi, bật bếp luộc cho tới khi đùi gà chín thì vớt ra để nguội. Tiếp tục hầm lấy nước dùng để nấu cháo. Còn phần gạo nếp và gạo tẻ, sau khi vo sạch, ngâm nước xong thi vo lại lần nữa rồi lấy nấu cháo.

Cháo gà hạt sen

Bước 2: Hành khô đem thái lát mỏng. Hành lá rửa sạch thái nhỏ.

Bước 3: Cho dầu ăn vào chảo đun sôi thì cho hành khô vào phi, đảo nhẹ, khi nào hành vàng giòn thì vớt ra ngay, để ráo dầu.

Bước 4: Đùi gà sau khi đã nguội thì đem xé sợi vừa nhỏ cho ra đĩa. Phần nước dùng sau khi đã hầm xong thì vớt xương gà và hành tây bỏ đi. Đổ gạo ra cho ráo nước sau đó cho vào nồi nước dùng, khuấy đều và nấu sôi, ninh chín nhừ thì cho hạt sen vào nấu cùng. Trong khi nấu thì nêm 1 chút nước mắm, muối, bột nêm, bột ngọt cho vừa miệng. Khi gạo và hạt sen đã chín là có thể tắt bếp.

Bước 5: Múc cháo gà hạt sen ra tô rồi rắc hành lá lên, cho thịt gà xé sợi lên bát, cho thêm xíu tiêu đen, hành phi sau cùng, trộn đều rồi ăn.

Cách nấu cháo gà bí đỏ

Cháo thịt gà bí đỏ giàu vitamin A, giúp bé ăn ngon miệng, sáng mắt, tốt cho hệ tiêu hóa.Vì thế, thỉnh thoảng mẹ hãy nấu món cháo này để thay đổi khẩu vị cho bé nhé.

Nguyên liệu nấu cháo thịt gà bí đỏ:

Gạo tẻ: 200g

Gạo nếp: 1 nắm

Bí đỏ

Thịt gà : phần ức hoặc thịt trắng

Dầu oliu : 1 muỗng cafe

Cháo gà bí đỏ

Cách nấu cháo thịt gà bí đỏ

Bước 1: Bí đỏ gọt vỏ, rửa sạch, thái miếng vừa phải. Còn gà làm sạch, luộc chín, thái ít lát gừng thả vào nồi, nêm chút muối vào nước luộc gà. Nấu sôi đến khi gà mềm.

Bước 3: Gạo vo sạch, đổ ra rổ cho ráo nước, rồi rang sơ qua gạo với lửa nhỏ, để hạt gạo săn lại. Khi thực hiện cách nấu cháo gà gạo rang cũng phải thực hiện bước này, để giúp gạo nhanh nở bung ra, có mùi thơm đặc trưng.

Bước 5: Đổ gạo vào nồi, đổ nước luộc gà vào, đun lửa nhỏ để gạo, bí đỏ chín, mềm. Nêm gia vị vào nồi cháo cho vừa ăn. Gà xé nhỏ, khi cháo chín thì cho vào.

Không chỉ giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết mà cháo gà còn là món ăn ngon miệng được các bé vô cùng ưa thích. Do đó, mẹ hãy ghi chép lại những cách nấu cháo gà cho bé ở trên để thực đơn ăn dặm mỗi ngày thật phong phú.