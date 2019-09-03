Cách nấu cháo hàu ngon, giàu dinh dưỡng cho bé yêu 

Để nấu cháo hàu sữa, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

Thịt hàu chứa rất nhiều khoáng tố, các vitamin và hợp chất hữu cơ như protein, vitamin D, vitamin B12, sắt, đồng, selenium... Ngoài ra, còn chứa một hàm lượng đáng kể vitamin B1, B2, B3, vitamin C, phốt pho, kali, acid béo omega-3, các chất kháng oxy hóa, cholesterol tốt, nước… Với các thành phần dinh dưỡng “khủng” như vậy nên hàu là một món ăn cực kỳ tốt đối với cơ thể, đặc biệt với trẻ em đang tuổi ăn dặm. Do đó, mẹ hãy dành chút thời gian để nấu cháo hàu cho bé, hãy tham khảo các cách nấu cháo hàu ngon dưới đây:

Bước 1: Bạn rửa sạch hàu bằng nước muối pha loãng với nước cốt chanh hoặc giấm, rồi vớt để ráo. Bước này cần làm kỹ để khử mùi tanh của hàu.

Sau khi đã chuẩn bị xong các nguyên liệu, bạn hãy thực hiện cách nấu cháo hàu cho bé như sau:

Bước 2: Cho dầu vào chảo, đun nóng rồi cho phần đầu trắng của hành đã cắt nhuyễn vào phi thơm, sau đó vớt ra để riêng.

Bước 3: Cho hàu sữa vào xào kèm với 5g muối, 10g hạt nêm, 5g đường, 5g tiêu xay, xào đảo đều tay đến khi chín tới, tắt bếp.

Bước 4: Phần gạo đã rang thơm cho vào trong nồi cùng nước và 50g dầu ăn. Nấu đến khi nào thấy gạo nở bung như cánh hoa thì cho hết hàu sữa đã xào vào cùng với gia vị nêm cháo vào nồi cháo. Bạn tiếp tục nấu cho cháo vừa sôi lại rồi tắt bếp.

Bước 5: Khi nào ăn thì múc cháo ra và cho thêm ít hành lá cắt nhuyễn, với đầu hành trắng phi vàng và cho bé dùng ngay khi đang còn nóng.

Cách nấu cháo hàu đậu xanh

Khi bé nhà bạn trên 12 tháng tuổi và đang gặp tình trạng lười ăn thì các mẹ hãy đổi vị cho bé bằng món cháo hàu kết hợp với đậu xanh, đảm bảo ngon và bé sẽ thích mê.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Gạo thơm 100g

Gạo nếp 20g

Đậu xanh hạt còn vỏ 30g

Thịt hàu sữa 300g

Chanh, hành phi

Nước dùng 2 lít

Hành lá, ngò rí, rau răm

Hành tím băm, tỏi băm, gừng băm

Muối, tiêu, đường, nước mắm, dầu ăn

Cháo hàu đậu xanh

Cách nấu món cháo hàu đậu xanh:

Bước 1: Sơ chế

Bạn hãy trộn gạo thơm với gạo nếp rồi rang vàng. Gạo rang vàng trước rồi mới nấu sẽ tạo độ nở bung mà không làm cháo bị quá nhừ. Sau đó cho dầu nóng và phi hành vào cho thơm.

Hàu sữa ướp với ⅓ tiêu, ½ thìa bột ngọt, ½ thìa tỏi băm, ½ gừng băm, sau đó trộn đều để thấm. Còn hành lá, ngò rí, rau răm thì cắt nhỏ.

Bước 2: Cách nấu cháo hàu không tanh

Cho 2 lít nước dùng cùng gạo vào nồi nấu sôi, cho 2 củ hành nướng vào, đợi nước sôi trở lại, cho tiếp đậu xanh vào nấu, nhỏ lửa. Đến khi nào gạo và đậu xanh nở mềm thì nêm thêm 1 muỗng đường, 1 muỗng bột ngọt, ½ muỗng muối, khuấy đều.

Về phần hào thì xào chín, tiếp theo trút vào nồi cháo, tắt lửa, nêm thêm 1 muỗng nước mắm, cho hành ngò, rau răm vào.

Bước 3: Cách dùng

Múc cháo ra tô rắc thêm hành phi lên trên, cho thêm chanh và đút cho bé ăn. Món cháo này cũng rất tốt cho người bệnh, nhanh hồi phục sức khỏe.

Cách nấu cháo hàu hạt sen

Cháo hàu hạt sen rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là giấc ngủ. Do đó, những bé nào hay thức đêm, quấy khóc, mẹ hãy thường xuyên nấu món cháo này cho trẻ nhé.

Nguyên liệu:

Hàu sống: 50gr

Hạt sen: 20gr

Gạo nếp: 10gr

Gạo tẻ: 20gr

Cà rốt: 1/2 củ

Nấm rơm: 30gr

Hành lá, rau răm, hành khô

Gia vị: Dầu ăn, đường, muối, nước mắm….

Cháo hàu hạt sen

Hướng dẫn cách nấu cháo hàu hạt sen:

Bước 1: Trộn đều gạo nếp và gạo tẻ, sau đó ngâm vào nước lạnh khoảng 1 – 2 tiếng trước khi nấu cho mềm. Cà rốt gọt vỏ rửa sạch thái hạt lựu. Còn hạt sen tách vỏ. Bạn có thể bỏ tâm sen cũng được, khi nấu cháo sẽ không bị đắng và tăng thêm phần thơm ngon.

Bước 2: Bạn vo gạo cho sạch sau đó đổ nước cao gấp 3-4 lần gạo vào cùng với hạt sen và cà rốt rồi ninh thành cháo. Ninh càng nhuyễn càng tốt.

Nấm rơm cắt bỏ gốc rồi ngâm với 1 chút bột năng cho trắng, sau đó rửa sạch, để ráo và thái hạt lựu. Hành và rau răm rửa sạch, để ráo nước rồi thái nhỏ, còn hành tím bóc vỏ, rửa sạch, đập dập, băm nhuyễn.

Bước 3: Hàu rửa sạch sau đó dùng dao tách miệng và lấy phần thịt. Sau đó, hàu băm nhỏ, cho một chút dầu ăn, hành vào phi thơm rồi đổ nấm và thịt hàu đã băm vào xào, nêm thêm 1 thìa nước mắm và ½ thìa muối.

Bước 4: Cho hỗn hợp hàu và nấm vừa xào vào nồi cháo, ninh thêm khoảng 10 phút và nêm nếm lại gia vị rồi tắt bếp. Khi nào ăn thì múc cháo ra bát, thêm hành lá, rau răm, hành phi vào trộn đều rồi ăn.

Cách nấu cháo hàu tôm

Nấu cháo hàu có thể kết hợp thêm nhiều nguyên liệu khác như tôm, gừng để hỗ trợ cải thiện sinh lực, tăng cường sức đề kháng cho mọi hoạt động của cơ thể diễn ra thuận lợi, khỏe mạnh hơn.

Để nấu cháo hàu tôm, bạn cần chuẩn bị một số nguyên liệu sau:

200 gram hàu sữa tươi

100 gram tôm

1 củ hành tím bóc vỏ, thái lát

200 gram gạo tẻ vo sạch

2 muỗng canh dầu thực vật

20 gram nấm bào ngư, rửa sạch cắt dạng sợi

100 gram hành lá tươi

Giá đỗ tươi: tùy chọn, đem rửa sạch, để ráo

Gia vị: 1 muỗng canh nước mắm ngon, ½ thìa cà phê bột ngọt, 1 thìa cà phê muối, nửa thìa cà phê tiêu xay.

Nguyên liệu nấu kèm: gừng gọt vỏ cắt sợi, ngò rí xắt nhỏ.

Cháo hàu tôm

Cách nấu:

Bước 1: Sơ chế

Bạn rửa sạch hàu với nước lạnh nhiều lần, dùng bàn chải chà nhẹ ngoài vỏ. Sau đó, dùng khăn sạch hoặc khăn giấy thấm hàu cho khô, rồi xếp lên khay lò vi sóng. Nướng hàu ở mức 200 độ C khoảng 2 – 3 phút, rồi lấy ra. Tiếp theo, lấy mũi dao nhọn tách vỏ, lấy phần thịt. Rửa thịt hàu lại với nước lạnh cho sạch bụi bẩn, đất cát. Nếu hàu được làm sẵn thì bỏ qua công đoạn này.

Tôm lột vỏ, rửa sạch, băm nhuyễn.

Bước 2: Nấu cháo

Sau khi gạo ráo nước thì cho vào chảo dầu đun nóng để rang cho chín. Khi gạo chuyển màu hơi vàng thì tắt bếp. Cho gạo sang 1 chiếc nồi lớn, đổ khoảng 1 lít nước lọc vào, nấu cho sôi thì hạ lửa vừa. Khi đun cháo, bạn hãy khuấy muỗng đều để gạo không đọng dưới đáy nồi.

Trong lúc nấu cháo, bạn lấy chảo sạch bắc lên bếp, thêm dầu, bật lửa lớn đun nóng, cho hành tím vào phi thơm. Khi hành phi vàng thì vớt ra riêng, cho thịt hàu và tôm vào xào sơ cho chín tới thì vớt riêng ra chén.

Tiếp theo cho nấm vào chảo, đảo đều đến khi chín mềm thì tắt bếp. Khi nào cháo chín nhừ thì cho hàu, nấm vào nồi nấu. Nấu thêm 5 phút rồi nêm nếm gia vị vừa ăn thì tắt bếp. Cuối cùng cho giá đỗ vào tô, múc cháo hàu ra, rắc thêm hành tím phi vàng, hành lá, ít tiêu xay và thưởng thức.

Cách nấu cháo hàu yến mạch cũng tương tự như cách nấu cháo hàu tôm, rất đơn giản và dễ thực hiện. Vì thế, mẹ còn chần chừ gì nữa mà không học cách nấu cháo hàu ngon để tẩm bổ cho con.