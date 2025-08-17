Lâm Đồng: Bắt tạm giam người đàn ông có hành vi xâm hại cháu ruột 12 tuổi

Đời sống 17/08/2025 10:44

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ khẩn cấp Nguyễn V.T. để điều tra liên quan vụ bé gái 12 tuổi bị xâm hại.

Theo thông tin báo Tiền Phong, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Trực (SN 1984, trú thôn 1, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Trước đó, ngày 5/8, Tổ phòng chống tội phạm Công an xã Trà Tân đã phối hợp với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo về tội phạm và tiến hành xác minh, đấu tranh làm rõ vụ việc “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Người bị hại là cháu gái tên K. (SN 2013, trú xã Trà Tân).

Lâm Đồng: Bắt tạm giam người đàn ông có hành vi xâm hại cháu ruột 12 tuổi - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Trực (SN 1984, trú thôn 1, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Báo Tiền Phong.

Sau quá trình điều tra, Công an Lâm Đồng xác định nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm là đối tượng Trực (bác ruột của cháu K.). Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trực đã thừa nhận hành vi hiếp dâm của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra vụ kẻ biến thái kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để hiếp dâm nhiều lần. Theo thông tin báo VietNamNet, ngày 15/8, Công an xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng bắt giữ một đối tượng có hành vi hiếp dâm nhiều lần với bé gái 12 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 11/8, chị H. (mẹ của nạn nhân) trình báo với cơ quan công an về việc con gái mình bị đối tượng L.H.N (31 tuổi, quê xã Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long) xâm hại.

Cụ thể, trong lúc chị H. đi làm, N. đã lẻn vào nhà tại ấp Phước Hiệp, xã Nhơn Trạch và dùng dao kề cổ đe dọa, ép bé gái thực hiện hành vi giao cấu. Theo chị H., đối tượng này đã thực hiện hành vi này nhiều lần với con chị.

Nhận tin báo, Công an xã Nhơn Trạch đã khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng N.

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

Ngày 15/8, Công an xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng bắt giữ một đối tượng có hành vi hiếp dâm nhiều lần với bé gái 12 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   bắt đối tượng hiếp dâm tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Tình tiết bất ngờ trong vụ cụ bà 80 tuổi bị sát hại: Nghi phạm lảng vảng gần đám tang trước khi bị bắt

Tình tiết bất ngờ trong vụ cụ bà 80 tuổi bị sát hại: Nghi phạm lảng vảng gần đám tang trước khi bị bắt

Nóng: Dẫn giải vợ Mr Hunter cùng con nhỏ về Việt Nam để điều tra vụ Mr Pip lừa đảo hơn 5.300 tỷ

Nóng: Dẫn giải vợ Mr Hunter cùng con nhỏ về Việt Nam để điều tra vụ Mr Pip lừa đảo hơn 5.300 tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt nóng kẻ cướp tiệm vàng ở Bắc Ninh sau 6 giờ gây án

Bắt nóng kẻ cướp tiệm vàng ở Bắc Ninh sau 6 giờ gây án

Hà Nội: Đang đi đường, ô tô bất ngờ bị tụt bánh xuống 'hố tử thần'

Hà Nội: Đang đi đường, ô tô bất ngờ bị tụt bánh xuống 'hố tử thần'

Giá vàng hôm nay 17/8/2025: Lập kỷ lục mới lên 125,8 triệu/lượng, nới rộng khoảng cách với vàng nhẫn lên 5 triệu

Giá vàng hôm nay 17/8/2025: Lập kỷ lục mới lên 125,8 triệu/lượng, nới rộng khoảng cách với vàng nhẫn lên 5 triệu

Công an vào cuộc vụ nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhà

Công an vào cuộc vụ nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhà

Người tố cáo mẹ Bắp vụ tiền từ thiện khiếu nại quyết định của Công an Khánh Hòa

Người tố cáo mẹ Bắp vụ tiền từ thiện khiếu nại quyết định của Công an Khánh Hòa

Bé trai bệnh sởi tử vong trên đường chuyển viện

Bé trai bệnh sởi tử vong trên đường chuyển viện