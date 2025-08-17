Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ khẩn cấp Nguyễn V.T. để điều tra liên quan vụ bé gái 12 tuổi bị xâm hại.

Theo thông tin báo Tiền Phong, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Trực (SN 1984, trú thôn 1, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Trước đó, ngày 5/8, Tổ phòng chống tội phạm Công an xã Trà Tân đã phối hợp với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo về tội phạm và tiến hành xác minh, đấu tranh làm rõ vụ việc “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Người bị hại là cháu gái tên K. (SN 2013, trú xã Trà Tân).

Đối tượng Nguyễn Văn Trực (SN 1984, trú thôn 1, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Báo Tiền Phong.

Sau quá trình điều tra, Công an Lâm Đồng xác định nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm là đối tượng Trực (bác ruột của cháu K.). Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trực đã thừa nhận hành vi hiếp dâm của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra vụ kẻ biến thái kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để hiếp dâm nhiều lần. Theo thông tin báo VietNamNet, ngày 15/8, Công an xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng bắt giữ một đối tượng có hành vi hiếp dâm nhiều lần với bé gái 12 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 11/8, chị H. (mẹ của nạn nhân) trình báo với cơ quan công an về việc con gái mình bị đối tượng L.H.N (31 tuổi, quê xã Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long) xâm hại.

Cụ thể, trong lúc chị H. đi làm, N. đã lẻn vào nhà tại ấp Phước Hiệp, xã Nhơn Trạch và dùng dao kề cổ đe dọa, ép bé gái thực hiện hành vi giao cấu. Theo chị H., đối tượng này đã thực hiện hành vi này nhiều lần với con chị.

Nhận tin báo, Công an xã Nhơn Trạch đã khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng N.

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần Ngày 15/8, Công an xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng bắt giữ một đối tượng có hành vi hiếp dâm nhiều lần với bé gái 12 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-ong-bat-tam-giam-nguoi-an-ong-co-hanh-vi-xam-hai-chau-ruot-12-tuoi-739994.html