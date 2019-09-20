Mẹ trị biếng ăn hiệu quả nhờ biết cách nấu cháo yến mạch cho bé ăn dặm

Để cung cấp cho mẹ một thực đơn dinh dưỡng và đơn giản cho bé yêu, Phụ nữ gia đình xin giới thiệu tới một món ăn chế biến nhanh gọn đó là cách nấu cháo yến mạch với sữa.

Với nguồn protein, vitamin B và thiamin, riboflavin, sắt, helen, magie, photpho cùng hàm lượng chất xơ dồi dào mà bột yến mạch được các mẹ lựa chọn đưa vào thực đơn hằng ngày của bé. Các cách nấu cháo yến mạch cho bé ăn dặm với sự kết hợp phong phú với trứng, bí đỏ, thịt bò, thịt gà, tôm, hạt sen…tạo nên nhiều vị khác nhau dậy mùi bắt mắt tạo cảm hứng cho bé trong bữa ăn.

- 50ml sữa tươi

- 150ml nước

- Đường

Chế biến:

- Đầu tiên, các mẹ lấy một cái nồi đổ vào 150ml nước sau đó cho 50 gram bột yến mạch vào ngâm trong đó khoảng 3 phút.

Cách nấu cháo yến mạch với sữa

- Tiếp theo, các mẹ bật lửa lên và khuấy đều tay cho đến khi bột yến mạch sôi lên ta bắt đầu cho thêm 50ml sữa tươi vào. Khuấy tiếp cho sữa tươi và bột yến mạch hòa quyện với nhau. Sau đó, các mẹ tiếp tục cho thêm 3 muỗng cà phê đường vào cho đến khi hỗn hợp sôi.

- Cuối cùng, khi thấy cháo sôi lên các mẹ cần thêm khoảng 30 giây nữa trước khi tắt bếp, làm như thế sẽ tránh trường hợp cháo bị vón cục rất không tốt cho hệ tiêu hóa chưa được ổn định của bé. Múc cháo ra tô và cho bé thưởng thức món ăn tuyệt vời này.

Cách nấu cháo yến mạch thịt bò

Ngoài sữa, yến mạch khi kết hợp cùng thịt bò giàu chất sắt sẽ là một món ăn vô cùng bổ dưỡng cho bé yêu. Thịt bò nấu với cần tây hoặc rau dền, cà rốt, phô mai tạo ra những món ăn có hương vị khác biệt và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Thử vào bếp nấu cho bé yêu ngay hôm nay nhé! Cách nấu cháo yến mạch thịt bò cho bé 7 tháng sắp được bật mí sẽ khiến nhiều bé thích thú.

Món cháo yến mạch thịt bò cần tây

Nguyên liệu:

- Thịt bò 10 gram

- Cần tây 10 gram

- Yến mạch 50 gram

Cách chế biến:

- Cần tây rửa sạch, thái nhỏ, xay nhuyễn lấy cả nước lẫn cái.

- Thịt bò băm nhỏ đun 2 phút.

- Xay nhỏ yến mạch.

- Đun 50g yến mạch và cần tây với 100g nước, vừa đun vừa khuấy đều tay đến khi chín.

- Cho thịt bò vào hỗn hợp, đun thêm 1 phút rồi tắt bếp. Bỏ 1 thìa dầu olive. Vậy là bạn đã thành công với cách nấu cháo yến mạch cho bé ăn dặm rồi đó.

Bé hào hứng trong bữa ăn hơn với món cháo yến mạch thịt bò

Món cháo yến mạch thịt bò, rau dền, cà rốt, phomai

Nguyên liệu:

- 20-30 gram yến mạch.

- 30 gram thịt bò thăn

- 3-5 ngọn rau dền đỏ (khoảng 10 gram)

- 1/3 củ cà rốt nhỏ (cỡ 3 đầu ngón tay) (khoảng 20 gram)

- 01 viên phô mai, các mẹ có thể sử dụng phô mai con bò cười

Chế biến:

- Yến mạch ngâm với nước khoảng 5-10 phút

- Thịt bò rửa sạch xay nhuyễn hoặc băm nhỏ.

- Rau dền rửa sạch cho xay cùng thịt bò hoặc thái thật nhỏ.

- Cà rốt gọt vỏ rửa sạch, thái mỏng nghiền lấy 1 bát con nước.

- Cho nước ép cà rốt, thịt bò và rau dền vào nồi đun sôi khoảng 3 phút, sau đó cho phô mai và yến mạch vào đun sôi khoảng 3-4p là hoàn thành.

Cách nấu cháo yến mạch với trứng

Bí đỏ và cà rốt là nguyên liệu được sử dụng nhiều nhất trong các bữa ăn của bé và trứng gà cũng được ưa chuộng trong các bữa ăn dặm của bé bởi chúng cung cấp kẽm, kali, canxi, vitamin và photpho cho bé khá nhiều. Vậy thì hôm nay các mẹ thử vào bếp nấu món cháo có các thực phẩm trên cùng yến mạch nhiều dinh dưỡng cho bé thông qua cách nấu cháo yến mạch với trứng cho bé thưởng thức xem bé có hứng thú không nhé!

Cách nấu cháo yến mạch với trứng

Món cháo yến mạch, trứng gà, bí đỏ

Nguyên liệu:

- Lượng yến mạch vừa đủ cho bé ăn

- Bí đỏ

- 1 quả trứng gà

Chế biến:

- Trứng gà và bí đỏ có thể cho vào nồi cơm hấp sau khi cơm vừa cạn. Nếu không bạn luộc trứng và hấp bí đỏ.

- Trứng sau khi luộc lấy lòng đỏ, nghiền tơi. Tuỳ vào khả năng ăn của bé mà có thể dùng cả 1 lòng đỏ hoặc 1 nửa.

- Bí đỏ sau khi hấp có thể nghiền hoặc rây hoặc dầm. Tuỳ theo khả năng ăn thô của bé.

- Yến mạch ngâm với nước trong 10 phút.

- Cho yến mạch vào nấu với nước (có thể dùng nước súp rau củ hoặc nước dùng dashi). Sau 5-7 phút, khi thấy yến mạch đã chín nhừ, cho bí đỏ vào khuấy đều, sôi trở lại thì tắt bếp, cho ra bát rồi cho lòng đỏ đã nghiền tơi lên trên và phục vụ bé.

Món cháo yến mạch, trứng, cà rốt

Nguyên liệu:

- Yến mạch: 20 gram (2 muỗng canh)

- Trứng gà 15 gram (1/2 lòng đỏ)

- Cà rốt 30 gram

- Đường 2 gram (có thể sử dụng loại đường chống táo cho con)

- Dầu 5 gram (1 muỗng cà phê)

- Nước 200ml (lưng 1 chén nước)

Cách nấu cháo yến mạch thịt gà

Cách nấu cháo yến mạch thịt gà

Trong thịt gà chứa rất nhiều photpho cho sự phát triển răng và xương của bé, lượng đạm dồi dào thêm ít chất béo nên loại thực phẩm này luôn là ưu tiên hàng đầu trong các bữa ăn dặm của bé. Thịt gà hòa quyện cùng yến mạch trở thành một món ăn giàu dinh dưỡng không thể thiếu cho trẻ nhỏ phát triển thông minh và cao lớn. Các mẹ có thể thực hành cách nấu cháo yến mạch thịt gà cho bé dùng xem sao nhé!

Nguyên liệu:

- 30 gram hạt yến mạch

- 20 gram thịt gà

- 100ml nước dùng gà

- 10 gram bắp ngọt

- 10 gram hạt sen

Chế biến:

- Ngâm hạt yến mạch trong nước ấm từ 10-15 phút cho mềm trước khi nấu.

- Thịt gà luộc chín, xé nhỏ cho vào máy xay, thêm nước rồi xay nhuyễn.

- Hạt sen, bắp cho vào nồi đun 5 phút. Cho yến mạch vào đun 5 phút. Tiếp theo, cho thịt gà vào nồi cháo đun 3 phút , nêm ít dầu ô liu là có thể dùng được.

Cách nấu cháo yến mạch hạt sen



Trong cách nấu cháo yến mạch hạt sen, có lẽ là sự pha trộn cùng hào và nấm rơm là thơm ngon nhất. Ngoài ra, các nguồn dưỡng chất có trong hạt sen với hàm lượng kẽm trị biếng ăn tuyệt vời và hàm lượng bổ dưỡng có từ thành phần của hào mà món ăn này sẽ cung cấp đủ cho bé năng lượng phát triển cao lớn và trí thông minh để khơi nguồn sáng tạo.

Nguyên liệu:

- Yến mạch: 30 gram

- Hào: 50 gram

- Hạt sen: 20 gram

- Nấm rơm: 30 gram

- Gia vị: đường, muối, nước mắm và 10 gram dầu ăn

Cách làm:

- Hạt sen tách đôi, bỏ tim.

- Nấu yến mạch và hạt sen vào thành cháo.

- Nấm rơm bỏ gốc, ngâm vào bột năng cho trắng và ngon, xắt hạt lựu.

- Hào bằm nhỏ.

- Đầu hành lá phi chung với 10g dầu ăn cho thơm, cho hào vào xào, tiếp theo cho nấm vào xào.

- Sau đó lấy tất cả những phần đã xào bỏ vào nồi cháo đang sôi, đậy nắp 8 phút.

Cách nấu cháo yến mạch hạt sen

Cách nấu cháo yến mạch cho bé ăn dặm với hàng ngàn công thức khác nhau đến từ vô vàn loại thực phẩm khác nhau sẽ cải thiện tình trạng biếng ăn của các bé ăn dặm từ 5 tháng trở lên. Các mẹ hãy áp dụng cho bé yêu để kích thích vị giác và cuốn hút bé vào bữa ăn hơn nhé!