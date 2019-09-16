Mách mẹ cách nấu cháo cá hồi cho bé không tanh và giàu chất dinh dưỡng

Bữa ăn là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng tới sự phát triển của bé cả về thể hình lẫn trí óc. Và cháo cá hồi được đánh giá là món ăn bổ sung một lượng lớn vitamin và khoáng chất tốt cho bé. Vì vậy, cách nấu cháo cá hồi cho bé 8 tháng tuổi được rất nhiều bà mẹ đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, một số ít người vẫn thắc mắc cá hồi cung cấp những chất dinh dưỡng gì mà lại được nhiều bà mẹ lựa chọn cho bé yêu nhà mình như vậy?

Bên cạnh đó, nếu muốn tăng thêm sức đề kháng cho trẻ nhỏ thì cá hồi là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các mẹ vì thịt cá hồi rất giàu magie, photpho cùng các nhóm vitamin A, B, D cực kỳ tốt cho trẻ nhỏ.

So với các loại cá khác thì cá hồi được đánh giá là có ít hàm lượng mỡ hơn, điều này tốt cho tim mạch của trẻ nhỏ. Ngoài ra, cá hồi cũng chứa một lượng lớn omega – 3 rất tốt cho sự phát triển của não bộ và có tác dụng làm sáng mắt.

Đó chính là lí do mà cá hồi luôn là thực phẩm hàng đầu được các mẹ ưa chuộng lựa chọn là nguyên liệu nấu các món cháo dinh dưỡng cho bé yêu.

Cách nấu các món cháo cá hồi cho bé không bị tanh

Cháo cá hồi luôn là món ăn yêu thích của các bé. Nhưng nấu cháo như thế nào để vừa không bị tanh và bổ dưỡng?

Các cách nấu cháo cá hồi cho bé 8 tháng dưới đây sẽ giúp cho mỗi bữa ăn của bé không còn là nỗi lo của bố mẹ.

Cách nấu cháo cá hồi cà rốt

Thay đổi thực đơn cho bé yêu với món cháo cá hồi cà rốt - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần có của món ăn này là: gạo, cà rốt, cá hồi, nước và dầu oliu.

Cách nấu cháo cá hồi cho bé vừa ngon, vừa tiết kiệm thời gian, mẹ chỉ cần làm theo 5 bước cơ bản sau:

Bước 1: Nạo cà rốt, thái miếng vừa phải và sau đó cho vào luộc đến khi chín mềm. Lấy thìa dằm nhuyễn sao cho thật mịn.

Bước 2: Luộc cá hồi với nước sôi sau đó vớt ra để nguội, xé nhỏ, bẻ vụn để nhặt hết phần xương ra khỏi thịt cá.

Bước 3: Nấu cháo hoặc bột phù hợp với độ tuổi của bé yêu.

Bước 4: Cho hỗn hợp cá hồi và cà rốt đã làm nhuyễn vào nồi cháo và đun trong khoảng 3- 5 phút

Bước 5: Cuối cùng, mẹ thêm một chút dầu oliu và nêm nếm gia vị vừa phải rồi bắt nồi cháo xuống và để nguội bớt đi rồi mới đem cho bé ăn.

Cách nấu cháo cá hồi khoai tây

Tăng cường sức đề kháng nhờ cháo cá hồi khoai tây - Ảnh minh họa: Internet

Để tiến hành nấu món cháo ăn dặm từ cá biển ngon này, bạn đừng quên thực hiện các bước sau:

Bước 1: Gọt khoai tây bỏ vỏ và đem rửa thật sạch, cắt nhỏ hình hạt lựu và luộc cho đến khi chín mềm.

Bước 2: Rửa sạch cá hồi bằng chanh, muối hoặc sữa tươi sau đó bật chảo, cho thêm một chút dầu oliu và xào chín.

Bước 3: Dùng chảo vừa nấu xào nhanh hết tất cả 2 loại hành để dành lúc nãy làm cho vàng lên, bỏ vào nồi súp cá.

Bước 4: Bỏ nguyên liệu vừa chế biến vào nồi cháo và khoai tây đã dằm nhuyễn, nêm nếm lại gia vị và cho thêm một chút tiêu vào cho thơm rồi tắt bếp.

Cách nấu cháo cá hồi khoai lang

Cách nấu cháo cá hồi cho bé 8 tháng với khoai lang tốt nhất là các mẹ đừng bỏ qua các loại nguyên liệu sau: cá hồi, khoai lang (3-4 miến), dầu ăn, dầu oliu, nấm ngư nhi, gạo tẻ, phô mai.

Cháo cá hồi khoai lang – bí quyết giúp bé ăn ngon miệng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Chúng ta lấy gạo tẻ đem đi vo thật sạch và nấu chín nhừ ra

Bước 2: Mua cá hồi về bỏ các lớp da và rửa thật sạch bằng chanh và muối ngâm trong khoảng 10 phút cho bớt mùi tanh và băm thật nhỏ nhé mẹ.

Bước 3: Rửa sạch hành tây, thái và băm nhỏ cùng với cá hồi, cho một chút dầu ăn vào đợi dầu sôi lên thì đổ hỗn hợp nguyên liệu vừa băm vào chảo và đảo đều cho đến khi miếng thịt cá đã chín tới.

Bước 4: Bỏ vỏ khoai lang, rửa thật sạch và thái ra thành từng miếng sao cho có thể hấp chín một cách dễ dàng nhất. Sau đó, lấy ra và dằm nhuyễn.

Bước 5: Múc một lượng cháo vừa đủ vào trong một chiếc nồi đỏ, đun sôi và đổ hỗn hợp cá vừa xào lên vào chung cùng với khoai lang đã được dằm nhuyễn và tiến hành đảo đều.

Bước 6: Đảo đều lên nồi cháo sau đó cho phomai và một chút mắm vừa đủ vào đun sôi, cho thêm một chút dầu oliu và tiến hành tắt bếp để nguội là đã hoàn thành một món ăn cực kỳ đầy đủ dưỡng chất dành cho bé yêu của mình rồi đó mẹ.

Cách nấu cháo cá hồi bí đỏ

Các mẹ cũng có thể tham khảo tuyệt chiêu nấu cá hồi dành cho các bé ăn dặm vô cùng bổ dưỡng cùng với cháo bí đỏ bằng các nguyên liệu và công thức dưới đây.

Khỏi lo bé chán ăn với món cháo cá hồi bí đỏ vô cùng ngon và bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu: 30 gam gạo, 50 gam bí đỏ, 40 gam cá hồi cùng với hành khô phi và một số gia vị khác như bột nêm, dầu ăn…

Để thực hiện nấu món cháo thì các mẹ chỉ cần thực hiện các bước đơn giản sau:

Nguyên liệu: 30 gam gạo, 50 gam bí đỏ, 40 gam cá hồi cùng với hành khô phi và một số gia vị khác như bột nêm, dầu ăn…

Để thực hiện nấu món cháo thì các mẹ chỉ cần thực hiện các bước đơn giản sau:

Bước 1: Lấy bí đỏ gọt vỏ, rửa sạch, thái nhỏ giống như hạt lựu và để ráo

Bước 2: Thịt cá hồi đem luộc chín, vớt ra, giữ lại phần nước thịt vừa luộc và tiến hành gỡ xương răm.

Bước 3: Đổ 30 gam gạo vào nấu cùng nước luộc cá và cho bí đỏ vào nấu cùng

Bước 4: Hành khô bóc vỏ, rửa sạch, thải nhỏ và phi thơm sau đó cho cá vào xào đến khi mềm và cho thêm một chút gia vị.

Bước 5: Khi cháo và bí đỏ đã chín nhừ thì đổ phần thịt cá hồi vừa xào vào đảo đều. Nêm lại gia vị một lần nữa đun khoảng 3- 5 phút rồi tắt bếp. Múc ra bát để nguội hơn và cho bé ăn.

Cách nấu cháo cá hồi với củ dền

Theo các chuyên gia dinh dưỡng về rau củ người Nhật Bản đánh giá thì củ dền là một trong những loại củ cực giàu vitamin cho các bé ăn dặm. Củ dền chứa vitamin A, B1, B2, B6 và C, cũng chính vì lý do đó mà cách nấu món cháo cá hồi củ dền luôn được các mẹ thực hiện trong các bữa ăn của bé.

Để nấu món cháo cá hồi ngon và không bị tanh thì các mẹ nhớ tiến hành theo các bước như sau;

Bước 1: Rửa sạch cá hồi, sau đó dùng chanh, muối hột pha loãng hoặc dùng sữa tươi không đường ngâm cá trong khoảng 20 phút và rửa lại bằng nước gừng để khử mùi tanh, để ráo nước và thái mỏng.

Bước 2: Bóc hành, thái nhỏ và cho một chút dầu vào phi thơm sau đó cho cá hồi vào và xào đến khi chín mềm thì thôi.

Bước 3: Gọt khoai môn, cắt vừa phải là luộc đến khi chín. Nếu đã có cháo dự trữ từ trước thì các mẹ luộc khoai môn đến khi chín mềm rồi rằm nhuyễn. Còn nếu chưa có cháo trữ đông từ trước thì ninh khoai môn cùng cháo đến khi chín nhừ thì thôi.

Bước 4: Gọt củ dền và luộc cùng khoai môn cho đến lúc chín

Bước 5: Bắc nồi cháo trắng lên bếp, cho cá hồi vào đảo đều lên và sau đó cho khoai môn và củ dền và khuấy cùng. Cho thêm một chút dầu oliu, nên nếm gia vị cho vừa phải rồi bắt ra khỏi bếp là bạn đã có một bữa ăn ngon và cực kỳ dinh dưỡng dành cho bé yêu rồi.

Hy vọng bài viết về cách nấu cháo cá hồi cho bé trên sẽ giúp cho bạn có thêm kiến thức về các công thức nấu cháo ngon bổ dưỡng cho bé nhé!