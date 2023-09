Bất ngờ trước những tác dụng của dưa gang với sức khỏe

Như đã nói ở trên, dưa gang có thành phần chính là nước, có vị ngọt nhưng không béo, dồi dào hàm lượng giàu Vitamin. Nhờ đó, giúp kiểm soát cân nặng, bổ sung dinh dưỡng cần thiết nhưng lại không gây tăng cân. Nhiều chứng minh đã chỉ ra rằng, tác dụng của dưa gang chính là giúp duy trì trọng lượng cơ thể, giảm cân an toàn. Đây cũng là lý do dưa gang thường được đưa vào trong thực đơn của người ăn kiêng.

Tác dụng của dưa gang với sức khỏe

Theo Y học, hầu hết các bộ phận của quả dưa gang như cuống, hoa, lá đều có mang đến tác dụng rất tốt trong làm đẹp và sức khỏe. Cuống của dưa gang có tác dụng giải độc, hạ sốt, hạt giúp thanh phế, nhuận tràng, chữa chứng ho khan hoặc chữa trị bệnh táo bón nhờ tính mềm, mát. Vào những ngày nắng nóng, dưa gang chính là thực phẩm nên dùng thường xuyên để điều hòa thân nhiệt cơ thể.

Thanh nhiệt cơ thể

Tác dụng của dưa gang với sức khỏe đầu tiên phải kể đến đó là giải nhiệt. Quả dưa gang có tình hàn, có tác dụng giải khát tốt, hạ nhiệt, giúp điều hòa cơ thể. Chính vì vậy, giúp bạn cảm thấy khỏe khoắn, nhẹ nhàng hơn trong những ngày nắng hè oi bức.

Ngoài ra, với những người thường xuyên nóng trong người, việc ăn dưa gang hàng ngày cũng giúp cải thiện thoát khỏi tình trạng này. Ngoài việc dùng trực tiếp, bạn cũng có thể sử dụng dưa gang để nấu canh hoặc xay làm uống nước. Với những người gặp tình trạng bị nhiệt miệng, có mụn nước, có thể dùng dưa gang nghiền nhuyễn rồi đắp bên ngoài vết thương. Chúng sẽ nhanh chóng xẹp và lành lại.

Quả dưa gang có tình hàn, có tác dụng giải khát tốt, hạ nhiệt - Ảnh minh họa: Internet

Lợi tiểu

Thành phần chính là nước nên dưa gang được biết đến là thực phẩm có tác dụng tốt với hệ bài tiết và giúp lợi tiểu. Bạn có thể dùng dưa gang để ăn trực tiếp, xay sinh tố uống hoặc kết hợp làm món ăn hàng ngày như salad, canh để phát huy tác dụng.

Giải độc do rượu

Tác dụng của dưa gang còn được biết đến là giải rượu. Dưa gang giúp cơ thể giải độc tố do uống rượu với những người nghiện rượu. Để giải độc rượu rất đơn giản, bạn xay dưa gang lọc lấy nước và dùng trực tiếp. Uống nước dưa gang hàng ngày không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giải rượu cực kỳ tốt.

Dưa gang còn được biết đến là giải rượu - Ảnh minh họa: Internet

Trị say nắng

Với người bị chóng mặt, đau đầu do ra ngoài trời nắng thì hãy uống ngay nước dưa gang để trị chứng say nắng. Chính bởi có tính mát, dưa gang giúp chữa chứng nóng trong, miệng khát. Bạn lấy dưa gang rửa sạch, ăn bã hoặc ép nước uống. Dùng cho đến khi hết cảm giác nóng trong.

Tác dụng của dưa gang với bà bầu

Với mùi vị thơm hấp dẫn, chứa nhiều vitamin và khoáng chất, giá trị dinh dưỡng lành mạnh như vitamin A, B, C, Kali, axit folic…vì thế dưa gang rất tốt cho bà mẹ mang theo. Cùng tìm hiểu những lợi ích dưa gang mang đến cho bà bầu

Cung cấp năng lượng

Trong quá trình mang thai, mẹ bầu cần lượng năng lượng cao hơn gấp đôi so với bình thường để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Và may thay, dưa gang được xem như là nguồn năng lượng dồi dào, ngon miệng. Trong dưa gang chứa nhiều carbohydrate, protein. Thành phần carbohydrate sẽ được chuyển hóa thành năng lượng trong cơ thể nhanh hơn protein. Tuy nhiên, protein lại cung cấp năng lượng nhiều hơn carbohydrate. Do đó, ăn dưa gang sẽ giúp mẹ bầu bổ sung năng lượng dễ tiêu, no lâu.

Ngăn ngừa chuột rút chân

Thai phụ thường rất hay gặp tình trạng chuột rút ở chân. Và một trong các nguyên nhân gây ra tình trạng này là do sự thiếu hụt kali. Trong giai đoạn mang thai, mẹ bầu cần khoảng 4.100 mg kali/ ngày và một ký dưa gang có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho mẹ bầu.

Ngăn ngừa dị tật ở thai nhi

Dưa gang có chứa nhiều axit folic hay còn có tên gọi là vitamin B9. Thành phần Axit folic đóng vai trò rất quan trọng cho sự phát triển của thai nhi thời kỳ đầu. Hơn nữa, dưa gang cũng chứa nhiều kẽm, giúp phát triển mô của cơ thể. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy khả năng dị tật ống thần kinh của thai nhi có thể được giảm đến 50% khi phụ nữ mang thai được bổ sung lượng axit folic, kẽm theo đúng như khuyến cáo.

Dưa gang có chứa nhiều axit folic, rất quan trọng cho sự phát triển của thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Ngừa bệnh cảm cúm

Trong dưa gang rất giàu vitamin C, nhờ đó giúp bà bầu tăng cường hệ miễn dịch và chống lại nguy cơ bệnh tật cho cả mẹ lẫn thai nhi. Ăn dưa gang giúp mẹ bầu tránh được những bệnh thường gặp như là ho, cảm lạnh, cảm cúm trong thời kỳ mang thai.

Bổ sung vitamin A cho thai nhi

Vitamin A là thành phần rất quan trọng cho thai nhi trong giai đoạn đang phát triển chức năng của đôi mắt cũng như tránh khuyết tật bẩm sinh. Dưa gang hỗ trợ sự phát triển hệ thần kinh, tim, thận, phổi, mắt và xương của thai nhi. Ngoài ra, nó cũng có tác dụng hỗ trợ sự sản xuất của tế bào da, từ đó giúp tăng cường hệ miễn dịch cho bé sau sinh với môi trường ngoài tốt hơn.

Phát triển não, xương và hệ thần kinh thai nhi

Những vitamin nhóm B như: Thiamin, Riboflavin, Vitamin B6 cũng được tìm thấy trong quả dưa gang. Thiamin (Vitamin B1) thúc đẩy cho sự phát triển của trí não. Riboflavin tăng cường phát triển xương, cơ bắp của thai nhi. Vitamin B6 cũng giúp phát triển các tế bào máu mới, thúc đẩy sự phát triển não bộ và hệ thần kinh.

Ngoài ra, trong dưa gang còn có canxi, Omega-3, Omega-6, đây là những thành phần có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển hệ thần kinh, xương tương ứng.

Bà bầu ăn nhiều dưa gang còn giúp thúc đẩy cho sự phát triển của trí não - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý các trường hợp không nên sử dụng dưa gang

Dù dưa gang là thực phẩm mang đến nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe con người nhưng không phải trường hợp nào cũng có thể sử dụng loại thực phẩm này. Một số trường hợp dưới đây được khuyến cáo không nên dùng dưa gang nếu không muốn mang họa vào thân.

Người đang bị trướng bụng hoặc đại tiện phân lỏng

Những trường hợp cơ thể suy nhược, xuất huyết được chỉ định không nên dùng dưa gang do đế của quả dưa gang có chứa độc tố, vì thế nếu ăn nhiều có thể sẽ xuất hiện những dấu hiệu như đau bụng, huyết áp thấp, buồn nôn, nhịp tim tăng và khó thở.

Dưa gang có tính mát nên nếu đang bị đau bụng do tiêu hóa nếu ăn dưa gang có thể khiến tình trạng ngày càng nặng hơn.

Người đang bị trướng bụng không nên dùng dưa gang - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài thông tin về tác dụng của dưa gang với sức khỏe con người. Có thể nói, đây là loại thực phẩm vừa ngon, bổ dưỡng lại rất dễ tìm, vì thế hãy bổ sung ngay món ăn này vào bữa ăn hàng ngày để chăm sóc sức khỏe mỗi ngày bạn nhé.