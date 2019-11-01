Cách nấu chè đậu đỏ nước cốt dừa ngon khó cưỡng

Thành phần vitamin B có trong đậu đỏ giúp làm kích thích các nhu động ruột, loại bỏ được đáng kể lượng những chất béo bám vào thành ruột. Trong đậu đỏ còn chứa rất ít calo (khoảng 300 calo cho 1 chén đậu đỏ) đồng thời lại chứa nguồn chất xơ dồi dào. Nhờ đó, giúp người ăn no lâu, giảm đi cảm giác thèm ăn, thải mỡ thừa tích tụ trong cơ thể.

Trước khi học cách nấu chè đậu đỏ nước cốt dừa , bạn cũng nên tìm hiểu đôi chút về những công dụng, lợi ích mà loại đậu này mang đến cho sức khỏe con người nhé. Theo Đông y, đậu đỏ được xem là một trong những vị thuốc bài thuốc tuyệt vời, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp của con người. Trong loại đậu này chứa nhiều vitamin, chất xơ, nguyên tố vi lượng và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chính vì thế mà trong hầu hết các món ăn dành cho người mới ốm dậy thường hay có sự xuất hiện của loại đậu này.

Với lượng protein, chất sắt, chất xơ phong phú, đậu đỏ cũng được xem những thực phẩm rất tốt rất cho tim mạch. Theo một nghiên cứu, protein có tác dụng giúp làm giảm cholesterol xấu và gia tăng hàm lượng cholesterol có lợi với cơ thể. Ngoài ra, đậu đỏ còn giúp bổ sung đầy đủ protein cho cơ thể săn chắc, khoẻ mạnh và dẻo dai hơn.

Thận hư hay thận nhiễm mỡ là một trong những căn bệnh xảy ra ở nhiều người. Đậu đỏ được xếp trong danh sách những loại thực phẩm tốt cho thận, tác dụng điều chỉnh chức năng thận, khôi phục sự cân bằng các chất ẩm có chứa trong thận.

Tốt cho tiêu hoá

Hàm lượng chất xơ trong đậu đỏ giúp bảo vệ hệ đường ruột, tăng việc hấp thu thức ăn, tiêu hoá tốt hơn. Thêm vào đó, chất xơ còn làm giảm triệu chứng của các tình trạng kích ứng ở ruột, giảm thiểu nguy cơ bị ung thư ruột kết, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả.

Ổn định huyết áp

Đậu đỏ rất tốt trong việc ổn định huyết áp, hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến huyết áp. Chính nhờ hàm lượng kali có trong đậu đỏ giúp cơ thể kiểm soát, điều chỉnh ổn định huyết áp. Với những người bị cao huyết áp cần duy trì dùng đậu đỏ thường xuyên.

Làm đẹp da

Có thể nói, trong số các loại nguyên liệu tự nhiên giúp làm đẹp da, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua đậu đỏ. Rất nhiều người đã tận dụng đậu đỏ nghiền thành bột để đắp mặt nạ, giúp da trắng mịn, ngừa nếp nhăn, hồng hào và căng bóng đến không ngờ.

Rất nhiều người đã tận dụng đậu đỏ nghiền thành bột để đắp mặt nạ - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu chè đậu đỏ nước cốt dừa ngon

Nấu chè đậu đỏ nước cốt dừa là một trong những công thức món tráng miệng khá phổ biến, đơn giản và được nhiều bà nội trợ áp dụng.

Nguyên liệu

Đậu đỏ: 300g

Đường phèn: 240 gram

Bột đao (hoặc sắn dây): 10gram

Nước cốt dừa: 1 hộp 250ml

Thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu

Đậu đỏ đem ngâm khoảng 6-8 tiếng hoặc để đậu qua đêm để hôm sau nấu

Bước 2: Cách làm chè đậu đỏ nước cốt dừa

Đậu sau khi ngâm xong sẽ nở to và mềm hơn, đem rửa đậu và để cho ráo nước. Tiếp đó, cho đậu đỏ vào nồi áp suất, đổ khoảng 1 lít nước cho ngập đậu rồi cho thêm một chút muối vào nấu trong khoảng 30-40 phút cho đến khi chín mềm. Bạn có thể kiểm tra độ mềm của đậu bằng cách lấy thìa thử đậu, hoặc dùng thìa dặm hạt đậu, nếu đậu nát nhuyễn là đạt yêu cầu. Tiếp theo, cho đường phèn vào đun cùng, khuấy cho thật đều đến đường tan.

Hòa tan bột năng (hoặc bột sắn dây) và đổ từ từ vào nồi đậu. Tiếp tục khuấy thật đều tay cho bột tan hết, khi đậu sôi lại thêm một lần nữa, khi bột trong và không vón cục là có thể tắt bếp. Chè để nguội chút rồi múc ra thành từng bát nhỏ và chan nước cốt dừa lên trên là có thể thưởng thức.

Chè đậu đỏ nước cốt dừa là một trong những công thức món tráng miệng khá phổ biến - Ảnh minh họa: Internet

Với cách nấu chè đậu đỏ nước cốt dừa vừa ngon miệng lại dễ dàng này không chỉ mang đến cho bạn và gia đình bữa ăn ngon miệng mà còn rất tốt cho sức khỏe nữa đấy.

Cách nấu chè bí đỏ đậu xanh nước cốt dừa

Bên cạnh cách nấu chè đậu đỏ nước cốt dừa, để thay đổi khẩu vị, làm gia tăng hương vị món chè, bạn có thể kết hợp đậu đỏ nấu cùng với bí và đậu xanh.

Nguyên liệu

Bí đỏ: 500g

Đậu xanh: 300g

Đường phèn: 250gram

Nước cốt dừa: 250ml

Phụ gia: Vani hoặc dầu chuối, muối ăn, bột năng

Thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Tương tự như cách nấu chè đậu đỏ nước cốt dừa, với cách nấu chè đậu xanh cùng với bí đỏ. Bạn đem 2 nguyên liệu đậu ra ngâm mềm cùng với nước khoảng 6 tiếng. Bí đỏ gọt vỏ và cắt dọc làm 4 phần rồi ngâm cùng với chút nước muối pha loãng.

Bước 2: Nấu chè đậu xanh bí đỏ

Bạn cho đậu xanh vào nồi nước và nấu cho gần nhừ thì cho tiếp phần bí đỏ vào hầm cùng. Nấu cho đến khi sôi thêm lần nữa thì vặn lửa nhỏ, dùng thìa cứng tán nhuyễn bí.

Bước 3: Hoàn thành

Khi nấu bí đỏ và đậu xanh chín mềm, cho thêm vào chút muối, đường và nêm cho vừa ăn. Sau đó, hòa bột năng cùng với nước lọc, rồi đổ bột từ từ vào chè, liên tục khuấy đều tay. Cuối cùng, cho thêm vani vào để tạo mùi hương là xong. Khi chè nguội thì múc ra chén rồi cho thêm nước cốt dừa lên trên chè và thưởng thức hương vị tuyệt vời của món ăn này.

Chè bí đỏ đậu xanh nước cốt dừa thơm ngon, lạ miệng - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu chè đậu đỏ hạt sen nước cốt dừa

Hạt sen được biết đến nguyên liệu bổ dưỡng có tác dụng an thần, hỗ trợ trị chứng mất ngủ. Khi kết hợp cùng với đậu đỏ – nguyên liệu chứa nhiều vitamin, các nguyên tố vi lượng như vitamin B12, sắt, giúp bổ máu và thúc đẩy vòng tuần hoàn sẽ là món ăn tốt cho sức khỏe và hỗ trợ điều trị cho người đang gặp phải tình trạng mất ngủ.

Nguyên liệu

Hạt sen: 150 gram

Đậu đỏ: 200 gram

Đường phèn: 200 gram

Nước cốt dừa: 250ml

Thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu

Đậu đỏ và hạt sen ngâm cùng với nước trong khoảng 6 giờ cho nở mềm. Chú ý nên ngâm tách riêng 2 loại. Đậu đỏ sau khi ngâm xong đãi sạch và để ráo nước. Hạt sen tách bỏ tim sen để lúc ăn không bị đắng.

Bước 2: Nấu chè

Cho 2 lít nước vào trong nồi rồi nấu hạt sen trước, nấu được khoảng 20 phút thì cho tiếp đậu đỏ vào nấu cùng. Khi nước sôi thì vặn lửa nhỏ lại và đun tiếp trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nếu dùng nồi áp suất thì có thể rút ngắn thời gian chỉ còn khoảng 30 phút là có thể chín hạt sen cùng đậu đỏ.

Chè đậu đỏ hạt sen nước cốt dừa hỗ trợ điều trị cho người đang gặp tình trạng mất ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Hoàn thành

Nấu cho đến khi thấy đậu đỏ cùng hạt sen đã mềm và chín bở thì cho đường vào và khuấy đều. Đun trên bếp thêm khoảng 5 phút để đường tan và ngấm đều. Sau đó tắt bếp, để nguội và múc ra từng chén rồi cho thêm phần nước cốt dừa lên trên và thưởng thức.

Tùy từng sở thích ăn chè đặc hay loãng mà bạn có thể gia giảm lượng nước cho phù hợp. Món chè đậu đỏ hạt sen nước cốt dừa có thể ăn theo 2 cách nóng hoặc lạnh đều rất ngon.

Chè đậu đỏ với nước cốt dừa là món ăn được ưa chuộng vào những ngày thời tiết khô hanh hay nóng bức - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, món chè đậu đỏ với nước cốt dừa là một trong những món ăn rất được ưa chuộng vào những ngày thời tiết khô hanh hay nóng bức bởi loại chè này có tác dụng giải nhiệt rất tốt. Hạt đậu đỏ mềm, bở hòa cùng với nước cốt dừa béo, thơm ngậy khiến ai đã ăn cũng đều tấm tắc khen ngon. Ngoài những cách nấu chè đậu đỏ nước cốt dừa như đã hướng dẫn ở trên, bạn có thể kết hợp loại đậu này cùng với những nguyên liệu khác như đậu trắng, yến mạch, thạch trà xanh…để tạo ra các món chè thơm ngon, lạ miệng đãi cả nhà, vừa dinh dưỡng lại rất lạ miệng, hấp dẫn.