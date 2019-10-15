Check list những cách nấu rau càng cua ngon khó cưỡng

Rau càng cua được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như: đơn kim, thích châm thảo, đơn buốt, , cương hoa thảo, tiểu quỳ châm… đây là loại rau khá “dễ tính” kho có thể sinh sôi và nảy nở trong nhiều điều kiện môi trường. Chỉ cần vài trận mưa, không cần phải gieo hạt, rau càng cua cũng có thể mọc xanh và tươi tốt cả mặt đất. Hạt của rau càng cua thường nhỏ li ti, rất nhẹ nên được phát tán trong gió, nảy mầm bất cứ lúc nào nếu gặp được điều kiện thuận lợi. Rau thường mọc nhiều trong các chậu kiểng, gốc cây và thậm chí là trên nóc đình, mái ngói âm dương, vách tường nứt nẻ… Có thể nói, đây là một loại dược liệu mà tạo hóa ban tặng cho con người mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu.

Trong Đông y, rau càng cua là loại rau có vị đắng, tính bình, có tác dụng giúp thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết, giúp tan máu bầm. Chính vì thế, trong dân gian, người ta thường áp dụng những cách nấu rau càng cua vừa làm thức ăn bổ dưỡng, vừa chữa bệnh tật.

Tuy nhiên, một vấn đề cần lưu ý là khi sử dụng rau càng cua để trị bệnh, cần phải tham khảo ý kiến của các bác sĩ cũng như chuyên gia trong lĩnh vực y tế.

Một vài món ăn với rau càng cua giúp chữa bệnh

Rau càng cua thường được dùng để kết hợp với các nguyên liệu khác để chữa một số bệnh. Dưới đây là một vài cách chế biến rau càng cua chữa bệnh bạn có thể tham khảo:

Chữa viêm họng: Lấy khoảng 50-100gr rau càng cua và rửa sạch, sau đó đem xay lấy nước cốt hoặc nhai sống, dùng liên tục trong khoảng 3 -5 ngày sẽ thấy bệnh thuyên giảm.

Chữa khó tiểu: Lấy khoảng 200gr rau càng cua rửa sạch và nấu cùng 300ml nước, chia làm 2 lần uống mỗi ngày và liên tục trong khoảng 5 ngày.

Chữa bệnh đau lưng và cơ co rút: Cách nấu rau càng cua để chữa đau lưng bạn chỉ cần lấy rau mỗi ngày khoảng 50 – 100gr và sắc uống, bệnh sẽ cải thiện đáng kể.

Chữa chín mé: Dùng khoảng 150gr rau và đun cùng 250ml nước chia 2 lần uống và dùng trong ngày, phần bã rau dùng đắp vào chỗ đau.

Chữa bị mụn nhọt: Để dùng rau càng cua trị lở ngứa, nhiệt độc trong người, lấy khoảng 150gr rau rửa sạch, dùng ăn sống mỗi ngày hoặc xay ra lấy nước uống.

Rau càng cua vừa dùng làm thức ăn bổ dưỡng, vừa chữa bệnh tật - Ảnh minh họa: Internet

Những cách nấu rau càng cua ngon

Không chỉ được biết đến là dược liệu trong y học, rau càng cua còn là nguyên liệu rất phổ biến trong ẩm thực. Theo đó, cách nấu rau càng cua được nhiều người sử dụng có kể đến như:

Cách làm gỏi rau càng cua

Cách làm rau càng cua trộn thịt bò

Nguyên liệu: 200gr thịt bò, 100 – 200 gram rau càng cua, hành tím, tỏi, ớt, chanh, đường, dầu ô liu và các gia vị khác.

Thực hiện: Thịt bò rửa sạch, cắt miếng mỏng và đem ướp cùng với gia vị. Sau đó đem thịt bò xào săn lại rồi trút ra đĩa sạch. Cho hỗn hợp gồm chanh, đường, tỏi, ớt, nước mắm và khuấy đều cho hỗn hợp tan. Rau sau khi rửa sạch thì trộn cùng với thịt bò, dầu ô liu, hỗn hợp nước chua cay cho đến khi tất cả nguyên liệu ngấm đều thì trút ra dĩa, rắc thêm chút đậu phộng rang.

Rau càng cua trộn thịt bò - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm món rau càng cua trộn tôm thịt, cách làm gỏi rau càng cua thịt heo cũng thực hiện theo công thức tương tự.

Cách làm món rau càng cua trộn trứng

Nguyên liệu: Trứng gà, 300gr rau càng cua, 200ml nước dừa tươi, ½ củ hành tây, 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng đường, 2 thìa cafe dầu ô liu, 4 thìa cafe nước cốt chanh, tỏi, ớt.

Thực hiện: Rau càng cua rửa sạch và ngâm cùng với muối loãng. Trứng gà mang luộc chín và bóc vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ, hành tây bóc vỏ và cắt mỏng theo chiều dọc. Cho hỗn hợp mắm, đường, dầu ô liu, nước chanh, tỏi ớt vào trong một bát, khuấy cho đến khi hỗn hợp hòa tan thì rưới lên phần rau càng cua đã làm sạch. Khi ăn trút ra dĩa rồi cho thêm trứng gà đã cắt mỏng.

Rau càng cua trộn trứng đơn giản nhưng ngon miệng - Ảnh minh họa: Internet

Với cách làm rau càng cua trộn dầu giấm cũng thực hiện tương tự như công thức này.

Cách làm rau càng cua trộn cá mòi

Nguyên liệu: ½ củ hành tây, 1 hộp cá mòi loại ngon, tương ớt, hạt nêm, muối, đường, dầu ô liu, dầu giấm

Thực hiện: Cho chảo dầu lên đun cho thật nóng. Hành tây bổ múi cau rồi cho thêm tương ớt, dầu giấm, hạt nêm, đường, muối, một chút nước và cuối cùng là dầu ô liu trộn đều thật đều rồi đem đun trong dầu nóng cho đến khi nước sánh lại thì tiếp tục cho cá mòi vào đảo đều rồi tắt bếp. Cho cà chua, rau càng cua vào trong bát nước sốt điều chỉnh gia vị cho vừa ăn rồi trút ra dĩa và thưởng thức.

Cách làm gỏi gà rau càng cua bắp cải

Nguyên liệu: 300gr thịt gà, 200gr rau càng cua, 100gram rau bắp cải thái nhỏ, hành phi, hành tây, rau răm, gia vị các loại

Thực hiện: Gà làm sạch và đem luộc chín, sau đó đem xé nhỏ, lấy phần thịt. Cho các gia vị gồm chanh, tỏi, ớt, mắm, muối, đường, tiêu, nước đun sôi khuấy thật đều cho đến khi tan và nêm vừa miệng là được. Rau càng cua và bắp cải rửa sạch, để ráo nước và trộn cùng hỗn hợp nước chua ngọt vừa thu được, để tất cả ngấm gia vị trong khoảng 15 phút thì cho tiếp hành phi, đậu phộng rang và trút ra đĩa thưởng thức.

Gỏi gà rau càng cua bắp cải - Ảnh minh họa: Internet

Rau càng cua nấu canh như thế nào?

Nếu đã cảm thấy chán với những cách làm nộm rau càng cua và muốn “đổi gió” với những món canh bằng nguyên liệu rau này, bạn có thể áp dụng những công thức nấu canh sau:

Canh rau càng cua thịt heo

Nguyên liệu: 300gr rau càng cua (có thể tùy chỉnh số lượng), 100 gram thịt heo xay, gia vị

Thực hiện: Rau càng cua rửa sạch và để ráo, thịt heo xay ướp cùng với chút gia vị. Cho dầu, tỏi vào và phi thơm, sau đó cho thịt vào xào sơ rồi cho 1 lít nước vào nồi. Khi nước sôi, hớt bọt và cho rau vào nêm nếm vừa miệng thì tắt bếp.

Canh rau càng cua với nấm

Nguyên liệu: 100 chả cá, 300gr rau càng cua, 100gr nấm rơm (hoặc nấm kim châm), gia vị các loại.

Thực hiện: Càng cua rửa sạch và để ráo nước. Nấm sơ chế sạch và ngâm cùng với muối loãng. Phi thơm tỏi băm nhuyễn và cho phần nguyên liệu gồm chả cá, nấm vào và xào qua. Khi nguyên liệu đã săn lại thì đổ thêm nước vào nấu sôi rồi nêm nếm gia vị vừa ăn. Khi nước sôi thì rau càng cua vào cho đến khi sôi thì tắt bếp.

Canh rau càng cua với nấm giúp giảm nhiệt - Ảnh minh họa: Internet

Rau càng cua kỵ gì?

Có thể nói, rau càng cua là một trong những thực phẩm mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe con người, không chỉ chứa nhiều dinh dưỡng, là nguyên liệu phổ biến trong ăn uống, đây còn là dược liệu quý trong y học. Mang đến nhiều tác dụng như thế, liệu có chăng tác hại của rau càng cua? Cho đến thời điểm hiện nay, vẫn chưa có nhiều thông tin về những tác dụng phụ mà loại rau này có thể gây ra cho người dùng. Vì thế, bạn có thể yên tâm khi áp dụng những cách nấu rau càng cua để phục vụ cho bữa cơm gia đình của mình nhé.

Trên đây là một vài thông tin về tác dụng cũng như cách chế biến rau càng cua. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong việc lựa chọn thực phẩm tốt, dinh dưỡng cho gia đình nhỏ của mình.