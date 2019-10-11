Hướng dẫn 4 cách nấu rau câu con cá giòn ngon cực đơn giản ngay tại nhà

Có nhiều loại rau câu khác nhau, trong đó thạch rau câu con cá dẻo làm từ nguyên liệu chính là bột rau câu con cá dẻo kết hợp với nhiều thành phần dưỡng chất khác rất được ưa chuộng. Cách nấu rau câu con cá tại nhà giúp tạo nên món thạch rau câu con cá dẻo có hương vị mới lạ, thơm ngon tuyệt vời.

Rau câu là 1 món tráng miệng không còn xa lạ trong các đám tiệc và các bữa ăn ngày lễ ở Việt Nam.

Khi nhắc đến rau câu bao giờ cũng có nhiều câu hỏi được đặt ra như là bột rau câu giòn là thế nào, rau câu dẻo ra sao, cách chế biến thạch rau câu con cá dẻo như thế nào và nấu sao cho phù hợp. Cụ thể cách làm rau câu bằng bột con cá dẻo như sau:

Nguyên liệu để làm thạch rau câu con cá dẻo từ nhân trái cây

- Bột con cá dẻo

- Siro trái cây

- Nước lọc

- Đường

- Sữa tươi

- Sữa đặc

- Các loại hoa quả tùy thích

Cách thức thực hiện:

Bước 1:

Pha bột rau câu con cá dẻo với đường, sau đó đổ vào 1 lít nước lọc, khuấy tan và đun sôi trong khoảng 5 phút, dùng muôi vớt bọt, tắt bếp.

Bước 2:

- Rửa sạch hoa quả, cắt thành miếng nhỏ vừa ăn. Lấy khuôn rau câu ra và xếp hoa quả vào khuôn.

- Chờ cho hỗn hợp nguội, bạn đổ ⅓ phần hỗn hợp bột thạch rau câu vừa nấu lên khuôn, cho chúng ngập khoảng ⅔ so với chiều cao khuôn.

Bước 3:

Thạch rau câu con cá dẻo nhân trái cây

- Chia đôi phần thạch rau câu còn lại và cho vào 2 bát: một bát cho siro trái cây và một bát bạn cho sữa tươi, sữa đặc vào khuấy đều.

- Lớp thạch đầu tiên se lại thì bạn đổ tiếp lớp thạch pha siro lên trên, cho vào tủ lạnh khoảng 5 phút.

- Khi lớp thạch này đông sương lại thì bạn đổ tiếp lớp thạch rau câu pha sữa lên trên cùng.

- Hỗn hợp thạch nguội thì bảo quản trong tủ lạnh khoảng 2 giờ là bạn có thể lấy ra thưởng thức.

2. Thạch rau câu con cá dẻo với hương vị sữa chua

Thạch rau câu con cá dẻo kết hợp với sữa chua là sự lựa chọn hoàn hảo giúp thanh lọc cơ thể và bảo vệ đường tiêu hóa khỏe mạnh. Đây là món ăn thanh mát cho những ngày hè và còn có thể làm đẹp da.

Nguyên liệu chuẩn bị:

Nguyên liệu để làm thạch rau câu con cá dẻo hương vị sữa chua

- Bột rau câu con cá dẻo: 1 bịch

- Nước lọc: 1 lít

- Đường: 400 gram

- Kem tươi: 100 ml

- Sữa tươi: 100 ml

- Sữa chua: 1 hũ (loại không đường hoặc có đường đều được)

- Nước cốt dừa: 100 ml (dùng lon hoặc pha gói bột nước cốt dừa)

- Vani: 5 ml

Cách thức thực hiện:

Bước 1:

Pha bột rau câu với đường cùng 1 lít nước lọc và đun sôi

- Bạn đổ bột rau câu con cá vào cái nồi và pha cùng khoảng 1 lít nước lọc, khuấy đều, đun sôi hỗn hợp, vớt bỏ những lớp bọt sủi lên trên bề mặt

- Cho vani vào nồi rau câu, khuấy đều và tắt bếp.

Bước 2:

Để cho hỗn hợp được nguội, bạn chia hỗn hợp rau câu là 4 phần đựng trong 4 bát tô khác nhau.

+Bát thứ nhất, để nguyên không cho thêm nguyên liệu nào nhằm giữ cho lớp thạch rau câu trong màu.

+ Bát thứ hai bạn cho kem tươi vào, khuấy đều.

+ Bát thức 3 bạn đổ nước cốt dừa vào khuấy đều. Dùng muôi vớt bỏ bọt khí nổi.

+ Bát thứ tư bạn cho trà sữa vào, có thể pha để tăng hương vị mới lạ.

Bước 3:

Lấy thạch ra, cắt nhỏ, rưới sữa chua

- Đặt 4 khay thạch đã đổ trên vào tủ lạnh. Bảo quản trong ngăn mát tầm 4 tiếng thì lấy ra. Múc từng thìa ở mỗi bát trộn với nhau.

- Khi thưởng thức, bạn rưới sữa chua lên. Gia giảm tùy theo khẩu vị. Bạn cũng có thể trộn thêm trái cây, đá bào với thạch rau câu sữa chua.

Thạch rau câu con cá dẻo với hương vị sữa chua là món ăn thanh mát cho những ngày hè

3. Cách làm thạch rau câu con cá dẻo hai tầng

Bước 1:

- Trộn đều bột rau câu con cá dẻo với đường. Sau đó, cho 900 ml nước cốt dừa pha sẵn vào và khuấy đều.

Hòa chung nước cốt lá dứa với nước cốt dừa

- Đun sôi hỗn hợp nước rau câu trên vào, vớt bỏ bọt.

- Đổ phần nước cốt dừa còn lại vào nồi và đun sôi nhẹ.

Bước 2: Cho nước cốt ép lá dừa vào pha đều với phần nước dừa này, đun sôi lần nữa rồi để nguội.

Bước 3: Đổ khuôn thạch rau câu

- Cho hỗn hợp thạch rau câu đã pha bột con cá dẻo vào khuôn. Chỉ cần đổ khoảng 1/2 khuôn để làm lớp thạch thứ nhất.

- Khi lớp thạch trắng đầu tiên se lại, bạn cho hỗn hợp nước cốt dừa với nước ép lá dứa lên trên. Có thể vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản khoảng 2 tiếng sau rồi lấy ra thưởng thức thơm mát.

Lưu ý:

- Để thưởng thức thành phẩm đầy đủ hương vị ngon hơn, bạn có thể trang trí ít trái cây lên bề mặt.

- Thay vì dùng nước cốt lá dứa, bạn có thể thay bằng nước ép trái cây, hoặc siro trái cây. Điều chỉnh tỷ lệ và nguyên liệu sao cho hợp khẩu vị.

4. Cách làm thạch rau câu sữa chua dẻo

Nguyên liệu:

- Sữa đặc ông thọ: 150 ml

- Sữa chua không đường (hoặc có đường – tùy theo khẩu vị): 1 hũ

- Sữa tươi: 220 ml

- Bột rau câu con cá dẻo: 10 gram

- Nước lọc: 50 ml

Các bước tiến hành:

Bước 1:

- Cho bột làm thạch rau câu con cá dẻo vào 50 ml nước lọc và trộn đều.

- Cho 200 ml sữa tươi pha với 1 hũ sữa chua cùng 150 ml sữa đặc vào nồi và quấy đều tay.

Pha hỗn hợp sữa chua, sữa tươi, sữa đặc lại với nhau

Lưu ý: khuấy thật đều hỗn hợp sữa chua này cho đến khi sánh mịn. Bạn lọc qua rây thêm lần nữa để loại bỏ hoàn toàn lợn cợn.

Lọc hỗn hợp sữa chua qua rây lần nữa

Bước 2:

- Đặt nồi lên bếp và đun với lửa vừa. Vừa khuấy hỗn hợp vừa đổ từ từ hỗn hợp bột rau câu dẻo vào.

- Khi hỗn hợp sữa chua bắt đầu sôi nhẹ, nổi bọt lăn tăn, bạn tắt bếp. Để nguội và cho sữa chua vào hộp đậy nắp kín.

Ủ hỗn hợp sữa chua

Bước 3:

- Đặt một nồi lên bếp với ít nước. Sau đó lần lượt đặt các hộp sữa chua vào, đậy kín nắp nồi lại.

- Sau 2 tiếng, lấy hộp sữa chua ra và dùng dao tách sữa chua ra khỏi hộp. Cuối cùng, bạn chỉ cần cắt nhỏ thành từng miếng khối vuông hoặc hình dạng theo ý thích.

- Trang trí ra dĩa cho đẹp mắt. Có thể rắc lên trên ít bột cacao hoặc hương vị theo sở thích và thưởng thức nhé.

Trang trí thạch rau câu sữa chua dẻo theo ý thích

Bột rau câu con cá dẻo có tốt không?

Câu trả lời là CÓ.

Bột rau câu con cá dẻo là nguyên liệu được dùng phổ biến khi làm thạch rau câu, nấu chè,.. Khi nấu có ưu điểm là cho thạch ngon, kết cấu dẻo giòn hơn, hấp dẫn, mát lạnh hơn. Bên cạnh đó, có hương thơm dịu nhẹ, vị ngon thanh mát.

Bột rau câu con cá dẻo có ưu điểm là cho thạch ngon, kết cấu dẻo giòn hơn, hấp dẫn, mát lạnh hơn

Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng và an toàn nhất, bạn cần lựa chọn sản phẩm loại có thương hiệu lớn uy tín, địa chỉ sản xuất rõ ràng, thành phần cụ thể,… Ngoài ra, bạn cần sử dụng đúng tỷ lệ bột rau câu con cá dẻo trong công thức nấu ăn để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Với nguyên liệu từ bột rau câu con cá dẻo, bạn có thể chế biến được rất đa dạng các công thức làm thạch rau câu. Trên đây là hướng dẫn 4 cách nấu rau câu con cá dẻo giúp bạn làm được 3 hương vị độc đáo nhất để thưởng thức thạch rau câu mát lạnh tại nhà cho cả gia đình cùng thưởng thức. Hãy chọn cho mình công thức phù hợp nhất với sở thích, khẩu vị và thực hiện ngay nhé!