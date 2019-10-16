Mách bạn cách nấu xôi vò hạt sen thơm ngon đãi cả nhà

Ngày nay cùng với sự giao thoa về ẩm thực với nhiều quốc gia trên thế giới. Những món ăn truyền thống của Việt Nam dần có sự cải biến cả hình thức lẫn hương vị để món ăn không chỉ trông hấp dẫn hơn mà còn phù hợp với cả khẩu vị của du khách quốc tế. Món xôi vò hạt sen với sự kết hợp giữa vị bùi thơm của hạt sen, dẻo mềm của gạo nếp và đậu xanh khiến món ăn trở nên lạ miệng hơn. Vậy cách nấu xôi vò hạt sen như thế nào? Cùng thực hiện theo công thức sau nhé:

Hạt sen cho vào trong nồi, ninh trên bếp cho đến khi thấy hạt sen mềm và bở là được. Lưu ý chỉ nên nấu hạt sen cho vừa chín tới, không nên đun quá lâu sẽ khiến hạt sen nát, ăn không ngon. Tương tự, đậu xanh sau khi đãi vỏ, hấp cách thủy cho chín mềm, không nấu quá kỹ. Tiếp đến, cho đậu xanh vào trong cối và giã nhuyễn.

Hạt sen đem rửa và ngâm trong nước ấm khoảng 1 tiếng (nếu có hạt sen tươi thì có thể bỏ qua công đoạn này). Đậu xanh ngâm mềm và đãi sạch vỏ. Gạo nếp đem ngâm để qua đêm, sau đó vo qua và để ráo nước. Khi gạo đã ráo nước thì cho thêm chút xíu muối vào xóc lên cho thật đều để nếp ngấm muối, đem đến độ đậm đà cho xôi, tiếp đến cho vào thêm 1 thìa dầu ăn và xóc thật đều gạo lên.

Bước 3: Nấu xôi

Trộn khoảng 1/2 lượng đậu xanh được giã nhuyễn cùng với gạo, sau đó cho vào nồi hoặc trong chõ đồ xôi. Đồ xôi chín tương tự như các cách đồ xôi thông thường. Khi xôi chín mềm, nhanh tay trút xôi ra một chậu sạch rồi cho 1/2 phần đậu xanh còn lại vào trong, vừa trộn đều vừa dùng tay vò cho hạt xôi tơi là đạt yêu cầu. Vò đến khi quan sát thấy xôi tương đối tơi thì cho tiếp phần hạt sen đã làm chín vào và trộn thật đều tay.

Món xôi đạt yêu cầu là khi xôi phải có độ mềm, chín và dẻo, màu vàng óng ánh đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Khi thực hiện cách nấu xôi vò hạt sen, bạn nên chú ý, một món xôi đạt yêu cầu là khi xôi phải có độ mềm, chín và dẻo, màu vàng óng ánh đẹp mắt, phần bột đậu bám đều và tơi rời, không có hiện tượng vón cục, có mùi thơm đặc trưng giữa gạo nếp, đậu xanh, hương thơm và vị bùi béo của hạt sen. Nếu không có chõ hấp, hoặc không có nhiều thời gian để nấu, bạn có thể áp dụng công thức tương tự với cách nấu xôi vò hạt sen bằng nồi cơm điện.

Cách nấu xôi đậu xanh hạt sen nước cốt dừa

Xôi đậu xanh vốn là món ăn quá quen thuộc với hầu hết tất cả mọi người trong chúng ta. Cũng như xôi vò, xôi đậu xanh xuất hiện ở hầu hết các mâm cỗ gia đình từ Nam chí Bắc. Tuy nhiên, mỗi vùng miền lại có những cách nấu và kết hợp nguyên liệu khác nhau để tạo nên sự khác biệt trong mùi vị của món xôi quen thuộc này. Ở miền Nam, người ta thường kết hợp xôi đậu xanh cùng với nước cốt dừa để mang đến độ béo cho món xôi. Hạt xôi mềm dẻo, căng mọng hòa quyện cùng với đậu xanh và nước cốt dừa béo ngậy, khiến bất cứ ai thưởng thức cũng sẽ nhớ mãi. Với cách nấu xôi vò hạt sen cùng nước cốt dừa, bạn có thể thực hiện dựa theo công thức sau:

Nguyên liệu (phần 2 – 3 người ăn)

Gạo nếp (chọn loại ngon): khoảng 1,5 chén gạo

Đậu xanh: 1 chén nhỏ

Nước cốt dừa: vắt lấy nước cốt 1/3 chén (hoặc có thể mua sẵn ngoài siêu thị)

Muối: ½ muỗng nhỏ

Mật ong (hoặc dầu ăn nếu không thích ngọt): 1 thìa súp

Đường cát: 2 thìa súp

Nguyên liệu nấu xôi đậu xanh hạt sen nước cốt dừa - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện:

Cách nấu món xôi này cũng tương tự như cách nấu xôi vò hạt sen

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Kiểm tra tạp chất trong gạo và đậu xanh, sau đó gạo nếp đem ngâm nở qua đêm (hoặc ngâm trong khoảng 6 – 8 tiếng), đậu xanh đem ngâm cùng với nước ấm khoảng 2 – 4 tiếng thì đem đãi sạch vỏ, để ráo nước. Bước ngâm này rất quan trọng bởi nó giúp cho xôi được mềm, dẻo và khi nấu cũng nhanh chín hơn, không bị sượng.

Bước 2: Nêm gia vị cho xôi

Gạo sau khi đã ngâm nở, để gạo cho thật ráo nước thì cho thêm chút muối vào xóc đều. Tiếp đó tiếp tục cho đường, mật ong vào trong gạo nếp và tiếp tục xóc để cho gạo ngấm đều gia vị. Đây là bước quan trọng giúp xôi khi chín cho mùi thơm và vị đậm đà hơn.

Bước 3: Nấu xôi

Cho hỗn hợp gạo nếp đã nêm gia vị vào trong chõ đồ xôi (có thể dùng nồi cơm điện để nấu). Tiếp đó cho phần nước cốt dừa vào trong gạo, nước cốt dừa nên đổ xâm xấp mặt gạo, nếu cảm thấy ít quá có thể thêm một chút nước sôi. Việc cho nước cốt dừa vào trong bước này giúp xôi có được vị thơm ngậy, xôi mang độ bóng hấp dẫn. Nên chú ý, để có thể nấu được món xôi ngon, bạn cẩn trọng trong việc cân đo lượng nước, không nên cho nhiều nước cũng như nước cốt dừa bởi vì như thế xôi sẽ nhão không có độ dẻo và ăn cũng không ngon, mất mùi thơm.

Khi nấu xôi nhớ chú ý chõ xôi phải được kín hơi, khoảng 5 phút sau khi nước trong nồi sôi thì chú ý dùng đũa để đảo đều các mặt để đảm bảo xôi được chín đều và không bị tình trạng chỗ chín chỗ nhão. Đun thêm khoảng 15 – 20 phút nữa kiểm tra thấy hạt xôi bóng, mềm dẻo là đạt yêu cầu, tiếp tục xới thêm lần nữa rồi tắt bếp, để xôi được ủ hơi thêm khoảng 1-2 phút trước khi bày ra dĩa.

Xôi đậu xanh hạt sen cùng nước cốt dừa để mang đến độ béo, ngậy, hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể áp dụng tương tự công thức làm này với cách làm xôi vò hạt sen ngọt. Lưu ý ở công đoạn cuối cùng, khi rưới nước cốt, bạn hòa thêm chút đường vào để xôi có thể ngấm độ ngọt.

Lưu ý về cách bảo quản xôi vò

Là một món ăn phổ biến, thế nhưng bên cạnh cách nấu xôi vò hạt sen thơm ngon, để bảo quản và giúp xôi giữ mùi thơm, ngậy cũng như đạt yêu cầu, bạn nên lưu ý những vấn đề sau:

Khi xôi chín, giữ ấm ít phút rồi bày ra đĩa, không nên để trong nồi và đậy kín quá lâu bởi như thế sẽ khiến xôi hấp hơi nước, khiến xôi trở nên nhão và nát, mất đi mùi vị.

Với món xôi vò đậu xanh cùng với nước cốt dừa, xôi đạt yêu cầu là hạt nếp phải dẻo thơm, vừa chín tới, không quá nhão.

Xôi khi nấu cùng nước cốt dừa nên chú ý, nước cốt dừa vốn dễ khiến cho nếp lên men nên chú ý để xôi ở nơi thoáng mát, nên dùng nhanh trong ngày. Hoặc nếu để tủ lạnh nên bọc kín để tránh xôi bị mất mùi vị. Món xôi vò nấu cùng nước cốt dừa dù bảo quản trong tủ lạnh cũng đừng để quá 2 ngày.

Xôi đạt yêu cầu phải có màu vàng tươi đẹp mắt, đậu không bị vỡ, nát, có vị bùi thơm

Xôi vò hạt sen nếu muốn biến tấu có thể kết hợp thêm những món ăn kèm như lạp xưởng, chả lụa, xúc xích hay chà bông… tuy nhiên nên nhớ xôi vốn đã được nêm gia vị trước đó nên không cần phải thêm các loại nước chấm nào khác.

Khi xôi chín, giữ ấm ít phút rồi bày ra đĩa, không nên để trong nồi và đậy kín - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, xôi vò hạt sen là một trong những món ăn hấp dẫn và rất phổ biến, chúng ta có thể tìm gặp món ăn này ở khắp mọi nơi, từ nhà hàng, quán ăn bình dân cho đến những hàng quán ăn vặt. Cách nấu xôi vò hạt sen cũng khá đơn giản nên bạn có thể tự thực hiện tại nhà. Hi vọng, với công thức nấu xôi trên sẽ giúp bạn có thể tự tay chuẩn bị cho mâm cỗ gia đình hay bữa ăn sáng thịnh soạn. Với công thức nấu ăn trên, bạn còn có thể bảo quản xôi trong khoảng 2 ngày mà không bị hỏng nữa đấy. Chúc bạn thành công.