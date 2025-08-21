Chết sững khi thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở, lý do thật sự phía sau khiến tôi sốc ngất

Tâm sự 21/08/2025 20:00

Tôi đang mang thai con thứ hai nhưng sức khỏe lại không được như ngày trước. Minh lo lắng nên chúng tôi quyết định thuê người giúp việc. Tôi không phản đối, vì nếu sau này tôi sinh thì quả thật cần người giúp đỡ việc nhà.

Tôi và Minh lấy nhau đã 5 năm, có một con trai 3 tuổi. Ban đầu, bố mẹ tôi không đồng ý gả tôi cho anh. Vì dù Minh có ngoại hình ưa nhìn, có công việc ổn định lương cao nhưng anh không còn cha mẹ. Tôi nghe anh kể bố anh mất từ lâu, mẹ thì bỏ đi không còn tung tích. Bố mẹ tôi ngại gia cảnh anh đơn chiếc, sau này tôi sẽ vất vả.

Nhưng tôi không quan tâm chuyện đó, tôi lấy Minh thì chỉ cần anh mà thôi. Dần dần, bố mẹ tôi thấy Minh thật lòng yêu thương tôi, cũng rất coi trọng ông bà mới tin tưởng. Từ ngày lấy nhau, tôi không phải làm dâu, càng không phải lo lắng về gia đình chồng. Tôi sống cùng Minh rất thoải mái, 5 năm qua tôi rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình.  

Tôi đang mang thai con thứ hai nhưng sức khỏe lại không được như ngày trước. Minh lo lắng nên chúng tôi quyết định thuê người giúp việc. Tôi không phản đối, vì nếu sau này tôi sinh thì quả thật cần người giúp đỡ việc nhà.

Chết sững khi thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở, lý do thật sự phía sau khiến tôi sốc ngất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nhờ người quen tìm kiếm, tôi chọn được một bác giúp việc đã ngoài 40. Tôi thấy bác giúp việc này khá kỹ tính, nấu ăn lại ngon nên khá ưng ý. Lúc tôi nhận bác vào làm thì chồng tôi đi công tác. Đến khi trở về, anh nhìn thấy người giúp việc mới thì không nói gì.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày cho đến một hôm tôi thấy mệt người nên đi ngủ trước chồng. Đến nửa đêm, tôi giật mình dậy thì thấy chồng vẫn chưa về phòng. Tôi quyết định đi tìm xem chồng đang làm gì. Tôi đi xuống lầu vẫn không thấy chồng đâu, nhưng lại nghe thấy tiếng nói chuyện khá lớn phát ra từ phòng của bác giúp việc. Khi tôi nhìn qua cánh cửa phòng đang mở hé thì hoảng hồn với cảnh tượng bất ngờ.

Bác giúp việc đang ôm lấy chân của chồng tôi, khóc nức nở. Tôi nghe được bác ấy nói:

“Mẹ xin con, coi như lần cuối con giúp mẹ đi. Lần này con trả nợ giúp mẹ, mẹ sẽ không bao giờ làm phiền con nữa”.

Tôi ngỡ ngàng đưa tay che miệng lại, bác giúp việc kia là mẹ chồng của tôi sao? Vậy thì tại sao chồng tôi không nói tôi biết? Thậm chí nhiều khi tôi còn thấy chồng tỏ ra khó chịu với bà, muốn đổi người giúp việc khác?

Chết sững khi thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở, lý do thật sự phía sau khiến tôi sốc ngất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi lạnh mặt định đẩy mẹ mình ra nhưng bất ngờ phát hiện tôi đang đứng ở cửa, anh thở dài khó chịu. Sau đó tôi nghe chồng tôi kể mẹ của anh ngày trước ham mê cờ bạc nên bỏ trốn, để lại khoản nợ cho anh trả. Lúc đó chồng tôi chỉ mới học năm nhất đại học, phải vừa học vừa làm kiếm tiền cực khổ để trả nợ cho mẹ.

Sau khi cưới tôi, mẹ chồng muốn gặp chồng tôi nhưng anh kiên quyết từ chối. Từ ngày bà bỏ đi, anh đã xem như mình không có người mẹ này. Chồng tôi không ngờ tôi lại vô tình nhận bà vào làm giúp việc, anh cũng không muốn tôi biết chuyện mẹ chồng đang nợ nần.

Tôi thấy thương chồng mình nhưng cũng trách anh không nói sớm cho tôi biết. Dù sao đó cũng là mẹ ruột của anh, cũng không thể bỏ mặc bà. Huống hồ, chúng tôi đã là vợ chồng, có chuyện gì cũng phải chia sẻ cùng nhau. Nghe tôi nói vậy, chồng tôi cứ ôm lấy tôi mà đỏ mắt. Nhưng tôi không biết phải giải quyết thế nào với người mẹ chồng ham mê cờ bạc này đây?

Chồng vui mừng khi thấy vợ cũ vẫn giữ hình cưới, đến khi nghe câu trả lời của cô ấy thì nghẹn lời chết lặng

Chồng vui mừng khi thấy vợ cũ vẫn giữ hình cưới, đến khi nghe câu trả lời của cô ấy thì nghẹn lời chết lặng

Lúc đó tôi thấy vợ quá ích kỷ, hẹp hòi nên ký đơn không suy nghĩ. Tôi là người đàn ông trong gia đình thì vợ phải nghe theo, tôi muốn vợ phải hiểu điều đó.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay 22/8/2025, 3 con giáp như Rồng cưỡi mây, Đại Cát Đại Lợi, hầu bao rủng rỉnh, giàu có vô biên, tương lai êm ấm

Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay 22/8/2025, 3 con giáp như Rồng cưỡi mây, Đại Cát Đại Lợi, hầu bao rủng rỉnh, giàu có vô biên, tương lai êm ấm

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Bước qua tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, làm ăn khấm khá, tương lai xán lạn

Bước qua tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, làm ăn khấm khá, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Nửa đêm mưa gió, chồng chất ngờ gọi tôi dậy nói một chuyện kinh hoàng khiến tôi cuốn gói bỏ đi trong đêm

Nửa đêm mưa gió, chồng chất ngờ gọi tôi dậy nói một chuyện kinh hoàng khiến tôi cuốn gói bỏ đi trong đêm

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Trong vòng 3 ngày liên tiếp 22, 23, 24/8/2025, 3 con giáp biến nguy thành an, làm ăn xuôi thuận, sự nghiệp sải cánh bay cao, thành công rộng mở

Trong vòng 3 ngày liên tiếp 22, 23, 24/8/2025, 3 con giáp biến nguy thành an, làm ăn xuôi thuận, sự nghiệp sải cánh bay cao, thành công rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Từ ngày 1/7 đến 7/7 âm lịch, 3 con giáp giàu sang bậc nhất, tiền tài bay đầy nhà, bình bình yên yên mà hưởng LỘC, cuộc sống Phú Quý Vinh Hoa

Từ ngày 1/7 đến 7/7 âm lịch, 3 con giáp giàu sang bậc nhất, tiền tài bay đầy nhà, bình bình yên yên mà hưởng LỘC, cuộc sống Phú Quý Vinh Hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Cưới nhau nhiều năm mà chưa có con, chồng đòi ly hôn, mẹ chồng cười hùa với con trai nhưng lại lén đút vào tay con dâu 1 tỷ cùng bí mật giấu kín

Cưới nhau nhiều năm mà chưa có con, chồng đòi ly hôn, mẹ chồng cười hùa với con trai nhưng lại lén đút vào tay con dâu 1 tỷ cùng bí mật giấu kín

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Mẹ chồng yêu cầu tôi đối xử với mình như mẹ ruột nhưng được ba ngày đã kêu “không thể chịu đựng nổi”

Mẹ chồng yêu cầu tôi đối xử với mình như mẹ ruột nhưng được ba ngày đã kêu “không thể chịu đựng nổi”

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Tôi bất ngờ lật mặt người chồng ngoại tình giả dạng mẫu mực nhờ một tin nhắn mua hàng

Tôi bất ngờ lật mặt người chồng ngoại tình giả dạng mẫu mực nhờ một tin nhắn mua hàng

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Sôi sục khí thế đi đánh ghen nhưng khi vừa thấy mặt ả nhân tình vợ liền ngậm ngùi nhường chồng

Sôi sục khí thế đi đánh ghen nhưng khi vừa thấy mặt ả nhân tình vợ liền ngậm ngùi nhường chồng

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Vợ cũ bất ngờ quay về muốn nối lại tình xưa nhưng tôi không đồng ý để rồi nhận cái kết bẽ bàng

Vợ cũ bất ngờ quay về muốn nối lại tình xưa nhưng tôi không đồng ý để rồi nhận cái kết bẽ bàng

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đêm mưa gió, chồng chất ngờ gọi tôi dậy nói một chuyện kinh hoàng khiến tôi cuốn gói bỏ đi trong đêm

Nửa đêm mưa gió, chồng chất ngờ gọi tôi dậy nói một chuyện kinh hoàng khiến tôi cuốn gói bỏ đi trong đêm

Cưới nhau nhiều năm mà chưa có con, chồng đòi ly hôn, mẹ chồng cười hùa với con trai nhưng lại lén đút vào tay con dâu 1 tỷ cùng bí mật giấu kín

Cưới nhau nhiều năm mà chưa có con, chồng đòi ly hôn, mẹ chồng cười hùa với con trai nhưng lại lén đút vào tay con dâu 1 tỷ cùng bí mật giấu kín

Mẹ chồng yêu cầu tôi đối xử với mình như mẹ ruột nhưng được ba ngày đã kêu “không thể chịu đựng nổi”

Mẹ chồng yêu cầu tôi đối xử với mình như mẹ ruột nhưng được ba ngày đã kêu “không thể chịu đựng nổi”

Tôi bất ngờ lật mặt người chồng ngoại tình giả dạng mẫu mực nhờ một tin nhắn mua hàng

Tôi bất ngờ lật mặt người chồng ngoại tình giả dạng mẫu mực nhờ một tin nhắn mua hàng

Sôi sục khí thế đi đánh ghen nhưng khi vừa thấy mặt ả nhân tình vợ liền ngậm ngùi nhường chồng

Sôi sục khí thế đi đánh ghen nhưng khi vừa thấy mặt ả nhân tình vợ liền ngậm ngùi nhường chồng

Vợ cũ bất ngờ quay về muốn nối lại tình xưa nhưng tôi không đồng ý để rồi nhận cái kết bẽ bàng

Vợ cũ bất ngờ quay về muốn nối lại tình xưa nhưng tôi không đồng ý để rồi nhận cái kết bẽ bàng