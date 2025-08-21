Người giúp việc âm thầm cuốn gói bỏ đi nhưng bất ngờ để lại 30 cây vàng cùng lời thú nhận khiến tôi chết lặng

Tâm sự 21/08/2025 15:40

Tôi vào phòng của bác để dọn dẹp thì bất ngờ thấy dưới gối của bác có 30 cây vàng được gói trong một cái túi vải đã cũ và một tờ giấy. Trên tờ giấy đó, bác Phượng viết những dòng làm tôi ngỡ ngàng chết lặng.

Từ ngày thuê người giúp việc, tôi thấy bác rất thiệt tình, dành nhiều tình cảm cho gia đình tôi nên rất ưng ý. Nhưng chồng tôi lại không thấy vậy, anh luôn có ý định đổi người giúp việc. Thậm chí chồng tôi còn nhiều lần nổi giận vô lý với bác, dù anh không phải là kiểu người dễ mất kiểm soát như vậy. Bác Phượng bị la mắng oan nhưng không hề để bụng, thậm chí còn tìm cách để dỗ dành chồng tôi. Tôi thấy vậy thì càng thương bác giúp việc hơn, cũng không hiểu vì sao chồng mình lại như thế.

Bỗng một ngày, bác Phượng âm thầm rời khỏi nhà tôi không báo trước. Sáng hôm đó, tôi ngủ dậy không thấy bác giúp việc trong bếp. Sau đó, tôi nhận được tin nhắn của bác rằng bác đã về quê, sẽ không trở lại làm việc cho gia đình tôi nữa. Tôi hơi buồn và cũng khó hiểu vì sao bác vội vàng đi như vậy, chẳng báo trước cho chúng tôi một tiếng. Nếu biết trước, tôi sẽ gửi bác một ít tiền. 

Sau đó, tôi vào phòng của bác để dọn dẹp thì bất ngờ thấy dưới gối của bác có 30 cây vàng được gói trong một cái túi vải đã cũ và một tờ giấy. Trên tờ giấy đó, bác Phượng viết những dòng làm tôi ngỡ ngàng chết lặng.

Người giúp việc âm thầm cuốn gói bỏ đi nhưng bất ngờ để lại 30 cây vàng cùng lời thú nhận khiến tôi chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra bác Phượng là mẹ chồng của tôi. Trước đây, mẹ chồng bỏ rơi chồng tôi, giờ bà rất hối hận muốn quay về nhận lại con và cháu nhưng chồng tôi không chấp nhận. Suốt mấy tháng ở cùng nhà, bà luôn muốn tìm cách bù đắp cho con trai nhưng bị từ chối thẳng thừng. Cuối cùng, bà quyết định về quê, không muốn làm phiền gia đình của con trai nữa. Bà để lại hết tài sản của mình cho vợ chồng tôi, mong được con cái tha lỗi.

Tôi đưa túi vàng và lá thư của mẹ chồng cho chồng xem. Chồng tôi gật đầu thừa nhận. Trước khi chúng tôi cưới nhau, mẹ chồng đã tìm đến khi anh dẫn tôi về ra mắt nhà chồng ở quê. Bị con trai từ chối, bà không từ bỏ. Đợi khi tôi sinh con đầu lòng, bà nhờ người quen ở quê giới thiệu vào làm người giúp việc trong nhà tôi.

Tôi thở dài trách chồng sao không nói với tôi sớm. Chồng tôi nói anh không muốn nhắc tới việc mình từng bị mẹ bỏ rơi khi còn nhỏ. Nhưng dù sao đó cũng là mẹ ruột của anh, sao lại để bà làm giúp việc cho nhà tôi như thế được? Chồng tôi còn một mực đòi trả lại số vàng. Tôi chỉ thấy thương mẹ chồng, muốn chồng hiểu cho bà một chút, vì sao thì bà cũng đã lớn tuổi rồi. Giờ tôi phải làm sao đây?

Giúp việc mang thai, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái bầu không phải của chồng mình

Giúp việc mang thai, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái bầu không phải của chồng mình

Mấy tháng Xuân mang bầu, tôi săn sóc từng chút một, sữa bầu cũng là loại đắt tiền nhất. Ngày cô bé ấy đi sinh, tôi còn đặt loại phòng dịch vụ, chẳng thiếu ai thứ gì. Vậy mà khi đứa bé chào đời, tôi bắt đầu thấy không ổn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Nghe tin vợ cũ có người mới, tôi hậm hực đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh thì hoảng hồn

Nghe tin vợ cũ có người mới, tôi hậm hực đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh thì hoảng hồn

Tâm sự 19 phút trước
Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Đời sống 31 phút trước
Đúng 7 ngày tới (22/8 - 28/8), 3 con giáp hưởng đầy Phúc Khí, xởi lởi nên trời ban cho LỘC LÁ ùn ùn, không thành ĐẠI GIA cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Đúng 7 ngày tới (22/8 - 28/8), 3 con giáp hưởng đầy Phúc Khí, xởi lởi nên trời ban cho LỘC LÁ ùn ùn, không thành ĐẠI GIA cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Người giúp việc âm thầm cuốn gói bỏ đi nhưng bất ngờ để lại 30 cây vàng cùng lời thú nhận khiến tôi chết lặng

Người giúp việc âm thầm cuốn gói bỏ đi nhưng bất ngờ để lại 30 cây vàng cùng lời thú nhận khiến tôi chết lặng

Tâm sự 59 phút trước
Máy bay gãy cánh khi đang bay ở độ cao 12.000 m, nhiều hành khách hốt hoảng

Máy bay gãy cánh khi đang bay ở độ cao 12.000 m, nhiều hành khách hốt hoảng

Thế giới 1 giờ 2 phút trước
Đốt phòng trọ người yêu cũ, người đàn ông cướp xe máy tẩu thoát

Đốt phòng trọ người yêu cũ, người đàn ông cướp xe máy tẩu thoát

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Cảnh tượng hỗn loạn, người phụ nữ suýt bị thương khi cố giữ ô giữa cơn lốc xoáy

Cảnh tượng hỗn loạn, người phụ nữ suýt bị thương khi cố giữ ô giữa cơn lốc xoáy

Video 1 giờ 19 phút trước
Từng được kỳ vọng sau năm 2024, phim của Triệu Lệ Dĩnh thất bại, diễn xuất gây thất vọng

Từng được kỳ vọng sau năm 2024, phim của Triệu Lệ Dĩnh thất bại, diễn xuất gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Người phụ nữ bỏng mắt vì gội đầu bằng rượu ngâm hạt na

Người phụ nữ bỏng mắt vì gội đầu bằng rượu ngâm hạt na

Sức khỏe 1 giờ 28 phút trước
Top 3 con giáp chuẩn bị nhận hỷ sự từ bề, vận đỏ như son, tài chính tăng vọt, làm ăn thuận buồm xuôi gió từ nay đến 31/8/2025

Top 3 con giáp chuẩn bị nhận hỷ sự từ bề, vận đỏ như son, tài chính tăng vọt, làm ăn thuận buồm xuôi gió từ nay đến 31/8/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghe tin vợ cũ có người mới, tôi hậm hực đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh thì hoảng hồn

Nghe tin vợ cũ có người mới, tôi hậm hực đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh thì hoảng hồn

Vô tình biết được bí mật của mẹ chồng, tôi lén quay lại nhưng sợ không dám đưa chồng xem

Vô tình biết được bí mật của mẹ chồng, tôi lén quay lại nhưng sợ không dám đưa chồng xem

Thấy chồng đuổi vợ đi giữa đêm, anh hàng xóm chạy xộc qua làm một việc khiến tôi sốc đến mức không tưởng

Thấy chồng đuổi vợ đi giữa đêm, anh hàng xóm chạy xộc qua làm một việc khiến tôi sốc đến mức không tưởng

Giúp việc mang thai, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái bầu không phải của chồng mình

Giúp việc mang thai, vợ trẻ vui như Tết nhưng 9 tháng sau, cô 'kinh hãi' khi biết tác giả cái bầu không phải của chồng mình

Chồng đòi trả về nơi sản xuất, bố vợ cao tay 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Chồng đòi trả về nơi sản xuất, bố vợ cao tay 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Nói ra sự thật bị bạn bè thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà còn tủm tỉm cười

Nói ra sự thật bị bạn bè thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà còn tủm tỉm cười