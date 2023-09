Là loại thực phẩm phổ biến nhưng liệu bạn đã biết ăn cà chua đúng cách

Theo tổ chức Y tế, cứ trong 100g cà chua chín sẽ đáp ứng được khoảng 13% nhu cầu hằng ngày về Vitamin A, 8% và Vitamin B6, từ 33-50% nhu cầu về Vitamin C. Ngoài ra, trong cà chia còn có Vitamin B1 (0.06mg), PP (0.5mg), B2 (0.04mg). Những chất dinh dưỡng như đạm, chất béo, đường và khoáng vi lượng Sắt, Canxi, Kali, Phosphor… cũng rất tốt trong làm đẹp da, chống tác nhân gây lão hóa, xóa nếp nhăn. Ngoài ra, thường xuyên ăn cà chua còn có khả năng chống những bệnh lý liên quan đến tim mạch...

Ăn cà chua đúng cách là như thế nào? Nếu bạn đang muốn "nạp" thêm lycopene từ việc ăn uống thì tốt nhất là nên lựa chọn cà chua tươi vì sẽ hấp thụ nhiều lycopene hơn. Tương tự, sử dụng cà chua tươi cũng sẽ tốt hơn so với việc dùng nước sốt cà chua hay tương cà chua...

Nên lựa chọn cà chua tươi vì sẽ hấp thụ nhiều lycopene hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ăn cà chua chín tốt hơn so với ăn cà chua sống. Trường hợp nếu bạn thích ăn cà chua sống cần lưu ý chọn cà chua có màu sắc tự nhiên, không ủng, dập nát. Trước khi ăn cần rửa sạch cà chua qua với nước muối nhằm loại trừ hóa chất, thuốc trừ sâu có thể còn vương trên quả cà chia. Ngoài ra, bạn nên chọn quả có màu đỏ tươi vì chúng có khả năng sẽ chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao.

Nên lưu trữ cà chua ở nhiệt độ phòng, tránh ánh sáng trực tiếp củaa mặt trời là tốt nhất. Dự trữ cà chua trong tủ lạnh có thể sẽ làm hỏng vị của chúng. Khi nấu ăn, cà chua sẽ giải phóng ra thành phần lycopene, vì thế hãy thêm 1 chút dầu ôliu để giúp cơ thể hấp thu được các chất này tốt hơn.

Chú ý, những người mắc bệnh viêm dạ dày, đại tràng cấp tính thì không nên ăn cà chua nhằm tránh khiến cho bệnh nặng thêm. Không ăn cà chua đã bị ủng, nát để phòng bị ngộ độc.

Liều lượng dùng cà chua hợp lý

Có nên ăn cà chua mỗi tối hay dùng cà chua trong chế biến thực phẩm mỗi ngày? Theo NHS (Sở Y tế Hoa Kỳ), ăn cà chua đúng cách là mỗi ngày nên ăn 1 - 2 quả cà chua hoặc 7 quả cà chua bi. Với khẩu phần này, bạn đã nạp thêm cho cơ thể ít calo, nhiều nước, không làm ảnh hưởng đến cân nặng.

Ăn quá nhiều cà chua cũng có thể gây các vấn đề về sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, điều quan trọng cũng như cách ăn cà chua đẹp da mà bạn không được quên ở đây chính là " nếu ăn quá nhiều đều sẽ không tốt". Vậy nên, việc ăn quá nhiều cà chua cũng có thể gây các vấn đề về sức khỏe. Mặc dù cà chua được khuyến cáo là mang nhiều lợi ích nhưng việc ăn quá nhiều cũng không tốt. Một trong số đó chính là chứng trào ngược axit. Theo báo cáo từ trang Food.ndtv, trong cà chua có chứa axit malic, axit citric, nếu như tiêu thụ nhiều axit này có thể sẽ làm dạ dày "quá chua", gây "bỏng" tim hoặc gây chứng trào ngược axit.

Vì thế, những người đang gặp vấn đề về đường tiêu hóa hoặc bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì không nên ăn nhiều cà chua.

Những cách ăn cà chua có thể gây hại sức khỏe

Cà chua rất bổ dưỡng, tuy nhiên nếu không sử dụng đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

Không ăn cà chua và dưa chuột cùng lúc

Lý giải cho điều này là trong dưa chuột chứa loại enzyme catabolic, chất này sẽ làm phá hủy lượng vitamin C có trong những loại rau khác. Thêm vào đó, cà chua là loại rau có chứa một lượng lớn vitamin C. Nếu ăn cả hai loại thực phẩm này cùng với nhau, vitamin C có trong cà chua sẽ bị phân hủy bởi các enzyme catabolic từ trong dưa leo.

Không ăn hạt cà chua

Nhiều người thắc mắc liệu có nên ăn hạt cà chua? thực tế, hạt cà chua rất nhỏ và không tiêu hoá được. Trong quá trình đưa thức ăn của đường ruột, hạt cà chua sẽ dễ lọt vào trong ruột thừa, dễ gây ra viêm ruột thừa. Với những gia đình có trẻ nhỏ cũng nên lưu ý không nên cho trẻ nhỏ ăn những thực phẩm có chứa nhiều hạt, đặc biệt là hạt có kèm chất camen bởi sẽ dễ gây ra táo bón, không có lợi cho sức khoẻ.

Hạt cà chua sẽ lọt vào trong ruột thừa, gây ra viêm ruột thừa - Ảnh minh họa: Internet

Không được ăn cà chua khi bụng đói

Thành phần pectin, nhựa phenolic có chứa nhiều trong quả cà chua. Khi ăn cà chua những lúc bụng đói, các chất này sẽ phản ứng với a-xít, gây ảnh hưởng đến dạ dày. Dạ dày khi tiêu thụ những chất này sẽ gây nên tình trạng bị nôn mửa hay đau bụng. Chính vì thế, không ăn cà chua khi đói, nhất là với các trường hợp giảm cân với cà chua, cần cân nhắc kĩ khi sử dụng.

Không dùng cà chua nấu trong thời gian dài

Khi sử dụng cà chua đã nấu chín kỹ hay để trong thời gian dài, chất dinh dưỡng và hương vị của cà chua sẽ bị mất đi. Ngoài ra, nếu ăn cà chua đã không còn chất dinh dưỡng có thể sẽ gây ra hiện tượng ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Không dùng cà chua nấu quá kỹ - Ảnh minh họa: Internet

Không ăn cà chua còn xanh

Ăn cà chua đúng cách chính là không dùng những quả còn xanh bởi trong cà chua chưa chín sẽ có chứa lượng lớn những yếu tố "alkaloid". Vì thế nếu tiêu thụ sẽ gây ngộ độc thực phẩm. Những triệu chứng ngộ độc do phải ăn cà chua xanh phổ biến là buồn nôn, tiết nước bọt, mệt mỏi... thậm chí một số trường hợp nghiêm trọng còn có thể đe dọa đến tính mạng. Khi cà chua chín, chất độc hại trong cà chua là "alkaloid" giảm dần và biến mất trong quả cà chua chín đỏ. Do đó, khi thấy cà chua màu xanh chưa chín, tuyệt đối không nên ăn.

Không ăn nhiều cà chua

Việc ăn quá nhiều cà chua sẽ có thể dẫn đến hiện tượng cơ thể không thế dung nạp loại thực phẩm này, dù chỉ là lượng nhỏ. Nếu không được chữa kịp thời và để lâu ngày, bệnh kéo dài sẽ dẫn đến những bệnh lý nghiêm trọng hơn liên quan đến đường tiêu hóa như: đau dạ dày, bí khí. Triệu chứng hiện tượng này với mỗi người là khác nhau. Với người mà cơ thể không thế hấp thụ được khoai tây, ớt, hạt tiêu thì cũng sẽ không thể dung nạp được cà chua.

Ăn quá nhiều cà chua sẽ có thể dẫn đến hiện tượng cơ thể không thế dung nạp loại thực phẩm này - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, cà chua là thực phẩm rất tốt, chứa nhiều dinh dưỡng những nếu không biết cách sử dụng sẽ gây những hậu quả khó lường. Hi vọng, với một vài thông tin về việc ăn cà chua đúng cách cũng như những lưu ý về việc sử dụng thực phẩm này thế nào để không gây ra những ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe trên đây sẽ giúp cho bạn có được những hiểu biết về loại thực phẩm này, sử dụng đúng cách giúp bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.