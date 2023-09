Mách bạn những món ăn giải rượu hiệu quả

Những loại trái cây vị chua như chanh, bưởi, , cam, quýt, dâu tây, táo... giúp làm giảm mệt mỏi, bổ sung vitamin, đặc biệt cung cấp vitamin C cho cơ thể. Nếu bị say rượu hay ngộ độc rượu, hãy làm nhanh một ly nước chanh, nước cam hay nước ép cà chua.. sẽ giúp giải rượu, người tỉnh táo hơn.

Trong Đông y, gừng được xem là vị thuốc giúp chữa được rất nhiều bệnh. Củ gừng có tính nóng, giúp các mạch máu lưu thông tốt, hóa giải nhanh các chất cồn chứa trong cơ thể. Để chống lại tình trạng say rượu với gừng, bạn chỉ cần lấy một củ gừng tươi và mang ra thái thành từng lát mỏng, pha thêm khoảng 1 thìa mật ong cùng nước sôi và uống sẽ giúp giải rượu nhanh hơn.

Củ gừng hóa giải nhanh các chất cồn chứa trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Chuối

Chuối cũng là thức ăn giải rượu tốt mà bạn có thể áp dụng để chống lại những cơn say. Sau khi dùng rượu, bạn sẽ cảm thấy tim đập một cách nặng nề, gây khó chịu. Lúc này, bạn có thể ăn một vài quả chuối để giảm sự khó chịu do ảnh hưởng của rượu. Chuối sẽ giúp làm tăng hàm lượng đường trong máu, tăng nồng độ đường và giảm độ cồn trong máu. Sau khi ăn, bạn sẽ cảm thấy bớt cảm giác người nôn nao do rượu.

Dưa hấu

Thành phần chủ yếu trong dưa hấu là nước, vì thế dưa hấu có tác dụng lợi tiểu. Do vậy, loại thực phẩm này cũng là món ăn giải rượu hiệu quả. Ngay sau khi uống rượu, bạn nên ăn ngay một miếng dưa hấu, hoặc dùng nước ép dưa hấu để làm cho rượu chứa trong cơ thể được đào thải nhanh ra ngoài theo nước tiểu, cơ thể cũng từ đó sẽ cảm thấy sảng khoái, tỉnh táo hơn.

Nho

Khi uống rượu, mùi hơi thở của chúng ta sẽ nồng nặc mùi cồn gây cảm giác khó chịu cho người xung quanh. Cách tốt nhất là nên ăn một ít quả nho tươi, thành phần axit tartaric có trong nho sẽ có tác dụng trung hòa lượng rượu, tạo thành những chất bay hơi khác, từ đó làm dịu cảm giác say rượu, loại bỏ mùi rượu.

Cách nấu những món canh giải rượu đơn giản

Khi bị say rượu, theo kinh nghiệm từ dân gian, người ta thường khắc phục tình trạng này bằng cách áp dụng những món ăn giải rượu đơn giản như nấu canh chua, pha nước uống… việc làm đồ ăn giải rượu không chỉ an toàn, có hiệu quả nhanh mà còn giúp trị những chứng buồn nôn hay ngộ độc do rượu. Vậy nấu gì ăn để giải rượu? hãy áp dụng ngay những món ăn giải rượu dưới đây

Canh kim chi

Canh kim chi có có vị chua và cay nồng, nóng hổi là thực đơn rất phù hợp để giải lượng cồn trong những loại đồ uống có nồng độ cồn cao. Cách làm món ăn giải rượu này rất đơn giản, bạn có thể thực hiện theo công thức sau:

Nguyên liệu

Kim chi cải thảo: 200 gram

Thịt bò: 100 – 200 gram

Bí ngòi xanh: 1 quả

Nấm các loại (nấm kim châm, nấm thủy tiên): 100 gram

Gia vị phụ: hành paro, muối, hạt nêm…

Thực hiện

Thịt bò làm sạch và thái từng lát mỏng, ướp cùng một ít hạt tiêu, một chút xíu muối, một thìa cafe dầu ăn và trộn đều, để thịt ngấm gia vị trong khoảng 15 phút. Kim chi cải thảo, đem cắt thành từng lát mỏng. Nấm rửa sạch và cắt bỏ phần chân nấm, đem ngâm nước cùng với muối loãng trong khoảng 10 phút rồi rửa sạch và để ráo nước. Bí ngòi đem làm sạch và cắt thành từng miếng vừa ăn.

Cho chút dầu vào trong nồi và phi thơm hành, sau đó cho tiếp thịt bò vào tái và để ra bát riêng. Tiếp đến cho kim chi vào sơ trong khoảng 3 phút thì cho tiếp nước lọc vào đun sôi. Khi nước sôi cho tiếp bí vào nấu, nêm nếm gia vị vừa ăn thì cho thêm nấm vào nấu chín. Cuối cùng, khi chuẩn bị tắt bếp thì cho tiếp thịt bò vào, rắc thêm chút hành lá bên trên rồi múc ra bát.

Canh kim chi có có vị chua và cay nồng - Ảnh minh họa: Internet

Canh rong biển

Canh rong biển là một trong những món ăn giải rượu quen thuộc mà nhiều người vẫn thường hay dùng khi uống bia, rượu quá chén. Món canh rong biển giải rượu thơm ngon, bổ dưỡng, lại cực kỳ dễ nấu, bạn chỉ cần lấy nguyên liệu rong biển khô, đậu phụ là đã có thể thưởng thức ngay.

Nguyên liệu

Thịt bò: 200 gram

Rong biển khô: 10 - 20 gram

Gia vị, tỏi, hành lá, muối, dầu ăn, dầu mè

Thực hiện

Rong biển đem ngâm nở mềm (lưu ý không ngâm quá lâu). Thịt bò đem làm sạch và cắt thành từng lát mỏng vừa ăn. Hành lá đem rửa sạch và cắt khúc.

Phi thơm tỏi, hành cùng với dầu ăn và cho thịt bò vào xào tái, sau đó múc ra bát. Đổ tiếp vào trong nồi một ít nước lọc, đun sôi và cho rong biển vào nấu cùng, nêm nếm vừa miệng rồi cho tiếp thịt bò vào. Nấu khoảng 10 phút thì cho thêm một thìa nhỏ dầu mè vào, đun nhỏ lửa thêm 1-2 phút thì tắt bếp, rắc thêm chút hành lá khuấy đều.

Canh rong biển là một trong những món ăn giải rượu quen thuộc - Ảnh minh họa: Internet

Canh giá đỗ

Canh giá đỗ nóng có tác dụng giải nhiệt, thải độc, đặc biệt đây món ăn giải rượu rất tốt. Nếu không có nhiều thời gian, bạn cũng có thể luộc giá đỗ và lọc lấy nước uống cũng giúp giải rượu.

Nguyên liệu

Cá cơm: 500 gram

Giá đỗ: 200 gram

Nguyên liệu phụ: tỏi băm, hành lá, ớt

Gia vị: hạt nêm, muối

Thực hiện

Giá đỗ mang đi ngâm cùng chút muối loãng rồi rửa sạch và để ráo nước. Hành lá làm sạch và cắt khúc vừa ăn. Đun nước sôi rồi cho cá cơm khô vào đun cho thật sôi, sau đó rây lọc lấy nước trong, bỏ phần xác đi. Tiếp theo cho giá đỗ vào nồi, đun ở lửa lớn trong 5-10 phút. Nêm 2 thìa cafe tỏi băm, ớt băm vào nồi, nấu thêm khoảng 1 phút. Cho tiếp gia vị và khuấy đều vrồi tắt bếp.

Ngoài những món canh giải rượu, bạn cũng có thể nấu những món cháo giải rượu cũng mang lại hiệu quả tương tự. Ăn cháo gì để giải rượu? để giải ngộ độc rượu, người ta thường nấu cháo đậu xanh giải rượu, cháo trứng hành, cháo bò… những món cháo này cách nấu cũng khá đơn giản, không mất nhiều thời gian nhưng vẫn mang lại hiệu quả giải độc rượu rất tốt.

Canh giá đỗ nóng có tác dụng giải nhiệt, thải độc - Ảnh minh họa: Internet

Một số mẹo tránh say nhiều khi uống rượu bia

Trước khi dùng bia rượu nên ăn chút thức ăn có nhiều dầu mỡ

Bởi khi ăn thức ăn có chứa dầu mỡ, chúng sẽ bám lại thành ruột, khi bạn uống rượu bia nhiều sẽ giúp giảm thời gian ngấm rượu vào cơ thể lâu hơn.

Thức ăn có chứa dầu mỡ sẽ giúp giảm thời gian ngấm rượu - Ảnh minh họa: Internet

Không uống bia rượu lúc đói

Khi đói cơ thể chúng ta sẽ bị thiếu hụt nhiều dinh dưỡng và sẽ rất háo nước. Chính vì thế, nếu uống rượu vào thời điểm này thì sẽ làm cho rượu có khả năng ngấm vào trong cơ thể nhanh hơn, làm bạn say nhanh hơn so với bình thường.

Uống thật nhiều nước lọc

Khi say rượu cơ thể chúng ta sẽ rất háo nước. Chính vì thế, dùng nước lọc (nước lạnh thì càng tốt) sẽ là giải pháp hữu hiệu giúp pha loãng hàm lượng rượu trong cơ thể, giảm đi nồng độ cồn chứa trong người, giúp tỉnh táo hơn.

Tránh uống những loại nước có gas vì nước có ga sẽ thải ra một lượng khí carbon dioxide vào trong dạ dày, điều này sẽ làm cho rượu đẩy nhanh tốc độ hấp thụ vào cơ thể.

Trên đây là một vài công thức món ăn giải rượu cũng như cách giúp giảm tình trạng say rượu trong những trường hợp phải uống rượu bia. Tuy nhiên, để có một cơ thể khoẻ mạnh, lời khuyên dành cho bạn là nên hạn chế sử dụng rượu, bia cũng như những chất có chứa cồn bởi chúng hoàn toàn không tốt cho sức khoẻ, đôi khi còn gây ra những bệnh gây hại cho cơ thể chúng ta.