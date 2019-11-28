Ghi chú những lưu ý trong chế độ ăn cho người suy thận

Vào bếp 28/11/2019 15:22

Chế độ ăn cho người suy thận đòi hỏi một chế độ ăn đặc biệt. Trong đó, người bệnh cần giảm lượng thức ăn giàu protein và phốt pho cùng với việc hạn chế lượng canxi, natri và kali... Bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn uống, bệnh nhân có thể giảm lượng chất thải cơ thể tạo ra, từ đó cải thiện chức năng thận.

Thực phẩm tốt cho chế độ ăn dành cho người suy thận

Trong chế độ ăn cho người suy thận, dưới đây là những thực phẩm cần thiết để đảm bảo bổ sung dưỡng chất và sức khỏe người cho người mắc bệnh.

Ớt chuông đỏ

Trong quả ớt chuông có chứa ít kali, rất lý tưởng trong chế độ ăn uống cho người bị bệnh thận. Ớt chuông đỏ cũng cung cấp nguồn vitamin C, A, vitamin B6, lycopene - chất chống oxy hoá giúp bảo vệ cơ thể chống lại một vài bệnh ung thư nhất định.

luu y trong che do an cho nguoi suy than
Ớt chuông rất lý tưởng trong chế độ ăn uống cho người bị bệnh thận - Ảnh minh họa: Internet

Bắp cải

Loại rau này chứa rất nhiều chất phytochemicals, từ đó giúp phá vỡ những gốc tự do trước khi chúng có thể gây ra nguy hại cho cơ thể. Bắp cải cũng được biết đến là thực phẩm tốt trong việc bảo vệ cơ thể chống ung thư, tốt cho sức khỏe tim mạch. Bắp cải cũng cung cấp nguồn vitamin K, C, giàu chất xơ dồi dào.

Súp lơ

Trong súp lơ rất giàu hàm lượng vitamin C và folate, chứa entoles, glucosinolates và thiocyanates – những hợp chất này có tác dụng giúp gan trung hòa những chất độc hại có thể gây ra các tổn thương ở màng tế bào.

Hành tây

Hành tây chứa chất chống oxy hoá mạnh, nhờ đó làm giảm bệnh tim cũng như bảo vệ cơ thể chống lại nhiều căn bệnh ung thư. Hành tây có hàm lượng kali thấp, trong khi nguồn crom dồi dào - khoáng chất giúp hấp thụ tốt carbohydrate, chất béo, protein.

luu y trong che do an cho nguoi suy than 2
Hành tây chứa chất chống oxy hoá mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Táo

Táo được biết đến là thực phẩm giúp cơ thể giảm hàm lượng cholesterol, ngăn ngừa chứng táo bón, chống lại bệnh tim và làm giảm nguy cơ ung thư. Táo còn chứa những hợp chất chống viêm rất tốt. Là thực phẩm cần thiết để bổ sung vào trong chế độ ăn cho người suy thận mạn tính.

Gừng

Gừng là một vị thuốc từ tự nhiên có tác dụng làm giảm đau, an thần, giúp giảm sốt và kháng khuẩn. Gừng cũng chứa hàm lượng vitamin B5, magie và mangan rất cao, được dùng trong điều trị các chứng đau khớp, giảm buồn nôn.

Chế độ dinh dưỡng cho người suy thận

Chế độ ăn phù hợp với giai đoạn bệnh: Chế độ ăn là phần quan trọng trong quá trình trị bệnh thận. Bệnh suy thận thường được chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn của bệnh sẽ có chế độ ăn phù hợp.

Chế độ ăn cho người suy thận độ 1 và 2: Chỉ tiết chế tùy vào loại bệnh lý đi kèm như tiểu đường, tăng huyết áp, bị bệnh về tim mạch...Ngoài ra, với chế độ ăn cho người suy thận độ 2 cần có sự tư vấn, tham khảo từ bác sĩ.

Chế độ ăn cho người suy thận độ 3 và 4: Mỗi bệnh nhân suy thận lại có các bệnh lý riêng biệt. Vì thế, bệnh nhân tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong ăn uống nhưng nó không tuyệt đối đúng với nguyên tắc chung.

Giai đoạn cuối: Người mắc bệnh thận ở giai đoạn này cần phải tiến hành chạy thận hoặc là ghép thận, vì thế, tùy từng thể trạng của mỗi người mà chế độ ăn sẽ thay đổi để phù hợp với quá trình điều trị.

Ngoài ra, lưu ý trong chế độ ăn cho người suy thận cần tránh các thực phẩm có chứa hàm lượng phốt pho, natri cao như: các loại bánh nướng xốp, bánh quế, bánh kếp, bột yến mạch, cá hộp, rau atisô, pho mát, , khoai tây, rau bina, củ cải đường, những đồ ăn muối chua...

luu y trong che do an cho nguoi suy than 3
Chế độ ăn cho người suy thận cần tránh các thực phẩm có chứa hàm lượng phốt pho - Ảnh minh họa: Internet

Dinh dưỡng nên hạn chế với người suy thận

Những thành phần như năng lượng, chất đạm, chất béo, phosphor, kali, chất khoáng, …là các vấn đề cần phải tiết chế với người bị mắc bệnh thận, cụ thể:

Kali, phospho

Cần đào thải bớt 2 chất này trong chế biến thực phẩm bằng việc cắt nhỏ, ngâm qua thực phẩm trong nước, khi chế biến nên nấu vài lần rồi bỏ phần nước trước khi ăn. Những thực phẩm giàu kali như xoài, bí đỏ, chuối...., thức ăn từ sữa, các loại phô mai, nội tạng của động vật nên hạn chế trong chế độ ăn của người bệnh thận.

Nước

Cần đảm bảo cân bằng đủ lượng nước cho cơ thể. Hạn chế nước khi bệnh nhân có dấu hiệu phù nhiều, tiểu ít. Hạn chế dùng thức ăn nhiều nước như súp, canh, cháo... Khi người bệnh có triệu chứng bị tiêu chảy, nôn mửa, mất nước thì phải uống nước để bù.

Canxi và muối

Người bệnh thận không nên ăn nhiều thực phẩm giàu canxi như nghêu, tôm, cua... Ngoài ra, bệnh nhân bị suy thận không nên ăn mặn, bởi thận sẽ hoạt động nhiều hơn khi cơ thể nạp nhiều muối, chỉ nên dùng khoảng 2-4 g muối/ ngày.

luu y trong che do an cho nguoi suy than 4
Bệnh nhân bị suy thận không nên ăn mặn - Ảnh minh họa: Internet

Chất béo

Nên giảm lượng cholesterol, acid béo bão hòa vì bệnh thận có thể mắc nguy cơ cao rối loạn chuyển hóa lipid, bị xơ vữa động mạch đồng thời gây các biến chứng liên quan tim mạch làm cho tình trạng bệnh nặng hơn. Nên tăng cường các thực phẩm, dầu ăn chứa acid béo không no, omega 3.

Năng lượng

Năng lượng cung cấp cho chế độ ăn cho người suy thận tương đương người bình thường (30-35 kcal/kg). Bởi cơ thể phải sử dụng protein từ cơ bắp, sinh ra nhiều chất thải nito khiến thận làm việc nhiều hơn khi không được cung cấp đầy đủ năng lượng.

Protein (chất đạm)

Đây là thành phần vô cùng quan trọng. Nếu thiếu đạm, người bệnh dễ bị mắc các bệnh phối hợp khác, nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, ure ứ đọng do thoái biến của protein ở bệnh nhân suy thận sẽ làm cho tình trạng bệnh nặng thêm. Vì thế, khi mắc bệnh suy thận giai đoạn 3-4 cần phải hạn chế đạm, chỉ nên dừng ở mức 0,6-0,8 g/kg/ngày. Nên kết hợp hai loại protein gồm: protein chất lượng cao, protein chất lượng thấp.

luu y trong che do an cho nguoi suy than 5
Nếu thiếu đạm, người bệnh dễ bị mắc các bệnh phối hợp khác - Ảnh minh họa: Internet

Vitamin

Do chế độ ăn kiêng cử nên nhiều người mắc suy thận bị thiếu hụt vitamin. Đặc biệt là các protein tan trong nước. Việc cung cấp vitamin là rất cần thiết cho người bệnh. Tuy nhiên, người bệnh không nên tự ý mua thuốc để bổ sung vitamin vì có thể có thành phần không tốt cho bệnh thận, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi mua.

Lưu ý trong ăn uống với người suy thận giai đoạn cuối

Bệnh suy thận giai đoạn cuối rất khó điều trị dứt điểm. Do đó, chế độ ăn cho người suy thận giai đoạn cuối nên chú ý nhiều về chế độ ăn uống mỗi ngày. Ờ giai đoạn cuối, người bị suy thận cần kiêng một số thực phẩm.

  • Hạn chế kali trong khẩu phần khi lượng kali máu vượt trên 6 mmol/L
  • Sử dụng vừa phải thực phẩm giàu kali
  • Hạn chế thực phẩm chứa lượng phosphat cao
  • Hạn chế các thức ăn mặn, những món ăn có chứa nhiều gia vị, đồ chua cũng nên hạn chế
  • Tránh thực phẩm chứa nhiều chất đạm. Bên sử dụng các thực phẩm chứa đạm có nguồn gốc từ cá, các loại hải sản hơn là cung cấp nguồn đạm từ việc sử dụng các loại thịt
  • Không sử dụng rượu, bia, café, các chất kích thích. Lượng đường và cồn cao sẽ gây ảnh hưởng đến người bị bệnh thận, đối với người suy thận giai đoạn cuối đây lại là điều tối kỵ, tuyệt đối không được sử dụng.
luu y trong che do an cho nguoi suy than 6
Người suy thận không nên sử dụng rượu, bia, café, các chất kích thích - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh kiêng kỵ các loại thức ăn, đồ uống, người mắc suy thận nên chú ý hơn trong việc cung cấp lượng nước khoáng đầy đủ cho cơ thể bởi sau mỗi lần trị liệu chạy thận, cơ thể sẽ bị mất đi lượng nước khá lớn và cần phải được bổ sung đủ. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý thay đổi chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi điều độ, lành mạnh để giúp ngăn ngừa sự lây lan của những tế bào bị tổn thương đến các cơ quan nội tạng khác.

>>> Xem thêm:

- Có nên dùng cây cỏ mực chữa suy thận không?

Có thể nói, chế độ ăn cho người suy thận là rất quan trọng để có thể duy trì sự sống cũng như có thể phục hồi sức khỏe sau điều trị. Chính vì thế, người bệnh cần nắm rõ và thực hiện các nguyên tắc dinh dưỡng cơ bản để có thể bảo tồn chức năng thận, qua đó hạn chế các nguy cơ về biến chứng bệnh có thể xảy ra.

Tác dụng của kê gà trong cải thiện sức khỏe nam giới

Tác dụng của kê gà trong cải thiện sức khỏe nam giới

Kê gà là một bộ phận nội tạng của gà được rất nhiều người yêu thích. Kê gà hay còn được biết đến là phần tinh hoàn của gà trống, còn có tên gọi khác là ngọc kê gà, hạt kê gà,.. đây là phần nội tạng được dân gian truyền là món ăn giúp chữa trị chứng bất lực ở nam giới, giúp phái đẹp có bộ ngực săn và nảy nở hơn. Thực tế, tác dụng của kê gà đối với sức khỏe ra sao? Cùng tìm hiểu nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   chế độ ăn uống cho người suy thận chế độ ăn cho người bị suy thận chế độ ăn kiêng cho người suy thận

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 49 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 48 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu