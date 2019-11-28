Ghi chú những lưu ý trong chế độ ăn cho người suy thận

Trong quả ớt chuông có chứa ít kali, rất lý tưởng trong chế độ ăn uống cho người bị bệnh thận. Ớt chuông đỏ cũng cung cấp nguồn vitamin C, A, vitamin B6, lycopene - chất chống oxy hoá giúp bảo vệ cơ thể chống lại một vài bệnh ung thư nhất định.

Trong chế độ ăn cho người suy thận, dưới đây là những thực phẩm cần thiết để đảm bảo bổ sung dưỡng chất và sức khỏe người cho người mắc bệnh.

Trong súp lơ rất giàu hàm lượng vitamin C và folate, chứa entoles, glucosinolates và thiocyanates – những hợp chất này có tác dụng giúp gan trung hòa những chất độc hại có thể gây ra các tổn thương ở màng tế bào.

Loại rau này chứa rất nhiều chất phytochemicals, từ đó giúp phá vỡ những gốc tự do trước khi chúng có thể gây ra nguy hại cho cơ thể. Bắp cải cũng được biết đến là thực phẩm tốt trong việc bảo vệ cơ thể chống ung thư, tốt cho sức khỏe tim mạch. Bắp cải cũng cung cấp nguồn vitamin K, C, giàu chất xơ dồi dào.

Hành tây

Hành tây chứa chất chống oxy hoá mạnh, nhờ đó làm giảm bệnh tim cũng như bảo vệ cơ thể chống lại nhiều căn bệnh ung thư. Hành tây có hàm lượng kali thấp, trong khi nguồn crom dồi dào - khoáng chất giúp hấp thụ tốt carbohydrate, chất béo, protein.

Hành tây chứa chất chống oxy hoá mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Táo

Táo được biết đến là thực phẩm giúp cơ thể giảm hàm lượng cholesterol, ngăn ngừa chứng táo bón, chống lại bệnh tim và làm giảm nguy cơ ung thư. Táo còn chứa những hợp chất chống viêm rất tốt. Là thực phẩm cần thiết để bổ sung vào trong chế độ ăn cho người suy thận mạn tính.

Gừng

Gừng là một vị thuốc từ tự nhiên có tác dụng làm giảm đau, an thần, giúp giảm sốt và kháng khuẩn. Gừng cũng chứa hàm lượng vitamin B5, magie và mangan rất cao, được dùng trong điều trị các chứng đau khớp, giảm buồn nôn.

Chế độ dinh dưỡng cho người suy thận

Chế độ ăn phù hợp với giai đoạn bệnh: Chế độ ăn là phần quan trọng trong quá trình trị bệnh thận. Bệnh suy thận thường được chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn của bệnh sẽ có chế độ ăn phù hợp.

Chế độ ăn cho người suy thận độ 1 và 2: Chỉ tiết chế tùy vào loại bệnh lý đi kèm như tiểu đường, tăng huyết áp, bị bệnh về tim mạch...Ngoài ra, với chế độ ăn cho người suy thận độ 2 cần có sự tư vấn, tham khảo từ bác sĩ.

Chế độ ăn cho người suy thận độ 3 và 4: Mỗi bệnh nhân suy thận lại có các bệnh lý riêng biệt. Vì thế, bệnh nhân tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong ăn uống nhưng nó không tuyệt đối đúng với nguyên tắc chung.

Giai đoạn cuối: Người mắc bệnh thận ở giai đoạn này cần phải tiến hành chạy thận hoặc là ghép thận, vì thế, tùy từng thể trạng của mỗi người mà chế độ ăn sẽ thay đổi để phù hợp với quá trình điều trị.

Ngoài ra, lưu ý trong chế độ ăn cho người suy thận cần tránh các thực phẩm có chứa hàm lượng phốt pho, natri cao như: các loại bánh nướng xốp, bánh quế, bánh kếp, bột yến mạch, cá hộp, rau atisô, pho mát, , khoai tây, rau bina, củ cải đường, những đồ ăn muối chua...

Chế độ ăn cho người suy thận cần tránh các thực phẩm có chứa hàm lượng phốt pho - Ảnh minh họa: Internet

Dinh dưỡng nên hạn chế với người suy thận

Những thành phần như năng lượng, chất đạm, chất béo, phosphor, kali, chất khoáng, …là các vấn đề cần phải tiết chế với người bị mắc bệnh thận, cụ thể:

Kali, phospho

Cần đào thải bớt 2 chất này trong chế biến thực phẩm bằng việc cắt nhỏ, ngâm qua thực phẩm trong nước, khi chế biến nên nấu vài lần rồi bỏ phần nước trước khi ăn. Những thực phẩm giàu kali như xoài, bí đỏ, chuối...., thức ăn từ sữa, các loại phô mai, nội tạng của động vật nên hạn chế trong chế độ ăn của người bệnh thận.

Nước

Cần đảm bảo cân bằng đủ lượng nước cho cơ thể. Hạn chế nước khi bệnh nhân có dấu hiệu phù nhiều, tiểu ít. Hạn chế dùng thức ăn nhiều nước như súp, canh, cháo... Khi người bệnh có triệu chứng bị tiêu chảy, nôn mửa, mất nước thì phải uống nước để bù.

Canxi và muối

Người bệnh thận không nên ăn nhiều thực phẩm giàu canxi như nghêu, tôm, cua... Ngoài ra, bệnh nhân bị suy thận không nên ăn mặn, bởi thận sẽ hoạt động nhiều hơn khi cơ thể nạp nhiều muối, chỉ nên dùng khoảng 2-4 g muối/ ngày.

Bệnh nhân bị suy thận không nên ăn mặn - Ảnh minh họa: Internet

Chất béo

Nên giảm lượng cholesterol, acid béo bão hòa vì bệnh thận có thể mắc nguy cơ cao rối loạn chuyển hóa lipid, bị xơ vữa động mạch đồng thời gây các biến chứng liên quan tim mạch làm cho tình trạng bệnh nặng hơn. Nên tăng cường các thực phẩm, dầu ăn chứa acid béo không no, omega 3.

Năng lượng

Năng lượng cung cấp cho chế độ ăn cho người suy thận tương đương người bình thường (30-35 kcal/kg). Bởi cơ thể phải sử dụng protein từ cơ bắp, sinh ra nhiều chất thải nito khiến thận làm việc nhiều hơn khi không được cung cấp đầy đủ năng lượng.

Protein (chất đạm)

Đây là thành phần vô cùng quan trọng. Nếu thiếu đạm, người bệnh dễ bị mắc các bệnh phối hợp khác, nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, ure ứ đọng do thoái biến của protein ở bệnh nhân suy thận sẽ làm cho tình trạng bệnh nặng thêm. Vì thế, khi mắc bệnh suy thận giai đoạn 3-4 cần phải hạn chế đạm, chỉ nên dừng ở mức 0,6-0,8 g/kg/ngày. Nên kết hợp hai loại protein gồm: protein chất lượng cao, protein chất lượng thấp.

Nếu thiếu đạm, người bệnh dễ bị mắc các bệnh phối hợp khác - Ảnh minh họa: Internet

Vitamin

Do chế độ ăn kiêng cử nên nhiều người mắc suy thận bị thiếu hụt vitamin. Đặc biệt là các protein tan trong nước. Việc cung cấp vitamin là rất cần thiết cho người bệnh. Tuy nhiên, người bệnh không nên tự ý mua thuốc để bổ sung vitamin vì có thể có thành phần không tốt cho bệnh thận, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi mua.

Lưu ý trong ăn uống với người suy thận giai đoạn cuối

Bệnh suy thận giai đoạn cuối rất khó điều trị dứt điểm. Do đó, chế độ ăn cho người suy thận giai đoạn cuối nên chú ý nhiều về chế độ ăn uống mỗi ngày. Ờ giai đoạn cuối, người bị suy thận cần kiêng một số thực phẩm.

Hạn chế kali trong khẩu phần khi lượng kali máu vượt trên 6 mmol/L

Sử dụng vừa phải thực phẩm giàu kali

Hạn chế thực phẩm chứa lượng phosphat cao

Hạn chế các thức ăn mặn, những món ăn có chứa nhiều gia vị, đồ chua cũng nên hạn chế

Tránh thực phẩm chứa nhiều chất đạm. Bên sử dụng các thực phẩm chứa đạm có nguồn gốc từ cá, các loại hải sản hơn là cung cấp nguồn đạm từ việc sử dụng các loại thịt

Không sử dụng rượu, bia, café, các chất kích thích. Lượng đường và cồn cao sẽ gây ảnh hưởng đến người bị bệnh thận, đối với người suy thận giai đoạn cuối đây lại là điều tối kỵ, tuyệt đối không được sử dụng.

Người suy thận không nên sử dụng rượu, bia, café, các chất kích thích - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh kiêng kỵ các loại thức ăn, đồ uống, người mắc suy thận nên chú ý hơn trong việc cung cấp lượng nước khoáng đầy đủ cho cơ thể bởi sau mỗi lần trị liệu chạy thận, cơ thể sẽ bị mất đi lượng nước khá lớn và cần phải được bổ sung đủ. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý thay đổi chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi điều độ, lành mạnh để giúp ngăn ngừa sự lây lan của những tế bào bị tổn thương đến các cơ quan nội tạng khác.

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Có thể nói, chế độ ăn cho người suy thận là rất quan trọng để có thể duy trì sự sống cũng như có thể phục hồi sức khỏe sau điều trị. Chính vì thế, người bệnh cần nắm rõ và thực hiện các nguyên tắc dinh dưỡng cơ bản để có thể bảo tồn chức năng thận, qua đó hạn chế các nguy cơ về biến chứng bệnh có thể xảy ra.