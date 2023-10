Top 20 phim hoạt hình Disney chiếu rạp hay nhất mọi thời đại, mới nhất 2022 !!!

Những bộ phim này không chỉ hấp dẫn các khán giả nhỏ tuổi mà còn khiến các khán giả ở mọi lứa tuổi khác nhau thổn thức, say mê.

Đạo diễn: Darrell Rooney, Rob LaDuca

Thể loại: Phim hoạt hình

Thời lượng: 81 phút

Điểm imdb: 8.5/10

Tác phẩm The Lion King phát hành năm 1994 là một trong những bộ phim hoạt hình vẽ tay truyền thống có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Vua sư tử đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả lẫn các nhà chuyên môn về nội dung giàu tính triết lý, cốt truyện chặt chẽ và phần âm nhạc đặc sắc.

Nội dung phim The Lion King xoay quanh nhân vật chính là chú sư tử Simba (con của vua Mufasa). Để giành lại ngai vàng từ người chú xấu xa và ác độc của mình, sư tử Simba đã phải trải qua nhiều sóng gió cuộc đời trên hành trình trở về quê hương.

Với bối cảnh thiên nhiên hoang dã ở Châu Phi, The Lion King sở hữu những hình ảnh đẹp cùng đó là phần âm nhạc tuyệt vời, khi thì tươi sáng vui nhộn ở những phân cảnh hài hước, khi thì sâu lắng, cảm động. Tuy nhiên, điểm ấn tượng nhất mà bộ phim mang đến người xem lại là những giá trị nhân văn ẩn chứa trong tác phẩm kinh điển này. Đó là những bài học về tình phụ tử thiêng liêng và tình bạn sâu sắc chạm vào tâm hồn của người xem giữa Simba và Pumbaa, Timon.

Tác phẩm The Lion King phát hành năm 1994 là một trong những bộ phim hoạt hình vẽ tay truyền thống có doanh thu cao nhất trong lịch sử !

2. Đi Tìm Nemo (Finding Nemo)

Ngày phát hành: 30/05/2003

Đạo diễn: Andrew stanton

Thể loại: Phim hoạt hình

Thời lượng: 100 phút

Điểm imdb: 8.2/10

Nội dung phim hoạt hình Finding Nemo (Đi tìm Nemo) xoay quanh hành trình đi tìm con trai Nemo của chú cá hề “góa vợ” Marlin cùng với cô cá mắc bệnh "trí nhớ ngắn hạn" Dory.

Điều giúp Finding Nemo tạo nên một dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả đó là dàn nhân vật thú vị từ chính đến phụ, hội thoại tuy đơn giản mà ý nghĩa vô cùng. Sảng khoái với những trận cười thả ga hay những phân cảnh kịch tích không kém phim hành động, đặc biệt là đong đầy sự xúc động về tình phụ tử thiêng liêng. Nhờ những điểm ấn tượng này, Finding Nemo đã thành công "tuyệt vời" với doanh thu thu được gấp 10 lần tiền đầu tư !!!

"Đi tìm Nemo" là bộ phim có số lượng đĩa DVD được bán nhiều nhất trong lịch sử. Đây là bộ phim đã được Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ (AMPAS) liệt vào danh sách 10 bộ phim hoạt hình xuất sắc nhất từng được quay trong lịch sử vào năm 2008.

Đã gần hai thập kỷ trôi qua, nhưng "Finding Nemo" vẫn mãi là một "tượng đài" trong lịch sử điện ảnh hoạt hình cũng như trong lòng người hâm mộ ở nhiều lứa tuổi.

3. Câu Chuyện Đồ Chơi 3 (Toy Story 3)

Ngày phát hành: 18/06/2010

Đạo diễn: Lee Unkrich

Thể loại: Phim hoạt hình

Thời lượng: 103 phút

Điểm imdb: 8.3/10

Link phim: Youtube

Series phim xoay quanh một nhóm các đồ chơi có hành động và cảm xúc giống con người nhưng giả vờ vô tri vô giác.

So với 2 phần đầu thì nội dung Toy Story 3 tập trung chủ yếu vào mối quan hệ của các nhân vật đồ chơi. Bối cảnh phim thay đổi với một sự thật là cậu bé Andy ngày nào giờ đã khôn lớn rồi và chuẩn bị bước vào đại học.

Câu chuyện bắt đầu bằng một hiểu lầm nho nhỏ giữa Andy và những đồ chơi khác trong nhà, và người chứng kiến sự thật chỉ có mình Woody. Từ đây câu chuyển đã bắt đầu mở một cuộc đào tẩu ngoạn mục giữa các đồ chơi khác trong nhà, và tất cả đồ chơi, bao gồm Woody đã vô tình bị đưa đến nhà trẻ Sunnyside. Ở đây họ đã khám phá ra nhiều sự thật bí ẩn, chống đối lại kẻ xấu và cùng nhau chiến đấu để bảo về nhau và tìm đường trở về "nhà."

Toy Story 3 vẫn giữ được nét hài hước và dễ thương. Đồng thời trong phim còn lồng ghép những chi tiết giáo dục nhẹ nhàng, cùng với đó là những yếu tố hành động “gay cấn” và độc đáo được phát triển thêm.

Bộ phim được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao. Được biết, Toy Story 3 là bộ phim hoạt hình đầu tiên sử dụng hoàn toàn kỹ thuật đồ họa vi tính. Là bộ phim hoạt hình 3D có thời lượng dài đầu tiên trên thế giới.

Bộ phim đã nhận được 4 đề cử Oscars và đã chiến thắng 2 giải trong số đó. Đặc biệt phải kể đến giải thưởng cao quý nhất là “Phim hoạt hình xuất sắc nhất”, một bộ phim hài hước và nhân văn, chứa đựng cả tuổi thơ của bao lứa trẻ ở khắp thế giới.

Toy Story 3 là câu chuyện phiêu lưu đầy kịch tính và hài hước của các đồ chơi tinh nghịch!

4. Nữ Hoàng Băng Giá (Frozen)

Ngày phát hành: 13/12/2013

Đạo diễn: Jennifer Lee, Chris Buck

Thể loại: Phim hoạt hình

Thời lượng: 102 phút

Điểm imdb: 7.4/10

Nội dung phim xoay quanh chuyến phiêu lưu của nàng công chúa Anna can đảm cùng những người bạn trong hành trình tìm lại người chị gái của mình là nữ hoàng băng giá Elsa, người đã làm vương quốc của mình chìm ngập trong băng tuyết vĩnh cửu.

Frozen được biết đến là bộ phim hoạt hình thành công nhất từ trước đến nay khi đạt doanh thu vé cao nhất mọi thời đại về lịch sử phim hoạt hình. Đồng thời cũng được nhiều khán giả bình chọn là bộ phim hay nhất trong lịch sử của hãng Walt Disney.

Bộ phim đã xuất sắc nhận được 2 giải thưởng Oscars ở hạng mục “Phim hoạt hình xuất sắc nhất” và “Ca khúc trong phim hay nhất” với bài hát kinh điển Let it go.

5. Lò Đào Tạo Quái Vật (Monsters University)

Ngày phát hành: 2013

Đạo diễn: Dan Scanlon

Thể loại: Phim hoạt hình, phiêu lưu

Thời lượng: 104 phút

Điểm imdb: 7.3/10

Link phim: Youtube

Nội dung phim xoay quanh 2 chú quái vật Mike và Sulley. Trong thời điểm vẫn còn đang học trong trường đại học đào tạo quái vật, từ là 2 người bạn không hề thân thiết thậm chí không đội trời chung, Mike và Sulley đã cùng nhau trải qua nhiều mâu thuẫn và trở nên thân thiết hơn.

Lò Đào Tạo Quái là một bộ phim điện ảnh hoạt hình máy tính 3D có nội dung khá đơn giản và dễ đoán. Sức lôi cuốn của bộ phim đến từ những thông điệp sâu sắc về tình bạn và niềm tin vào bản thân được lồng ghép khéo léo. Vừa tận hưởng diễn biến vui nhộn, người xem vừa đồng thời học được những bài học giáo dục nhẹ nhàng.

Lò Đào Tạo Quái mang đến những thông điệp sâu sắc về tình bạn và niềm tin vào bản thân

6. Hành trình của Moana (Moana)

Ngày phát hành: 14/11/2016

Đạo diễn: Ron Clements, John Musker

Thể loại: Phim hoạt hình, phiêu lưu

Thời lượng: 107 phút

Điểm imdb: 7.6/10

Moana là câu chuyện phiêu lưu đầy dũng cảm về người con gái của tù trưởng Motunui - tên là Moana, cô gái dũng cảm có tính cách nhân hậu và giàu lòng yêu thương. Tai hoạ ập đến hòn đảo và đe dọa cuộc sống của người dân. Với sự dũng cảm, mưu trí, cô đã trải qua nhiều gian truân trong hành trình mang tính sử thi đầy sóng gió để gánh vác trên vai trách nhiệm cứu người dân của mình.

Bộ phim hoạt hình Moana mang đến người xem bài học về sức mạnh của niềm tin, sự tử tế, sự chân thành, sự bao dung tha thứ. Đặc biệt, trên tất cả đó là khao khát tự do mãnh liệt.

7. Phi Vụ Động Trời (Zootopia)

Ngày phát hành: 2016

Đạo diễn: Byron Howard

Thể loại: Phim hoạt hình, phiêu lưu, hành động

Thời lượng: 108 phút

Điểm imdb: 8/10

Link phim: Youtube

Zootopia là thành phố kỳ lạ với tập hợp những loài động vật như: voi, tê giác, chuột,.. Họ sống vui vẻ cho đến một ngày xuất hiện cô cảnh sát thỏ Judy Hopps và chú cáo đỏ tinh ranh Nick Wilde.

Từ đây, thành phố đã xuất hiện rất nhiều thay đổi, các cư dân thú ăn thịt nơi đây bỗng đột ngột mất tích. Chính vì vậy, Judy Hopps cùng người bạn của mình là một chú cáo đỏ Nick Wilde đã lên đường tìm kiếm sự sự thật, vạch trần âm mưu đáng sợ và quyết tâm thực hiện một phi vụ thế kỷ - lập lại trật tự cho thành phố này.

8. Cuộc Hội Ngộ Kỳ Diệu (Coco)

Ngày phát hành: 20/10/2017

Đạo diễn: Lee Unkrich

Thể loại: Phim hoạt hình, phiêu lưu, hành động

Thời lượng: 105 phút

Điểm imdb: 8.4/10

Link phim: Youtube

Coco kể về hành trình của Miguel, một cậu bé say mê những giai điệu nhưng lại sinh trưởng trong một gia đình cấm đoán sự xuất hiện của âm nhạc. Miguel luôn nung nấu giấc mơ trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng giống như thần tượng Ernesto de la Cruz. Tuy nhiên, truyền thống ngang trái của gia đình đã khiến cậu không thể chứng minh tài năng của mình.

Với một cơ duyên bất ngờ, Miguel đã vô tình tiến Vùng đất Linh Hồn tuyệt đẹp và đầy sắc màu, ở nơi đây cậu bé đã quên đi thực tế phũ phàng và được là chính mình. Câu chuyện càng trở nên đặc sắc khi Miguel gặp được Héctor - cùng với chuyên gia xảo quyệt này, cậu đã có chuyến phiêu lưu vô cùng kỳ bí để khám phá những bí mật về lịch sử của gia đình Miguel và truyền thống cấm đoán âm nhạc của gia đình mình cùng những điều kỳ thú nơi Vùng đất Linh hồn tuyệt đẹp.

Coco là một câu chuyện nhân văn và cảm động giữa thành viên trong gia đình, niềm tin và nỗi nhớ thương về nhau khi ở hai bên thế giới.

9. Biệt đội Big Hero 6 (Big Hero 6)

Ngày phát hành: 23/10/2014

Đạo diễn: Don Hall, Christ William

Thể loại: Phim hoạt hình, hành động

Thời lượng: 102 phút

Điểm imdb: 7.8/10

Link phim: Youtube

Hiro là một thiên tài công nghệ 14 tuổi sống ở thành phố tương lai San Fransokyo. Baymax là bạn của cậu, sở hữu trí thông minh tuyệt đỉnh và có vẻ ngoài bồng bềnh giống như một người tuyết màu trắng.

Hiro được tạo ra nhằm mục đích phục vụ chăm sóc sức khỏe con người. Để điều tra về kẻ giấu mặt Kabuki và ngăn chặn thảm họa cho thành phố cùng truy tim tên siêu phản diện đứng đằng sau vụ hỏa hoạn dẫn đến cái chết của người anh trai Tadashi, công cụ chiến đấu được Hiro chế tạo đã hỗ trợ đắc lực cho biệt đội siêu anh hùng.

10. Bolt (Chú chó tia chớp)

Ngày phát hành: 2008

Đạo diễn: Byron Howard, Chris Williams

Thể loại: Phim hoạt hình

Thời lượng: 96 phút

Điểm imdb: 6.8/10

Link phim: Youtube

Đối với Bolt - chú chó siêu phàm, thì ngày nào cũng tràn đầy những cuộc phiêu lưu, nguy hiểm và bất ngờ. Thế nhưng tất cả những điều đó chỉ xảy ra đằng sau ống kính máy quay.

Cho đến một ngày, siêu sao truyền hình tình cờ bị vận chuyển từ sân khấu Hollywood tới thành phố New York, nơi cậu bắt đầu cuộc phiêu lưu lớn nhất - một cuộc hành trình xuyên đất nước trong cuộc đời thực để trở về với cô chủ nhỏ kiêm bạn diễn của mình là Penny.

Nhưng cũng trong chính cuộc hành trình đầy mạo hiểm và phiêu lưu này, Bolt đã gặp cô mèo đen Mittens và chú chuột hamster tên Rhino, để rồi nhận ra sự thật rằng mình chẳng phải một chú chó siêu phàm gì cả, mà chỉ là một chú cún bình thường mà thôi. Liệu chú chó Bolt sẽ quyết định hành trình của mình như thế nào ?!!!

11. Tinker Bell và Hải tặc tiên (Clochette et la Fée pirate)

Ngày phát hành: 2014

Đạo diễn: Peggy Holmes

Thể loại: Phim hoạt hình

Thời lượng: 78 phút

Điểm booknote: 7.8/10

Link phim: Youtube

Sau khi ăn trộm bụi tiên xanh, Zanira cô tiên đã gia nhập một hội cướp biển Skull Rock. Cùng các nàng tiên khác, Tinker Bell đã lên kế hoạch lấy lại bụi tiên xanh và tìm cách chinh phục trái tim Zanira để cô ấy quay trở về.

12. Alice in Wonderland (Alice ở xứ xở diệu kỳ)

Ngày phát hành: 25/02/2010

Đạo diễn:Tim Burton

Thể loại: Phim hoạt hình, phiêu lưu, hành động

Thời lượng: 108 phút

Điểm imdb: 6.4/10

Alice Lạc Vào Xứ Sở Thần Tiên là phiên bản hoạt hình của câu chuyện Lewis Carrolls childrens. Trong một lần đang thơ thẩn ngồi chơi thì cô vô tình nhìn thấy một con thỏ trắng đang xem đồng hồ và dường như có vẻ rất vội vã, cô đã không nén nổi tò mò mà chui qua hang của chú thỏ kỳ lạ đó. Từ đây bắt đầu mở ra một thế giới kỳ lạ với một cuộc phiêu lưu chứa nhiều điều kỳ bí mất mà cô bé từng có.

Trở lại thế giới thần tiên lần này, cô bé Alice đã phát hiện ra nhiều điều mới. Trong tập này, nhân vật Mad Hatter đã độc ác nay còn thâm hiểm hơn cùng bà Hoàng Hậu Đỏ tính khí thất thường.

Alice đã tìm đến Time - một sinh vật kỳ dị nửa người nửa đồng hồ nhằm tìm sự giúp đỡ và bảo vệ những người bạn của mình. Alice không ngại dấn thân dù đã được cảnh báo là sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc chạy đua với thời gian này.

13. Tangled (công chúa tóc mây)

Ngày phát hành: 2011

Đạo diễn: Nathan Greno, Byron Howard

Thể loại: Phim hoạt hình, phiêu lưu, hành động

Thời lượng: 100 phút

Điểm imdb: 7.7/10

Link phim: Youtube

Dựa theo nguyên tác của anh em nhà Grimm, câu chuyện kể về nàng công chúa tóc mây Rapunzel với mái tóc thần kì, bị lừa dối và bị nhốt trên một tòa tháp bởi một mụ phù thủy suốt 18 năm.

Mọi chuyện trở nên kịch tính khi nàng gặp tên trộm tinh quái và quyến rũ nhất vương quốc - Flynn Rider– trong cuộc chạy trốn sự truy đuổi của binh lính triều đình, tình cờ rơi vào một ngọn tháp bí ẩn. Tại đây anh đã bị Rapunzel bắt làm con tim và cùng đồng hành với cô trên chuyến phiêu lưu chạy khỏi ngọn tháp u tối để tìm lại cuộc sống đích thực của chính mình.

14. Gia đình siêu nhân 2 (Incredibles 2)

Đạo diễn: Brad Bird.

Năm phát hành: 5/6/2018.

Thời lượng: 118 phút

Điểm IMDB: 7,7/10.

Tiếp nối bộ phim The Incredibles (Gia đình siêu nhân) phần 1, sau hơn một thập kỷ, Gia đình siêu nhân 2 đã được công chiếu và "đốn tim" các khán giả ở mọi lứa tuổi trên khắp thế giới.

Tại phần này, các siêu anh hùng phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn hơn, đặc biệt là sự ngăn cấm của luật pháp, nhưng có một ác nhân bí ẩn xuất hiện với một âm mưu đáng sợ khiến cho gia đình siêu nhân phải “tái xuất giang hồ”. Cũng ở phần này, mẹ dẻo Helen (Elastigirl) sẽ đi thực chiến giải cứu thế giới trong khi bố khỏe Bob (Mr. Incredible) lùi về hậu phương trông nom những đứa con siêu nhân láu lỉnh gồm: con gái Violet (với siêu năng lực tàng hình và tạo ra từ trường làm chắn bảo vệ), con trai Dash (có năng lực chạy như tia chớp) và cậu út Jack-Jack với sức mạnh chưa được khám phá.

Sự cuốn hút của bộ phim Incredibles 2 đến từ những pha hành động gay cấn đậm chất siêu anh hùng. Xen kẽ vào đó là những phân cảnh cũng không kém phần vui nhộn. Đây cũng là một trong những bộ phim hoạt hình có doanh thu phòng vé "siêu" khủng nhé!

15. Công chúa và chàng ếch – The Princess and the Frog (2009)

Đạo diễn: John Musker, Ron Clements

Ngày phát hành : 25/11/2009

Thời lượng: 97 phút

Điểm IMDB: 7,1/10.

Lời nguyền biến Hoàng tử Naveen thành con ếch. Để trở lại thành người, chàng cần được công chúa Tiana cho một nụ hôn. Tiana đã giúp đỡ chú ếch bằng một nụ hôn sau rất nhiều những đắn đo. Để rồi chuyện không may xảy ra, Tiana cũng bị biến thành ếch sau khi hôn. Để trở lại thành người, họ cần phải làm gì?

Nội dung Công chúa và chàng ếch được xây dựng dựa theo Hoàng tử ếch của anh em Grimm và tiểu thuyết Nàng công chúa ếch của E.D.Baker.

Với kinh phí đầu tư 105 triệu USD, bộ phim đã thu về 267 triệu USD sau khi khởi chiếu.

16. Vút Bay (UP)

Đạo diễn: Pete Docter

Thể loại : phiêu lưu, hài hước

Ngày phát hành :13/05/2009

Thời lượng: 96 phút

Điểm IMDB: 8,3/10

UP - một bộ phim hoạt hình xuất sắc nhất định phải coi!

Up (Vút bay) kể về câu chuyện phiêu lưu bất đắc dĩ của cụ ông Carl Fredricksen (78 tuổi) và một cậu nhóc Russell ngây ngô, đáng yêu nhưng có hơi vụng về trên hành trình đến Thác nước Thiên Đàng tại Nam Mỹ bằng chính ngôi nhà thân yêu của mình với hơn 1000 quả bóng bay.

Câu chuyện mở đầu bằng chuyện tình đời thường đẹp như cổ tích của Carl Fredricksen và Ellie. Cả hai đều biết nhau từ nhỏ và cùng mang trong mình ước mơ về những chuyến phiêu lưu thám hiểm. Khác với Carl Fredricksen luôn nhút nhát và ít nói, Ellie lại rất tinh nghịch và năng động ngay từ nhỏ, đôi bạn tưởng chừng siêu đối lập này lại nên duyên vợ chồng với nhau và mỗi ngày đều yêu thương nhau như ngày đầu tiên. Cả hai vì cuộc sống bận rộn mà đã bỏ ngỏ ước mơ thám hiểm hồi nhỏ của nhau, đến khi nhìn lại thì họ đã không còn đủ thời gian nữa.

Sau khi Ellie mất, Carl Fredricksen như mất đi ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình, ông khép chặt trái tim mình lại và coi ngôi nhà nhỏ thân thương của mình như chính là Ellie vậy. Tuy nhiên, khi ngôi nhà nhỏ của ông vướng vào một dự án cần giải thể, và bản thân ông đang phải đối mặt với yêu cầu của xã hội về việc nên được chăm sóc ở viện dưỡng lão, chính ở lúc bế tắc này, cụ ông 78 tuổi đã biến ngôi nhà nhỏ thân thương của mình thành một chiếc khinh khí cầu khổng lồ để thực hiện ước nguyện thám hiểm thác nước Thiên Đàng mà vợ ông chưa thực hiện được.

Từ đây, cuộc phiêu lưu kỳ thú và đầy hài hước giữa ông lão Carl Fredricksen có phần cục cần và cậu bé thành thị, đáng yêu và vụng về Jussel đã mở ra bao tình huống dở khóc dở cười cùng những thông điệp nhân văn sâu sắc về tình cảm gia đình và tình cảm giữa người với người.

17. Chú chuột đầu bếp (Ratatouille)

Đạo diễn: Brad Bird

Thể loại : hoạt hình, hài hước

Ngày phát hành :22/06/2007

Thời lượng: 111 phút

Điểm IMDB: 8,1/10

Remy là chú chuột nhân cách hóa có khả năng thiên bẩm về khứu giác, vị giác và ước mơ trở thành đầu bếp. Cậu tách khỏi đàn và lưu lạc tới đường cống của thành phố Paris. Cậu đi theo chỉ dẫn của thần tượng đã qua đời đến nhà hàng của Gusteau. Tại đây, cậu đã gặp Linguini (tạp vụ) và cứu giúp nồi súp do anh chàng hậu đậu làm đổ.

Linguini đã phát hiện ra tài năng của Remy và kết thân với nhau. Và cứ thế, tình bạn kỳ lạ này đã được kết thành, Remy và Linguini trở thành cặp bài trùng trong việc chế biến các món ăn mới lạ, đồng thời chứng mình quan niệm của Gusteau: "Ai cũng có thể nấu ăn ngon". Nhưng liệu bí mật này có bị phanh phui khi nhà phâ bình ẩm thực khó tính nhất đã đến để chấm điểm nhà hàng này ?!!

18. Monsters, Inc. - Công ty quái vật

Đạo diễn: Peter Docter

Thể loại : hoạt hình, hài hước

Ngày phát hành :28/10/2001

Thời lượng: 92 phút

Điểm IMDB: 8,1/10

Công ty quái vật là bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Walt Disney. Bối cảnh phim được đặt tại thế giới quái vật Monstropolis, nơi mà nguồn năng lượng sinh hoạt được đến từ tiếng thét kinh sợ của trẻ em. Chính vì vậy, có một công ty mang tên Monsters, Inc chuyên cử những nhân viên là quái vật với đủ hình hài tới phòng ngủ của trẻ em qua những cánh cửa thần kỳ để dọa chúng. Tại đó, chàng Sulley lông lá là quái vật hữu dụng nhất, khi anh là nhân viên khiến trẻ em sợ hãi nhất.

Nhưng một ngày nọ Sulley, khi làm nhiệm vụ, Sulley đã vô tình đem theo một em bé loài người đến thế giới quái vật lúc nào không hay. Theo đồn đại của các quái vật thì trẻ em là... thứ độc hại, có khả năng đe dọa tới chúng. Chính vì vậy, Sulley và Mike đã phải trải qua biết bao khó khăn để che giấu và đưa cô bé Boo trở lại thế giới loài người.

Monsters, Inc là tác phẩm “không có tuổi”, được yêu thích bởi cả trẻ em và người lớn. Ẩn chứa đằng sau những thước phim tuyệt vời đó còn là những bài học sâu sắc về tình bạn của những con người khác biệt.

19. WALL-E - Robot biết yêu

Đạo diễn: Andrew Stanton

Thể loại : hoạt hình, hài hước, phiêu lưu, khoa học viễn tưởng

Ngày phát hành :23/06/2008

Thời lượng: 97 phút

Điểm IMDB: 8,4/10

WALL.E - bộ phim hoạt hình gửi đến con người hồi chuông cảnh báo về vấn đề môi trường khi lấy bối cảnh trái đất tràn ngập trong rác, buộc họ phải di tản lên vũ trụ. Còn WALL-E là chú robot cô đơn mang trong mình nhiệm vụ dọn dẹp rác trên trái đất.

Một ngày nọ, WALL-E vô tình gặp Eve, một robot hiện đại được giao phó nhiệm vụ tìm kiếm sự sống trên trái đất. Và kể từ đây, chú robot si tình bắt đầu cuộc phiêu lưu đầy mới lạ ở một con tàu vũ trụ cấp tiến bên ngoài vũ trụ.

20. Soul - Cuộc sống nhiệm màu

Đạo diễn: Peter Docter

Thể loại : hoạt hình, phiêu lưu

Ngày phát hành : 11/10/2020

Thời lượng: 101 phút

Điểm IMDB: 8/10



Cuộc Sống Nhiệm Màu với nhân vật chính là Joe Gardner - một giáo viên dạy nhạc ở trường trung học. Anh vừa nhận được một cơ hội duy nhất trong đời khi có thể được tham gia chơi Jazz cho một ban nhạc nổi nhất thành phố.

Nhưng một bước chân sai lầm đã đưa anh từ thành phố New York hoa lệ đến Cõi Trước – một nơi kỳ diệu mà ở đó các linh hồn được nhận tính cách, sở thích trước khi họ đi đến Trái Đất. Quyết tâm trở về cuộc đời của chính mình, Joe hợp tác với một linh hồn bất hảo mang tên 22 - người chưa bao giờ hiểu được sự hấp dẫn của cuộc sống loài người. Joe cố gắng hết mình để cho 22 thấy cuộc sống này nhiệm màu như thế nào, đồng thời anh ấy cũng khám phá ra câu trả lời quan trọng cho đời người.

Trên đây là danh sách Top 20 bộ phim hoạt hình Disney chiếu rạp hay nhất mọi thời đại với tính nhân văn sâu sắc, được đông đảo khán giả ở mọi lứa tuổi yêu thích. Hy vọng bạn đã chọn được những bộ phim yêu thích cho mình và có những phút giây tận hưởng tuyệt vời nhé!