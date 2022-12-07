Có thể bạn chưa biết, cơ thể của bạn yêu bạn nhiều hơn bạn tưởng đấy!

Có thể bạn chưa biết, mỗi ngày bạn có năm cơ hội mắc bệnh ung thư, mỗi người sẽ có một đến năm tế bào phát sinh thành chứng ung thư, nhưng những lần như thế những tế bào khác trong cơ thể bạn sẽ giết chết những tế bào ung thư, là cơ thể của bạn cứu vớt bạn!

Có thể bạn chưa biết, trước khi sản phụ sắp sinh vài ngày, chỉ số đông máu trong máu sẽ tăng lên hàng chục lần, điều này nhằm ngăn chặn tình trạng xuất huyết có thể xảy ra trong quá trình sinh đẻ.

Có thể bạn chưa biết, dịch dạ dày của bạn có tính axit đến mức chúng có thể làm tan các lưỡi thép. Nhưng kỳ diệu thay, dạ dày của bạn cũng tiết ra một chất nhầy để bảo vệ chính nó khỏi bị tiêu tan.

Có thể bạn chưa biết, gan của bạn có thể phát triển trở lại hình dạng ban đầu ngay cả khi 2/3 lá bị cắt bỏ, nó là cơ quan duy nhất trong cơ thể con người có thể tái sinh.

Có thể bạn chưa biết, khi phần quan trọng nhất của tim bạn không thể đập, "nút nhĩ thất” sẽ bắt đầu thay nó đập lên, và khi "nút nhĩ thất" cũng không thể đập được nữa, thì "tâm thất" của tim bạn sẽ bắt đầu đập một cách tự phát. Lúc này, điện tâm đồ đang đập vượt quá khả năng nhận biết, thảm thương đến không nỡ nhìn, máu chảy trong nó cũng cực kỳ yếu ớt, nhưng dù máu chảy yếu ớt như vậy cũng có thể đảm bảo cung cấp đủ máu cho não và tim, để cơ thể bạn không bị chết, chờ tiếp viện đến.

Có thể bạn chưa biết, khoảnh khắc này, hoặc khi bạn đang đọc những lời này, cơ thể bạn đã tạo ra một triệu tế bào hồng cầu. Chúng đang chạy đua xung quanh bạn, xuyên qua các mạch máu của bạn, duy trì sinh mệnh của bạn, tiếp tục cung cấp oxy cho các tế bào của bạn, hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ lặng lẽ chết đi....

Có thể bạn chưa biết, bạn rất khó tìm được nhiều cách để tự giết chính mình, ví dụ như ngừng thở, ví dụ như không nhắm mắt, ví dụ như tự bóp nghẹt mình. Mỗi lần hành động, cơ thể bạn sẽ gợi ra bản nặng bảo vệ mạnh mẽ, và bạn thì không thể chiến thắng bản năng.

Có thể bạn chưa biết, trong cuộc đời bạn, trái tim của bạn bơm khoảng 182 triệu lít máu và đập 2,5 tỷ lần.

Đôi mắt của bạn sẽ chớp 415 triệu lần và rơi 68,75946 lít nước mắt.

Mũi của bạn sẽ ghi nhớ 50.000 mùi hương.

Phổi của bạn, nếu trải rộng ra, có thể bao phủ một sân tennis, và các đường dẫn khí trong phổi của bạn có thể trải dài từ London đến Moscow.

Chiều dài tổng hợp của tất cả các mạch máu của bạn có thể quay quanh trái đất hai lần rưỡi.

Và ý nghĩa sâu sắc nhất là DNA của bạn.

Mỗi tế bào của bạn chứa hơn một mét DNA, nếu bạn xoắn tất cả DNA trong cơ thể mình thành một sợi mảnh, nó có thể kéo dài 10 tỷ dặm, xa hơn khoảng cách từ Trái đất đến Sao Diêm Vương.

Nếu nói ở mức độ rộng lớn hơn thì cơ thể của bạn chính là vũ trụ. Mọi tế bào trong cơ thể con người chúng ta đều không nhận biết được nhau, chúng nó đều làm việc theo bản năng, vận động, thay thế, chết đi. Đa số chúng có thể không thấy được nhau, nhưng chính hàng chục tỷ tế bào này đã "thực hiện các chức năng tương ứng" với nhau để tạo thành bạn và tạo thành một vũ trụ khổng lồ.

Suy nghĩ kỹ lại xem, chúng ta đều từng là vũ trụ của chúng nó, chúng ta đều là đối tác tin cậy duy nhất của chúng nó, còn lý do gì để lo âu, sợ hãi, tự ti chứ?

Thật ra nói nhiều như vậy, chỉ đơn giản muốn nói cho bạn nghe một đạo lý thế này: Cơ thể của bạn yêu bạn như vậy, chúng ta cũng phải đền đáp nó. Thông thường, chúng ta phải học cách "tìm kiếm bên trong", khám phá cơ thể mình, chạm đến phần sâu nhất của trái tim mình, và học cách thực sự yêu bản thân mình.

Tôi từng xem một video rất cảm động thế này: Khi một người cận kề cái chết, bộ não sẽ phát ra mệnh lệnh cuối cùng, phân bổ tất cả 5% adrenaline cuối cùng cho hệ thần kinh và thanh đới cơ bắp, nhắn nhủ hậu sự, hơn nữa, đại não sẽ nói lời tạm biệt với các cơ quan khác lần cuối cùng...