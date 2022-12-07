Khi đó bố tôi kể một câu chuyện: "Vào những năm 90, có một nữ bác sĩ ở làng bên, mãi vẫn chưa cưới chồng,cô dồn hết tâm trí vào nghiên cứu khoa học, bố mẹ đều rất nôn nóng. Kết quả vào năm 38 tuổi, cô gặp một giáo sư người Mỹ gốc Hoa đến Trung Quốc làm giáo viên thỉnh giảng, hai người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó cô kết hôn, rồi hai người đến định cư ở Hoa Kỳ và đã sống một cuộc đời hạnh phúc."

Tôi nhớ khi chia tay mối tình đầu, tôi rất đau lòng, về nhà tâm sự với bố, tôi hỏi: " Nếu sau này con không gả được thì phải làm sao? "

Một số người kết hôn năm 25 tuổi và ly hôn năm 30 tuổi. Cũng có một số người kết hôn năm 35 tuổi, đợi chờ nhau đến năm 80 tuổi cho đến chết mới chia lìa.

Vào năm mười mấy tuổi, tôi đọc trên tạp chí của bà tôi rằng một nữ giám đốc điều hành người Mỹ gốc Hoa năm 40 tuổi mới gặp được người ấy, rồi kết hôn rất nhanh, sinh con dưỡng cái, vợ chồng hạnh phúc.

Cô xúc động trong những dòng văn rằng: "Tôi rất may mắn khi gặp được chồng ở độ tuổi 40 mới tạo dựng gia đình. Vào độ tuổi ấy, tôi đã trải qua tất cả những điều mà tôi phải trải qua, tôi đã học được cách yêu thương bản thân, sự khôn ngoan trong cách chung sống với anh ấy, tôi cũng đã tích lũy được những nguồn vật chất nhất định để cho gia đình mình một cuộc sống tốt đẹp nhất.

Điều quan trọng nhất là ở tuổi này, tôi đã cởi bỏ sự bồng bột, không hề bối rối, không còn nông cạn, biết nhìn nhận đúng người, biết làm thế nào để bước vào một cuộc hôn nhân, biết làm sao để trở thành một người vợ tốt. Nếu tôi gặp chồng tôi khi tôi 25 hoặc 30 tuổi, tôi không nghĩ mình sẽ đánh giá cao sự xuất sắc của anh, tôi không nghĩ mình có đủ trí tuệ để có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, đồng thời tôi cũng chẳng thể nào có thể tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và gia đình."

Có người may mắn gặp được đúng người ngay lần đầu yêu, đúng lúc hai người có thể cùng nhau trưởng thành cùng có chung mục tiêu. Nhưng có người phải trải qua bao lần tan nát cõi lòng mới gặp được đúng người, phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được cách yêu chính mình một cách đúng đắn, chỉ sau khi có bản lĩnh vững vàng thì họ mới có thể xoay sở được một cuộc hôn nhân tốt đẹp.

Tất cả đều là phong cảnh, chẳng hề có đúng sai.

Đừng bao giờ vì tuổi trẻ chẳng kéo dài bao lâu, đừng bởi vì sợ cô đơn cả quãng đời còn lại, đừng bao giờ bởi vì người khác thúc giục, mà khi chính mình còn chưa đủ khôn ngoan đã vội vàng lao vào cuộc sống hôn nhân.

Bạn phải thành thật với cảm xúc bên trong của mình, nếu bạn cảm thấy thoải mái khi là chính mình trước người ấy và người ấy cũng rất thoải mái thì hãy tiến tới hôn nhân.

(Theo Watermelon68s dịch)

Hy vọng qua bài viết này, mỗi người trong chúng ta sẽ chẳng còn vội vàng gấp gáp hay lo lắng về việc "chạy kpi hôn nhân" nữa, hãy chờ đến lúc bạn đã thực sự sẵn sàng và gặp được một người xứng đáng nhất để cùng mình bước đến cuối con đường nhé. Đời người còn dài, đừng vì vội vã mà đưa ra những quyết định sai lầm!