Đưa con đi chơi, bỗng người phụ nữ lạ tới xin vài sợi tóc của con và sự thật phia sau khiến tôi sốc

Tâm sự Eva 05/08/2026 21:55

Ngày trước khi đã 35 tuổi mà vẫn không tìm được người ưng ý lấy làm chồng, tôi quyết định tìm người đàn ông đẹp trai, thông minh để kiếm một đứa con. Người đàn ông trước mặt tôi lúc này chính là người đó.

Tôi là mẹ đơn thân nuôi con một mình. Có thời gian rảnh là tôi dành vài ngày để đưa con lên thành phố chơi, vì dì của tôi có nhà ở đó. Gia đình dì lúc nào cũng yêu quý mẹ con tôi, thằng nhóc nhà tôi cũng đặc biệt chơi thân với hai con của dì.

Sau mấy tháng dài cuối tuần nào cũng không thể dành cho con, cuối cùng tôi cũng có hai ngày thư thả dẫn con lên nhà dì chơi. Hôm đó biết mẹ con tôi lên chơi nên dì dượng mở một bữa tiệc nhỏ mời bạn bè đến đông vui.

 

Khi tiệc tan, mọi người về hết thì chỉ còn một người phụ nữ xinh đẹp ở lại nói chuyện với con trai của tôi. Suốt bữa tiệc tôi cũng để ý thấy cô ấy thường xuyên nhìn con trai mình, hình như muốn nói điều gì đó.

Khi ra về, cô ấy ngượng ngùng một lúc rồi hỏi tôi: “Chị có thể cho em xin vài sợi tóc của con trai chị được không? Em biết yêu cầu của mình hơi kì lạ, nhưng… quả thật con trai chị rất giống chồng sắp cưới của em. Em chỉ muốn…”.

Tôi nghe thế thì cực kì sốc nhưng chỉ nói có lẽ cô ấy nghĩ nhiều quá rồi, người với người giống nhau cũng là chuyện bình thường. Tôi cứ ngỡ lời từ chối này của mình đã đủ cho người phụ nữ lạ ấy. Nhưng vài tuần sau thì cô ấy tìm đến tận nhà tôi, đi bên cạnh còn có một người đàn ông . Khi thấy người đàn ông đó, tôi bàng hoàng vô cùng.

Ngày trước khi đã 35 tuổi mà vẫn không tìm được người ưng ý lấy làm chồng, tôi quyết định tìm người đàn ông đẹp trai, thông minh để kiếm một đứa con. Người đàn ông trước mặt tôi lúc này chính là người đó.

Đưa con đi chơi, bỗng người phụ nữ lạ tới xin vài sợi tóc của con và sự thật phia sau khiến tôi sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh lúc ấy chỉ là một sinh viên mới ra trường. Anh cần tiền còn tôi thì cần con, đó là một giao dịch của chúng tôi. Sau khi tôi mang thai thì cả tôi và anh cũng sẽ không gặp nhau nữa. Tôi làm theo đúng giao dịch và không hề tìm cách gặp lại anh lần nào nữa.

Tôi cứ nghĩ cha ruột của con trai mình sẽ không thể bị ai phát hiện, lại chẳng ngờ trái đất tròn đến thế. Khi người đàn ông này xuất hiện thì quá khứ của tôi cũng bị lộ ra ngoài.

Tôi đã chọn làm mẹ đơn thân, và khi đứng trước mặt anh lúc này tôi thật sự thấy e ngại. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của anh. Người phụ nữ xinh đẹp kia có quyền có cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn cùng chồng sắp cưới của mình. Cô ấy không nên biết về sự tồn tại của con trai tôi.

Bẵng đi vài tháng sau đó, anh tìm đến mẹ con tôi và đề nghị muốn cưới tôi làm vợ, vì anh đã chia tay với người phụ nữ kia. Tôi hơn anh ấy 10 tuổi, tôi vẫn thấy anh xứng đáng có người vợ trẻ đẹp hơn. Có lẽ bây giờ anh đã chín chắn hơn, dù anh không yêu tôi nhưng muốn cho con mình một gia đình đủ đầy cha mẹ. Tôi có nên đồng ý hay không?

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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