Tìm thấy tọ dung dịch lạ trong túi áo của chồng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Tâm sự 05/08/2026 21:45

Chồng em “à” một tiếng rồi bảo mua cho tôi hôm qua nhưng lại quên đưa ra. Em bất ngờ một chút rồi lại nghi ngờ, sao có thể? Em có bao giờ dùng loại này? Hay chồng mình lại lấy cái cớ hay quên ra để che đậy tội lỗi?

Em là người mẹ của hai đứa nhóc 6 và 7 tuổi, là vợ của ông chồng hay quên nhất hệ mặt trời. Em dù đi làm vẫn cố gắng dậy từ sớm để nấu ăn cho ba cha con. Biết chồng hay quên nên em luôn chuẩn bị quần áo, cặp túi cho chồng mỗi sáng đi làm. Đi làm cực thế nào em cũng cố gắng về nấu cho gia đình bữa cơm tối. Ăn cơm xong thì em lại lo lau dọn nhà cửa, từng ngóc ngách một. Em thậm chí chẳng có thời gian để nhìn mình trong gương, huống hồ là làm đẹp.

Em yêu thương, lo lắng cho chồng con như thế nên khi thấy một lọ dung dịch lạ trong túi của chồng mới choáng váng tới mức run rẩy. Đó là một chai dung dịch vệ sinh phụ nữ. Đây rõ ràng không phải là loại em hay xài, vậy chồng mua cho ai? Vậy thì chỉ có thể là chồng ngoại tình rồi mua cho bồ. Nghĩ thế mà em lòng nóng phừng phừng, nếu không lôi cái áo chồng nhét trong góc nhà ra giặt thì sao em lại biết bí mật của chồng thế này?

Dù em đang tức điên lên nhưng vẫn cố gắng giữ chút lý trí còn sót lại. Em dắt hai con sang nhà ngoại chơi, em phải nói chuyện ra ngô ra khoai với chồng. Đến khi chồng vừa về tới cửa nhà, em cầm chai dung dịch kia, lao nhanh ra tra hỏi chồng:

“Anh khai ngay cho tôi, anh cặp với con nào?”.

Chồng em giật mình đánh rơi cả cặp táp, ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì. Anh ấy còn hỏi ngược lại em:

Tìm thấy tọ dung dịch lạ trong túi áo của chồng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Em làm sao thế?”.

Em bừng bừng lửa giận giơ cái chai ra trước mặt chồng:

“Chứ đây là cái gì? Anh mua cho con nào?”.

Chồng em “à” một tiếng rồi bảo mua cho tôi hôm qua nhưng lại quên đưa ra. Em bất ngờ một chút rồi lại nghi ngờ, sao có thể? Em có bao giờ dùng loại này? Hay chồng mình lại lấy cái cớ hay quên ra để che đậy tội lỗi?

Nhưng dù có nghĩ theo hướng nào thì em cũng thấy tủi thân ghê gớm. Chồng mua thứ đó cho mình thì cũng làm mình thấy tự ti, cảm thấy mình không biết chăm sóc bản thân nên mới như thế. Còn nếu chồng có bồ bên ngoài rồi giờ giấu em thì em lại càng thấy ấm ức, tổn thương hơn. Em cứ vậy mà khóc không dứt trước mặt chồng.

Chồng em thấy thế thì hoảng cả lên, hết thề thốt rồi lại giao hết điện thoại, thẻ ngân hàng cho em cầm. Anh ấy còn nói từ lúc em sinh con xong thì bỏ bê bản thân, hay bảo bị ngứa ngáy nên ông ấy mới tìm hiểu rồi ra ngoài mua về cho em. Em nghe thế thì cũng nguôi nguôi.

Qua chuyện này thì em vẫn cảnh giác với ông chồng thật thà của mình. Nhưng đồng thời, em cũng chú ý chăm sóc bản thân. Phụ nữ không biết chăm sóc bản thân thì dù chồng chung thủy cũng thấy tự ti, mà chồng ngoại tình thì càng đau đớn tủi thân hơn. Bởi thế, em quyết định sẽ bớt ôm đồm việc vào người. Chồng em thấy vậy cũng phụ giúp vợ, còn giục em đi làm đẹp, mua sắm để vui vẻ hơn.

Xài điện thoại đôi, vợ phát hiện bí mật của chồng qua shipper giao hàng

Xài điện thoại đôi, vợ phát hiện bí mật của chồng qua shipper giao hàng

Cả tôi và chồng tôi đều không biết chuyện này, cứ lên giường đi ngủ đến sáng. Hôm sau thức dậy tôi vẫn có thói quen chuẩn bị xong hết cho chồng con thì vớ lấy điện thoại rồi đi làm. Chẳng ngờ vì hành động nhầm lẫn này mà phát hiện ra bí mật của chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Xem danh sách chặn trong Zalo, cô gái sốc khi đọc tin nhắn từ người bí mật của bạn trai

Xem danh sách chặn trong Zalo, cô gái sốc khi đọc tin nhắn từ người bí mật của bạn trai

Ngoại tình 1 giờ 0 phút trước
Thấy vợ ở lì trong nhà vệ sinh, tôi nhìn qua khe cửa thì kinh ngạc khi thấy vợ đang chăm chú nhìn vào ‘chỗ lạ’

Thấy vợ ở lì trong nhà vệ sinh, tôi nhìn qua khe cửa thì kinh ngạc khi thấy vợ đang chăm chú nhìn vào ‘chỗ lạ’

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đưa con đi chơi, bỗng người phụ nữ lạ tới xin vài sợi tóc của con và sự thật phia sau khiến tôi sốc

Đưa con đi chơi, bỗng người phụ nữ lạ tới xin vài sợi tóc của con và sự thật phia sau khiến tôi sốc

Tâm sự Eva 1 giờ 20 phút trước
Tìm thấy tọ dung dịch lạ trong túi áo của chồng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Tìm thấy tọ dung dịch lạ trong túi áo của chồng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Xài điện thoại đôi, vợ phát hiện bí mật của chồng qua shipper giao hàng

Xài điện thoại đôi, vợ phát hiện bí mật của chồng qua shipper giao hàng

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 8/8/2026, Thần Tài 'điểm mặt gọi tên', 3 con giáp lộc nhiều hơn sông, tài vận sáng như trăng Rằm, chính thức hết khổ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 8/8/2026, Thần Tài 'điểm mặt gọi tên', 3 con giáp lộc nhiều hơn sông, tài vận sáng như trăng Rằm, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 6/8/2026, 3 con giáp 'sướng như tiên', nhận tiền từ trên trời rơi xuống, đường công danh rộng mở, tin vui liên tiếp kéo đến tận nhà

Sau ngày mai, thứ Năm 6/8/2026, 3 con giáp 'sướng như tiên', nhận tiền từ trên trời rơi xuống, đường công danh rộng mở, tin vui liên tiếp kéo đến tận nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 6/8/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Trúng số độc đắc đúng ngày 6/8/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Nghe âm thanh bí ẩn phía sau vách, người đàn ông phát hiện thứ "đáng sợ" bên trong

Nghe âm thanh bí ẩn phía sau vách, người đàn ông phát hiện thứ "đáng sợ" bên trong

Video 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 6/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Năm 6/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

NÓNG: Khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền và giám đốc công ty truyền thông

NÓNG: Khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền và giám đốc công ty truyền thông

Giá vàng hôm nay, ngày 5/8/2026: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn biến động khó lường

Giá vàng hôm nay, ngày 5/8/2026: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn biến động khó lường

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hỏi chồng cũ vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi bật khóc

Hỏi chồng cũ vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi bật khóc

Xài điện thoại đôi, vợ phát hiện bí mật của chồng qua shipper giao hàng

Xài điện thoại đôi, vợ phát hiện bí mật của chồng qua shipper giao hàng

Đi học về con gái bảo nhà cô giáo có một bạn giống con, tôi âm thầm điều tra phát hiện bí mật sốc

Đi học về con gái bảo nhà cô giáo có một bạn giống con, tôi âm thầm điều tra phát hiện bí mật sốc

Chồng bất ngờ vứt vào mặt tôi cục tiền rồi yêu cầu một việc khiến tôi "đứng hình"

Chồng bất ngờ vứt vào mặt tôi cục tiền rồi yêu cầu một việc khiến tôi "đứng hình"

Đi làm về sớm, chồng tá hỏa thấy vợ nằm trên sofa để bố chồng làm việc nhà

Đi làm về sớm, chồng tá hỏa thấy vợ nằm trên sofa để bố chồng làm việc nhà

Đi tìm chồng theo địa chỉ định vị thì kinh ngạc khi thấy điểm đến là nơi này

Đi tìm chồng theo địa chỉ định vị thì kinh ngạc khi thấy điểm đến là nơi này