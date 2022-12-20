Hai cách làm đu đủ xào tỏi giòn ngon, đậm vị, chuẩn hao cơm tại nhà!

Đu đủ giòn ngon nào chỉ là loại trái cây bắt vị cho những giờ tráng miệng? Với sự tài hoa của các bà, các mẹ, các chị em nội trợ, đu đủ đã được tận dụng để cho ra đời vô vàn những món ngon hấp dẫn, phục vụ cho những bữa chính trong gia đình. Nổi bật phải kể đến món đu đủ xào tỏi - món ngon với nguyên liệu vô cùng đơn giản nhưng hương vị lại miễn bàn cãi nhé! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món ngon, siêu hấp dẫn này ngay nhé!

Đầu tiên, đu đủ mua về, bạn dùng dao gọt vỏ rồi chẻ đu đủ làm 6, sau đó tiến hành bỏ hột và kéo bỏ đi lớp màng mỏng phía trong ruột đu đủ.

Kế đến, mang phầ đu đủ mới được sơ chế đi ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng 5 - 10 phút, rồi rửa sạch lại và cắt thành những lát mỏng vừa ăn là được.

Tỏi thì bạn lột vỏ, rửa sạch và băm nhuyễn.

Còn ớt thì bạn cũng đem rửa sạch và cắt nhỏ ra là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi đấy.

Bước 2: Xào đu đủ với tỏi

Các bước xào đu đủ và tỏi chuẩn giòn ngon, đậm vị!

Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng, rồi cho phần tỏi băm vào phi thơm.

Khi tỏi đã vàng và dậy mùi, bạn tiếp tục trút phần đu đủ vào đảo đều tay trên lửa vừa khoảng 3 phút.

Kế đến, tiến hành lần lượt nêm thêm các gia vị là 1 muỗng canh hạt nêm, 2 muỗng canh nước và 1/2 muỗng canh đường vào chảo.

Đảo đều tay cho gia vị tan hoàn toàn, sau đó đậy nắp và để cho đu đủ chín mềm thêm 2 - 3 phút nữa.

Cuối cùng, bạn chỉ việc cho 1 ít tiêu xay và ớt cắt nhỏ vào, đảo đều tay là có thể tắt bếp và mang ra thưởng thức rồi nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Món đu đủ xào tỏi thơm ngon, chuẩn hao cơm!

Món đu đủ xào tỏi thơm vang nức mũi với từng miếng đu đủ giòn ngon, đậm đà hương vị. Món này mà ăn kèm với chén cơm trắng nóng hổi nữa thì chuẩn bài đấy nhé!

2. Đu đủ xào tỏi cà rốt

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu tươi ngon cho món đu đủ xào tỏi cà rốt!

Đu đủ xanh 1 trái

Cà rốt 2 củ

Tỏi 4 tép

Ngò rí 1 bó

Dầu ăn 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (muối/hạt nêm/bột ngọt) 1 ít

Các bước tiến hành làm đu đủ xào tỏi cà rốt giòn ngon, đậm vị

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn chuẩn bị các loại rau củ quả!

Trước hết, đu đủ xanh mua về, bạn cũng đem gọt vỏ, chẻ làm 4, loại bỏ hạt sau đó mang ngâm nước muối khoảng 5 phút, rồi vớt ra xả lại với nước và để ráo.

Kế đến, bạn chỉ cần dùng dao bào đu đủ thành các lát mỏng vừa ăn như hình là được.

Cà rốt thì bạn tiến hành gọt bỏ vỏ, rửa sạch sau đó cắt thành các lát mỏng, tròn.

Ngò rí thì cắt bỏ gốc, đem đi rửa sạch với nước sau đó cắt nhỏ.

Cuối cùng là tỏi, bạn chỉ việc lột vỏ, rửa sạch và băm nhuyễn ra là đã hoàn tất khâu chuẩn bị rồi nhé.

Bước 2: Xào đu đủ tỏi cà rốt

Tiến hành xào đu đủ với tỏi và cà rốt giòn ngon!

Trước tiên, bắc chảo lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng, rồi cho tỏi băm vào phi thơm lên.

Tiếp đó, khi tỏi đã vàng đều, thì bạn cho phần cà rốt và 1 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt vào, xào ở lứa vừa trong khoảng 3 phút cho cà rốt vừa chín tới.

Sau đó, cho đu đủ vào và tiếp tục đảo đều thêm khoảng 5 - 7 phút nữa cho các nguyên liệu chín và và thấm đều gia vị.

Cuối cùng, bạn chỉ cần cho ngò rí vào chảo, xào thêm 1 phút nữa là hoàn thành rồi nhé!

Thành phẩm

Món đu đủ xào tỏi cà rốt ngon mắt ngon miệng!

Chỉ với những nguyên liệu tươi ngon, dễ mua và vài bước đơn giản là bạn đã có ngay món đu đủ xào tỏi cà rốt thơm lừng, hấp dẫn rồi đấy. Nổi bật với phần rau củ được xào vừa chín tới, nêm nếm gia vị vừa phải nên vẫn giữ được độ ngọt và hương vị tự nhiên của rau củ, đảm bảo nếm thử là mê ngay nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua đu đủ xanh giòn ngon

- Bạn nên chọn mua những quả đu đủ sống hoặc hơi vàng nhạt, cuống còn nhựa dính, đồng thời có hình dáng thuôn dài hoặc tròn đều, lớp vỏ màu xanh và lốm đốm vàng, cầm lên thấy chắc tay, cứng cáp, vì đây là những quả còn tươi ngon và không vị quá chín.

- Ngược lại, bạn không nên chọn mua những quả có nhiều lốm đốm đen bất thường trên bề mặt và khi sờ vào thì thấy bị nhún mềm hoặc chảy nước.

Mẹo chọn mua cà rốt tươi ngon

- Bạn nên chọn củ cà rốt có hình dáng thẳng, vỏ bên ngoài trơn láng, màu sáng, cầm trên tay thấy chắc và nặng.

- Đặc biệt, không nên chọn những củ có lá, cành ở gốc, phần vai của củ to, dày, vì đây thường là những củ cà rốt có lõi lớn, củ ăn không ngọt và ít dưỡng chất.

- Ngoài ra, không chọn mua củ có hình dáng méo, màu sẫm, bị dập hoặc có đốm màu khác lạ

Trên đây là 2 công thức làm món đu đủ xào tỏi giòn ngon, thơm nức mũi và siêu đơn giản, nhanh chóng tại nhà. Nếu các chị em vẫn phân vân chưa biết chọn thực đơn gì cho bữa cơm tối nay, thì món ngon bắt cơm siêu đơn giản này có thể là một sự lựa chọn lý tưởng và dinh dưỡng đấy nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!