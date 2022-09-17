Cách làm đậu hũ kho nước tương chuẩn thơm ngon, thanh đạm và siêu đơn giản tại nhà!

Đậu hũ được làm từ sữa đậu nành đông, không chứa gluten và ít calo. Đây là món ăn quen thuộc với bữa ăn gia đình Việt, nhưng không phải ai cũng biết hết những giá trị dinh dưỡng của món ăn này.

Đậu hũ vốn là một nguyên liệu vô cùng quen thuộc trong những bữa ăn thơm ngon của gia đình Việt như: đậu hũ kho nấm , đậu hũ nướng , đậu hũ sốt cà chua,... tất cả đều mang những hương vị riêng biệt, đốn tim người thưởng thức. Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý bạn đọc thêm một món ngon hấp dẫn nữa được chế biến từ đậu hũ - đó chính là món đậu hũ kho nước tương - món ngon thanh đạm, bổ dưỡng, ăn với cơm thì đúng chuẩn hết nước chấm. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu khám phá ngay nhé!

Từ các chỉ số này có thể thấy, đậu hũ chính là một nguồn protein dồi dào cho những nhu cầu thiết yếu trong chế độ ăn uống. Hơn nữa, đậu hũ cũng cung cấp cho bạn nhiều chất béo không bão hòa đa lành mạnh, đặc biệt là axit alpha-linolenic omega-3.

Nhờ vậy mà việc bổ sung đậu hũ vào thực đơn hàng ngày sẽ mang lại cho sức khỏe và cơ thể của bạn những công dụng thần kỳ như: ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, phòng bệnh tiểu đường tuýp 2, cải thiện chức năng thận, tốt cho sức khỏe xương, ngăn ngừa tổn thương gan, giảm triệu chứng mãn kinh, tốt cho não bộ,...

Đặc biệt, theo các nghiên cứu được thực hiện bởi Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Đông Ngô ở Tô Châu (Trung quốc) đã kết luận rằng: ăn đậu hũ và các chế phẩm từ đậu nành có thể giúp giảm nguy cơ ung thư dạ dày, đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ mắc ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt,...

Quả là một nguồn nguyên liệu thơm ngon, giàu dinh dưỡng với giá thành rất bình dân mà. Các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay thực phẩm bổ dưỡng này vào thực đơn của gia đình nào. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món đậu hũ kho nước tương thơm ngon, thanh đạm và chuẩn hao cơm này nhé!

Cách làm đậu hũ kho nước tương thanh đạm, đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu siêu đơn giản cho món đậu hũ kho nước tương!

Đậu hũ chiên 3 miếng

Nước tương 1/2 chén (chén ăn cơm)

Dầu ăn 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (hạt nêm/ bột ngọt/ đường/ tiêu xay) 1 ít

Các bước tiến hành làm đậu hũ kho nước tương, ăn mãi cũng không ngán

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Chuẩn bị đậu chiên và nước tương!

- Đầu tiên, đậu hũ chiên vàng mua về, bạn tiến hành cắt làm 4 hoặc 6 khối vuông nhỏ cho vừa ăn, rồi để riêng ra tô là được.

- Còn nước tương thì bạn chỉ việc chuẩn bị 1 lượng cỡ 1/2 chén, là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi đấy.

Bước 2: Làm đậu hũ kho nước tương

Quy trình chế biến đơn giản cho món đậu kho nước tương!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc nồi lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng.

- Kế đến, khi thấy dầu sôi lên thì bạn cho 1/2 chén nước tương đã chuẩn bị vào, và tiến hành đun cho sôi ở lửa vừa trong khoảng 3 phút.

- Sau đó, bạn tiếp tục cho thêm đậu hũ vào đảo đều tay, rồi lần lượt nêm thêm các gia vị là: 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt và 4 muỗng canh đường (Cũng ở bước chế biến này, bạn có thể gia giảm lượng đường để thành phẩm phù hợp với khẩu vị gia đình).

- Đến đây, bạn tiến hành đảo đều tay và kho trong khoảng 5 phút, cho đến khi đậu hũ thấm gia vị và nước tương kẹo lại thì tắt bếp.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho đậu hũ kho nước tương ra đĩa và rắc thêm chút tiêu xay lên là có thể thưởng thức ngay rồi nhé!

Thành phẩm

Đậu hũ kho nước tương - món ngon hấp dẫn từ visual cho tới hương vị!

Chỉ với 2 nguyên liệu dân dã cùng một vài bước chế biến vô cùng đơn giản là bạn đã có ngay cho mình và gia đình món đậu hũ kho nước tương vô cùng hấp dẫn cùng visual màu vàng óng, nhìn là mê. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được từng miếng đậu hũ béo mềm, thơm đượm vị nước tương bắt vị và xen lẫn chút vị ngọt mặn hài hòa từ gia vị, món này mà ăn cùng với chén cơm trắng nữa thì ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn mua đậu hũ chiên ngon, không thạch cao

- Bạn nên mua những miếng đậu hũ có màu vàng tươi, khi ấn vào có cảm mềm, mịn, đồng thời khi ngửi sẽ thấy mùi thơm nhẹ của đậu nành và không có mùi lạ.

- Ngược lại, không nên mua những miếng đậu hũ mà khi ấn nhẹ vào có cảm giác cứng tay, và có mùi hoặc có mùi hôi chua.

- Bên cạnh đó, nếu đậu hũ chiên sẵn có màu vàng sẫm, thì chúng có khả năng bị chiên bằng dầu bẩn, dầu củ, bạn nên tránh mua nhé.

Trên đây là công thức siêu đơn giản cho món đậu hũ kho nước tương chuẩn thơm ngon, bổ dưỡng và siêu đưa cơm tại nhà. Nếu bạn đang thiếu ý tưởng cho bữa ăn tối nay, thì đây có thể là một lựa chọn tuyệt hảo đấy. Chúc các chị em trổ tài thành công!