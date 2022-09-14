Cách nấu canh chua ếch lá me chuẩn ngon hao cơm, ăn là ghiền tại nhà!

Danh hiệu “ông hoàng dinh dưỡng ” đến từ chính thành phần và hàm lượng dinh dưỡng cao vượt trội có trong thịt ếch .

Ếch vốn là một trong những nguyên liệu thơm ngon, chắc thịt, vô cùng được ưa chuộng trong giới sành ăn, nổi bật với những món ngon đặc sắc được người người nhà nhà đều yêu thích như: lẩu ếch chuối đậu , ếch nướng muối ớt ,... nhưng được lòng mọi thực khách nhất, có lẽ phải kể đến món canh chua ếch lá me - món canh hấp dẫn, thơm ngon, với hương vị siêu cuốn ngay từ lần nếm thử đầu tiên. Hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ tới quý bạn đọc công thức nấu canh chua ếch lá me bổ ngon, đậm vị, ăn là mê này ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Còn theo các nghiên cứu của y học hiện đại, trong 100 gram thịt ếch chứa hàm lượng dinh dưỡng như sau:

Cụ thể, theo Đông y, thịt ếch có tính hàn, vị ngọt, không độc và có tác dụng bồi bổ, lợi tiểu, giúp cơ thể khoẻ mạnh, ăn ngon ngủ ngon, đặc biệt rất tốt với trẻ em suy dinh dưỡng.

Năng lượng: 73 cal

Protein: 16,4 g

Chất béo: 0,3 g

Canxi: 18 mg

Phosphor: 147 mg

Kẽm: 1 mg.

Cùng rất nhiều các dưỡng chất thiết yếu như protein, chất béo, đường, vitamin A, B, D, E, cùng các khoáng chất canxi, phốt-pho, kali, natri, sắt, đồng,… đây đều là những chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt với trẻ suy dinh dưỡng mau tăng cân hơn.

Nhờ vậy mà việc bổ sung thịt ếch vào thực đơn, sẽ mang lại cho cơ thể bạn những bất ngờ thần kỳ như: hỗ trợ giảm cân nhờ hàm lượng chất béo thấp (thấp hơn cả thịt gà); bổ sung chất đạm và kali, natri cho cơ thể, từ đó giúp phát triển cơ bắp và duy trì huyết áp ổn định; đồng thời tăng cường khả năng nhận thức nhờ vào thành phần chứa nhiều axit béo omega-3 giúp tăng cường sức khỏe não bộ, từ đó giúp cải thiện trí nhớ và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh Alzheimer hiệu quả,...

Quả là một lựa chọn tuyệt vời thay thế những loại thịt quen thuộc hằng ngày, mà vẫn đảm bảo độ thơm ngon phải không nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào học cách nấu canh chua ếch lá me thơm ngon bắt vị, nếm thử là không quên được này nhé!

Cách nấu canh chua ếch lá me chuẩn ngon bắt vị, bổ dưỡng và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đầy mới lạ và hấp dẫn cho món canh chua ếch nấu lá me!

Thịt ếch 700 gr (3 con)

Lá me non 100 gr

Bông so đũa 100 gr

Bông súng 100 gr

Cọng rau muống 100 gr

Rau nhút 100 gr

Rau thơm (rau ôm/húng quế) 1 ít

Cà chua 1 trái

Tỏi 2 tép

Ớt 1 trái

Đường phèn 40 gr

Dầu ăn 2 muỗng canh

Muối/ bột ngọt 1 ít

Rượu trắng (hoặc giấm ăn) 1 ít

Nước vo gạo 1 ít

Nước mắm 3 muỗng cà phê

Các bước tiến hành nấu canh chua ếch lá me - ăn là ghiền

Bước 1: Sơ chế và ướp gia vị cho thịt ếch

Công đoạn làm sạch, khử mùi tanh và ướp gia vị cho thịt ếch!

- Trước tiên, thịt ếch chế biến sẵn mua về, bạn chỉ cần lột da ếch còn sót, sau đó tách đường gân chỉ trên đùi ếch, rồi đem rửa với ít rượu trắng hoặc giấm ăn để loại bỏ mùi tanh.

- Kế đó, tiến hành chặt ếch thành những miếng nhỏ vừa ăn như hình.

- Sau đó, bạn đem thịt ếch ướp với các gia vị là 1/2 muỗng cà phê bột ngọt và 1 muỗng cà phê nước mắm, tiến hành đảo đều và để yên trong 10 phút cho thịt ếch thấm đều gia vị nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Chuẩn bị các loại rau củ cà gia vị nấu cùng!

- Đầu tiên, tỏi bạn đem bóc vỏ, rửa sạch rồi đập dập và băm nhỏ.

- Cà chua thì bạn rửa sạch và thái thành múi cau.

- Ớt thì tiến thành bỏ cuống, rửa sạch và cắt lát.

- Với rau ôm, húng quế và lá me non thì bạn đem rửa sạch và cắt khúc ra là được.

- Bông so đũa thì bạn tiến hành lựa bỏ bông hư, già, rồi đem rửa sạch và để ráo.

- Còn bông súng thì bạn đem rửa sạch, sau đó cắt thành các khúc khoảng 5cm rồi tiến hành chẻ đôi ra nhé.

- Cọng rau muống thì đem ngâm nước muối loãng trong khoảng 10 phút rồi đem rửa sạch lại với nước và thái thành các khúc khoảng 2 lóng tay.

- Cuối cùng là rau nhút, bạn chỉ việc nhặt lấy phần cọng và lá, sau đó thành từng ngắt khúc khoảng 2 lóng tay, rồi đem ngâm với nước vo gạo khoảng 10 phút cho rau sạch, rồi lại đem rửa lại với nước 1 lần nữa và để ráo là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Nấu canh chua ếch lá me

Quy trình nấu canh chua ếch lá me thơm ngon, nhìn là thèm!

- Ở công đoạn này, trước hết bạn bắc nồi lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun ở lửa vừa, khi thấy dầu nóng lên thì bạn cho tỏi băm vào phi thơm.

- Tiếp đó, bạn cho hết chỗ thịt ếch đã ướp gia vị vào xào trong khoảng 5 phút cho thịt săn lại.

- Kế đến, khi thấy thịt ếch săn lại, bạn lần lượt cho vào nồi các nguyên liệu là 1.5 lít nước, đường phèn và lá me, rồi đậy nắp lại và tiến hành đun sôi.

- Đến đây, khi thấy canh sôi, bạn mở nắp vớt bớt bọt đi, sau tiếp tục cho thêm ớt cắt lát, rau muống, rau nhút, cà chua, bông súng, bông so đũa vào, và tiến hành nêm canh với 2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê muối và 2 muỗng cà phê nước mắm.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho rau ôm và húng quế vào, sau đó khuấy nhẹ 1 lần là có thể tắt bếp rồi nhé.

Thành phẩm

Canh chua ếch lá me - món canh bổ dưỡng với hương vị ăn là ghiền!

Món canh chua ếch lá me thơm ngon nức mũi với mùi rau nêm cùng hương vị chua chua cay cay nổi bật từ nước dùng hấp dẫn, kết hợp với phần thịt ếch ngọt chắc đặc trưng, đảm bảo nếm thử là nhớ mãi không quên nhé. Món này mà dùng ngay khi nóng và ăn kèm với chén cơm trắng nữa thì chuẩn ngon miễn bàn!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua thịt ếch tươi ngon, chắc thịt

- Bạn nên chọn mua những con ếch còn sống, thì thịt ếch khi chế biến sẽ ngọt và chắc hơn, đồng thời chứa nhiều chất dinh dưỡng.

- Đồng thời, bạn cũng nên chọn mua những con ếch có kích thước to đều, da có màu nâu vàng.

- Đặc biệt, nên ưu tiên chọn mua những con ếch đồng có kích thước to, da màu nâu vàng, khi dùng tay ấn vào đùi ếch thì cảm nhận được độ săn chắc.

Mẹo chọn mua lá me non ngon

- Bạn nên chọn các lá me tươi, có màu xanh non và không bị dập nát.

- Đồng thời, bạn cũng nên ưu tiên chọn các lá me mới hái, thì nấu canh sẽ được ngon hơn nhé.

Trên đây là công thức nấu canh chua ếch lá me siêu đậm vị, bổ dưỡng và thơm ngon như ngoài tiệm tại nhà. Với món canh chất lượng từ hàm lượng dinh dưỡng cho tới hương vị như này, các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công!