Cách làm cá trê kho tộ cay ngon đậm vị, chuẩn hao cơm tại nhà!

Cá trê là một trong những loại cá nước ngọt phổ biến, thường được nuôi ở các ao, hồ, hay thậm chí là ở ruộng. Nổi bật với vị ngọt và chắc thịt, cùng với giá thành bình dân, món ăn này được xem như một món ăn “quốc dân” - người người nhà nhà đều “biết mặt”.

Cá trê chắc hẳn đã chẳng còn xa lạ gì với những món ăn gia đình Việt nữa. Từ loại cá đồng dân dã, qua bàn tay cũng những đầu bếp đại gia, cá trê đã được “biến tấu” thành vô vàn những món ngon đặc sắc, ăn là mê như: cá trê nướng muối ớt , cá trê kho tiêu ,...trong đó, nổi bật nhất có lẽ là món cá trê kho tộ - món ngon mang hương vị cay thơm đậm vị, ăn kèm với chén cơm trắng nóng hổi nữa thì đúng là mỹ vị nhân gian. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tất về món cá trê kho tộ dân dã, hấp dẫn, chuẩn bắt vị này nhé!

Còn theo các phân tích của y học hiện đại, cá trê là một loại cá ít calo nhưng lại giàu dinh dưỡng , với thành phần chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cho cơ thể và sức khỏe con người như: protein, natri, vitamin B12, Selen, axit béo omega-3, axit béo omega-6,...

Không chỉ là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, cá trê còn được xem như bài thuốc quý, có tác dụng chữa bệnh hiệu quả.

Cụ thể, một con cá trê 100 gram cung cấp 39% nhu cầu protein hàng ngày. Các nguồn protein giàu chất dinh dưỡng từ cá trê có thể hỗ trợ giảm cân bằng cách tăng cảm giác no, đồng thời thịt cá trê còn ít calo và chất béo (ít hơn cả thịt gà, thịt heo,..) nên rất thích hợp cho những những chị em muốn giảm cân mà cơ thể vẫn săn chắc khỏe mạnh nhé.

Đặc biệt, cá trê còn là nguồn cung cấp nhiều axit béo omega-3 hơn các loại thực phẩm khác, chúng thậm chí có thể giúp điều trị các tình trạng thần kinh và tâm thần, bao gồm cả mất trí nhớ, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và trầm cảm,...

Ngoài ra, cá trê còn mang lại các hiệu quả tuyệt vời khác như: tăng cường thị lực, bảo vệ phổi, tốt cho hệ thần kinh và não bộ, tăng cường sự hình thành xương và răng,...

Quả là một loại cá ngọt thịt, ngon miệng lại còn siêu bổ dưỡng phải không nào?! Các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay nguồn nguyên liệu thơm ngon này vào thực đơn của gia đình nào. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món cá trê kho tộ cay cay tê tê, chuẩn ngon đậm vị này nhé!

Cách làm cá trê kho tộ cay thơm đậm vị, ăn là ghiền tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu thơm ngon, dân dã cho món cá trê kho tộ!

Cá trê 2 con

Mỡ heo 300 gr

Hành tây 1/4 củ

Chanh 2 trái

Ớt hiểm 20 gr

Nước sốt gia vị kho cá 50 gr (1 gói)

Tiêu hạt 1 muỗng cà phê

Muối 1 ít

Các bước tiến hành làm cá trê kho tộ đậm ngon bắt vị, chuẩn hao cơm

Bước 1: Sơ chế cá trê

Công đoạn làm sạch và khử mùi tanh cho cá trê!

- Đầu tiên, cá trê mua về, bạn cần làm sạch bằng cách cắt bỏ đuôi, mang và loại bỏ phần ruột cùng máu dơ còn sót lại bên trong bụng cá.

- Tiếp đó, bạn cho phần cá mới được loại bỏ nội tạng vào thau cùng 2 trái chanh cắt làm đôi và 1 ít muối, sau đó dùng tay tiến hành chà xát lên toàn bộ bề mặt cá trong khoảng 3 - 5 phút.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần đem cá rửa lại vài lần với nước sạch, rồi để ráo và cắt thành từng khứa vừa ăn, là đã xong khâu chế biến đầu tiên rồi nhé.

Bước 2: Sơ chế và nấu mỡ heo

Làm sạch và thắng mỡ heo!

- Trước tiên, bạn dùng một ít muối để chà xát lên toàn bộ bề mặt mỡ heo trong khoảng 3 phút, sau đó đem rửa trực tiếp dưới vòi nước cho sạch, để ráo, rồi cắt thành những khối vuông vừa ăn như hình.

- Tiếp đến, bạn bắc nồi đất lên bếp và cho toàn bộ phần mỡ heo mới sơ chế vào, sau đó tiến hành thắng tóp mỡ với lửa vừa trong khoảng 10 - 15 phút.

- Đến khi thấy tóp mỡ đã vàng giòn thì bạn chỉ cần tắt bếp, vớt bớt phần dầu cho ra chén là được nhé.

Bước 3: Kho cá

Quy trình các bước kho tộ cá trê chuẩn ngon, đậm vị!

- Ở công đoạn chế biến này, cũng với nồi trên, bạn tiếp tục cho 1/2 số hành tây đã lột vỏ cắt sợi và 20gr ớt hiểm vào, rồi dùng đũa xào đều trong khoảng 3 phút trên lửa vừa.

- Sau đó, bạn tiến hành cho toàn bộ phần cá trê đã ráo và 1 gói nước sốt gia vị kho cá vào, rồi dùng đũa đảo đều nhẹ nhàng để cá trê được thấm đều gia vị và tiến hành kho trong khoảng 15 - 20 phút nhé.

Bước 4: Hoàn thành

Rắc tiêu và hành tây vào, sau đó tiếp tục kho thêm 10 phút nữa là đạt!

- Đến đây, khi thấy cá trê đã sôi, bạn chỉ việc giảm xuống lửa nhỏ, đồng thời cho nốt 1 muỗng cà phê tiêu hạt và số hành tây còn lại vào và tiến hành kho thêm 10 phút nữa.

- Cuối cùng, khi cá trê đã chín mềm thì bạn nêm nếm gia vị vừa ăn là đã hoàn thành rồi nhé!

Thành phẩm

Món cá trê kho tô thơm ngon nức mũi, chuẩn hao cơm!

Cá trê kho tộ nổi bật với visual màu vàng nâu hút mắt cùng hương thơm mê người. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần thịt cá mềm mềm, béo béo, được thấm ướp đậm đà hương vị, xen lẫn chút vị cay nồng nơi đầu lưỡi, chuẩn kích thích vị giác, ăn là ghiền ngay nhé!

Mẹo chọn mua cá trê tươi ngon

- Để mua được những con cá trê tươi ngon, ngọt thịt, bạn nên chọn những con cá trê có kích thước lớn, thân mình tròn béo và cứng, đầu và thân mình phải cân xứng với nhau.

- Bên cạnh đó, khi mua, bạn nên dùng tay ấn thử vào thịt cá. Nếu thấy thịt săn chắc và có độ đàn hồi tốt thì nên mua nhé, vì đây là những chú cá còn tươi và thịt ngon.

- Ngược lại, tránh chọn những con cá trê có thịt mềm nhũn, mang cá màu đỏ thẫm và có mùi hôi tanh khó chịu, đây là dấu hiệu cho thấy cá đã bị chết ươn.

Trên đây là công thức làm món cá trê kho tộ cay ngon hấp dẫn, đánh thức vị giác người thưởng thức. Với các nguyên liệu dân dã cùng hương vị đậm đà bắt vị như này, các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!