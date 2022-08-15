Cách làm da heo chiên nước mắm giòn ngon, đậm vị tại nhà!

Da heo chiên giòn vốn là một trong những món ăn vặt khoái khẩu của nhiều chị em, nhờ độ giai ngon khi nhai, cùng hương vị thơm ngon đậm đà, làm món ăn vặt hay nhâm nhi với ly bia đều thơm ngon hết ý. Nhưng ít ai ngờ rằng, da heo còn là một nguyên liệu có giá trị dinh dưỡng tuyệt vời, cũng như nhiều cách chế biến đa dạng và thơm ngon hấp dẫn nhé. Hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ tới quý bạn đọc công thức làm món da heo chiên nước mắm giòn ngon và siêu đậm vị tại nhà nhé!

Cụ thể, việc bổ sung món ăn dân dã này vào thực đơn sẽ mang đến cho bạn những bất ngờ khó tin sau:

Thịt lợn là thực phẩm quen thuộc trong mỗi bữa ăn và rất dễ chế biến. Hầu hết mọi người thường có thói quen lựa chọn những phần như ba chỉ, sườn non… và khi sơ chế thì bỏ hết phần da đi nhưng lại không hề biết rằng da heo cũng chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe .

Tăng cường miễn dịch: Không chỉ chứa hàm lượng lớn protein mà da heo còn rất giàu carbohydrate, chúng đều là những dưỡng chất có tác dụng bổ sung năng lượng, chất dinh dưỡng cho cơ thể, đồng thời giúp hỗ trợ cải thiện hệ miễn dịch.

Bảo vệ xương chắc khỏe: Nhờ thành phần chứa nhiều collagen - thành phần quan trọng quyết định sự chắc khỏe của xương, vẻ đẹp của mái tóc và phần móng.

Bổ máu: Theo Đông y, da heo có tính mát, vị ngọt dễ ăn, có lợi ích giúp hoạt huyết, bổ máu, cầm máu… Vì vậy, đây là thực phẩm vô cùng phù hợp với những người thường xuyên gặp tình trạng hoa mắt, chóng mặt.

Không chỉ vậy, các nhà khoa học hiện đại đã phát hiện ra rằng, những người ăn bì lợn thường xuyên có tác dụng chống lão hóa và chống ung thư hiệu quả. Chính vì vậy, các chị em phụ nữ nên ăn thường xuyên món này với số lượng phù hợp để giữ ẩm cho làn da, làm cho tóc sáng bóng, giảm lão hóa và làm mờ các vết nhăn nheo trên da nữa nhé.

Đến đây thì các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào làm món da heo chiên nước mắm vừa thơm ngon, lại giúp khỏe-đẹp này thôi nào?!

Cách làm da heo chiên nước mắm giòn dai, đậm đà, ăn là mê

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản cho món da heo chiên nước mắm!

Da heo 200 gr

Nước mắm 2 muỗng canh

Tương ớt 1 muỗng cà phê

Ớt bột 1 muỗng cà phê

Dầu ăn 400 ml

Gia vị thông dụng (muối/ đường/ bột ngọt) 1 ít

Các bước tiến hành làm da heo chiên nước mắm chuẩn ngon và siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế da heo

Các bước làm sạch da heo!

- Đầu tiên, da heo mua về, bạn cần làm sạch bằng cách cạo sạch lông, sau đó đem chà xát với muối để khử bớt mùi hôi, rồi rửa sạch lại với nước và để ráo là được nhé.

- Tiếp đó, bạn dùng nĩa đâm đều trên bề mặt miếng da heo như hình, sau đó thoa lên da heo một lớp muối mỏng.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần dùng dao cắt da heo thành miếng vừa ăn là đã hoàn tất khâu sơ chế da heo rồi nhé.

Bước 2: Phơi da heo

Khi phới, nên để mặt da heo lật lên trên để da heo khô đều nhanh hơn!

- Ở công đoạn này, bạn chỉ cần xếp đều phần da heo đã sơ chế lên mâm sau đó đem đi phơi nắng 1 - 2 ngày.

- Đến khi miếng da heo trong lại là có thể đem đi chiên giòn rồi nhé.

Bước 3: Pha nước sốt

Nước sốt đậm đà hấp dẫn!

Trước hết, bạn lần lượt cho vào chén hỗn hợp các gia vị gồm: 2 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê tương ớt, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt và 1 muỗng cà phê ớt bột, sau đó dùng muỗng khuấy cho gia vị tan đều hết là đã có ngay nước sốt thơm ngon đậm đà rồi đấy.

Bước 4: Chiên da heo

Quy trình các bước chiên da heo chuẩn giòn dai, đậm vị!

- Ở bước cuối cùng này, trước tiên, bạn bắc chảo lên bếp và cho vào chảo 400ml dầu ăn đun rồi tiến hành đun ở lửa vừa.

- Khi thấy dầu sôi lăn tăn thì cho phần da heo đã phơi đủ vào chiên. Ở công đoạn này, bạn lưu ý không nên cho hết da heo vào chiên một lần, vì da heo khi chiên sẽ phồng lên như phồng tôm, nên cần không gian để nở rộng và chín đều.

- Tiến hành chiên ở lửa vừa cho đến khi thấy miếng da heo chuyển sang màu vàng là được, làm lần lượt như vậy cho đến hết số da heo còn lại. Sau đó bạn chỉ cần vớt da heo ra và cho ngay vào giấy thấm dầu.

- Tiếp đó, vớt phần da heo đã được chiên chín vừa vớt ra, bạn đổ bớt phần dầu trong chảo ra ngoài, chỉ chừa khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Sau đó tiến hành đun lửa nhỏ cho đến khi dầu nóng thì cho phần nước sốt vào khuấy đều khoảng 10 giây.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho hết phần da heo đã chiên vào đảo đều tay trong khoảng 1 phút cho phần nước sốt ngấm đều da heo, là có thể tắt bếp và vớt da heo ra để cho bớt nóng rồi nhé!

Thành phẩm

Da heo chiên nước mắm ngon mắt ngon miệng, nhìn là thèm!

Da heo chiên nước mắm thơm ngon hút mắt với màu vàng óng lấp lánh, tô điểm thêm chút tỏi ớt hấp dẫn. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được độ giòn dai của da heo, kết hợp với hương vị đậm đà, rất gây nghiện từ nước mắm và các gia vị, đảm bảo ăn là mê đắm ngay nhé!

Mẹo thực hiện thành công

- Đầu tiên, nếu không phơi da heo, bạn có thể dùng lò sấy, sấy với nhiệt độ 125 độ C trong 2 tiếng cho da heo khô lại.

- Nên cho da heo vào chiên khi dầu vừa sôi lăn tăn, không để dầu nóng bốc khói, da heo sẽ bị cháy, không ngon.Bạn có thể dùng đũa chạm vào đáy chảo thấy có bọt khí tăm tăm nổi lên thì có thể thả da heo vào chiên.

- Khi da heo nổi lên, đảo đều giúp da heo vàng đều cả 2 mặt rồi nhanh tay vớt ra, sau khi vớt hết hãy tắt lửa, giúp da heo bớt thấm dầu hơn.

- Bạn có thể bảo quản da heo trong lọ kín hoặc túi kín, có thể bảo quản được khoảng 1 - 2 tuần. Tuy nhiên, bạn không nên để lâu, da heo dễ bị lên dầu, ăn không ngon.

Mẹo chọn mua da heo tươi ngon, chất lượng

- Da heo ngon là phần da dưới lớp thịt thăn, thịt nạc vai, đồng thời có miếng da dày, phẳng, kích thước lớn.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên ưu tiên chọn những miếng da có màu sắc hồng hào, không quá trắng hoặc có vết thâm tím, vết tụ máu, khi ấn thử vào thì thấy da có độ đàn hồi và không có mùi hôi.

- Tránh chọn phần da bụng vì phần này không có độ căng, da mỏng dễ bị nát và không giòn ngon khi chế biến.

Trên đây là công thức làm món da heo chiên nước mắm giòn dai, đậm đà, ăn là mê tại nhà. Với món ăn vặt vừa dễ làm, chuẩn ngon lại có thể nhâm nhi được trong kha khá ngày như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé. Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!