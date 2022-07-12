Cách làm bánh bèo chén nhân tôm thịt chuẩn hương vị Cố đô ngay tại nhà!

Bánh bèo là một trong những loại bánh truyền thống, mang vẻ đẹp của tinh hoa ẩm thực Việt. Gắn liền với văn hóa ẩm thực bao đời, bánh bèo từ món ăn dân dã nơi miền Trung, nay đã trở thành món bánh được các thực khách từ khắp các mọi miền đất nước và các du khách nước ngoài yêu thích. Bởi đâu mà bánh bèo được yêu thích đến vậy? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay tất tần tật về món bánh này cùng công thức làm món bánh bèo chén nhân tôm thịt thơm ngon, nức tiếng của xứ Huế mộng mơ nhé!

Ngày nay, bánh bèo đã “nổi danh” khắp các vùng miền đất nước và được biến tấu thành nhiều hương vị theo từng nét văn hóa của mỗi vùng miền, tuy nhiên, nổi tiếng nhất vẫn là bánh bèo Quảng Nam và bánh bèo Huế.

Bánh bèo là một loại bánh dân dã được làm từ bột gạo nên kết cấu bánh rất mềm, có hình dáng tròn mỏng như lá bèo, nên mới có cái tên vừa thân thương lại vừa đáng yêu là “bánh bèo”.

Bánh bèo chén - món ăn mang đậm nét Cố đô Huế!

Bánh bèo của Quảng Nam thường là bánh to, dày, nhân ở trên mặt bánh có thịt heo, tôm băm, lá hẹ, khi ăn bỏ thêm ít hành phi, ớt băm, mỡ hành. Bánh bèo xứ Huế thì bánh mỏng hơn, mặt bánh được phủ lớp tôm sấy giã nhỏ, da heo chiên giòn. Bánh bèo ở miền Trung Việt Nam được đúc bằng chén, nên cũng thường được gọi là món bánh bèo chén.

Điểm nổi bật và tạo nên thương hiệu đặc trưng của bánh bèo chính là : phần bánh được làm từ gạo dẻo thơm, phần nhân tràn đầy hương vị cùng cách ăn độc đáo là cho bánh ngập trong chén nước mắm đậm đà đặc biệt, tất cả tạo nên một món ăn tinh tế từ phần nhìn, đến cách thưởng thức và hương vị thơm ngon khó cưỡng, đảm bảo ai may mắn được thưởng thức một lần đều nhớ mãi không quên.

May mắn thay, các chị em không cần phải “chèo chống” ra tận Cố đô để thưởng thức được chén bánh bèo thơm ngon nữa, hãy cùng bắt tay ngay vào làm món Bánh bèo chén nhân tôm thịt - ngon chuẩn hương vị Cố đô ngay tại căn bếp nhỏ của mình nhé!

Cách làm bánh bèo chén nhân tôm thịt chuẩn hương vị xứ Huế mộng mơ

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm món bánh bèo chén nhân tôm thịt tươi ngon chuẩn vị Huế

Thịt heo nạc 100 gr

Tôm 100 gr

Bột gạo 200 gr

Hành tím 2 củ

Hành lá 3 nhánh

Tỏi 2 tép

Ớt 1 trái

Dầu điều 3 muỗng canh

Dầu ăn 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (muối/ hạt nêm/ bột ngọt/ đường) 1 ít

Nước mắm 4 muỗng canh

Các bước tiến hành làm bánh bèo chén nhân tôm thịt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Khâu sơ chế các nguyên liệu làm nhân và ăn kèm

- Trước tiên, thịt heo mua về bạn cần làm sạch và khử mùi hôi bằng cách ngâm với nước muối loãng trong khoảng 5 phút rồi rửa lại nhiều lần với nước sạch.

- Hoặc bạn cũng có thể dùng rượu trắng để làm sạch và khử mùi hôi của thịt: Rửa sạch thịt với nước rồi ngâm thịt trong rượu khoảng 15 phút sau đó vớt ra rửa lại lần nữa với nước là nước.

- Sau khi thịt heo đã được làm sạch và khử mùi hôi, bạn chỉ việc dùng dao băm hoặc dùng máy xay để phần thịt được nhuyễn ra là đạt nhé.

- Về phần tôm thì bạn đem bỏ đầu, bóc bỏ vỏ và rút bỏ chỉ đen trên lưng tôm, kế đó rửa sạch rồi băm nhuyễn ra như thịt hoặc cắt nhỏ là được.

- Cuối cùng là hành lá và hành tím: hành lá bạn đem rửa sạch và thái nhỏ, hành tím thì bạn lột vỏ, rửa sạch và băm nhỏ là đã xong khâu sơ chế nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Xào nhân

Chế biến phần nhân tôm thịt đầm đà hương vị

- Đầu tiên, bạn bắc chảo lên bếp rồi cho 2 muỗng dầu ăn vào và để ở lửa vừa. Khi dầu sôi lên thì bạn cho hết phần hành tỏi băm nhuyễn vào phi cho thơm lên rồi tiếp tục cho thêm 3 muỗng canh màu dầu điều vào.

- Tiếp đó bạn trực tiếp cho tôm và thịt đã băm nhuyễn vào xào thêm khoảng 2 phút trên lửa vừa cho tôm thịt săn lại, thì cho khoảng 500ml nước vào đun sôi vào là được.

- Kế đó, bạn nêm thêm vào chảo các gia vị như sau: 2 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng canh đường, 1/2 muỗng canh bột ngọt và 1 muỗng canh hạt nêm, sau đó nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị gia đình mình nhé.

- Cuối cùng, bạn hòa tan 60gr bột gạo (khoảng 2 muỗng canh) và 60ml nước, sau đó trực tiếp cho hỗn hợp vừa tạo được vào chảo nhân đang sôi, lưu ý vừa đổ từ từ vừa khuấy cho đều tay để bột không bị vón cục.

- Sau cùng, khi thấy nước sôi lại thì bạn cho 2/3 số hành lá cắt nhỏ vào cùng, đảo đều một lượt là có thể tắt bếp rồi nhé.

Bước 3: Pha bột và làm nước mắm

Phần bột sánh mịn cùng nước mắm đậm vị chuẩn vị miền Trung

- Ở công đoạn này, trước hết bạn cho hết bột bạo vào thau, sau đó cho thêm 500ml nước vào, khuấy đều cho bột tan hết và để bột nghỉ tầm 30 - 60 phút. Sau khi bột đã được nghỉ đủ, bạn chỉ việc thêm 1 muỗng cà phê muối và 1 ít dầu ăn (bạn có thể không bỏ dầu ăn nha) vào nữa là xong phần bột rồi nhé.

- Tiếp đến là nước mắm ngọt, để pha được loại nước mắm ngọt chuẩn vị để ăn kèm bánh bèo, các chị em hãy pha chế theo công thức: cho vào chén 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, 10 muỗng canh nước và 1 trái ớt băm nhuyễn, sau đó khuấy tan hỗn hợp là đã hoàn thành rồi đấy. Vừa đơn giản, dễ làm mà thành phần lại đủ chua cay mặn ngọt, ăn với bánh bèo nữa thì chuẩn “full combo” đốn tim thực khách nha.

Bước 4: Làm bánh bèo

Quy trình tạo hình và hoàn tất bánh!

- Trước hết, bạn xếp lần lượt các chén làm bánh bèo vào xửng hấp, sau đó đậy nắp nồi lại và nấu trong khoảng 15 phút cho chén nóng lên.

- Tiếp đó, bạn cho phần bột đã pha vào từng chén, mỗi chén cho đầy khoảng 1/3 chén (bạn có thể cho bột nhiều nếu thích ăn bánh dày nhé), cứ làm vậy cho tới khi hết phần bột bánh nhé.

- Sau đó, bạn đậy nắp xửng hấp lại và hấp ở lửa vừa trong khoảng 10 phút cho bánh chín.

- Cuối cùng, để chắc chắn về độ chín của bột bánh, bạn chỉ việc dùng 1 cây tăm nhỏ cắm vào phần bột bánh, nếu thấy cây tăm rút lên dễ dàng và không bị dính bột bánh xung quanh thì chứng tỏ chén bánh đó đã chín rồi nhé. Đến đây thì bạn chỉ cần nhấc bánh ra khỏi xửng bánh là được.

- Sau cùng, với những chén bánh bèo nhỏ xinh đã được lấy ra, bạn cho 1 ít nhân, chút đậu phộng rang và một ít hành lá cắt nhỏ lên trên và chan loại nước mắm đặc biệt đã được chế biến ở bước trên là đã có thể thưởng thức ngay khi nóng rồi nhé!

Thành phẩm

Bánh bèo chén nhân tôm thịt - tinh tế và đậm đà hương vị xứ Huế!

Bánh bèo chén nhân tôm thịt với phần đế bánh dẻo thơm, trắng mịn từ gạo, kết hợp với màu vàng sáng đẹp mắt và thơm lừng từ phần nhân tôm thịt, hòa quyện cùng chút vị mắm cay cay ngọt ngọt, ăn một miếng là cảm nhận được cả tâm hồn của người dân xứ Huế mộng mơ, vừa nồng nàn đôn hậu, lại vừa dịu dàng tinh tế, khiến du khách đến thăm, ai ai cũng đem lòng yêu nền ẩm thực và con người xứ Huế.

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon cho món bánh bèo chén

Mẹo chọn thịt heo tươi ngon

- Để làm món bánh bèo chén nhân tôm thịt chuẩn vị, bạn nên chọn phần thịt ba chỉ để phần nhân thịt được mềm ngon và không bị khô.

- Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý về màu sắc của thịt, các miếng thịt heo tươi ngon thường có màu hồng tươi, không quá đỏ cũng không quá nhạt. Còn những thịt heo có màu nhạt, ngả xanh và có mùi hôi thì thịt đó đã bị ôi rồi, bạn không nên chọn loại thịt này nhé.

- Ngoài ra, để kiểm tra độ tươi ngon, bạn cũng nên kiểm tra về độ săn chắc và đàn hồi của thịt. Bạn kiểm tra bằng cách dùng đầu ngón tay nhấn vào thịt, nếu thịt đàn hồi trở lại ngay, không nhớt, không chảy nước hay dịch thì đây là thịt tươi ngon nhé.

Mẹo chọn tôm tươi ngon, chất lượng

- Bạn nên chọn những loại tôm tươi với vỏ ngoài trong suốt và còn hơi mùi của nước biển. Ngược lại, nên tránh mua những loại tôm có mảng màu tối hay có màu sắc không đồng nhất.

- Đồng thời, bạn cũng nên chọn những con tôm có phần đuôi xếp lại với nhau, đây là dấu hiệu cho thấy tôm vẫn còn tươi ngon. Chính vì vậy, nếu bạn thấy đuôi tôm bị xòe ra thì nhiều khả năng là chúng đã bị bơm hóa chất hoặc tiêm nước để làm cho tôm nhìn có vẻ mập mạp.

- Ngoài ra, bạn cũng nên tránh mua những con tôm bị chảy nhớt, thân uốn cong thành hình tròn, sờ vào thấy có sạn trong vỏ, đây là loại tôm đã bị chết ươn rồi nhé.

Trên đây là công thức làm bánh bèo chén nhân tôm thịt tươi ngon, đậm đà chuẩn hương vị Cố đô Huế. Nếu các chị em vẫn chưa biết chọn lựa món gì để chiêu đãi bạn bè và người thân dịp cuối tuần này thì đây chắc chắn sẽ là một lựa chọn lý tưởng nhé. Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!