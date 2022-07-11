Kem là một trong những món ăn vặt khoái khẩu của giới trẻ mỗi mùa hè, bên cạnh trà sữa và trà chanh. Thế bạn có bao giờ nghĩ về sự kết hợp giữa kem và trà sữa chưa ? Hai món “best choice” cùng được thưởng thức một lúc, hương vị chắc chắn sẽ khiến bạn đứng ngồi không yên đấy! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách làm món Kem trà sữa “thần thánh” này tại nhà nhé!

Trà ô long là một loại trà truyền thống có nguồn gốc từ Trung Quốc, theo tiếng Hán có nghĩa là “Rồng đen” do khi mới chế biến, trà có hình dạng giống con rồng đen, nhưng lúc vận chuyển, trà bị dập nát nên sau đó người ta đã chuyển sang chế biến kiểu viên tròn như hiện nay.

Trong thực đơn hôm nay, trà Ô Long chính là một trong hai nguyên liệu chính làm nên hương vị thơm ngon của Kem trà sữa.

Trà Ô Long nổi bật với quy trình oxy hóa một phần!

Trà ô long nổi bật với quá trình oxy hóa một phần nên vẫn giữ được hương vị thanh khiết riêng và có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Nhờ quá trình oxy hóa một phần này mà trà vẫn giữ được hàm lượng polyphenol, giúp ngăn ngừa các gốc tự do, nguy cơ gây bệnh ung thư và nhiều căn bệnh khác như: ngăn ngừa tiểu đường, tốt cho tim mạch, thức đẩy răng và xương phát triển, giảm căng thẳng, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cân,...

Quả là một loại trà vừa mang hương vị thơm ngon tinh tế, lại còn rất bổ ích cho sức khỏe mà. Giờ thì hãy cùng khám phá ngay công thức làm Kem trà sữa thơm ngon từ loại trà thượng hạng này nhé!

Cách làm Kem trà sữa siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị (khẩu phần cho 4 người)

Nguyên liệu làm Kem trà sữa thơm mát, béo ngọt tại nhà!

Trà Ô Long (hoặc trà đen) 30 gr

Bột béo (loại làm trà sữa) 50 gr

Sữa đặc 150 gr

Bột năng 60 gr

Các dụng cụ cần : Khuôn kem, nồi, rây lọc,...

Các bước tiến hành chế biến Kem trà sữa thơm ngon, ngọt mát tại nhà

Bước 1: Làm nước trà

Công đoạn hãm trà Ô Long

- Trước tiên, bạn chuẩn bị sẵn 500ml nước trên bếp và tiến hành đun sôi.

- Tiếp đến, bạn cho 30gr trà Ô Long vào nồi, đậy nắp lại và hãm trà trong vòng 20 phút.

- Cuối cùng, sau khi đã hãm trà đủ thời gian, bạn dùng rây lọc bỏ bã trà và giữ lại phần nước trà nhé.

Bước 2: Làm hỗn hợp kem trà sữa

Quy trình làm hỗn hợp bột kem sữa

- Ở công đoạn này, khi nước trà vẫn còn ấm thì bạn cho lần lượt sữa đặc, bột béo vào nước trà rồi khuấy cho sữa và bột béo hòa tan hoàn toàn.

- Kế tiếp, bạn thêm đá viên vào hỗn hợp trên và khuấy cho tan đá. Sau đó , bạn tiếp tục cho thêm bột năng vào và đánh đều cho bột năng tan.

- Cuối cùng, bạn bật bếp lên và đun hỗn hợp với lửa vừa, vừa đun vừa khuấy đều cho đến khi bột năng nở và hỗn hợp sánh sệt lại. Đến đây, khi hỗn hợp sôi được chừng 5 phút thì bạn tắt bếp.

- Sau cùng, bạn tiếp tục đánh đều tay bằng phới lồng cho hỗn hợp nguội bớt rồi đổ vào khuôn làm kem để tạo hình là hoàn tất rồi nhé.

Bước 3: Đổ khuôn kem

Tạo hình kem trà sữa dạng que nhỏ xinh!

- Sau khi cho hỗn hợp vào khuôn kem thì bạn mang khuôn kem bảo quản ở ngăn đông đá tủ lạnh.

- Sau khoảng 8 tiếng là kem đã đông đặc và có thể mang ra thưởng thức rồi nhé. Rất đơn giản phải không nào ?!!!

Thành phẩm

Kem trà sữa thơm mát, béo ngọt, ai ăn cũng mê!

Kem trà sữa có hương trà Ô Long nhè nhẹ, hòa quyện cùng với vị ngọt ngọt béo béo từ sữa đặc và bột béo. Chất kem sánh mịn, cắn một miếng là bạn sẽ cảm nhận ngay vị thanh mát và các hương vị thơm ngon như muốn tan ra ngay đầu lưỡi. Trưa hè nóng bức thế này mà thưởng thức ngay một que kem trà sữa thơm béo, mát lạnh này thì còn gì bằng nữa nào. Đảm bảo các bạn trẻ trong nhà sẽ thích mê đấy!

Mẹo để lấy kem ra khỏi khuôn dễ dàng

Nghe thì có vẻ hơi lạ, nhưng bé nào chẳng muốn cây kem của mình vừa trọn vị lại còn xinh xắn nữa chứ.

- Khi muốn lấy que kem ra khỏi khuôn dễ dàng, bạn có thể ngâm khuôn kem vào nước hơi ấm khoảng gần một phút, hoặc xối nước với nhiệt ddoooj bình thường bên ngoài khuôn kem, rồi nhẹ nhàng rút thử xem kem đã bong khuôn chưa nhé.

- Ngoài ra, với khuôn kem trước khi đổ hỗn hợp bột kem vào thì bạn nên để lạnh trong ngăn đông đá trước. Cách này sẽ giúp quá trình lấy kem ra khỏi khuôn dễ dàng hơn đấy nhé.

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua trà Ô Long ngon thơm, chất lượng

- Bạn nên chọn mua trà Ô Long khô ráo màu vàng đen có dạng viên to, tròn đều và ít vụn.

- Trà Ô Long chất lượng khi pha sẽ cho ra nước có màu vàng đậm, có hương thơm và vị ngọt thanh, chát nhẹ ở đầu lưỡi và hậu ngọt kéo dài.

- Đồng thời, tránh mua những gói trà đã ẩm ướt, có mùi mốc, đây thường là những gói trà kém chất lượng và không được bảo quản tốt. Loại trà này khi pha sẽ cho ra màu nước quá đậm, nặng mùi và không có hương thanh mát đặc trưng của trà.

Mẹo chọn nơi mua bột béo chất lượng

- Bột béo hay còn gọi bột kem béo là loại bột có độ mềm mịn cao, màu kem và dễ hòa tan trong nước. Có hai loại là bột béo gốc thực vật và bột béo gốc động vật.

- Người ta thường dùng bột béo để thay thế sữa và kem trong pha chế hoặc làm bánh bởi loại bột này tạo được độ béo và giúp tăng thêm mùi hương hấp dẫn cho món ăn.

- Bạn có thể tìm mua bột béo ở các siêu thị, cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh, nguyên liệu pha chế,... hoặc đặt mua hàng qua các trang thương mại điện tử, các trang website trực tuyến uy tín.

Trên đây là công thức siêu đơn giản để làm món Kem trà sữa ngọt béo, đậm hương vị “trà sữa” để đánh bật cơn nóng ngày hè ngay tại nhà. Với món kem chắc chắn sẽ đốn tim các bạn nhỏ như vầy, lại còn siêu dễ làm, các mommy còn chần chừ gì mà không thêm ngay món kem trà sữa “ngon lành” này vào tủ lạnh cho bé nào, mỗi chiều nóng bức hay đi học về mà được cầm cây kem trên tay thì chắc bé sẽ vui lắm đấy. Chúc các chị em trổ tài thành công mỹ mãn nhé!