Cách làm chả cá Lã Vọng nức tiếng gần xa, chuẩn vị Hà thành ngay tại nhà!

Chả cá Lã Vọng ra đời từ năm 1871, do gia tộc họ Đoàn sáng chế cùng bí quyết gia truyền. Sự kết hợp độc đáo của món chả cá tạo nên mỹ vị khó quên. Thịt cá được lọc kỹ xương, ngọt dịu, vàng thơm và thấm gia vị. Rau thì là, hành hoa cắt khúc đảo lẫn trong chảo cá nóng. Khi ăn kết hợp với bánh đa nướng, bún và mắm tôm - thứ không thể thiếu giúp tạo hương vị đậm đà.Từ món ăn dân dã, chả cá dần trở thành tinh hoa ẩm thực Hà Thành đến ngày nay.

Chả cá Lã Vọng đứng trong hàng TOP 3 món ăn mang tinh hoa của nền ẩm thực tinh tế Hà Nội, bên cạnh Phở và Bún Chả. Với “tuổi đời” hơn 100 năm lịch sử, gắn liền với lịch sử hào hùng của Tràng An, món ăn này đã trở thành nét văn hoá, đặc sản, thu hút người yêu ẩm thực khắp nơi trên thế giới tìm đến. Thậm chí, món Chả cá Lã Vọng trứ danh này còn được đưa vào cuốn sách "1.000 nơi nên biết trước khi chết", thuộc top 5 trong 10 điểm nên đến trên thế giới. Và vào năm 2016, món ăn tinh tế với hương vị đậm đà đặc biệt này còn được lên sóng CNN với cái tên là một trong những món Việt ngon nhất thế giới. Vì đâu mà món Chả cá Lã Vọng lại vang danh gần xa đến vậy, hãy cùng Phụ nữ và Gia đình khám phá ngay lịch sử và công thức chế biến Chả cá Lã Vọng chuẩn vị Hà Nội ngay tại nhà nhé !!!

Giờ thì hãy cùng Phụ nữ và Gia đình khám phá ngay công thức làm món Chả cá Lã Vọng “trứ danh”, chuẩn ngon như hương vị của gia tộc nhà họ Đoàn nhé !!!

Cách chế biến Chả cá Lã Vọng thơm ngon, chuẩn vị ngay tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món Chả cá Lã Vọng "lừng danh"

Cá lăng tươi 1 con(500gr)

Riềng băm 2 muỗng canh

Gừng băm 2 muỗng canh

Hành tím băm 2 muỗng canh

Hành lá 5 nhánh

Chanh 1 trái

Ớt tươi 1 trái

Bột nghệ 1 muỗng cà phê

Mẻ chua 2 muỗng canh

Mắm tôm 2 muỗng canh

Đậu phộng rang 100 gr

Bún tươi 1 kg

Rau thơm ăn kèm 1 ít

Dầu ăn 2 muỗng canh

Muối 1 ít

Các bước chế biến Chả cá Lã Vọng Hà Nội

Bước 1 : Sơ chế và ướp cá lăng

Ở món Chả cá Lã Vọng này, không có loại cá nào thích hợp bằng cá lăng, tuy bạn có thể thay thế bằng cá quả hay cá trê, nhưng cá lăng vẫn là lựa chọn tuyệt vời nhất. Với vị ngọt đặc trưng, ít xương và thịt dai chắc, rất dễ ăn, đã vậy còn có hàm lượng dinh dưỡng cao nữa, đảm bảo vừa mang đến cho bạn một món Chả cá Lã Vọng chuẩn vị Hà Nội, lại vừa bổ dưỡng nữa.

Cá lăng với thịt ngon ngọt, ít xương và dễ ăn

- Trước tiên, bạn đem cá lăng rửa qua nước sôi rồi cạo sạch nhớt trên thân cá. Sau đó, bạn rửa lại cá với muối và chanh để khử hết mùi tanh.

- Tiếp theo, bạn dùng dao phi lê cá thành những miếng vừa ăn cỡ 2 ngón tay rồi dùng khăn thấm khô cá là được nhé.

- Kế đó, bạn đem phần cá đã được sơ chế sạch sẽ đi ướp trong vòng 2 tiếng cùng 2 muỗng canh mẻ chua, 2 muỗng canh riềng băm, 2 muỗng canh gừng băm, 2 muỗng canh hành tím băm nhuyễn, 2 muỗng canh mắm tô và 1 muỗng cà phê bột nghệ. Trộn và bóp nhẹ thật đều cho cá thấm đều gia vị.

Bước 2 : Sơ chế các nguyên liệu khác

Hành lá và thì là bạn nhớ bỏ rễ và rửa cho thật sạch

- Đầu tiên, với thì là và hành lá thì bạn đem rửa sạch và cắt thành khúc vừa ăn (cỡ 2 đốt ngón tay). Riêng hành lá thì bạn nên chẻ làm 2-3 lần cho dễ ăn nhé.

- Với ớt thì bạn bỏ cuống, rửa sạch và thái thành từng lát mỏng.

- Còn các loại rau thơm còn lại, bạn chỉ việc đem rửa sạch và để ráo là được.

Bước 3 : Pha nước mắm tôm chấm chả cá Lã Vọng

Mắm tôm là món nước chấm không thể thiếu, giúp nâng tầm hương vị cho món Chả cá Lã Vọng. Công thức để pha chế cũng siêu đơn giản nhé.

Để pha chế, bạn pha theo tỉ lệ 6 phần mắm tôm, 4 phần nước cốt chanh, 1 phần nước mỡ cá (từ đĩa cá sau nướng hoặc ngay từ chảo đun cá khi ăn) , 3 phần đường và 1 phần rượu trắng vào chung với nhau, rồi đánh bông lên, sau đó cho tỏi và ớt hiểm băm nhỏ vào trộn đều là đã có ngay món nước chấm ăn kèm đậm đà rồi nhé.

Bước 4 : Nướng cá

Ở công đoạn nướng cá này, nếu bạn có điều kiện thì nên nướng cá trên than hoa nhé. Chả cá lăng được nướng bằng than hoa sẽ có mùi ám khói thơm rất đặc trưng. Giả dụ nhà không có bếp than hoa thì bạn có thể dùng lò nướng hoặc nồi chiên không dầu nhé.

Nếu nướng bằng bếp than hoa thì bạn hãy làm theo các bước sau :

- Trước khi nướng, bạn quết lên vỉ nướng 1 lớp mỡ hoặc dầu ăn để khi nướng cá không bị dính vỉ.

- Sau đó bạn xếp cá lên vỉ, khi nướng lật đều tay cho cá chín vàng cả 2 mặt. Khi thấy cá đã được nướng chín đến xém hai cạnh thì bạn có thể nhấc cá ra rồi nhé.

Còn với những bạn nướng bằng nồi chiên không dầu, thì sẽ tiện lợi và nhanh chóng hơn. Bạn chỉ việc xếp cá vào nồi chiên không dầu, sau đó nướng ở 200 độ C trong khoảng 20 phút là đã hoàn thành rồi !

Nướng cá lăng bằng nồi chiên không dầu tiện lợi

Sau cùng, bạn chỉ cần cho phần cá đã nướng chín vàng vào nồi, sau đó cho rau thì là, hành lá và các loại rau thơm đã sơ chế lên trên là có thể thưởng thức ngay rồi nhé.

Thành phẩm

Chả cá Lã Vọng thơm ngon, mang tinh hoa của ẩm thực Hà thành xưa

Chả cá Lã Vọng với phần thịt cá được nướng chín vàng đậm vị, kết hợp cùng hương thơm của thì là và hành hoa, kết hợp cùng nước chấm mang hương vị đặc trưng đậm đà, ăn cùng bún tươi là “chuẩn khỏi bàn”. Đặc biệt, món này phải ăn ngay khi nóng thì mới đạt được hương vị tuyệt vời nhất nhé.

Cách chọn mua cá lăng tươi ngon

Cá lăng tươi ngon sẽ có phần da màu đen, sáng bóng, khi dùng tay ấn vào phần thịt cá sẽ thấy có độ đàn hồi, thân cá không bị xây xát, mang cá có màu hồng.

Nếu chọn mua cá nguyên con thì bạn nên chọn con có mắt cá còn trong, nhãn cầu lồi, vì đó là cá tươi.

Ngoài ra, bạn không nên mua những con cá có mắt bị lõm vào hốc mắt, phần thịt cá rời rạc, khi dùng tay ấn vào thì để lại vết hằn, đặc biệt là có màu sắc và mùi hôi lạ.

Trên đây là mẹo chọn cá lăng cùng công thức chế biến món Chả cá Lã Vọng “lừng danh” chuẩn hương vị Hà Nội ngay tại nhà. Hy vọng với bí quyết và những mẹo nhỏ này, các độc giả của Phụ nữ và Gia đình sẽ trổ tài thành công, đem cả gia đình “dạo qua” tinh hoa ẩm thực Hà Nội ngay tại bữa ăn gia đình nhé !!!