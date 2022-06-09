Cách làm cà phê bọt biển - Dalgona coffee bông mềm, ngọt thơm khó cưỡng!

Vào bếp 09/06/2022 15:38

Dalgona coffee - hay còn được gọi với cái tên đáng yêu là "Cà phê bọt biển".

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Dalgona coffee - hay còn được gọi với cái tên đáng yêu là "Cà phê bọt biển". Đây là một trong những món nước từng "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội, thông qua các challenges viral trên tiktok. Vì đâu mà món thức uống này lại trở thành "trend" trên mạng xã hội vậy ?! Không chỉ bởi tạo hình hấp dẫn, cách làm đơn giản, mà hương vị còn thơm ngon khó cưỡng, với phần kem cà phê đánh bông mềm mịn, xen lẫn chút vị đắng, kết hợp với lớp sữa tươi thơm béo thì đúng là "tuyệt phẩm". Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay công thức siêu đơn giản cho món cà phê "siêu hot" này nhé!

Nguồn gốc của Cà phê bọt biển - Dalgona Coffee

Cách làm cà phê bọt biển - Dalgona coffee bông mềm, ngọt thơm khó cưỡng! - Ảnh 1
 Cà phê bọt biển - Dalgona coffee

Về cơ bản, cà phê bọt biển - dalgona coffee (달고나 커피) là cà phê sữa. Nó được pha với 4 thành phần đơn giản là cà phê hòa tan, đường, nước nóng và sữa.Cái tên “dalgona” bắt nguồn từ một món ăn vặt đường phố truyền thống của Hàn Quốc, có hương vị tương tự như kẹo bơ cứng tổ ong, thơm ngọt mùi đường nhưng vẫn xen chút vị đắng nhẹ.

Nhưng công bằng mà nói, cà phê sữa đánh không phải là một điều mới mẻ. Một số người nói loại cà phê này giống như Frappe hoặc cappuccino của Ấn Độ, được phục vụ với tạo hình lộn ngược lại. Tóm lại, dù bắt nguồn từ đâu thì đây cũng chắc chắn là một món cà phê với tạo hình hấp dẫn, hương vị đậm đà trung hòa cùng cách pha chế siêu đơn giản. 

Cách làm Cà phê bọt biển - dalgona coffee cực đơn giản

Nguyên liệu cần cho món cà phê bọt biển

Cách làm cà phê bọt biển - Dalgona coffee bông mềm, ngọt thơm khó cưỡng! - Ảnh 2
 Nguyên liệu đơn giản để làm Cà phê bọt biển chuẩn vị
  • Cà phê đen hòa tan : 3 muỗng canh
  • Đường : 3 muỗng canh
  • Nước đun sôi : 3 muỗng canh
  • Sữa tươi : 200 ml
  • Các dụng cụ cần : Tô, phới lồng, máy đánh trứng, thìa, ly,...

Các bước pha chế cà phê bọt biển

Bước 1 : Làm phần bọt biển cà phê

Cách làm cà phê bọt biển - Dalgona coffee bông mềm, ngọt thơm khó cưỡng! - Ảnh 3
 Đánh đều tay cho đến khi lớp cà phê bọt biển tạo hình chóp nhé!

Ở bước đầu tiên này, bạn cho lần lượt 3 muỗng canh cà phê đen hòa tan, 3 muỗng canh đường và nước nóng vào chung 1 chiếc tô. Sau đó, dùng phới hoặc máy đánh trứng để đánh đều cho đến khi hỗn hợp chuyển màu nâu sáng, dẻo, cảm giác nặng tay khi khuấy và tạo hình chóp (như hình bên trên) khi kéo lên là hoàn thành.

Bước 2 : Tạo hình visual ấn tượng cho món cà phê bọt biển

Cách làm cà phê bọt biển - Dalgona coffee bông mềm, ngọt thơm khó cưỡng! - Ảnh 4
 Nhẹ nhàng cho phần bọt biển sánh mịn lên lớp sữa tươi đá viên

Trước tiên, bạn cho đầy đá viên vào ly thủy tinh, sau đó cho 200ml sữa tươi vào và múc phần bọt biển đã tạo thành từ bước trên lên trên mặt sữa là hoàn thành rồi nhé. Siêu đơn giản phải không nào các chị em ?!!!!

Thành phẩm

Cách làm cà phê bọt biển - Dalgona coffee bông mềm, ngọt thơm khó cưỡng! - Ảnh 5
 Ly cà phê bọt biển với 2 tầng rõ ràng !

Chỉ với 2 công đoạn đơn giản là bạn đã có ngay một ly cà phê bọt biển - dalgona coffee "hót hòn họt" rồi. Lớp bọt biển cà phê mang hương vị caramel thơm ngon khó cưỡng, uống cùng sữa tươi beo béo ngọt ngọt, tổng vị còn ngon hơn cả trà sữa mà bạn trẻ hay uống nữa nhé. Khi thưởng thức bạn có thể thưởng thức riêng từng lớp, hoặc quấy đều lớp bọt biển và sữa tươi thì cũng đều thơm ngon hết mức. Với tạo hình "siêu bắt mắt" cùng công thức chế biến đơn giản mà hương vị lại ấn tượng như này, chẳng bất ngờ gì khi món thức uống này lại trở nên viral trên các mạng xã hội đến vậy.

Mẹo nhỏ cần lưu ý khi làm cà phê bọt biển - dalgona coffee

  • Đầu tiên, bạn cần chọn đúng loại cà phê. Bạn có thể sử dụng cà phê đen pha phin, cà phê đen hoà tan (G7, Nescafe,..) nhưng không nên sử dụng cà phê sữa hay cà phê hoà tan 3 trong 1.
  • Khi đánh cà phê bạn phải đánh từ từ cho đến khi cà phê bông lên và tạo thành chóp cứng mới đạt chuẩn. Với công đoạn này bạn có thể dùng phới lồng, muỗng hay máy đánh trứng để đánh. Tuy nhiên, bạn nên ưu tiên chọn máy đánh trứng cho nhanh chóng và tạo được độ sánh mịn chuẩn không cần chỉnh nhé. Thông thường, nếu đánh bằng máy xay trứng thì bạn chỉ mất khoảng 3-5 phút là đã có được lớp bọt biển hoàn hảo rồi nhé. Còn với phới lồng và muỗng thì còn phải tùy vào lực tay của bạn nữa, nhưng cơ bản thì phải cần đến 8-12 phút để hoàn thành.
  • Nếu bạn đã sử dụng đúng loại cà phê nhưng khi đánh vẫn chưa đạt độ bông vừa ý thì có thể do tỉ lệ lượng đường và nước chưa đúng. Tỉ lệ lí tưởng nhất là 1 đường : 1 nước. Vậy nên, nếu đường quá ít thì sẽ khiến lớp bọt biển cà phê của bạn khó bông và hay bị chảy.
  • Về phần sữa tươi, tùy theo khẩu vị mà bạn có thể chọn sữa tươi không đường hoặc sữa tươi có đường nhé.

Trên đây là công thức siêu đơn giản cho thức uống Cà phê bọt biển - Dalgona coffee, làm xôn xao trên các diễn đàn và các trang xã hội của giới trẻ. Với "độ chất lượng" cả về hình thức và hương vị như này, nếu bạn đã "chán" các món cà phê truyền thống, thì đây chắc chắn sẽ là sự lựa chọn thay thế hoàn hảo !!! Chúc các bạn pha chế thành công nhé !!!

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