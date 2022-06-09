Cách làm Pizza Hải sản tươi ngon – chuẩn vị năm sao bằng chảo chống dính tại nhà !

Pizza là một trong những tinh hoa của nền ẩm thực Ý được cả thế giới đón nhận một cách nồng nhiệt. Với hình dạng đặc trưng bắt mắt cùng các nguyên liệu đa dạng cho phần topping của bánh, hòa quyện cùng sốt cà chua và hương vị béo ngậy của phô mai, tất cả hòa quyện và cho ra đời một món ăn mang tầm thương hiệu và “đốn tim” các thực khách ở mọi lứa tuổi trên toàn thế giới. Các chị em đã bao giờ tự tay làm cho mình một chiếc bánh pizza chưa ? Vấn đề lò nướng sao ? Đừng lo, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay công thức chế biến món Pizza hải sản tươi ngon, chuẩn vị 5 sao bằng chảo chống dính tại nhà nhé !!!

- Trước tiên, bạn đem 3 trái cà chua rửa sạch, bỏ cuống rồi dùng dao khứa 2 đường chéo nhỏ trên đầu cà chua và cho vào nồi nước đang sôi trên bếp, sau đó chần sơ qua trong khoảng 2 phút cho đến khi cà chua tách vỏ.

Để có thành phẩm là một chiếc pizza hải sản ngon như ở tiệm thì bạn cần chọn tỉ mỉ từ phần đế bánh đến nhân sao cho thật hoàn hảo nhé. Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- Vẫn ở công đoạn sơ chế cà chua, sau khi chần xong, bạn vớt cà chua ra thau nước lạnh và ngâm khoảng 1 phút để hạ nhiệt rồi dùng tay nhẹ nhàng bóc tách hết phần vỏ. Phần thịt cà chua thì bạn chỉ cần dùng dao băm nhỏ là xong nhé.

- Với bắp thì bột cũng bỏ vỏ, nhặt sạch râu sau đó tách rời hạt và rửa sơ qua với nước sạch rồi để cho ráo.

- Ớt chuông thì bạn đem rửa sạch, bỏ cuống và hạt rồi cắt thành hạt lựu.

- Tôm thì bạn đem rửa sạch, lột vỏ và cắt bỏ phần đầu rồi dùng dao để rạch một đường dọc sống lưng tôm để lấy hết phần chỉ đen ra nhé. Kế tiếp bạn chỉ cần rửa sơ lại với nước sạch và để ráo là được nhé.

- Phần mực thì bạn sơ chế bằng cách lột da, bỏ phần túi mực và làm sạch phần nội tạng bên trong, sau đó bạn đem rửa sạch lại với nước và dùng dao cắt thành từng lát mỏng vừa ăn là hoàn tất khâu sơ chế nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2 : Làm đế bánh pizza

Đế bánh vừa giòn vừa mềm, ăn hoài không ngấy chính là một trong những nét đặc trưng làm nên thương hiệu của món bánh pizza này. Một phần đế bánh hoàn hảo khéo léo đã quyết định 50% thành công của món ăn rồi nên bạn cần phải hết sức tỉ mỉ ở công đoạn này nhé :

- Đầu tiên bạn cho hỗn hợp 125ml nước lọc và 3gr men nở vào một cái tô to và bắt đầu khuấy đều cho đến khi men tan đều và để yên cho men nở trong khoảng 5 phút.

- Sau đó, bạn dùng rây lọc để rây từ từ 250gr bột mì vào phần men đã nở xong và bắt đầu nhào bột bằng tay trong khoảng 7 phút.

- Tiếp đó, bạn cho 1/3 muỗng cà phê muối vào hỗn hợp bột đã nhào và tiếp tục công đoạn nhào đều tay cho đến khi bột tạo thành một khối thì bạn cho thêm 1 muỗng canh dầu ăn vào, sau đó lại tiếp tục nhào bột cho đến khi khối bột trở nên mềm mịn hoàn toàn, sờ vào không bị dính nữa là đạt.

- Kế đó, bạn để chỗ bột vừa nhào nghỉ bột trong khoảng 10 phút, sau đó bạn đem đặt khối bột đã nở lên trên bề mặt có rải 1 lớp bột mì khô mỏng, lại nhào thêm 5 phút nữa rồi cho khối bột vào lại thau. Tiếp theo, bọc kín lại bằng màng bọc thực phẩm và phủ thêm 1 lớp khăn ẩm lên trên màng bọc thực phẩm rồi để bột ủ trong 2 tiếng ở nhiệt độ thường.

- Sau 2 tiếng ủ, bạn lấy phần bột đã nở to ra và đặt trên bề mặt phẳng sạch, sau đó nhào sơ lại trong khoảng 3 phút rồi dùng dao chia bột thành 3 phần bằng nhau.

- Kế tiếp, bạn đem 3 phần bột đã được chia này vào lại thau có màng bọc thực phẩm và ủ thêm 2 tiếng nữa.

- Cuối cùng, khi đã ủ xong, bạn lấy từng phần bột nhỏ ra, viên thành hình tròn rồi dùng cây cán bột cán đều tay, cho đến khi bột được dàn đều với độ mỏng khoảng 5mm thì bạn dùng nĩa hoặc tăm, xâm thành những lỗ nhỏ trên bề mặt để bánh nở xốp và mềm mại hơn.

Phần đế bánh hoàn hảo đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo ở tay nghề của đầu bếp

Bước 3 : Làm sốt cà chua

- Ở bước này, trước tiên bạn bắc một chiếc nồi trên bếp với 1 muỗng canh dầu ăn, đợi khi dầu ăn sôi thì cho phần cà chua đã được băm nhỏ vào và xào trong khoảng 1 phút cho dậy mùi thơm rồi thêm 50ml nước lọc vào sâm sấp mặt cà chua.

- Kế tiếp, bạn cho thêm vào hỗn hợp cà chua đang đun với 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng canh đường, để ở lửa nhỏ thêm 2 phút.

- Cuối cùng, khi thấy cà chua đã chín nhừ và sánh lại thì tiếp tục cho thêm 2 muỗng canh tương cà vào, khuấy đều trong khoảng 1 phút là có đã hoàn thành mốt sốt cà thơm ngon tự nhiên rồi nhé.

Sốt cà chua tươi ngon là một trong những nét đặc trưng ở pizza

Bước 4 : Làm nhân bánh

- Đầu tiên, bạn xào sơ bắp với dầu trên bếp trong khoảng 1 phút cho đến khi bắp chín tới thì tắt bếp và vớt bắp ra đĩa.

- Tiếp đó, bạn cũng xào sơ ớt chuông trên chảo rồi vớt ra đĩa riêng.

- Cuối cùng, bạn xào chung tôm với mực với 1 muỗng canh dầu ăn trên lửa vừa, xào trong khoảng 30 giây cho tôm, mực săn lại thì tắt bếp và cho ra đĩa riêng là xong phần nhân bánh rồi.

Bước 5. Nướng bánh pizza với chảo không dính tiện lợi

Phần nhân đầy đủ cho thành phẩm thêm sắc màu

- Đầu tiên, bạn bật lửa nhỏ trong khoảng 5 phút cho chảo nóng lên và cho phần đế bánh đã cán đều vào, sau đó đậy nắp lại và nướng ở lửa nhỏ trong khoảng 5-7 phút.

- Khi hết 5-7 phút thì bạn mở nắp và trở mặt đá bánh lại, rồi lại đậy nắp và nướng thêm 3 phút nữa.

- Kế đó, sau khi đã nướng xong 2 mặt bánh, bạn dùng muống quét đều phần sốt cà chua đã nấu lên bề mặt bánh, rải đều phô mai lên rồi lần lượt xếp các nguyên liệu là tôm, mực, ớt chuông và bắp vào.

- Cuối cùng, bạn phủ thêm 1 lớp phô mai mozzarella, đậy nắp chảo và nướng tiếp ở lửa nhỏ trong khoảng 10-15 phút, khi thấy phô mai tan chảy ra hết thì bạn có thể tắt bếp và lánh bánh ra đĩa rồi nhé.

Thành phẩm

Pizza Hải sản với phô mai béo ngậy và hải sản tươi ngon, ăn là mê !

Công đoạn chế biến đòi hỏi sự kỳ công và tỉ mỉ nhưng thành phẩm lại vô cùng xứng đáng nha chị em. Đầu tiên phải kể đến visual với sắc vàng của phô mai hút mắt, kết hợp với hương thơm đặc trưng của sốt cà chua, độ tươi ngon của hải sản cùng phần đá bánh nóng giòn, cắt một miếng là ngập tràn hương vị. Một chiếc Pizza Hải sản với visual và hương vị đều “hút hồn” người thưởng thức như này, thì dù có tốn công cũng vẫn nên thử phải không nào?!

Mách bạn mẹo chọn hải sản tươi ngon

- Cách chọn tôm tươi ngon :

Tôm tươi sống, chắc khỏe cùng lớp vỏ trong suốt

Bạn nên ưu tiên chọn mua những con tôm còn sống với lớp vỏ trong suốt, có thể di chuyển linh hoạt và có phần đầu và thân dính liền với nhau.

Ngoài ra, khi mua bạn nên chọn những con tôm có đuôi và chân xếp lại với nhau, khi chạm tay vào thì không có cảm giác mềm nhũn và có đặc trưng của biển cả.

Hạn chế mua những con tôm có dáng thẳng đứng, thịt tôm căng tròn với phần đuôi và chân xòe ra, vì rất có thể đây là những con tôm đã được bơm nước nhằm tăng trọng lượng. Loại tôm này khi chế biến sẽ bị bở và ảnh hưởng đến hương vị và chất lượng của món ăn.

- Mẹo chọn món mực tươi ngon :

Mực tươi ngon sáng bóng !

Bạn nên chọn mua những con mực có hoa văn nâu sẫm cùng thân mực trắng đục, sáng bóng. Nên ưu tiên chọn những con mực có mắt trong veo, to tròn, có thể nhìn rõ con ngươi bên trong, đồng thời có mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của biển.

Ngoài ra, những con mực tươi thường sẽ có độ đàn hồi tốt và thịt mực săn chắc, xúc tua dính chặt vào râu mực và không dễ bị rơi ra.

Bạn nên tránh mua những con mực có mùi hôi khó chịu, mắt đục và lồi ra ngoài, vì đây là những con mực đã để lâu ngày nên thịt sẽ không còn giòn và ngọt như mực tươi mới đánh bắt nữa.

Trên đây là công thức chế biến món bánh Pizza Hải sản tươi ngon, chuẩn hương vị 5 sao bằng chảo không dính tiện lợi tại nhà. Hy vọng các chị em sẽ chế biến thành công món ăn thương hiệu thế giới này ngay tại nhà mình nhé, đảm bảo các thành viên trong gia đình, nhất là các bé nhà bạn sẽ vô cùng yêu thích đó.