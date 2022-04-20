Cách làm cá hồi sốt cà chua thơm ngon, giàu dinh dưỡng tại nhà

Với giá thành phải chăng nhưng mang lại giá trị dinh dưỡng cao, cá hồi luôn là lựa chọn hàng đầu đối với nhiều người. Loại cá này có chứa hàm lượng protein, axit béo Omega-3, vitamin D cao. Ngoài ra, còn cung cấp nhiều khoáng chất thiết yếu giúp chúng ta nâng cao sức khỏe , ngăn ngừa bệnh ung thư.

Cá hồi sốt cà chua luôn là lựa chọn hàng đầu trong thực đơn gia đình Việt. Món ăn này không chỉ mang lại giá trị dinh dưỡng cao mà còn có cách chế biến vô cùng đơn giản. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách làm cá hồi sốt cà chua ngọt thanh, đậm vị rất được các mẹ ưa chuộng nhé!

Cá hồi sốt cà chua là món ăn thơm ngon, giúp cho tinh thần của chúng ta được thoải mái, giảm căng thẳng và stress.

Đôi nét về cá hồi sốt cà chua

Món cá hồi kho cà chua thường được nhiều bà mẹ lựa chọn nhằm bổ sung dinh dưỡng cho con, đặc biệt là trẻ ở độ tuổi phát triển.

Bên cạnh việc bổ sung dinh dưỡng, cá hồi sốt cà chua còn có tác dụng hỗ trợ giảm cân, tăng cơ giảm mỡ hiệu quả.

Cách chọn mua nguyên liệu tươi ngon

1. Cách chọn mua cá hồi ngon

Mang cá hồi: Tiến hành quan sát phần mang của cá hồi tươi thường sẽ có máu đỏ, không bị thâm, hay bị đen.

Thân cá hồi: Lớp vảy, da của cá cần đảm bảo có độ sáng và bóng. Thân cá không có các vết xước, vết va đập, vẩy cá không bị bong tróc.

Mắt cá hồi: Mắt cá sáng, trong, không bị đục hay ngả sang màu vàng thì đây là cá còn tươi.

Đối với cá hồi đã được phi lê: thịt cá thường có màu cam tự nhiên, không bị nhạt màu, không có các dấu hiệu bị thâm đen. Các vân mỡ trên thịt cá sáng, đều màu và không bị đục mờ.

Bạn không nên chọn miếng thịt cá bị nhũn, màu nhợt, vân mỡ đục mờ vì đó là cá đã để lâu, không ngon.

Bạn có thể mua cá hồi đông lạnh tại các siêu thị, các cửa hàng bách hóa uy tín để đảm bảo. Tuy nhiên, bạn vẫn nên ưu tiên chọn mua cá hồi tươi, bỏi cá đông không có nhiều giá trị dinh dưỡng cũng như độ tươi ngon như cá hồi tươi.

2. Cách chọn cà chua ngon

Bạn nên chọn mua những quả cà chua có vỏ ngoài láng mịn, mọng nước có màu đỏ tươi, cuống vẫn còn màu xanh.

Không nên chọn mua những trái bị thâm đen hay có đốm nhỏ màu đen, có màu không đều vừa xanh, vừa đỏ.

Dùng tay chạm nhẹ vào thấy quá mềm hoặc quá cứng, có nước chảy ra thì bạn không nên mua, có thể những quả này đã bị hỏng.

Công thức làm cá hồi sốt cà chua

Để là được món ngon từ cá hồi chuẩn vị, khâu lựa chọn nguyên liệu và nấu đủ thời gian đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

1. Cách chế biến cá hồi sốt cà chua

Chuẩn bị nguyên liệu

400g cá hồi

3 quả cà chua

1 củ hành tây

1 quả ớt chuông

10g bột cà ri

1 củ tỏi, 3 củ hành tím

Nước dừa, chanh

Gừng, ớt tươi, bột ớt

4 nhánh rau mùi

Dầu ăn và các loại gia vị

Các bước thực hiện món cá hồi sốt cà chua

Bước 1: Tùy vào nguyên liệu có sẵn tại nhà, các bạn có thể tận dụng để làm sạch cá hồi bằng một trong các phương pháp sau đây:

Dùng chanh: Vắt lấy nước cốt chanh, pha thêm một chút nước lọc, một ít muối hạt. Sau đó, bạn cho cá hồi vào ngâm, chà xát muối nhè nhẹ lên cá và rửa lại thật sạch.

Dùng gừng: Giã nát gừng tươi, trộn gừng cùng với một ít rượu trắng và cho cá hồi vào bóp đều trong vòng 3 phút rồi rửa lại sạch để khử mùi tanh.

Dùng sữa tươi: Cho cá vào tô lớn, đổ sữa tươi vào tô đến khi ngập và ngâm trong khoảng 3-5 rồi rửa sạch.

Cách chế biến cá hồi sốt cà chua

Khi cá hồi ráo nước thì bạn dùng dao cắt thành miếng dày khoảng 2cm. Ướp cá cùng với các gia vị gồm: ½ thìa cafe muối, 4 thìa cafe mắm, 1 thìa cafe tiêu rồi trộn đều cho ngấm gia vị.

Bước 2: Cà chua, hành tây rửa sạch, cắt thành hạt lựu, để riêng. Ớt chuông loại bỏ hạt, cắt miếng vuông khoảng 1cm. Gừng cạo vỏ, thái thành sợi. Tỏi, hành tím bóc vỏ, rửa sạch rồi cắt thành lát mỏng. Rau mùi rửa sạch cùng với nước và cắt nhỏ.

Bước 3: Bắc chảo chống dính lên bếp, bật lửa, đợi chảo nóng rồi cho dầu oliu vào, để lửa vừa.

Bạn tiếp tục cho cá hồi vào chiên. Mở lửa nhỏ để tránh mất đi chất dinh dưỡng có trong cá hồi. Đặt mặt da cá xuống chiên trước.

Sau khi cá chín tới, các bạn lật 2 mặt kia rồi chiên trong vòng 2-3 phút. Đến khi thịt cá chuyển sang màu vàng nâu đẹp mắt là đã chín.

Bước 4: Làm sốt cà chua:

Để làm nước sốt, bạn bắc chảo lên bếp, cho vào chả 1 thìa dầu ăn và đun sôi. Cho tỏi băm vào phi vàng, dậy mùi thơm. Tiếp tục cho gừng vào và đảo đều rồi cho thêm hành tây, ớt chuông, cà chua vào xào.

Bạn cho thêm vào nồi gia vị gồm: 4 thìa nước cốt chanh, 1 thìa muối, 1 thìa bột cà ri, 1 thìa bột ngọt, 1 thìa canh bột năng khuấy cùng nước lọc và 1 thìa nhỏ nước mắm. Đun đến khi hỗn hợp sốt sánh lại thì tắt bếp, để nguội.

Xay nhuyễn rau mùi, trộn cùng với phần sốt vừa làm rồi đun nóng lại lần nữa.

Bước 5: Cho cá hồi chiên chín vàng vào chảo sốt và mở lửa nhỏ. Lật cá vài lần để cá thấm đều nước sốt và tạo vị đậm đà. Mở lửa nhỏ và rim đến khi nước sốt sánh lại, bám đều lên các mặt thì tắt bếp.

Cuối cùng, các bạn cho cá ra dĩa, rắc thêm hạt tiêu và trang trí ngò cắt nhỏ lên trên là bạn đã hoàn thành món cá hồi sốt cà chua thơm ngon rồi đấy.

2. Cách chế biến đầu cá hồi sốt cà chua

Nguyên liệu

Cà chua, hành tây, hành lá là những nguyên liệu không thể thiếu khi làm món đầu cá hồi sốt cà chua

1 kg đầu cá hồi

½ củ hành tây

4 quả cà chua

2 tép tỏi

2 củ hành tím

1 trái ớt

1 quả chanh tươi

100ml rượu trắng

Rau thơm: Hành lá, ngò rí, ngò gai

Gia vị: Bột cà ri, mắm, muối, đường, hạt nêm, hạt tiêu,....

Cách làm

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đầu cá hồi mang đi rửa sạch bằng cách chà xát chanh rồi ngâm với rượu trong vòng 10 phút để khử mùi tanh, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Ướp đầu cá hồi với gia vị gồm: nước mắm, hạt nêm, muối, tiêu, đậy kín rồi bảo quản vào tủ lạnh 20 phút để cá thấm đều gia vị.

Cà chua rửa sạch, cắt bỏ cuống, cắt thành hình múi cau. Hành tây thái mỏng, ngâm với nước muối pha loãng để giảm mùi hăng của hành.

Gừng cạo sạch vỏ, thái thành sợi mỏng. Rau thơm: Hành lá, ngò gai, ngò rí rửa sạch, cắt nhỏ. Hành tím, tỏi bóc vỏ rồi dùng dao băm nhuyễn.

Cách chế biến đầu cá hồi sốt cà chua

Bước 2: Tiến hành nấu đầu cá hồi sốt cà chua

Chiên đều 2 mặt cá hồi cho vào vàng đều và ngả mùi thơm khi thưởng thức thịt cá sẽ săn

Sử dụng chảo chống dính đặt lên trên bếp, đợi chảo nóng thì bạn cho dầu ăn vào. Đun nóng dầu ăn rồi cho lần lượt đầu cá hồi vào để chiên. Lật đều 2 mặt cá đến khi cá ngả sang màu vàng nâu và có mùi thơm rồi gắp ra dĩa.

Tiếp tục sử dụng lại chảo vừa mới chiên cá hồi, cho 1 thìa dầu ăn vào đun nóng rồi cho hành tỏi băm nhuyễn cùng gừng thái sợi vào phi thơm. Sau đó, bạn cho cà chua, hành tây vào rồi đảo đều. Đợi cà chua mềm thì các bạn đổ thêm 1 ít nước, nêm thêm các gia vị gồm: mắm, muối, đường cho vừa ăn.

Cuối cùng, bạn cho đầu cá đã chiên vào, nhớ để lửa nhỏ liu riu để đầu cá thấm nước sốt cà chua. Nhớ lật đều 2 mặt cá để cá thấm nước sốt. Đun đến khi nước sốt cà chua sánh lại thì cho thêm hành lá, ngò gai, ngò rí vào cho thơm, nếu ăn cay có thể cắt thêm vài lát ớt rồi tắt bếp.

Bước 3: Hoàn thành món ăn và thưởng thức

Đầu cá hồi sốt cà chua nên ăn khi nóng sẽ ngon và không bị tanh các bạn nhé. Vì vậy, khi nấu xong, bạn nên múc ra tô ăn liền. Thịt của cá hồi thơm và săn hòa quyện cùng với nước sốt cà chua đậm đà đảm bảo ai ăn phải mê mẩn. Ngoài ăn cùng với cơm, đầu cá hồi sốt cà chua còn có thể dùng chung với bánh mì, ăn vừa lạ miệng.

Mẹo nhỏ giúp thưởng thức món đầu cá hồi sốt cà chua thơm ngon: Bạn hãy nấu món đầu cá hồi sốt cà chua sau cùng, như vậy mới đảm bảo khi dọn ra bữa ăn cá vẫn còn nóng hổi, ngậy mùi thơm.

Cá hồi sốt cà chua độc đáo, thơm lừng khiến cho tất cả chúng ta đều tấm tắc khen ngon ngay từ lần thử đầu tiên. Hy vọng với công thức mà chúng tôi chia sẻ ở trên, bạn có thể vào bếp trổ tài nấu nướng để chiêu đãi người thân yêu trong gia đình. Theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều công thức nấu nướng ngon hơn nhé!