Công thức làm cà tím xào tía tô ngon tuyệt vời tại nhà

Khi nấu các món ăn liên quan đến cà tím , nếu bạn sử dụng quả cà không tươi thì thành phẩm sẽ không được ngon, làm cho món ăn không được ngọt và thơm. Do đó, khi chọn mua cà tím, các bạn nên lưu ý đến những đặc điểm sau để mua được những quả cà ngon đúng ý.

Cà tím xào tía tô là một món ăn mới lạ nhưng hương vị cực kỳ thơm ngon và bổ dưỡng. Với công thức chế biến đơn giản, nguyên liệu dễ tìm, bạn không tốn quá nhiều thời gian để nấu món cà này. Bên dưới là công thức chế biến cà xào tía tô mà chúng tôi đã tổng hợp và biên soạn.

Khi mua, các bạn nên chú ý mua những quả cà tím có đặc điểm là: vỏ mịn màng, cps màu sáng bóng, màu sắc đồng nhất và cầm lên cảm thấy chắc tay. Bạn có thể chú ý đến phần núm của quả cà tím để xác định độ tươi. Nếu vùng giữa núm và vỏ của quả cà nối liền nhau thì đây là quả cà tươi, non và ngọt.

Cách chọn cà tím ngon

Để kiểm tra độ chín của quả cà, bạn ấn nhẹ ngón tay vào vỏ của quả cà. Quả cà chín là những quả sau khi ấn xong, trên da của cà tím sẽ để lại một dấu hằn. Còn nếu quả cà hơi cứng, màu sắc của vỏ ở khoảng màu tím hồng, tím nhạt thì đây là quả già, không nên mua.

Bạn cũng cần lưu ý tránh mua những quả có vỏ nhăn nheo hoặc có nhiều vết thâm, sạm trên vỏ. Thông thường, quả cà tím ngon nhất là những quả thu hoạch vào thời điểm tháng 8, tháng 9.

Cách chọn mua lá tía tô tươi ngon

Bạn nên chọn mua những lá tía tô có bề mặt trơn láng, những lá vẫn còn tươi mới.

Phần lá ở gần với cuống lá thường có màu tím càng đậm thì khi chế biến các món ăn sẽ càng thơm và ngọt.

Không nên chọn mua những lá tía tô đã bị héo, lá ngả sang màu vàng, bị dập hay bị hư thối.

Cách làm cà tím xào tía tô

1. Cà tím xào tía tô

Nguyên liệu cần chuẩn bị

2 quả cà tím

1 nắm lá tía tô

1 củ hành khô

1 quả ớt (nếu thích cay)

Dầu ăn

Bột ngọt

Hạt nêm

Xì dầu

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Trước tiên đối với cà tím, bạn mang đi rửa sạch, bổ đôi rồi thái thành từng miếng mỏng vừa ăn. Sau đó, các bạn cho cà tím vào tô rồi cho nước muối pha loãng vào để ngâm cho cà không bị thâm cũng như loại bỏ được hết vị đắng.

Bạn ngâm khoảng 15 phút rồi vớt ra và để ráo nước.

Với hành tím, các bạn bóc bỏ vỏ, rửa sạch, thái lát mỏng.

Với tía tô, các bạn mang đi rửa sạch, thái nhỏ.

Cà tím xào tía tô

Bước 2: Tiến hành làm cà tím xào tía tô

Bạn chuẩn bị một nồi nước đun sôi rồi cho cà tím vào chần sơ qua. Tiếp theo, bạn vớt ra rồi để ráo nước.

Sau đó, các bạn bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn, hành khô vào rồi phi thơm vàng lên.

Tiếp theo đó, các bạn cho cà tím vào rồi đảo đều. Kế đến, tiến hành nêm chút gia vị gồm: bột ngọt, xì dầu, hạt nêm. Bạn chú ý đảo nhẹ tay để cà tím không bị nát. Bạn có thể cho thêm một chút nước giúp gia vị tan được hết và món ăn cũng không bị khô.

Nấu đến khi cà tím chín, bạn cho tía tô, ớt cay vào, đảo đều trong vòng 1 phút rồi tắt bếp.

Cuối cùng, các bạn cho cà tím xào tía tô ra dĩa và thưởng thức cùng với cơm nóng nhé!

2. Cách làm cà tím xào tía tô thịt ba chỉ

Để chế biến được món cà tím xào tía tô trở nên hấp dẫn hơn, các bạn có thể cho thêm chút thịt ba chỉ hay thịt nạc, thịt bò đều được nhé. Đảm bảo các thành viên trong gia đình bạn sẽ thích mê cho mà coi.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

2 quả cà tím

100g thịt ba chỉ hoặc thịt nạc

1 nắm lá tía tô

1 củ tỏi

Dầu ăn

Hạt nêm

Muối Xì dầu

Các bước làm cà tím xào tía tô thịt ba chỉ

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Trước tiên, bạn mang cà tím đi rửa sạch rồi dùng dao thái thành miếng vừa ăn. Cà tím sau khi cắt xong bạn cho ngay vào tô có nước đã pha chút muối loãng. Việc này giúp làm sạch nhựa và cà tím không bị thâm, đắng.

Cách làm cà tím xào tía tô thịt ba chỉ

Bạn nên ngâm khoảng 15 phút rồi vớt cà ra. Sau đó rửa lại thật sạch và để ráo nước.

Với thịt ba chỉ, các bạn mang đi rửa sạch, thái miếng vừa ăn.

Với tỏi, bạn bóc vỏ, rửa sạch, đập dập.

Với tía tô, các bạn rửa sạch lá rồi dùng dao thái nhỏ.

Bước 2: Cho cà tím xào tía tô thịt ba chỉ

Bạn chuẩn bị chảo lên bếp, đun nóng chảo rồi cho dầu ăn vào. Tiếp đến, các bạn cho tỏi băm vào rồi phi thơm. Nếu thích cay hơn, bạn nên chuẩn bị thêm ớt tươi tùy ý.

Sau đó, các bạn cho thịt ba chỉ vào chảo rồi đảo trước, nêm thêm một chút gia vị. Bạn tiếp tục đun thêm một lát nữa để gia vị thấm đều vào thịt.

Tiếp theo đó, các bạn cho cà tím vào xào chung. Bạn chú ý xào với lửa lớn để cà nhanh chín, không bị mất nước. Nếu thấy cạn nước, các bạn cho chút nước vào để không bị cháy.

Bạn tiến hành đun đến khi cà gần chín thì cho tiếp lá tía tô vào là được. Giờ thì bạn cho cà tím xào tía tô thịt ba chỉ ra đĩa và ăn ngay với cơm nóng nhé!

3. Cà tím xào lá lốt

Nguyên liệu làm Cà tím xào lá lốt

Cà tím: 3 quả

Lá lốt: 30g

Tỏi: 10 gr

Hạt nêm: 10 gr

Hạt tiêu: 10 gr

Cách chế biến Cà tím xào lá lốt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cà tím sau khi mua về mang đi ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 15 phút, rồi xả lại sạch với nước. Cắt cà tím thành từng lát mỏng vừa ăn.

Lá lốt bạn mang đi ngâm với nước muối pha loãng, rồi xả sạch lại thật sạch với nước cho hết bụi bẩn. Sau đó dùng dao cắt nhỏ.

Cà tím xào lá lốt

Bước 2: Xào cà tím

Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn, tỏi vào chảo rồi phi thơm.

Cho tiếp cà tím vào rồi đảo đều với lửa lớn đến khi cà chín vàng. Khi miếng cà tím bắt đầu chuyển sang màu vàng, bạn cho thêm ngay vào chảo các gia vị gồm: ½ chén nước lọc, 2 muỗng cafe hạt nêm, đảo đều tay và đậy nắp. Nấu thêm khoảng 10 phút cho cà chín.

Lưu ý:

Thỉnh thoảng các bạn nhớ mở nắp và đảo đều để cà tím ngấm hết gia vị và nhanh chín.

Nên xào cà với lửa vừa và lớn để cà không bị ra quá nhiều nước.

Để món ăn ngon hơn, các bạn có thể chiên cà trước rồi mới mang đi xào với lá lốt giúp cà dễ thấm gia vị hơn nhé.

Bước 3: Hoàn thành

Khi cà vừa chín tới, các bạn cho tiếp phần lá lốt đã chuẩn bị vào và đảo nhẹ tay trong khoảng 2 phút rồi múc cà ra dĩa. Để ngon hơn, bạn có thể rắc thêm một ít tiêu xay vào và trang trí lại cho đẹp mắt là hoàn thành.

Mách nhỏ: Để nhận biết cà tím đã chín hay chưa, các bạn có thể quan sát màu sắc của cà, khi cà chuyển từ màu đục sang màu trong là hoàn thành nhé!

Cà tím xào lá lốt sau khi hoàn thành sẽ có màu tím đẹp mắt của cà tím. Cà tím mềm, ngọt thơm mùi lá tía tô kích thích vị giác. Món này có thể sử dụng làm khai vị hoặc món chay thay cho những ngày ngán thịt cá vô cùng thích hợp bạn nhé. Chúc bạn thực hiện thành công món ăn này.