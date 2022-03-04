Cách làm cà tím kho tiêu đơn giản, nhanh gọn dễ dàng

Quả cà tím non và tươi khi chế biến sẽ tạo ra ra món ăn có vị ngọt và thơm. Nếu quả cà già, có nhiều hạt thì sẽ làm mất đi vị ngọt thanh của món ăn. Chính vì vậy, dưới đây là một số mẹo chọn mua cà tím mà các bạn có thể tham khảo:

Cà tím là thực phẩm có thể chế biến được đa dạng các món ăn. Một trong số đó phải kể đến cà tím kho tiêu. Đây là món được rất nhiều người yêu thích và chọn làm món chủ đạo trong bữa cơm hằng ngày. Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu công thức chế biến và bắt tay vào làm ngay bạn nhé!

Khi chọn mua cà tím, các bạn để ý đến phần núm của quả cà. Nếu các bạn thấy vùng màu trắng giữa núm và vỏ của quả nối liền nhau thì đây chính là quả cà non, tươi và ngon. Nên chọn mua những quả cà đầu cuống còn xanh. Bởi vì những quả này còn độ tươi và khi kho lên thì cà tím sẽ không bị đen.

Quả cà ngon và chất lượng sẽ có lớp vỏ căng và bóng, màu tím sẫm.

Nếu bạn sờ thấy quả cà cứng, màu sắc chuyển từ màu tím hồng sang tím nhạt là đây là quả già, không nên chọn mua quả này bạn nhé.

Cách làm cà tím kho tiêu đơn giản tại nhà

1. Cà tím kho tiêu

Nguyên liệu chuẩn bị cho món cà tím kho tiêu

600g cà tím

Hành tím, ớt, hành lá

Gia vị: Đường, muối, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn

Dụng cụ: Chảo, đĩa, nồi

Cách làm món cà tím kho tiêu

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cà tím các bạn mang đi rửa sạch rồi cắt bỏ phần cuống. Tiếp đó, dùng dao cắt thành từng khoanh sao cho vừa ăn.

Tiếp đến là bạn mang đi rửa sạch, bóc bỏ vỏ hành tím rồi băm nhuyễn. Bạn cắt nhỏ riêng phần gốc và phần lá của hành làm 2 phần.

Cà tím kho tiêu

Bước 2: Chiên cà tím

Bạn cho dầu ăn vào chảo rồi đợi đến khi dầu nóng thì bạn cho cà tím vào chiên với lửa vừa trong vòng 5 - 7 phút. Tiến hành chiến cho đến khi thấy cà vàng đều thì các bạn tắt bếp rồi vớt cà ra dĩa.

Bước 3: Kho cà tím

Đầu tiên, các bạn cho vào nồi 1 muỗng dầu ăn và ½ muỗng canh đường rồi khuấy đều đến khi đường tan hết và chuyển sang màu vàng là được.

Tiếp theo, các bạn cho hành tím và gốc hành vào xào thơm rồi đảo đều hỗn hợp với 200ml nước vào, nêm thêm gia vị gồm: ½ muỗng canh đường, 1 muỗng cafe bột ngọt, 3 muỗng cafe nước mắm sao cho hợp khẩu vị.

Sau đó, các bạn cho phần cà tím đã được chiên vào đảo đều để cà thấm gia vị. Nấu với lửa vừa từ 2-3 phút rồi tắt bếp. Cuối cùng, các bạn cắt ớt và hành lá vào rồi cho thêm một ít tiêu vào rồi trang trí ra đĩa là có thể thưởng thức.

2. Cà tím kho tiêu chay

Nguyên liệu làm Cà tím kho tiêu chay

Cà tím 600g (khoảng 3 trái)

Hành tím 4 củ

Hành lá 4 nhánh

Ớt 1 quả

Gia vị (muối/ bột ngọt/ nước mắm chay/ tiêu 10 gr

Cách chế biến Cà tím kho tiêu chay

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Cà tím sau khi rửa sạch, các bạn mang đi cắt bỏ phần đầu cuống và không gọt vỏ nhé. Sau đó, các bạn cắt cà tím thành từng khoanh nhỏ tròn dày từ 1 - 1,5 cm.

Bạn bóc bỏ vỏ hành tím rồi băm nhỏ hành ra. Hành lá cắt bỏ phần lá bỏ riêng, phần gốc cắt nhỏ.

Cà tím kho tiêu chay

Bước 2: Chiên cà tím

Bắc 1 cái chảo lên bếp, cho một ít dầu ăn lên chảo. Đợi cho dầu nóng lên thì cho cà tím vào chiên.

Lật đều cà tím để cà không bị khét và trông đẹp mắt hơn. Tiếp tục chiên và lật đều tay đến khi cà tím vàng nhẹ thì tắt bếp và vớt toàn bộ cà ra.

Lưu ý: Khi chiên cà, các bạn nên chiên vừa tới không để quá chín cà sẽ bị ỉu.

Bước 3: Kho cà tím

Đầu tiên, các bạn đặt một cái nồi lên bếp. Sau đó cho vào nồi 1 muỗng canh dầu và ½ muỗng canh đường rồi khuấy đều cho đường tan ra.

Khi đường bắt đầu tan ra, các bạn vặn nhỏ lửa và tiếp tục khuấy đến khi đường tan hết và chuyển qua màu vàng nâu là được.

Tiếp theo, các bạn thả hành tím và gốc hành lá vào xào cho thơm.

Sau khi đảo đều, các bạn cho vào chảo 200ml nước lọc vào rồi khuấy lên. Tiếp đó, cho các gia vị: ½ muỗng canh đường, 1 muỗng cafe bột ngọt, 3 muỗng nước mắm chay và nêm nếm lại gia vị cho hợp khẩu vị nhé.

Sau khi nêm nếm gia vị xong, các bạn cho phần cà tím vừa chiên vào rồi đảo đều tay để cà thấm đều gia vị rồi vặn nhỏ lửa và nếu thêm 2 - 3 phút là có thể tắt bếp rồi.

Cuối cùng, các bạn cắt ớt bỏ vào và rắc thêm hành lá, ½ muỗng cafe tiêu lên rồi bày lên dĩa và thưởng thức thôi.

Bước 4: Thành phẩm

Cà tím kho tiêu chay sau khi hoàn thành có mùi thơm hấp dẫn. Cà tím mềm, thấm vị vừa ngon ngọt lại béo bùi, rất thích hợp cho những bữa ăn thanh đạm.

3. Cà tím kho tương ớt

Nguyên liệu làm Cà tím kho tương ớt

Cà tím 2 quả

Đậu hũ bi chiên 15 miếng

Hành boa-rô 1 cây

Ớt 1 quả

Gia vị 10gr (nước mắm chay/ bột ngọt/ hạt nêm chay/ nước tương/ tương ớt)

Cách chế biến Cà tím kho tương ớt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Với món ăn này, cà tím các bạn mang đi sơ chế như 2 cách trên. Cà tím rửa sạch và cắt thành từng khoanh tròn xéo dày từ 1 - 1,5 cm.

Hành boa-rô thì dùng cả phần lá lẫn phần gốc và cắt thành từng khúc có độ tài từ 3 - 4 cm.

Cà tím kho tương ớt

Ớt sừng các bạn mang đi đập dập và cắt làm đôi hoặc có thể cắt nhỏ tùy thuộc vào ý thích của bạn nhé.

Bước 2: Chiên cà tím

Đầu tiên, các bạn đun sôi một chảo dầu lên. Tiếp đó bỏ cà tím đã cắt khúc vào chảo để chiên.

Cà chiên được một lúc thì các bạn dùng đũa ấn thử thấy thấy cà mềm là có thể vớt ra được.

Lưu ý: Vì cà tím có rất nhiều nước bên trong nên rất dễ chín và nhanh mềm nên khi chiên các bạn nên lưu ý để cà chín vừa tới thôi nhé, không để quá chín làm cà bị ỉu.

Bước 3: Kho cà tím

Chuẩn bị 1 cái nồi rồi cho: ½ chén nước cùng 1,5 muỗng nước mắm, 1 muỗng nước tương, 1 muỗng nước màu, ½ muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột ngọt và 2 muỗng tương ớt vào.

Sau đó, các bạn khuấy đều lên và nêm nếm lại gia vị cho hợp khẩu vị gia đình mình hơn nhé.

Tiếp đến, các bạn đặt nồi nước sốt lên bếp rồi đun lên đến khi sôi.

Khi nước sốt sôi, các bạn cho đậu hũ vào trước, vì đậu hũ khó thấm nhất trong những nguyên liệu đã chuẩn bị.

Sau khi bỏ đậu vào được 30s - 1 phút, các bạn xếp cà tím lên trên đậu. Tiếp đến là ớt và hành paro. Lúc này, các bạn nhớ vặn nhỏ lửa dùng muỗng múc phần nước sốt bên dưới rưới đều lên cà.

Cuối cùng là đậy nắp lại đợi 5 phút rồi tắt bếp.

Bước 4: Thành phẩm

Món cà tím kho tương ớt sau khi hoàn thành sẽ có hương vị béo bùi từ cà tím kết hợp với vị đậm đà của nước sốt. Bạn có thể thưởng thức món ăn này cùng với một ít cơm hoặc bún cũng được nhé.

4. Cà tím kho tộ chay

Nguyên liệu làm Cà tím kho tộ chay

Cà tím: 300gr (2 trái to)

Nấm đông cô khô: 50g

Đậu hũ: 400gr

Hành tây: 70g (1 củ nhỏ)

Ớt sừng: 1 trái

Ngò rí: 2 nhánh

Rau quế: 1 nhánh

Gừng: 15gr (1/2 củ gừng nhỏ)

Tinh bột bắp: 2 muỗng canh

Nước tương: 2 muỗng canh

Nước dừa tươi: 200ml

Dầu hào: 1 muỗng canh

Dầu ăn: 6 muỗng canh

Giấm ăn: 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (đường/ tiêu/ bột ngọt)

Cách chọn mua nguyên liệu tươi ngon

Cách chọn mua nấm đông cô khô ngon

Để mua nấm ngon, bạn chọn mua nấm có mũ nấm còn nguyên vẹn, không bị đứt gãy hay có màu nâu sáng.

Tránh mua những loại nấm có xuất hiện dấu hiệu ẩm mốc, có mùi lạ và ẩm mốc khi ngửi.

Khi mua, các bạn nên chọn mua những bịch nấm được đóng gói kỹ lưỡng, bao bì không bị rách và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Cách chọn mua đậu hũ ngon

Đậu hũ ngon thường sẽ có màu trắng ngà, khi cầm lên sẽ cảm thấy nhẹ tay, sờ lên bề mặt sẽ thấy độ mịn màng và có thoang thoảng mùi thơm của đậu nành.

Tránh mua những miếng đậu hũ ngả sang màu vàng, cầm lên thấy nặng tay và có mùi của vôi vì đây là miếng đậu có trộn thêm thạch cao, sẽ rất không tốt đối với sức khỏe.

Cách chế biến Cà tím kho tộ chay

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Nấm đông cô khô sau khi mua về bạn mang đi ngâm trong nước từ 1 - 2 tiếng cho nấm nở ra. Sau đó, bạn mang nấm đi rửa lại với nước sạch rồi dùng dao cắt bỏ đi phần chân nấm và cắt thành 4.

Cách ngâm nấm đông cô đúng cách:

Để ngâm nóng đông cô, bạn thực hiện theo 2 cách bên dưới:

Cách 1: Ngâm nấm trong nước từ 1 - 2 tiếng, rồi mang đi rửa lại thật sạch với nước rồi để ra rổ cho ráo.

Cách 2: Để nấm nở ra nhanh hơn, các bạn có thể ngâm nấm với nước ấm ở nhiệt độ 60 - 80 độ C trong 7 - 10 phút cho nấm nở.

Cà tím sử dụng dao cắt thành từng khoanh nhỏ có chiều dài khoảng 2.5 lóng tay. Tiếp đó, bạn dùng dao cắt thành từng khoanh nhỏ vừa ăn rồi ngâm trong hỗn hợp nước muối loãng và giấm ăn. Sau đó, bạn mang đi rửa lại với nước và để ráo.

Hành tây các bạn lột bỏ vỏ và cắt thành múi cau. Gừng rửa sạch sau đó băm nhuyễn. Đậu hũ dùng giấy thấm xung quanh cho lớp vỏ ngoài khô rồi cắt thành miếng nhỏ có độ dày khoảng 1 lóng tay. Ớt bạn rửa sạch và cắt lát.

Rau quế và ngò rí các bạn nhặt hết những lá úa rồi mang đi rửa sạch với nước rồi để ráo. Tỏi lột bỏ vỏ và băm nhỏ.

Bước 2: Chiên đậu hũ và cà tím

Cho 5 muỗng canh dầu ăn vào chảo. Đợi đến khi dầu nóng thì các bạn cho ½ muỗng canh tinh bột bắp vào. Tiếp đó, dùng đũa khuấy đều và cho đậu hũ đã cắt vào.

Chiên đậu hũ với lửa lớn trong vòng 3 phút đến khi đậu hũ vàng đều thì bạn gắp ra và cho vào giấy thấm dầu rồi tắt bếp.

Cà tím kho tộ chay

Tiếp theo, các bạn cho tiếp 1 muỗng canh bột tinh bột bắp vào chảo và bật lửa lên rồi khuấy đều và cho cà tím vào. Chiên với lửa lớn trong khoảng 3 phút cho cà tím hơi ngả vàng thì bạn vớt ra cho vào giấy thấm dầu.

Bước 3: Xào nấm

Dùng chảo vừa mới chiên cà tím, bạn cho thêm ½ muỗng tinh bột bắp vào rồi khuấy đều lên và tiếp tục cho nấm đông cô vào. Đảo đều trong khoảng 1 phút để nấm săn lại thì vớt ra rổ có giấy thấm dầu cùng đậu hũ và cà tím.

Bước 4: Ướp đậu hũ và cà tím

Bạn cho vào thau các nguyên liệu: cà tím, đậu hũ đã chiên + các gia vị: 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, ⅔ muỗng canh đường, ⅕ muỗng cafe bột ngọt và ⅕ muỗng cafe tiêu xay.

Sau đó, tiến hành xốc đều lên để đậu hũ và cà tím áo đều màu thì dừng lại.

Bước 5: Kho cà tím

Cho 1 muỗng canh dầu ăn vào chảo, đợi đến khi dầu nóng bạn cho tỏi và gừng băm vào. Phi đều cho tỏi và gừng thơm thì để lửa trung bình và cho toàn bộ đậu hũ và cà rốt đã ướp vào.

Đảo đều khoảng 1 - 2 phút thì cho nấm vào chiên cùng, dùng đũa đảo tiếp thêm 3 - 4 phút nữa thì tắt bếp.

Tiếp theo, các bạn bắc nồi đất lên bếp rồi cho thêm 200ml nước dừa tươi vào thau ướp cà tím và đậu hũ, tráng đều cho ra hết nước sốt và cho vào nồi đất. Tiến hành đun đến khi nước dừa tươi sôi lên thì các bạn cho cà tím, nấm và đậu hũ vừa xào vào.

Vừa lật vừa kho với lửa vừa trong khoảng 5 phút cho đến khi nước dừa rút, thấm đều vào đậu hũ và cà tím và nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn.

Cho tiếp hành tây, ớt, ⅕ muỗng cafe tiêu và 1 ít rau quế và ngò rí vào, trở đều rồi tắt bếp.

Bước 6: Thành phẩm

Cà tím kho tộ chay sau khi nấu xong sẽ có mùi vị hấp dẫn của dầu ăn và nước dừa.

Nếm thử một miếng bạn sẽ cảm nhận được miếng đậu hũ mềm, ngon quyện với nấm đông cô thơm thơm và cà tím thấm vị. Nước kho quẹt thì đậm đà.

Chan vào cơm nóng ăn kèm với rau sống như: cà chua, dưa leo, xà lách,... thì còn gì bằng đúng không nào các bạn?

Trên đây là hướng dẫn của chúng tôi về công thức làm cà tím kho tiêu đơn giản nhưng vô cùng hấp dẫn giúp đa dạng khẩu phần ăn của gia đình bạn. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích và giúp các bạn học thêm nhiều công thức nấu ăn mới để có được những bữa ăn dinh dưỡng. Chúc các bạn thực hiện thành công.