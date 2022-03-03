Hướng dẫn cách làm bò né ngon tuyệt cú mèo

Nếu bạn thích thịt bò cùng với 7749 những món được chế biến từ thịt bò, thì chị em hãy thử ngay cách làm bò né thơm dai, ngon ngọt tại nhà này nhé.

Bò né đến rồi, bò né đến rồi, mọi người mau né ra nào. Thoạt nghe “bò né” nhiều người thắc mắc đây là món ăn gì mà cái tên ngộ ngộ, lạ lạ như thế nhỉ.

Bò né là một món ăn được làm từ thịt bò, trứng, pate, một số loại rau ăn kèm và được ăn nóng trên chảo. Ban đầu, đầu bếp sẽ làm nóng chảo gang, quét một lớp bơ lên mặt chảo, sau đó thì cho thịt bò đã ướp, thêm patê lên trên, thêm trứng ốp la, hành tây....

Chẳng cần phải đi các nhà hàng hay quán xá đắt đỏ, bạn vẫn có thể làm “đại tiệc” cho cả gia đình. Cùng bắt tay ngay vào và thực hiện thôi nào!

Bò né là gì?

Thịt bò tái tái chín hồng được đem ra cho khách hàng, dầu trên chảo vẫn còn sôi xèo xèo nên bị văng bắn tung tóe, vì vậy khi ăn phải “né” ra. Từ đó mà món ăn có tên là "bò né".

Nhiều người vẫn dễ nhầm món bò né với bít tết. Tuy nhiên, món bò bít tết sẽ dày hơn nhiều so với món bò né. Hơn nữa, cách thưởng thức bò bít tết sang trọng và tinh tế hơn nhiều. Bò né là một món ăn bình dân mà ai cũng có thể thưởng thức được. Tùy từng nơi sẽ có thêm bớt nguyên liệu và cách ướp bò né khác nhau. Dưới đây, là cách chế biến bò né đơn giản, nhưng hấp dẫn. Bạn xem nhé!

Hướng dẫn cách làm bò né ngon ngọt tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cần chuẩn bị làm bó né

Bạn thấy đấy, hình như công thức làm món bò né cũng na ná giống với bò bít tết đúng không nào. Như đã trình bày ở trên, các nguyên liệu làm bò né bao gồm:

Thịt bò thăn

Trứng gà

Bánh mỳ

Pate

Hành tím

Khoai tây Hành lá

Tỏi

Các loại gia vị: đường, muối, hạt tiêu, dầu mè, dầu hào, dầu ăn hoặc bơ

Các loại rau: rau mùi, cà chua, dưa chuột, xà lách…

Trong các nguyên liệu trên, thịt bò đóng vai trò quan trọng nhất. Và theo chia sẻ của đầu bếp chuyên nghiệp thì bạn nên chọn mua thịt bò thăn là ngon nhất nha.

Cách chọn thịt bò làm bò né tươi nhất

Thịt bò có màu đỏ tươi, mỡ màu trắng và có nhiều vân mỡ trắng xen kẽ với nhau nhiều. Nếu mà có ít mỡ trắng thì sẽ dễ cứng và khô miếng thịt.

Chọn thớ thịt mềm, nhỏ. Bạn hãy dùng tay ấn vào thịt dẻo, nếu mà có độ đàn hồi tốt, không dính tay và ngửi không có mùi hôi. Theo kinh nghiệm, thịt bò cái sẽ thường ngon hơn thịt bò đực. Và nếu bạn mua được thịt bò tơ là tốt nhất.

Tuyệt đối bạn không nên mua miếng thịt bò có màu tái xanh, xuất hiện những nốt trắng tròn giữa các thớ thịt và có mùi hôi. Bên cạnh đó, nếu bạn thấy thịt có màu đỏ sẫm, mỡ vàng đậm, xương màu vàng, thị nhão, sờ vào thấy dính tay thì cũng không nên mua…

Cách ướp bò né chuẩn nhất

Cách ướp bò né chuẩn nhất

Dù bạn chế biến bất kỳ món ăn nào, thì việc tẩm ướp gia vị là điều cần thiết. Với món bò né, tẩm ướp nguyên liệu đúng cách sẽ giúp miếng thịt đậm đà hương vị và khi ăn sẽ có cảm giác tươi ngon, hấp dẫn, kích thích vị giác. Nhất là sẽ hạn chế được mùi tanh của thịt sống.

Ngoài ra, gia vị còn làm cho miếng thịt mềm, ẩm, không bị quá khô cứng khi thưởng thức.

Dưới đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách ướp bò né chuẩn đét nhất nhé:

1 muỗng canh tỏi băm

2 muỗng canh dầu mè

1 muỗng canh hành tím băm

2 muỗng canh nước tương

1 muỗng canh dầu hào ½ muỗng đường ½ muỗng tiêu

Sau đó, trộn đều và ướp thịt bò trong khoảng 15-20 phút.

Lưu ý khi tẩm ướp bò né:

Tùy thuộc vào số lượng của thịt bò mà bạn có thể tùy chỉnh gia vị thích hợp hơn.

Bạn nên sử dụng nước tương, vì nó sẽ giúp thịt bò mềm, nhanh chín hơn.

Bạn không nên ướp thịt bò với muối hoặc nước mắm. Vì như vậy sẽ dễ làm thịt bò cứng, chuyển màu đen khiến món bò né bớt đi phần hấp dẫn.

Cách thực hiện món bò né

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt bò, bạn nên mua thịt bò đã phi lê, rửa sạch và cắt theo từng thớ thịt thành các miếng dày khoảng 1 cm. Để ráo thịt để ướp.

Ướp thịt trong 1 cái tô nhỏ với 1 thìa nước tương, 1 thìa tỏi băm, 1 thìa dầu hào, ½ thìa tiêu, 1 thìa đường và 1 thìa mè trắng rang. Bạn dùng tay hoặc đũa trộn đều thịt và ướp thịt từ 20-30 phút cho ngấm.

Trong lúc đợi thịt bò ngấm gia vị thì bạn sơ chế các nguyên liệu khác. Tỏi đập dập, băm nhuyễn. Hành tươi rửa sạch thái khúc dài.

Sơ chế các nguyên liệu khác

Cà chua bạn rửa sạch, thái kiểu khoanh tròn. Rau xà lách bỏ núm, lá úa rửa sạch, ngâm nước muối loãng 20 phút rồi để ráo nước. Ngò rí bỏ rễ, rửa sạch và để ráo.

Bánh mì khi mua về bạn có thể nướng lại cho nóng giòn.

Khoai tây gọt vỏ, rửa sạch và cắt khoai tây thành từng miếng dài. Chiên khoai tây giòn, vàng thì cho ra đĩa.

Xúc xích lột bỏ vỏ, xẻ 2-3 đường quanh thân xúc xích để khi rán xúc xích chín nhanh hơn và trông đẹp mắt hơn. Rán chín xúc xích với dầu ăn và cho ra đĩa.

Chú ý thời gian nấu để xúc xích và khoai không để lâu dễ bị ỉu, nguội.

Bước 2: Tiến hành xào thịt bò

– Bạn nên dùng chảo gang để làm món bò né nếu không thì dùng chảo đáy bằng có sẵn trong nhà. Cho dầu vào tráng đều mặt chảo (nếu muốn thơm hơn thì bạn hãy dùng bơ lạt), Sau đó cho thịt bò vào. Và khi thịt bò chuyển màu thì đợi 3 phút lật sang mặt còn lại.

Nếu bạn nấu quá lâu thì bò sẽ bị dai. Cùng lúc đó, bạn hãy đập 1 quả trứng gà vào làm ốp la. Canh thời gian sao cho trứng và thịt chín vừa tới là ổn. Nếu bạn không quen ăn trứng ốp la thì chiên chín 2 mặt nhé.

– Tắt bếp, thêm vào cà chua, xúc xích, pate, khoai tây chiên,… rắc lên trên một ít hành lá và ngò. Khi ăn dùng kèm với bánh mì và tương ớt. Món bò né nóng giòn là tuyệt cú mèo. Món này dùng nóng mới ngon, khi nguội sẽ bị đổi vị.

Các món ngon khác từ bò né ngon xuất sắc

1. Bò né hoa thiên lý

Bên cạnh món bò né như thông thường thì nhiều người lại yêu thích hương thơm quyến rũ khó cưỡng của món bò né hoa thiên lý.

Bò né hoa thiên lý

Trong hoa thiên lý có rất nhiều chất dinh dưỡng như vitamin B1, B2… cùng với các khoáng chất như kẽm đặc biệt tốt cho người đang có vấn đề về hệ tiêu hóa hay xương khớp. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thực phẩm cực tốt. Chắc chắn sẽ mang đến một món ăn hấp dẫn cho những bữa tiệc.

Nguyên liệu

350g thịt bò

600g hoa thiên lý

½ củ hành tây bóc vỏ, thái nhỏ

½ chén mè trắng

Bơ thực vật

Gia vị ướp: hạt nêm, bột ngọt,…

Các bước thực hiện món bò né hoa thiên lý

Đầu tiên với thịt bò, bạn hãy rửa sạch và để ráo nước.

Bạn dùng dao thái thịt bò thành các miếng thật mỏng theo chiều vuông góc với các thớ thịt. Đây là cách cắt thịt bò giúp miếng thịt bò trở nên mềm chứ không bị dai.

Sau đó, bạn cho thịt bò vào một cái tô, rồi thêm các gia vị ướp thịt vào bao gồm: 2 thìa cà phê tỏi băm, 1 thìa cà phê mật ong nguyên chất, 2 thìa cà phê hành tím băm, 1 thìa cà phê bột nêm, 1 muỗng canh nước tương, 1 thìa cà phê bột ngọt, 2 muỗng canh dầu hào, ½ thìa cà phê dầu mè, 1 thìa cà phê sốt mayonnaise, 2 thìa cà phê dầu ăn, ít tiêu đen xay. Trộn tất cả lên, cho thêm ½ lượng mè rang vào trộn với thịt bò. Để thịt bò qua một bên, sau đó ướp từ 15 đến 20 phút. Nếu chưa ăn ngay, bạn nên dùng màng thực phẩm bọc tô thịt bò lại, cho vào ngăn mát tủ lạnh để cho thấm vị ngon mềm hơn.

Tiếp đến, bạn lấy thịt bò ra đĩa. Thêm một ít hành tây và rắc mè rang lên trên. Xếp hoa thiên lý ở kế bên đĩa.

Bắc chảo lên bếp, đun lửa lớn để cho nóng chảo. Sau cho 1-2 thìa cà phê bơ thực vật vào lòng chảo, và nấu cho tan chảy ra.

Tiếp đến là thêm tỏi, hành tím băm vào chảo, vặn lửa xuống mức nhỏ nhất, dùng muỗng hoặc đũa đảo thật đều.

Đợi khi bơ dậy mùi thơm nức mũi thì bạn hãy tăng lửa lên mức vừa, gắp ít thịt bò vào chảo, đảo đều. Lúc này, thịt bò xào dễ văng dầu (nên mới có tên gọi là “bò né”) nên bạn lưu ý mức lửa nhé. Đợi khi miếng thịt bò hơi chín tái thì bạn cho hoa thiên lý vào, cùng ít hành tây thái mỏng, tiếp tục đảo đều.

Bạn xào đến khi hoa thiên lý chín xanh, thịt bò cũng chín vừa tới thì cho ra đĩa và thưởng thức ngay nhé.

2. Bò né rau càng cua

Nguyên liệu làm bò né me rau càng cua

Thịt bò: 300 gr

Hoa thiên lý: 200 gr

Rau càng cua: 200 gr

Đậu phộng rang: 20 gr

Nước cốt me: 80 ml

Hành tím cắt lát: 3 muỗng canh

Tỏi băm: 2 muỗng cà phê

Đường thốt nốt: 100 gr

Nước mắm: 30 ml

Tương ớt: 2 muỗng canh

Tương cà: 2 muỗng canh

Dầu ăn: 2 muỗng canh

Bơ thực vật: 1 muỗng cà phê

Cách chọn mua rau càng cua tươi ngon

Chọn rau càng cua tươi, lá xanh non, thân cây mập, căng bóng, không bị sâu hay dập nát.

Rau càng cua càng non sẽ càng giòn, thơm và ít bị đắng.

Nên chọn những bó rau càng cua có ít bông vì sẽ thường giòn, non hơn khi có nhiều bông.

Cách chế biến Bò né me rau càng cua

Bò né rau càng cua

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt bò rửa sạch và cắt miếng mỏng để ráo

Hoa thiên lý, rau càng cua lặt bỏ phần hư úng, rửa sạch và để ráo.

Bước 2: Làm sốt me

Bắc nồi lên bếp, cho 2 muỗng canh dầu ăn đun với lửa vừa. Dầu nóng bạn cho vào 3 muỗng canh hành tím cắt lát phi thơm.

Cho vào 80ml nước cốt me, 100gr đường thốt nốt, đảo đều 2 phút.

Thêm vào 30ml nước mắm, 2 muỗng canh tương cà, 2 muỗng canh tương ớt và khuấy đều đến khi nước sôi lại thì tắt bếp.

Bước 3: Hoàn thành món ăn

Bắc chảo lên bếp với 1 muỗng cà phê bơ thực vật, đảo đều. Cho vào 2 muỗng cà phê tỏi băm rồi phi thơm.

Sau đó cho phần nước sốt me đã làm ở trên vào đun sôi rồi thêm vào 20gr đậu phộng băm nhuyễn.

Nêm nếm gia vị lại cho vừa ăn rồi nhúng thịt bò, hoa thiên lý và rau càng cua vào nữa là thưởng thức.

Bước 4: Thành phẩm

Món bò né rau càng cua có mùi thơm cực kỳ hấp dẫn cùng với màu sắc rất bắt mắt. Thịt bò mềm mềm dai dai, ăn kèm với rau càng cua tươi ngọt hòa vị nước sốt me chua chua ngọt ngọt đậm vị vô cùng.

3. Bò né khổ qua

Nguyên liệu

Nguyên liệu làm món bò né khổ qua

Khổ qua: 1 kg

Thịt bò: ½ kg

Hành tây: 2 củ

Mè rang: 1 muỗng canh

Tỏi băm: 1 muỗng canh

Gia vị: Dầu ăn, dầu mè, nước tương...

Cách làm bò né khổ qua

Bước 1: Ướp thịt bò

Thịt bò sau khi mua bạn rửa sạch. Sau đó đem bỏ vào ngăn đá tủ lạnh để thịt bò cứng và cắt dễ hơn.

Bạn cắt thịt bò thành từng lát mỏng, sau đó cho ra tô

Bạn lần lượt cho vào tô 1 muỗng cà phê hạt nêm,1 muỗng cà phê nước tương, ½ muỗng canh đường, ½ muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê dầu mè.

Sau đó bạn cho vào một ít mè, rồi trộn cho gia vị thấm vào thịt bò. Tiếp theo bạn ướp hỗn hợp trong 15 phút..

Bước 2: Sơ chế hành tây và khổ qua

Hành tây bóc vỏ, cắt thành từng khoanh mỏng.

Khổ qua bạn rửa sạch và cắt bỏ hai đầu. Sau đó, bạn chẻ đôi khổ qua ra và loại bỏ phần ruột.

Bạn cắt khổ qua thành từng khoanh thật mỏng. Nếu muốn khổ qua bớt đi vị đắng, bạn có thể sơ chế khổ qua theo cách trên.

Bước 3: Chế biến thịt bò và khổ qua

Bạn cho thịt bò và khổ qua ra đĩa, trang trí thêm một ít hành tây và mè còn lại.

Bạn làm nóng chảo rồi cho vào 1 ít dầu ăn hoặc bơ lạt. Sau đó bạn cho thêm tỏi vào rồi phi thơm.

Đến khi tỏi vàng, bạn tăng lửa lớn lên và cho thịt bò vào. Bạn xào sơ thịt bò rồi tiếp tục cho khổ qua vào chảo. Sau đó cho thêm hành tây vào.

Bạn xào thịt bò đến khi vừa chín tới thì tắt bếp để thịt bò giữ được độ mềm và không bị dai nhé.

Bước 4: Hoàn tất món bò né khổ qua

Bạn múc bò né khổ qua ra dĩa và ăn kèm cùng với nước chấm.

Bước 5: Thành phẩm

Món bò né khổ qua vừa lạ vừa quen với mùi thơm của dầu mè và bơ quyện trong từng miếng thịt thơm ngon, đậm vị. Món này mà ăn kèm với cơm nóng chắc chắn sẽ khiến cả gia đình không thể dừng đũa đâu nha.

4. Bò né trứng ốp la

Nguyên liệu làm bò né ốp la

Thịt bò: 200 gr

Trứng: 1 quả

Xúc xích: 1 cây

Pate: 50 gr (khoảng 1 miếng)

Bơ lạt: 30 gr (hoặc loại bơ khác tùy thích)

Hành tây cắt lát: 50 gr (khoảng 1/2 củ)

Tỏi băm: 1 muỗng cà phê

Rượu whisky: 1 muỗng canh (hoặc rượu vang trắng)

Nước tương: 5 muỗng canh

Dầu hào: 1.5 muỗng canh

Dầu oliu: 2 muỗng canh

Đường/ tiêu: 1 ít

Dụng cụ

Cây dằm thịt, màng bọc thực phẩm, tô, chảo.

Cách chọn mua trứng gà tươi ngon

Trứng gà ngon sẽ có lớp vỏ đều màu, trên vỏ không xuất hiện các vết nứt hoặc các đốm đen.

Ngoài ra bạn có thể dùng tay để sờ lên bề mặt vỏ trứng, nếu bề mặt sần sùi, hơi nhám là trứng gà tươi, còn bề mặt láng mịn thì quả trứng này đã để khá lâu rồi.

Cách chọn mua pate thơm ngon

Nên chọn mua pate có màu nâu hồng tự nhiên, khi chạm vào thấy mềm xốp và không bị khô.

Bên cạnh đó bạn có thể dùng thêm dao để thử độ ngon của pate. Nếu sau khi cắt, dao không dính pate, các vụn pate không bị rơi ra, thì đó là pate ngon, nên mua, còn ngược lại thì không.

Không mua trứng gà khi soi dưới ánh sáng thấy buồng khí lớn, lòng đỏ có màu đỏ tươi, nổi vân hoặc trên vỏ quả có màu nhợt nhạt và đốm đen xuất hiện nhiều vì đây là biểu hiện của trứng gà cũ.

Cách làm món bò né trứng ốp la

Bò né trứng ốp la

B1: Sơ chế và ướp thịt bò

Bò mua ở siêu thị về sau khi dùng giấy thấm khô, bạn dùng chày, cây dằm thịt hoặc búa đập thịt, dằm hay đập cho thịt mềm ra.

Tiếp theo bạn cho thịt đã dằm mềm cùng 1 muỗng cà phê tỏi băm, 5 muỗng canh nước tương, 1.5 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh đường, 1/3 muỗng canh tiêu và 1 muỗng canh rượu whisky vào tô, trở đều 2 mặt cho thịt áo đều gia vị.

Sau đó dùng màng bọc thực phẩm bọc kín miệng tô và cho vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 15 phút để cho thịt được thấm đều gia vị và săn lại.

B2: Làm bò né

Đặt chảo lên bếp, cho vào chảo 2 muỗng canh dầu oliu, đợi đến khi dầu nóng bạn cho hành tây cắt lát vào, xào với lửa vừa khoảng 2 phút đến khi hành thơm.

Bạn cho tiếp thịt bò đã ướp vào áp chảo đều 2 mặt với lửa vừa với mỗi mặt 3 phút sau đó bạn cho 30gr bơ lạt vào. Đợi đến khi bơ tan hết thì bạn cho 1 cây xúc xích, 1 miếng pate và đập 1 cái trứng vào.

Để chảo trên bếp thêm 2 phút nữa đến khi trứng chín, pate và xúc xích vàng đều thì tắt bếp và thưởng thức thôi.

B3: Thành phẩm

Mùi bò né ốp la thơm lừng với hương bơ kết hợp cùng hương hành tây và tỏi hòa quyện với nhau tạo nên một mùi hương hấp dẫn, khó cưỡng.

Khi nếm thử miếng đầu tiên bạn sẽ cảm nhận được vị mềm, mọng nước của thịt bò. Chấm và ăn cùng bánh mì, trứng ốp cùng 1 ít nước sốt đậm vị, miếng dưa leo giòn giòn và cà chua chống ngán thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không nào?

Những lưu ý khi làm bò né

Những lưu ý khi làm bò né

Bạn nên chọn thịt thăn ngoại hay còn gọi là thăn mềm sẽ giúp cho món ăn ngon hơn, không bị dai. Ngoài ra, bạn nên chọn thịt có màu đỏ tươi, thớ thịt nhỏ mịn, mỡ vàng nhạt, có độ dính, ấn tay vào thấy đàn hồi.

Nên sử dụng đúng định lượng 2g baking soda pha với 100ml nước và ngâm trong thời gian 10 phút. Nếu dùng không đúng định lượng và ngâm không đúng thời gian, bạn sẽ làm mất chất của thịt bò cũng như mất đi vị ngọt, mùi thơm tự nhiên.

Để dậy thơm mùi bò hơn, bạn có thể thêm bột xốt nâu (demi glace brown sauce mix) vào hỗn hợp xốt.

Chú ý nước xốt chỉ nên nêm vừa ăn, không nên nêm xốt quá đậm.

Bạn có thể lược xác hành, tỏi hoặc để lại cho thơm đều được.

Thời gian ướp thịt bò ít nhất là 60 phút tuy nhiên bạn nên ướp qua đêm để món ăn ngon hơn. Trong thời gian ướp phải bảo quản trong tủ lạnh.

Nên để chảo gang thật nóng rồi mới cho bò vào để bò không bị ra nước.

Ngày cuối tuần chẳng phải ra ngoài bạn cũng tự tay thực hiện cách làm bò né 3 ngon chuẩn vị như ngoài tiệm. Thịt bò mềm ngọt chín đều, trứng ốp la vàng tươi, pate béo ngậy cùng nước sốt đậm đà sẽ cung cấp đầy đủ năng lượng cho cả gia đình để bắt đầu ngày mới.

Không phải ai cũng có thời gian hay nhiều tiền để đi ăn các nhà hàng sang trọng, vậy thì hãy tự làm các món ăn cao cấp ấy ở nhà cho cả gia đinh cùng thưởng thức nha.

Và hơn nữa bò né yêu cầu chế biến bò chín vừa tới nên đảm bảo các chất dinh dưỡng trong miếng thịt vẫn được giữ nguyên. Vừa ngon vừa bổ thì ngại gì không thử nhỉ.