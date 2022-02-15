Chia sẻ 6 công thức chế biến ba chỉ rang cháy cạnh ngon ngất ngây 

Nền văn hóa ẩm thực của chúng ta vô cùng đa dạng, đặc sắc. Đây chính là lý do khiến Việt Nam trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn đối với du khách khắp nơi trên thế giới.

Thịt ba chỉ rang cháy cạnh là món ăn rất phổ biến trong bữa ăn của người Việt. Tuy nhiên làm thế nào để chế biến được món thịt lợn rang cháy cạnh chuẩn vị nhất. Nếu bạn đang thắc mắc thì hãy theo dõi bài viết của chúng tôi để học ngay cách làm thịt rang cháy cạnh siêu ngon chuẩn vị nhé!

Không phải mâm cao cỗ đầy, sơn hào hải vị, mà chính các món ăn thôn quê dân dã mới là điều khiến cho thực khách quyến luyến không thể nào quên.

Ba chỉ rang cháy cạnh – món ăn đượm hồn quê

Ba chỉ rang cháy cạnh là món ăn đặc trưng của vùng đất đồng bằng Bắc bộ, dần trở nên phổ biến khắp các tỉnh thành và quen thuộc trong bữa cơm của gia đình Việt ở cả ba miền Bắc, Trung Nam. Dưới bàn tay khéo léo của người nội trợ, miếng thịt lợn tươi kết hợp cùng với các loại gia vị đơn giản đã cho ra đời một món ăn mà mùa đông hay mùa hè, miền Bắc hay miền Nam đều mê mệt.

6 cách làm món ba chỉ rang cháy cạnh

1. Thịt ba chỉ rang cháy cạnh

Nguyên liệu làm Thịt ba chỉ rang cháy cạnh

Thịt ba chỉ 500g

Ớt tươi 2 trái

Nước mắm 2 muỗng canh

Hạt tiêu 1 muỗng canh

Hành lá 10 nhánh

Hành tím 8 củ

Dầu ăn 1 ít

Gia vị thông dụng 1 ít (đường/ muối/ bột ngọt/ hạt nêm/ tiêu xay)

Cách chế biến Thịt ba chỉ rang cháy cạnh

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Hành tím bóc bỏ vỏ, rửa sạch rồi băm nhuyễn. Hành lá mang đi rửa sạch gốc hành và lá hành. Phần gốc cắt nhỏ, phần lá lấy ¾ cắt thành khúc vừa ăn, ¼ còn lại mang đi cắt nhỏ để trang trí.

Thịt ba chỉ rang cháy cạnh

Ớt cắt lát, lưu ý tùy theo sự ăn cay mà các bạn có thể điều chỉnh lượng ớt.

Bước 2: Sơ chế thịt ba chỉ

Thịt sau khi mua về bạn mang đi ngâm với nước muối pha loãng trong 5 phút rồi rửa sạch lại sạch với nước. Để thịt chín nhanh và không bị khô, các bạn nên cắt thịt vừa ăn, không quá dày hay quá mỏng.

Mách nhỏ: Ngoài thịt ba chỉ, các bạn có thể thay thế bằng thịt nạc vai nhé!

Bước 3: Ướp thịt

Cho thịt đã được cắt vào tô. Ướp cùng với ½ muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hành tím băm rồi trộn đều cho thịt thấm gia vị.

Bắc chảo lên bếp, cho vào một ít dầu vào, dầu nóng lên thì cho 3 muỗng canh đường vào nấu cho đến khi đường tan hết và ngả sang màu cánh gián thì tắt bếp. Tiếp đó, bạn cho vào 2 muỗng canh nước lọc và khuấy đều lên. Cho nước màu ra một cái chén.

Mách nhỏ:

Bạn Có thể thay thế nước lọc bằng nước cốt dừa sẽ giúp tăng thêm độ béo và thơm hơn cho món ăn.

Khi cho nước vào, các bạn nên đứng cách xa tránh bị bổng nhé!

Bước 4: Rang thịt

Bắc chảo lên bếp, cho một ít dầu vào và rang thịt đến khi thịt săn, vàng lại thì cho đầu hành và hành tím vào rang. Sau 3 phút, các bạn cho vào chảo các gia vị: 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê đường, ½ muỗng canh bột ngọt, 2 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh hạt tiêu rồi trộn đều lên.

Sau 5 phút, các bạn cho hành lá và ớt đã cắt lát vào chảo. Tiếp đó, tăng lửa và đảo đều. Rang thịt đến khi thịt vàng đều, nước thịt sánh lại thì nêm nếm gia vị một lần nữa cho vừa ăn.

Cuối cùng, bạn tắt bếp và cho thịt ra dĩa, cho thêm một ít tiêu xay và hành lá cắt khúc lên bên trên.

Bước 5: Thành phẩm

Món thịt rang thơm ngon, nước thịt sánh đặc ăn kèm cùng với rau luộc, cà muối trong bữa cơm thì còn gì bằng. Thịt săn chắc, nước thịt rang đậm đà cực kỳ bắt cơm. Cùng thực hiện ngay món ăn này để làm phong phú thực đơn nhé!

2. Thịt ba chỉ rang cháy cạnh miền Bắc

Nguyên liệu làm thịt ba chỉ rang cháy cạnh miền Bắc

Thịt lợn ba chỉ: 300 gram

Hành tím: 1 củ

Tỏi khô: 1 củ

Hành hoa: 3 nhánh

Gia vị: Đường, nắm, bột tiêu, bột nêm (hoặc muối, mì chính)

Cách rang thịt lợn cháy cạnh ngon

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Rửa sạch thịt ba chỉ, sử dụng dao lam cạo sạch lông còn sót lại trên thịt. Cho thịt vào chậu nước muối loãng ngâm trong khoảng 15 phút, mang đi rửa lại bằng nước sạch. Vớt thịt ra rổ thưa, chờ ráo nước.

Thịt ba chỉ rang cháy cạnh miền Bắc

Thái thịt thành từng miếng nhỏ vừa ăn, không thái quá dày hay quá mỏng.

Hành hoa cắt bỏ rễ, nhặt bỏ hết lá hỏng, đầu lá héo. Mang đi rửa sạch rồi thái khúc khoảng 2cm. Nhớ thái đều tay để món ăn thêm phần bắt mắt hơn nhé.

Tỏi khô và hành tím bóc bỏ vỏ, đập dập rồi băm nhuyễn.

Cho thịt đã thái vào nêm gia vị bao gồm: hạt nêm, đường, mắm, tiêu bột, ướp chừng khoảng 25 phút cho thịt ngấm đều gia vị.

Pha thêm một bát nước dùng với tỉ lệ 3 thìa đường, 2 thìa nước mắm, 1 thìa cà phê hạt tiêu để dùng khi rang thịt.

Bước 2: Thực hiện rang thịt lợn cháy cạnh

Để chảo lên bếp, cho vào chảo một thìa dầu ăn vào láng đều để tránh thịt dính nồi.

Khi chảo nóng lên bạn thì đổ hành, tỏi vào phi thơm. Tiếp theo đổ thịt ba chỉ đã được ướp vào rồi đảo đều tay.

Chờ đến khi thịt săn lại, cạn hết nước thì bạn cho một thìa canh đường vào tiếp tục đảo cho đường tan ra, thành màu nâu cánh gián và bám đều xung quanh miếng thịt.

Lúc này, các bạn thêm hành hoa đã thái và hỗn hợp nước mắm đã pha vào đảo đều trong vòng 1-2 phút thì tắt bếp.

Cuối cùng, múc thịt ra dĩa và thưởng thức chung cùng với mâm cơm canh nóng hổi cũng những người mà bạn yêu thương nhé. Rất đơn giản phải không nào?

3. Thịt ba chỉ rang cháy cạnh với tôm

Nguyên Liệu

350 gram Thịt ba chỉ

300 gram Tôm sú biển

Hành khô

Hành lá

Mắm, mì chính, đường

Các thực hiện

Bước 1: Thái hành khô thành lát mỏng. Tôm bóc bỏ vỏ, rửa sạch bỏ chỉ ở sống lưng. Thái thịt ba chỉ có thể thái dày hoặc mỏng tùy sở thích.

Thịt ba chỉ rang cháy cạnh với tôm

Bước 2: Thái hành tươi sẵn. Ướp tôm cùng với ½ muỗng cà phê đường, chút ít nước mắm, 1 muỗng cà phê mì chính. Ướp trong khoảng 10 phút cho ngấm gia vị.

Bước 3: Sau khi ướp, bạn cho hành lên phi thơm. Tiếp đó, thả tôm vào đảo thật đều tay cho thịt tôm săn lại. Đến khi tôm vàng đều thì bỏ ra bát riêng.

Bước 4: Cho dầu ăn vào chảo, phi thơm hành, rồi cho thịt ba chỉ vào đảo. Nêm mắm, mì chính cho đậm vị. Đảo đều tay cho thịt săn lại rồi đổ tôm vào để đảo cùng cho ngấm vị tôm.

Đảo khoảng 15 phút thì tôm thịt săn vàng, cho hành lá vào đảo cùng cho thơm. Vậy là bạn đã hoàn thành món thịt ba chỉ rang cháy cạnh với tôm rồi.

4. Cách làm thịt rang cháy cạnh chua ngọt

Nguyên liệu làm thịt ba chỉ rang cháy cạnh

600g thịt ba chỉ

Nước mắm 2 muỗng canh

Ớt tươi 2 trái

Hành tím 8 củ

Hạt tiêu 1 muỗng canh

Hành lá 10 nhánh

1 muỗng canh dấm ăn

Dầu ăn 1 ít

Gia vị: Đường, muối, bột nêm, bột ngọt

Hướng dẫn làm ba chỉ rang cháy cạnh chua ngọt

Bước 1: Sơ chế thịt ba chỉ (hoặc ba rọi)

Thịt sau khi mua về đem đi rửa sạch, thái miếng vuông, độ mỏng dày tuỳ thích.

Đun sôi 500ml nước, thêm một ít muối vào rồi cho thịt ba chỉ vào chần qua. Tiếp đó, vớt ra rửa sạch với nước rồi để ráo. Công đoạn này giúp khử được mùi hôi của thịt.

Cách làm thịt rang cháy cạnh chua ngọt

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Hành tím bóc bỏ vỏ, rửa sạch rồi băm nhuyễn. Hành lá nhặt và rửa sạch, thái nhỏ. Ớt cắt lát (Nếu không ăn cay có thể bỏ qua ớt).

Bước 3: Ướp thịt

Cho thịt ba rọi đã thái vào tô, ướp cùng với các gia vị: ½ muỗng cà phê đường, ½ muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hành tím đã băm rồi trộn đều cho thịt thấm gia vị.

Bước 4: Pha nước mắm chua ngọt

Cho vào chén nhỏ: 2 muỗng canh dấm ăn, 2 muỗng canh nước mắm, ½ muỗng cà phê bột ngọt rồi khuấy đều cho gia vị tan hết.

Bước 5: Rang thịt ba chỉ cháy cạnh chua ngọt

Đặt chảo lên bếp, cho vào chảo một muỗng canh dầu ăn rồi đun nóng lên sau đó cho phần thịt ba chỉ đã chuẩn bị vào rang. Tiếp đó, đảo đều cho thịt ra bớt mỡ.

Tiếp tục rang thịt ba chỉ với lửa vừa cho đến khi ba chỉ cháy cạnh, có màu vàng thì đổ hỗn hợp nước mắm đã chuẩn bị vào và đảo đều. Tiếp đó, đun tiếp với lửa nhỏ cho nước thịt sệt lại thì nêm nếm gia vị sau đó cho hành lá cắt khúc vào đảo đều và tắt bếp.

Bước 6: Hoàn thành và thưởng thức món thịt ba chỉ rang cháy cạnh vị chua ngọt

Múc thịt ba chỉ ra đĩa, rắc thêm một ít hạt tiêu lên trên và thưởng thức cùng cơm nóng rất ngon. Vị mặn chua ngọt đậm đà hấp dẫn biết bao.

5. Thịt rang cháy cạnh sả ớt

Kết hợp thêm sả thơm nồng, ớt cay sẽ làm cho món thịt ba chỉ rang cháy cạnh thêm hấp dẫn. Cùng xem qua cách thực hiện món ăn này như thế nào nhé!

Nguyên liệu chuẩn bị

Thịt ba chỉ: 500g

Hành tím: 1 củ

Sả: 3 cây

Ớt cay: 2 quả

Nước màu: 1 thìa

Gia vị: mắm, muối, tiêu, bột nêm, dầu hào, nước tương…

Hành lá

Làm thịt rang cháy cạnh sả ớt

Thịt rang cháy cạnh sả ớt

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Thịt lợn mang đi rửa sạch với nước muối loãng. Sau đó chần qua với nước sôi để khử mùi. Rửa lại thịt thật sạch rồi thái miếng nhỏ vừa ăn

Hành tím bóc vỏ, băm nhuyễn. Sả bóc bớt bẹ già, băm nhỏ. Ớt băm nhỏ.

Bước 2: Ướp thịt lợn

Cho thịt heo vào cái một cái bát lớn ướp cùng với các gia vị: hành tím, 1 thìa nước mắm, 1 thìa bột nêm, 1 thìa dầu hào, 1 thìa nước tương. Trộn đều rồi ướp thịt trong khoảng 20 phút.

Bước 3: Rang thịt cháy cạnh sả ớt

Cho 2 thìa dầu ăn vào chảo rồi làm nóng. Trút thịt đã ướp vào rang cho đến khi cháy xém thì trút ra dĩa để riêng.

Cho thêm 3 muỗng dầu ăn vào chảo, phi thơm phần sả và ớt băm. Cho thịt vào lại, đảo đều để sả ớt bám lên bề mặt thịt.

Nêm lại gia vị sao cho vừa ăn. Thịt rang thêm 2-3 phút. Rắc thêm hành lá rồi tắt bếp

6. Cách làm thịt băm rang cháy cạnh

Món thịt băm rang cháy cạnh thích hợp ăn vào những ngày mưa. Chẳng cần sơn hào hải vị gì, chỉ cần một bát cơm cùng với thịt băm rang thơm nức là tròn vị.

Nguyên liệu chuẩn bị

Thịt nạc vai: 400g

Hành tím: 2 củ

Gia vị: mắm, muối, tiêu, bột nêm, dầu hào, nước tương…

Hành lá

Làm thịt băm rang cháy cạnh

Cách làm thịt băm rang cháy cạnh

Bước 1: Phi thơm phần hành tím băm

Bước 2: Cho thịt băm vào rồi đảo đều. Đến khi thịt săn lại thì bạn nêm nếm gia vị: 2 thìa nước mắm, 1 thìa bột nêm, 1 thìa dầu hào, 1 thìa nước tương. Tăng giảm gia vị cho vừa khẩu vị nhé.

Bước 3: Rang thịt với lửa nhỏ để thịt chín từ từ. Rang đến khi khô cạn lại, thịt hơi cháy xém là được. Thêm 1 thìa tiêu xay và vài một ít ớt tươi đảo đều rồi tắt bếp.

Bước 4: Cho thịt băm rang cháy cạnh ra dĩa. Rắc thêm một ít hành lá cắt nhỏ và thưởng thức.

Mách bạn những mẹo nhỏ để món thịt rang cháy cạnh thêm ngon

Nguyên liệu để làm thịt rang cháy cạnh cần được lựa chọn kỹ lưỡng. Quan trọng nhất là mua đúng loại thịt ba chỉ, không nên mua thịt có quá nhiều mỡ hoặc nguyên nạc. Nên lựa chọn hành ta, tỏi ta sẽ thơm hơn.

Mua thịt tại những cửa hàng uy tín hoặc các siêu thị. Để chắc chắn thịt không còn mùi hôi do lợn ăn cám tăng trọng, bạn có thể luộc qua thịt rồi đổ nước đi, sau đó mới sơ chế.

Lượng gia vị có thể điều chỉnh tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi người, không nên dập khuôn theo công thức chung. Tốt nhất, các bạn nên giảm lượng muối, mắm đi một chút, sau đó nếm thử xem đã vừa miệng chưa.

Món thịt ba chỉ rang cháy cạnh ngon nhất là ăn ngay sau khi vừa bắc từ bếp ra. Vì thế, các bạn có thể chờ đến khi chuẩn bị đến giờ cơm mới rang, hoặc hâm lại trước khi ăn nhé.

Cách làm ba chỉ rang cháy cạnh vừa dễ dàng lại vô cùng thơm ngon phải không nào? Nếu có vướng mắc về công thức chế biến món ba chỉ này, bạn có thể để lại bình luận bên dưới bài viết nhé. Chúc các bạn thành công với món ăn.