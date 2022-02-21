Công thức chế biến món ếch xào sả ớt, xào lăn, xào măng thơm ngon khó cưỡng

Với những dưỡng chất như protein, chất béo, đường, vitamin A, B, D, E, cùng với đó là các khoáng chất canxi, phốt pho, kali, natri, sắt, đồng,… thịt ếch được xem là thực phẩm rất tốt cho cơ thể.

Ếch xào sả ớt là món ăn thơm ngon với vị cay thơm đặc trưng của sả, ớt quyện cùng với thịt ếch xào chín dai ngon tròn vị. Đây chắc chắn là món ăn cực kỳ đưa cơm và phù hợp để thưởng thức vào những ngày mát trời hay mưa lạnh. Cùng tham khảo công thức chế biến ếch xào sả ớt trong bài viết này nhé!

Lượng protein có trong thịt ếch giúp cho vết thương chóng lành ở người bệnh tiểu đường. Những người đang bị bệnh thiếu máu nên ăn thịt ếch để bổ sung hàm lượng chất sắt cho cơ thể.

Lợi ích của thịt ếch đối với sức khỏe

Thịt ếch cũng là thực phẩm lý tưởng đối với những bang đang muốn giảm cân vì trong một đùi ếch chứa 73g calories và 16g protein.

Theo Đông y, thịt ếch có tính hàn, có vị ngọt, không độc có tác dụng bồi bổ, lợi tiểu, thanh nhiệt, giúp cho cơ thể khoẻ mạnh, ăn ngủ ngon. Bên cạnh đó, thịt ếch còn được đánh giá là thực phẩm bồi dưỡng cho phụ nữ sau sinh nở và người mới ốm dậy.

Ngoài ra, trẻ em suy dinh dưỡng ăn thịt ếch sẽ cải thiện tình trạng sức khoẻ. Hỗ trợ điều trị các chứng bệnh ở trẻ như: ra mồ hôi, biếng ăn, ho, sốt,…

Cách chọn mua ếch ngon

Khi mua ếch, bạn nên chọn ếch đồng tự nhiên bởi thịt ếch sẽ chắc và ngọt. Không nên chọn mua ếch nuôi, tuy ếch béo nhưng thịt nhiều nước và vị nhạt.

Một số đặc điểm giúp các bạn nhận diện được ếch ngon là: đầu thon, mắt sáng, gân guốc, da bông vàng sang hoặc bông đen, bụng trắng hoặc ửng vàng…

Nên chọn mua những con ếch béo, kích thước to và có màu da vàng.

Mẹo sơ chế thịt ếch

Khi sơ chế ếch, các bạn cần phải lọc bỏ phần xương sống của nó. Bởi đây là phần chất gây tê, có hại đối với sức khỏe của chúng ta.

Mẹo sơ chế thịt ếch

Rửa sạch ếch bằng nước muối pha loãng hoặc rượu gừng (rượu và gừng ngâm với nhau) để khử mùi tanh và ếch không bị nhớt

Luộc sơ ếch với bột nghệ và rượu gừng giúp diệt khuẩn. Việc chần ếch như này không mất quá nhiều thời gian mà còn làm cho thịt săn lại khi xào, rán sẽ ngon hơn.

Công thức chế biến món ếch xào sả ớt

Nguyên liệu nấu ếch xào sả ớt

Thịt ếch: 500g

Sả: 3 cây

Ớt tươi: 2 – 3 trái (tùy muốn ăn cay ít hay nhiều)

Tỏi: 2 nhánh

Hành tím: 2 củ

Gia vị: nước mắm, muối, đường, bột ngọt, tiêu, dầu ăn

Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Ếch sau khi mua về mang đi lột da, bỏ gân và nội tạng. Tiếp đó, bạn dùng dao cắt ếch thành từng miếng vừa ăn. Mang ếch đi rửa sạch và để ra rổ cho ráo nước

Sả bóc bỏ lớp vỏ ngoài, rửa sạch rồi băm nhuyễn cùng với ớt tươi. Hành, tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.

Nếu không thích ăn xương, các bạn nên lựa chọn phần đùi ếch sẽ nhiều thịt hơn.

Bước 2: Ướp thịt ếch

Thịt ếch sau khi được sơ chế, bạn cho vào tô để ướp theo tỷ lệ: 1 muỗng cafe hạt nêm, ½ muỗng cafe tiêu xay, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng hành, tỏi, ớt băm nhỏ và 1 muỗng nước màu. Trộn đều tất cả các nguyên liệu và để thịt nghỉ từ 30 – 45 phút cho ngấm gia vị.

Công thức chế biến món ếch xào sả ớt

Bước 3: Tiến hành làm ếch xào sả ớt

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1 muỗng dầu ăn rồi tráng đều mặt chảo. Kế đến, các bạn cho gia vị: hành tím, tỏi, sả và ớt vào phi thơm. Sau đó, cho phần thịt ếch đã được ướp gia vị vào xào cùng.

Do thịt ếch rất nhanh chín nên các bạn cần đảo liên tục và đều tay. Khi thấy ếch hơi săn lại, các bạn cho nước lọc rồi xào ếch với lửa lớn.

Đun đến khi thấy nước trong chảo sôi thì hạ lửa nhỏ. Nêm nếm thêm các gia vị gồm: 1 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe đường, ½ muỗng cafe muối , 1 muỗng cafe nước mắm vào, đảo đều tay. Khi nước bắt đầu cạn và thịt ếch chuyển sang màu vàng đẹp mắt thì bạn tắt bếp.

Bước 4: Trình bày và thưởng thức

Cho ếch xào sả ớt ra dĩa, thêm một ít hạt tiêu xay lên trên. Bạn nên ăn khi còn nóng với cơm trắng sẽ ngon hơn. Thịt ếch có vị dai ngọt đậm đà, thơm phức mùi sả, vị cay của ớt khiến món ăn trở nên hấp dẫn không cưỡng lại được.

Một số cách làm ếch xào khác

Từ hướng dẫn trên, các bạn có thể biến tấu thêm một số cách làm ếch xào khác. Dưới đây là công thức ếch xào lăn và ếch xào măng mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn.

1. Ếch xào lăn

Nguyên liệu làm Ếch xào lăn

Thịt ếch: 300g

Nước cốt dừa: 1 chén

Cà rốt: 1 củ

Mộc nhĩ: 50gr

Rau ngổ: 30g

Hành tím: 20g

Tỏi: 1 củ

Sả: 5 nhánh

Đậu phộng rang: 20g

Bột ớt: 1 ít

Bột sả: 1 ít

Bột cà ri: 1 ít

Dầu ăn: 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (đường/ hạt nêm/ tiêu xay)

Cách chế biến Ếch xào lăn

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Ếch sau khi mua về, bạn tiến hành sơ chế, có thể loại bỏ da hoặc giữ lại tùy vào sở thích. Tiếp đến, cắt thịt thành từng miếng vừa ăn rồi rửa sạch, để ráo. Ướp cùng với hỗn hợp gia vị gồm: cà ri, bột nêm, đường, tiêu xay, bột ớt, bột sả.

Ếch xào lăn

Nấm mèo bạn mang đi ngâm trong nước khoảng 20 phút cho nở khoảng, sau đó rửa sạch và để ráo nước.

Nhặt rau ngổ rồi rửa sạch, cắt thành khúc ngắn vừa ăn. Cuối cùng, bóc vỏ và băm nhỏ tỏi, hành tím, sả ra.

Bước 2: Chế biến ếch xào lăn

Bật bếp lên chảo với lửa vừa, bạn cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn, hành tím, tỏi và sả băm rồi phi thơm. Đổ thịt ếch đã ướp vào xào đến khi thịt ếch săn lại thì vặn nhỏ lửa. Tiếp đế, cho tiếp cà rốt vào xào chung.

Xào cho đến khi thấy cà rốt chín mềm thì các bạn cho tiếp nấm mộc nhĩ và xào từ 1 - 2 phút. Sau đó, các bạn đổ thêm vào chảo 1 chén nước cốt dừa. Nước cốt dừa giúp tăng vị béo của món ếch xào lăn và đảo đến khi nước sền sệt lại khoảng 10 phút.

Cuối cùng cho rau ngổ vào, đảo đều tay cho rau dịu xuống rồi tắt bếp. Múc ếch xào lăn ra dĩa và rắc thêm một ít đậu phộng rang giã nhỏ lên trên.

Bước 3: Thành phẩm

Thịt ếch dai ngọt và săn chắc, ngấm đều mùi thơm của sả, cà ri vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt, có thêm phần nước cốt dừa giúp món ếch xào lăn sả ớt thêm béo ngậy và ngon hơn.

2. Ếch xào măng

Nguyên liệu làm Ếch xào măng

Thịt ếch: 700g (làm sẵn)

Hành lá: 4 nhánh

Ngò gai: 1 ít

Ớt: 4 trái

Măng củ: 200g (măng lá)

Tỏi: 1 củ

Bột nghệ: 1 muỗng cà phê

Dầu hào: 1 muỗng cà phê

Dầu ăn: 2 muỗng canh

Muối: 1 thìa cà phê

Cách chế biến Ếch xào măng

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đầu tiên, bạn tiến hành tách phần da ếch và thịt ếch ra. Sau đó dùng dao chặt thịt ếch và da ếch thành từng miếng nhỏ vừa ăn.

Măng củ, rửa sạch, thái thành từng miếng con chì to bằng đầu đũa. Nếu các bạn sử dụng măng lá thì nên xé ra nhé.

Tỏi bóc vỏ rồi băm nhỏ. Ớt tươi rửa sạch, thái lát. Hành lá, mùi tàu (ngò gai) rửa sạch, thái thành từng khúc ngắn.

Bước 2: Xào ếch và măng

Lấy phần thịt ếch ướp cùng với 1 muỗng cà phê bột nghệ và ½ củ tỏi băm nhỏ và 1 muỗng cafe muối khoảng 30 phút cho thịt ngấm gia vị.

Ếch xào măng

Nếu các bạn sử dụng nghệ tươi thì nên làm sạch, giã nát rồi cho thêm một ít nước vào hòa lấy nước cốt. Sau đó sử dụng màng lọc lấy nước cốt, loại bỏ bã đi.

Cho măng vào luộc sơ qua để măng bớt đắng và bớt chua đi. Sau đó, bạn vớt măng ra rổ cho ráo nước.

Bật bếp với lửa vừa, cho vào 2 muỗng dầu ăn vào chảo, đun nóng dầu rồi cho thịt ếch vào chiên giòn. Khi thịt vàng đều 2 mặt thì gắp ra dĩa để riêng.

Sử dụng một cái chảo khác, cho vào chảo một ít dầu ăn vào rồi cho chỗ tỏi còn lại vào phi vàng, thơm thì đổ măng vào xào. Tiến hành nêm nếm gia vị cho vừa miệng và đảo đều tay đến khi măng chín là được.

Khi măng xào đã bắt đầu chín thì các bạn cho thịt ếch đã chiên vào xào cùng với măng và ớt thái lát rồi xào đến khi ngấm gia vị. Nếm lại xem được chưa rồi thêm bớt gia vị.

Cuối cùng khi măng và ếch đã chín hẳn thì các bạn cho hành lá, ngò gai vào đảo đều rồi tắt bếp. Cho ếch xào măng ra dĩa và thưởng thức.

Đối với phần da ếch để riêng: Các bạn cho dầu ăn vào chảo, cho tiếp phần da ếch vào chiên đến khi chín là được, xếp ra dĩa. Món ăn dùng nóng chấm với tương ớt cay sẽ rất ngon.

Bước 3: Thành phẩm

Vậy là chúng ta đã hoàn thành món ếch xào măng rồi đây! Măng và ếch xào chung ăn rất hợp, vị măng chua nhẹ còn thịt ếch chắc, ngọt, đảm bảo ăn vào là thích mê!

Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ công thức nấu ếch xào sả ớt kèm 2 món ăn biến tấu từ nó. Cùng vào bếp và bắt tay vào thực hiện ngay món ếch xào để cả nhà có được bữa ăn ngon. Chúc các bạn thực hiện thành công.