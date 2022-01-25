7 cách nấu nui thơm ngon, bổ dưỡng cho cả gia đình

Nui là một món ăn dễ ăn, dễ nấu lại đầy đủ chất dinh dưỡng và vô cùng thơm ngon. Các bạn cùng vào bếp với chúng tôi để học ngay 7 cách nấu nui với nhiều hương vị thơm ngon ngay tại nhà bạn nhé!

Xương sườn heo rửa sạch, chặt thành khúc khoảng 4cm. Đun sôi một nồi nước, cho vào nồi một muỗng canh muối rồi cho xương sườn vào. Khi nước sôi trở lại, các bạn luộc thêm khoảng 5 phút, tắt bếp. Vớt xương ra xả sạch lại với nước lạnh.

Cách chế biến Nui sườn heo thịt viên

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Hành lá rửa sạch, cắt thành khúc. Cà rốt rửa sạch, cắt khúc. Hành tây một củ lột bỏ vỏ, để nguyên, 1 củ cắt thành hạt lựu nhuyễn. Trứng cút luộc chín, bóc bỏ vỏ.

Trộn thịt băm với các gia vị: 1 củ hành tây cắt hình hạt lựu, 10gr hành tím băm nhuyễn, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng cà phê tiêu. Trộn xong, các bạn vo thịt thành viên.

Mẹo bóc vỏ trứng cút nhanh:

Để bóc vỏ trứng cút nhanh bạn luộc trứng trong một chiếc nồi nhỏ vừa phải. Ngay sau khi luộc bạn đổ hết nước nóng trong nồi đi, cho vào nồi nước lạnh xâm xắp mặt trứng, đậy nắp nồi lắc mạnh lên xuống khoảng chừng 10 lần. Lúc này, vỏ trứng bể hết nên bạn sẽ lột vỏ rất nhanh.

Bước 3: Hầm nước dùng

Cho vào nồi áp suất điện đa năng với các nguyên liệu bao gồm: 1.5kg xương heo đã qua sơ chế, 1kg cà rốt cắt thành khúc, 1 củ hành tây, 25gr muối, 35gr hạt nêm gà, 21gr đường, 2 lon nước cốt gà, 2.5 lít nước.

Sau đó khuấy đều các nguyên liệu lên rồi đậy nắp. Tiếp đó, các bạn đặt chế độ nấu súp trong khoảng 5 phút. Sau 5 phút bạn để yên thêm khoảng 30 phút nữa.

Sau đó, các bạn mở nắp nồi, vớt hết mỡ, hành tây, đặt chế độ nấu trở lại rồi cho thịt viên, trứng cút vào nồi. Tiếp tục nấu sôi thêm khoảng 15 phút nữa bạn cho vào phần hành lá khuấy đều, là được.

Lưu ý: Nếu không có nồi áp suất điện, các bạn có thể hầm xương với lửa nhỏ khoảng 45 phút bằng nồi thường.

Bước 4: Luộc nui

Đun sôi 1 nồi nước rồi cho vào nồi các nguyên liệu: 500gr nui, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh dầu ăn rồi khuấy đều. Sau khi nước sôi trở lại, các bạn luộc thêm khoảng 4 phút nữa thì tắt bếp. Nên đậy kín nắp thêm 5 phút để ủ nui.

Tiếp theo, các bạn vớt nui ra xả lại với nước lạnh, đổ ra rổ cho ráo.

Bước 5: Thành phẩm

Lấy một lượng nui vừa đủ cho vào tô. Múc nước hầm xương, xương sườn, cà rốt, thịt viên, trứng cút, rắc thêm một chút hành phi, ngò rí, tiêu xay là có thể thưởng thức.

Món nui hầm xương sườn thịt viên nóng hổi với phần nước dùng đậm đà; phần nui mềm ngon vừa tới kết hợp với thịt viên béo mềm vô cùng hấp dẫn.

Nui sườn heo thịt xá xíu

Nguyên liệu làm Nui sườn heo thịt xá xíu

Sườn heo 0.5 kg

Cà rốt 1 củ

Nui 250g

Hành lá 10gr

Ngò rí 5gr

Hạt nêm 2 muỗng cà phê

Đường phèn ½ muỗng canh

Gia vị 1 ít (muối/tiêu)

Hành phi 10gr

Dầu ăn 1 muỗng cà phê

Cách chế biến Nui sườn heo thịt xá xíu

Nui sườn heo thịt xá xíu

Bước 1: Sơ chế sườn heo

Sườn heo rửa thật sạch, chặt thành từng khúc vừa ăn. Cho sườn vào tô cùng với 1 muỗng canh muối rồi đảo đều và đổ nước sôi vào. Tiếp theo, các bạn lấy sườn ra rửa lại thật kỹ với nước lạnh.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Cà rốt gọt sạch vỏ, cắt khúc. Bạn có thể tỉa cà rốt thành hình hoa cho đẹp mắt. Hành ngò rửa sạch, cắt nhỏ.

Bước 3: Nấu nước dùng

Chuẩn bị nồi nước, cho sườn heo vào đun sôi rồi hạ lửa nhỏ. Tiếp đó, nêm vào nồi các gia vị: 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê hạt nêm, ½ muỗng đường phèn, hầm sườn trong khoảng 30 phút.

Sau 30 phút, các bạn cho cà rốt vào nồi nấu thêm khoảng 10 phút nữa. Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn.

Lưu ý: Không nên đậy nắp nồi trong khi hầm xương. Nên hầm với nhỏ lửa và thường xuyên hớt bọt để nước dùng được trong hơn.

Bước 4: Luộc nui

Đặt nồi nước luộc lên bếp, cho vào nồi: 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê dầu ăn, đun sôi. Cho nui vào luộc từ 7 - 9 phút để nui chín mềm.

Tắt bếp, vớt nui ra rồi rửa lại với nước cho sạch, để ráo.

Bước 5: Hoàn thành

Lấy một lượng vừa đủ nui luộc cho vào tô. Rắc thêm mộ 1 ít hành ngò cắt nhỏ, thêm một ít miếng thịt xá xíu, hành phi. Múc nước dùng, xương heo, cà rốt và cho thêm một ít tiêu xay là có thể thưởng thức.

Nếu thấy nhạt quá, bạn có thể chang thêm một chút nước mắm ớt nhé.

Mách nhỏ: Thịt xá xíu bạn có thể mua ở các cửa hàng thực phẩm uy tín hoặc tự làm tại nhà theo hướng dẫn

Nui sườn heo rau củ

Nguyên liệu làm Nui sườn heo rau củ

Sườn heo 500gr

Thịt heo băm 200g

Củ dền 100g

Cà rốt 100g

Khoai tây 100g

Hành lá 10gr

Ngò rí 5gr

Hành tím băm 10gr

Hành tím 20g

Bột bắp 1 muỗng canh

Dầu ăn 3 muỗng canh

Nước mắm ½ muỗng cà phê

Gia vị 1 ít (muối/đường/tiêu/hạt nêm/bột ngọt)

Nui 200 gr

Cách chế biến Nui sườn heo rau củ

Bước 1: Sơ chế sườn heo

Sườn heo rửa thật sạch, chặt thành khúc vừa ăn. Cho sườn vào thau rồi trộn đều với 1 muỗng canh muối, đổ nước thật sôi vào trụng sườn trong khoảng 5 phút. Tiếp đó, xoa bóp để sườn ra chất dơ. Cuối cùng, lấy sườn ra xả lại với nước sạch, để ráo.

Nui sườn heo rau củ

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Cà rốt, khoai tây, củ dền, gọt sạch vỏ, cắt thành khối lớn. Hành lá, ngò rí rửa sạch. Phi hành rồi xào thịt băm. Hành tím cắt thành lát, trộn đều với 1 muỗng canh bột bắp.

Làm nóng nồi, cho vào nồi 3 muỗng canh dầu ăn, cho thêm hành tím vào phi vàng thơm. Tiếp theo lược hành tím qua rây, để sẵn.

Lấy lại 1 muỗng canh dầu phi hành vào chảo, cho 1 muỗng hành lá vào đảo đều rồi trút thịt băm vào xào.

Nêm ½ muỗng cà phê hạt nêm, ⅓ muỗng bột ngọt, ½ muỗng cà phê đường, ½ muỗng cà phê nước mắm. Sau đó đảo đến khi thịt chín, săn lại. Cuối cùng, các bạn rắc thêm một chút tiêu xay, tắt bếp.

Bước 3: Trụng nui

Nui ngâm cùng với nước nóng trong khoảng 3 phút rồi vớt ra.

Tiếp theo, mang nui đi ngâm nui từ 2 - 5 phút với nước nóng, để nui mềm. Sau đó bạn vớt ra, rửa lại với nước lạnh, để ráo.

Bước 4: Nấu nước dùng

Cho sườn vào nồi lớn, đổ vào 3 lít nước, nấu sôi rồi hạ lửa nhỏ để hầm xương.

Xương hầm được khoảng 30 phút, các bạn cho tiếp cà rốt, khoai tây, củ dền vào hầm chung. Nêm vào nồi nước dùng gia vị gồm: 2 muỗng cà phê muối, 3 muỗng cà phê bột nêm rồi khuấy đều.

Cuối cùng, bạn hầm thêm 15 phút nữa cho rau củ chín mềm thì tắt bếp.

Bước 5: Hoàn thành

Lấy nui vào tô, múc vào tô thịt băm, xương sườn heo và rau củ hầm, hành ngò cắt nhỏ rồi cho nước dùng vào tô, rắc thêm hành phi là có thể thưởng thức.

Cách nấu nui giò heo

Nguyên liệu chuẩn bị

400g nui

800g thịt giò heo

300g thịt bằm

1 củ cải trắng, 2 củ cà rốt

Hành ngò, 5 củ hành tím

Gia vị: Đường, muối, hạt nêm, nước mắm, tiêu, dầu ăn

Cách nấu nui giò heo

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Giò heo mang đi rửa sạch với nước. Tiếp đó ngâm với nước sôi cho sạch. Sau khi ngâm khoảng 10 phút, các bạn xả lại với nước và cạo rửa kỹ lại lần nữa.

Cách nấu nui giò heo

Củ cải và cà rốt gọt sạch vỏ, cắt khoanh hoặc có thể cắt khúc vừa ăn. Hành ngò cắt nhỏ, hành tím lột bỏ vỏ, bào mỏng 1 củ.

Thịt băm ướp với một ít hạt nêm và tiêu. Nui ngâm với nước nóng để nui nở đều.

Bước 2: Ninh nước dùng

Bắc nồi nước lên bếp, khi nước sôi thì bạn cho giò heo vào nấu. Thêm vào nồi khoảng 4 củ hành tím và một chút muối đường, nấu đến khi nước sôi lại thì hớt bọt và hạ lửa.

Ninh nước dùng với lửa nhỏ thì nước sẽ trong và hấp dẫn hơn bạn nha.

Sau khi ninh được khoảng 30 phút, các bạn cho tất cả củ cải vào nồi rồi tiếp tục nấu với lửa nhỏ thêm 10 phút nữa.

Bước 3: Hoàn thành món nui nấu giò heo

Trong thời gian trên, đợi nước dùng hoàn chỉnh, bạn tranh thủ phi thơm hành tím để riêng. Giữ lại chảo dầu đã phi hành tím, xào thịt băm cho chín kỹ rồi cho ra tô riêng.

Bắc nồi nước khác lên để luộc nui. Khi nước sôi, các bạn cho nui vào nấu đến khi nui vừa chín tới và mềm dai thì bạn tắt bếp. Xả nui qua với nước lạnh rồi trộn cùng với dầu ăn cho nui đỡ dính.

Nêm nếm lại gia vị cho nước dùng cho thật ngon, củ cải chín và thịt heo mềm thì tắt bếp. Vậy là bạn đã có được món nui nấu giò heo đã sẵn sàng rồi.

Cách nấu nui giò gà nấm rơm

Nguyên liệu cho cách nấu nui gà nấm rơm

Ức gà: 2 miếng

Nui: 100 gram

Cà rốt: 1 củ

Củ cải trắng: 1 củ

Nấm rơm: 100 gram

Hành lá: 2 cọng

Hành tím: 5 củ

Gia vị: Dầu ăn, muối, đường, hạt nêm, tiêu…

Cách nấu nui gà nấm rơm

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Sau khi đã xát muối vào gà, bạn có thể sử dụng hỗn hợp rượu và gừng cắt thành từng lát; đập dập rồi xoa và bóp hết gà. Hỗn hợp này giúp khử mùi hôi và các chất bẩn. Rửa sạch, để cho ráo nước.

Bên cạnh đó, bạn có thể cho chanh vào nước, cho thêm ức gà vào ngâm khoảng 15-20 phút. Sau đó vớt ra, xả lại với nước lạnh và để ráo nước, giúp cgi gà không bị hôi.

Cách nấu nui giò gà nấm rơm

Gọt bỏ vỏ cà rốt, củ cải sau đó rửa lại với nước sạch rồi tỉa hoa cho đẹp mắt. Hành tím bóc bỏ vỏ, cắt mỏng cho thơm, ăn kèm với nui.

Rửa sạch hành lá rồi cắt nhỏ. Một nửa nấm rửa sạch, cắt bỏ hết tai nấm. Ngâm nui trong nước khoảng 15 phút để nui chín nhanh hơn khi nấu.

Bước 2: Luộc nui và gà

Cho nui đã ngâm vào nồi, thêm nước xâm xấp nui. Vặn lửa lớn, cho thêm một ít dầu ăn để nui không dính vào nhau. Nui nấu khoảng 10 phút, xem lại nếu thấy sợi nui đã mềm, chín thì vớt ra rổ cho ráo hết nước.

Cho nước vào nồi, khi nước sôi thì bạn cho 2 miếng ức gà vào nấu cùng đến khi chín mềm, nấu tầm 30 phút. Thêm ½ thìa cà phê muối vào nồi nấu chung.

Thịt ức gà ít năng lượng nhưng lại chứa rẩ nhiều protein và các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể.

Bước 3: Nấu nước dùng

Khi gà đã chín được khoảng 30 phút, bạn lần lượt cho các nguyên liệu: nấm, cà rốt, củ cải vào, nấu trong khoảng 2 phút.

Lấy 2 miếng ức gà ra, nêm thêm các gia vị gồm: 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê tiêu và 1 muỗng cà phê dầu. Đậy vung và nấu đến khi cà rốt, củ cải và nấm chín đều là hoàn thành.

Bước 4: Hoàn thành tô nui gà

Cho dầu vào chảo, khi dầu nóng thì các bạn cho hành tím đã cắt mỏng vào phi cho thơm để ăn cùng với nui.

Cho nui vào tô, cho thịt gà cắt nhỏ vào cùng, chan nước dùng nóng đã nấu vào, thêm ít hành lá, hành phi, Vậy là đã có một tô nui thơm ngon cho bữa sáng rồi.

Cách nấu nui cho bé ăn dặm với thịt bò bằm

Nguyên liệu

200g thịt bò fillet thái mỏng

1 gói nui

¼ củ hành tây

2-3 tép tỏi

Gia vị: tiêu muối, hạt nêm, dầu ăn, nước tương

Cách làm nui thịt bò bằm

Bước 1: Nếu không mua thịt bò được thái sẵn. Mẹ có thể thái mỏng miếng vừa ăn. Sau đó ướp với các gia vị: tiêu, muối, nước tương. Để 10 – 15 phút cho thịt ngấm hết gia vị.

Bước 2: Tỏi, hành lột bỏ vỏ rồi băm nhỏ, hành tây thái thành sợi mỏng.

Cách nấu nui cho bé ăn dặm với thịt bò bằm

Bước 3: Sau đó, bạn tiến hành luộc nui. Nui chín mẹ vớt ra rửa sơ qua với nước lạnh để ráo. Một lưu ý, không nên luộc nui quá mềm, chỉ cần vừa chín là được.

Bước 4: Làm nóng 2 thìa dầu ăn. Cho hành tây vào xào đến khi hành tây thơm, vàng. Sau đó mẹ cho thêm tỏi băm vào rồi đảo đều. Cho tiếp thịt bò và gia vị vào. Mẹ xào đều tay đến khi thịt vừa chín là được. Thịt bò mẹ không nên xào quá kỹ, tránh để thịt bị dai.

Bước 5: Cho nui đã được luộc chín vào xào cùng với thịt bò, đảo đều. Mẹ có thể thử và nêm nếm lại gia vị.

Bước 6: Múc ra dĩa và cho bé ăn khi nóng sẽ ngon hơn.

Vậy là chúng ta vừa có trong tay 7 bí kíp về cách nấu nui thơm ngon chuẩn vị rồi phải không nào. Với mỗi một cách sẽ có những vị ngon đặc biệt. Chị em có thể thỏa sức lựa chọn tuỳ thuộc vào khẩu vị của của các thành viên trong gia đình rồi thực hiện. Chúc các bạn thành công!