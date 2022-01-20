Tổng hợp các món ngon từ gà hấp dẫn và dễ làm tại nhà

Món gà nướng muối ớt là món ăn được rất nhiều người ưa chuộng. Phần da giòn, thịt gà mềm thấm đượm hương vị mặn của muối, cay nồng của ớt. Chắc chắn sẽ chinh phục được cả những thực khách khó tính.

Các món ngon từ gà ai cũng yêu thích

Với gà, các bạn có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau. Sự đa dạng trong cách chế biến thịt gà khiến đây là thực phẩm được ưa chuộng và xuất hiện nhiều trong bữa cơm của gia đình Việt. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn các món ăn ngon từ gà để bạn có thêm lựa chọn

Hương vị đậm đà, ngọt thơm đến nao lòng và màu sắc vàng óng của món gà này sẽ đánh thức vị giác của bạn ngay lập tức. Bạn nên ăn gà khi còn nóng cùng với cơm trắng. Hoặc có thể chấm với nước mắm chua cay, thêm một ít lá chanh thái chỉ nhỏ sẽ cảm nhận trọn vẹn hương vị.

Bạn có thể để nguyên con hoặc có thể chặt nhỏ bày lên đĩa, thưởng thức cùng với muối chấm và rau sống ăn kèm rất nịnh miệng.

Gà nướng

Gà nướng nguyên con

Cuối tuần cùng cả nhà ngồi quây quần bên nhau, thưởng thức món gà nướng nguyên con thơm phức thì còn gì bằng.

Từng miếng da giòn tan, vàng ruộm, thớ thịt ngọt mềm, thấm đẫm các gia vị. Ăn đến đâu xé đến đó, chấm thêm một chút muối tiêu chanh cùng rau răm hay xôi trắng đều ngon. Món này không những làm các bé mê mẩn mà còn cả người lớn cũng rất thích.

Gà nướng giấy bạc

Gà nướng giấy bạc có rất nhiều cách chế biến. Đơn giản nhất là lấy phần ức gà hoặc đùi lọc xương, ướp với xì dầu, mật ong, cuộn hành baro và đem nướng.

Món này không bị mất nước, thịt gà chín mềm, thơm nức mũi. Thêm một chút hương nồng của hành và vị đậm đà của sốt thấm đều. Chắc hẳn ai nhìn cũng sẽ phát thèm.

Khi ăn, bạn nên cắt thành khoanh, rắc thêm một chút tiêu là có thể dùng ngay. Hay có thể ăn kèm với salad thanh mát để cân bằng hương vị.

Gà nướng đất sét

Gà nướng đất sét mộc mạc, chân chất nhưng lại làm cho người ăn lưu luyến mãi không thôi.

Gà được sơ chế rồi và tẩm ướp gia vị, thêm một chút chanh sả, bọc lá chuối hay lá sen rồi đắp đất sét lên. Tiếp đó, mang gà đi nướng bằng rơm trong 2 tiếng. Khi ăn, bạn tách phần đất, mở lớp lá bọc ngoài ra và thưởng thức.

2. Gà hấp

Gà hấp muối sả

Món gà hấp muối sả hợp nhất ăn khi nóng. Thịt gà mềm nhưng vẫn giữ được vị ngọt đặc trưng, thấm vị mặn của muối. Đặc biệt, phần thịt còn thơm mùi gừng, sả, lá chanh.

Món ăn này kết hợp cùng với một chén muối ớt, thêm ít lá chanh giã cùng thì thật ngon hết biết đấy!

Gà hấp hành

Món gà hấp hành thơm lừng, ăn không bị ngán, lại thích hợp trong bữa cơm của gia đình. Chắc chắn các thành viên sẽ “chết mê” với hương vị mới lạ của món ngon từ gà này.

Gà hấp bia/ Gà hấp rượu

Gà hấp

Gần đây món gà hấp bia, hấp rượu rất được ưa chuộng. Gà được hấp chín tới, thơm lừng, xé nhỏ từng miếng rồi bày ra đĩa. Thêm một chút hành lá cắt khúc, bào mỏng hành tím rải lên. Ăn cùng với đồ chua, rau răm, chấm thêm tiêu chanh hay muối ớt, uống thêm chén rượu lúa mới thì hết sảy.

Gà hấp nước mắm

Vì món ăn này sử dụng phương pháp hấp nên không làm mất đi vị ngọt tự nhiên của gà. Mùi nước mắm thơm lừng, thấm đượm vào thớ thịt. Da gà vàng ươm, giòn sần sật lại vô cùng đậm đà. Ai nếm thử một lần cũng không thể quên.

Gà hấp cải thìa

Nếu các bạn đã ngán ngẩm với các món chiên xào thì có thể đổi vị bằng món gà hấp cải thìa. Từng miếng thịt gà dai thơm, ướp với sốt đậm đà, cùng với vị ngọt của cải thìa. Chắc chắn sẽ làm bạn tốn cơm đấy.

3. Gà luộc

Gà luộc muối

Với cách luộc gà bằng muối, chị em có thể chế biến món gà này trở nên ngọt mềm, đậm vị nhưng với cách thực hiện vô cùng đơn giản.

Gà luộc

Lưu ý là trước khi luộc, các bạn nên chà hỗn hợp bột nghệ, bột gừng lên gà và ướp gà trong 30 phút để gà thơm và có màu sắc đẹp. Khi ăn, các bạn chặt gà thành từng miếng, xếp lên đĩa. Có thể chấm thêm nước mắm hoặc muối ớt chanh sẽ ngon quên cả lối về.

Gà luộc lá chanh

Gà luộc lá chanh có lẽ là một trong các món ngon từ gà được nhiều người yêu thích. Bởi cách chế biến vô cùng đơn giản, nhưng vẫn giữ vị ngọt tự nhiên của gà. Bên cạnh đó, hương thơm đặc trưng của lá chanh khiến cho bạn hít hà mãi không thôi.

Gà luộc nước dừa

Chắc hẳn các bạn sẽ thích thú với sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt của nước cốt dừa lẫn với vị béo ngậy của thịt gà. Xé từng miếng chấm cùng với một chén mắm gừng, ăn kèm với rau răm và rau thơm khiến bạn ghiền luôn đó!

4. Cháo gà

Cháo gà đậu xanh

Cháo gà đậu xanh nở đều, có màu vàng nhạt, thịt gà mềm thơm, pha chút vị gừng. Cho thêm tiêu vào ăn cay cay, thơm thơm thật tuyệt vời. Không những ngon miệng mà còn cực kỳ bổ dưỡng.

Cháo gà hạt sen

Cháo gà

Cháo gà hạt sen là món ăn thanh tao, giàu chất dinh dưỡng cho trẻ nhỏ và người mới ốm dậy. Đặc biệt, cháo còn có tác dụng thanh nhiệt, cho giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Ngoài ra, món cháo này cực kỳ thích hợp vào những buổi sáng lành lạnh hay bữa ăn khuya nhẹ nhàng.

Cháo gà cà rốt

Cà rốt chứa nhiều vitamin giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thịt gà trong món cháo cũng cung cấp lượng đạm cần thiết cho cơ thể. Các mẹ hãy vào bếp thực hiện món ngon này để đa dạng thực đơn cho bé nhé!

5. Lẩu gà

Lẩu gà ớt hiểm

Món lẩu gà ớt hiểm có vị cay cay của ớt hiểm và dai ngon của thịt gà được chiên vàng trước khi nấu. Ăn cùng với những loại rau xanh thanh mát sẽ mang đến cho bạn một cảm giác hoàn toàn mới lạ.

Lẩu gà lá é/Lẩu gà lá giang

Lẩu gà là món ăn được biến tấu thành nhiều dạng khác nhau như: lẩu gà lá é, lẩu gà lá giang. Mỗi món mang lại cho người dùng một hương vị riêng. Lẩu gà lá giang có vị chua dịu, thanh mát. Còn lẩu gà lá é lại có vị the the, cay nồng ngon khó tả.

Lẩu gà thuốc bắc

Lẩu gà

Lẩu gà thuốc bắc không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn tốt rất tốt cho sức khỏe. Vì vậy, đây là một trong những món ăn từ gà được nhiều bà nội trợ yêu thích để bồi bổ thể lực cho các thành viên trong gia đình.

Lẩu gà hầm sả

Những miếng thịt gà mềm ngọt hòa quyện cùng với nước dùng thanh trong, thơm mùi sả khiến cho bữa tối của gia đình bạn hấp dẫn hơn. Nhúng mì gói, bún tươi, một chút rau sạch thật hợp vị.

Lẩu gà măng chua

Lẩu gà nóng hổi càng ngon hơn khi bạn kết hợp với măng chua. Vừa giảm đi chất béo, vừa loại bỏ được cảm giác chán ăn. Món ăn này chắc chắn sẽ chinh phục được vị giác của bạn bởi hương vị tuyệt vời.

6. Gà kho

Gà kho sả ớt

Vào những ngày mưa hay tiết trời se lạnh, hãy vào bếp chế biến món gà kho sả ớt cay cay, thơm lừng để đãi cả nhà một bữa no nê nhé!

Gà kho nghệ

Gà kho nghệ là món ăn dễ thực hiện, có màu vàng ươm đẹp mắt. Mùi nghệ thơm hòa quyện với vị ngọt của thịt gà khiến ai cũng phải khen ngon. Hơn nữa, đây còn là bài thuốc dân gian trị đau dạ dày hiệu quả nên được nhiều gia đình yêu thích.

Gà kho tàu

Thịt gà mềm thơm, nước dùng đậm vị kết khiến cho món gà kho tàu hấp dẫn rất nhiều người. Tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi vùng miền mà món ăn này sẽ được biến tấu, nêm nếm gia vị riêng.

Gà kho măng

Gà kho măng là món ăn sở hữu hương vị cay nòng của ớt thấm trong thịt gà và từng khúc măng giòn giòn, chua chua. Vào bếp chế biến ngay món ăn này để đãi gia đình bạn nhé!

Gà kho nước dừa

Gà kho

Thịt gà đã ngon rồi, lại kho cùng với nước dừa tươi thì còn gì bằng, Thịt có màu cánh kiến bắt mắt. Đặc biệt ngon hơn khi ăn cùng cơm trắng. Bạn có thể rắc thêm chút mè rang cho món kho thêm hấp dẫn.

Gà kho rau răm

Gà kho rau răm là một trong các món ngon từ gà khá phổ biến tại miền Trung. Những miếng thịt gà vàng óng, thơm mùi rau răm cực kỳ hấp dẫn. Ăn nóng cùng cơm rất ngon.

Gà kho thơm

Thịt gà được kho thấm gia vị, kết hợp với vị chua chua, ngọt ngọt của thơm. Hứa hẹn sẽ mang đến một nồi gà kho cực kỳ ngon miệng.

Cà ri gà

Cà ri gà là món ăn quen thuộc ở Nam Á, Đông Nam Á, cũng như tại Caribbean. Miếng thịt gà được tẩm ướp kỹ lượng, đượm mùi nước cốt dừa béo ngậy.

Bạn có thể chấm cùng với muối ớt, nặn thêm một ít chanh để cân bằng vị béo. Cà ri gà ăn kèm với bánh mì, bún rối thì ngon quên đường về.

Gà kho củ cải

Thịt gà béo dai, củ cải ngọt mềm, ngấm gia vị đậm đà, đưa cơm liên tục. Món này thích hợp để đãi cả nhà vào ngày đông se lạnh đấy.

7. Canh gà

Canh gà lá giang

Canh gà lá giang là món ngon từ gà đậm chất Nam Bộ. Vị chua nhẹ của lá giang hòa quyện cùng vị ngon của thịt gà đã được xào thấm vị.

Món ăn này còn thu hút bởi vị cay nồng của ớt, thích hợp ăn vào những ngày mùa đông giá lạnh.

Canh gà hạt sen

Tưởng chừng có cách chế phức tạp nhưng hóa ra cách nấu canh gà hạt sen cũng khá đơn giản. Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian, công sức là các bạn đã có một nồi canh gà thanh mát, bổ dưỡng rồi.

Canh gà nấu măng

Mới lạ hơn những món canh chua thường nấu, canh gà nấu măng có mùi vị rất đặc biệt. Hơn nữa, các bạn có thể sử dụng gà già để nấu nước dùng thì canh sẽ rất ngon.

Canh gà

Từng miếng măng chua trắng ngần quyện với vị ngọt mềm của thịt gà. Khiến cho bạn chỉ thoáng ngửi thôi, bụng đã réo liên hồi rồi. Đây còn là món ngon từ gà già nhất định các bạn phải thử vào dịp cuối tuần.

Canh gà hầm rau củ

Vào những ngày nắng nóng, chỉ cần một bát canh gà hầm rau củ là xua tan mọi mệt mỏi. Rau củ và gà chín mềm cùng nước gà thanh ngọt, tự nhiên, rất ngon miệng và đưa cơm.

Canh gà thuốc bắc

Gà hầm thuốc bắc không chỉ ngon mà vô cùng bổ dưỡng, dễ ăn. Món canh này có hương vị thanh nhẹ, phảng phất hương thơm của thuốc bắc. Hòa quyện với vị rau củ, nấm ngọt dịu và vị thịt gà đậm đà.

Bạn có thể nấu món ăn này đãi cả gia đình ăn vào cuối tuần để tẩm bổ sau những ngày làm việc mệt mỏi.

8. Gà chiên

Cánh gà chiên mắm

Thay vì hấp hay luộc gà như cách thông thường, bạn có thể thay đổi thực đơn bằng món cánh gà chiên mắm. Vị mặn thơm của nước mắm, hoà quyện với tỏi băm khiến cho bất cứ ai cũng không thể cầm lòng.

Gà chiên

Gà chiên giòn

Lớp da bên ngoài giòn rụm, bên trong thịt gà mềm và chín đều. Chấm cùng với tương ớt, tương cà lúc vừa rán xong thì không còn gì bằng.

Gà chiên sốt me

Với chút thay đổi trong cách chế biến, các bạn sẽ “hô biến” cánh gà thành món ăn có màu sắc bắt mắt, hương vị đậm đà. Cánh gà giòn giòn, với lớp nước sốt me phủ bên ngoài chua ngọt và có vị cay cay sẽ khiến cho bữa cơm gia đình bạn thêm phần hấp dẫn.

9. Gỏi gà

Gỏi gà bắp cải

Thịt gà dai ngọt, trộn cùng với bắp cải tạo nên vị chua, ngọt, mặn vừa ăn. Góp phần kích thích vị giác và làm cho bữa ăn trở nên hấp dẫn, không thể chối từ.

Gỏi gà măng cụt

Gỏi gà măng cụt là đặc sản của vùng đất Thái Liêu (Bình Dương). Nếu được nếm thử một lần, các bạn sẽ ngất ngây đấy.

Gỏi gà

Thịt gà béo bùi kết hợp với vị chua chua, nhai đã miệng của măng cụt làm cho món ăn thêm phần hấp dẫn.

Gỏi gà hoa phượng

Gỏi gà hoa phượng là món ăn mà bạn có thể cân nhắc vào ngày hè này nóng nực. Món này hấp dẫn bởi màu sắc bắt mắt và vị chua ngọt vương khó quên.

10. Món ngon từ mề gà

Mề gà xào chua cay

Món mề gà này hấp dẫn bởi vị chua cay đậm đà, cùng với mùi thơm đặc trưng của vừng trắng giúp bắt cơm phải biết.

Mề gà xào mướp hương

Món ngon từ mề gà

Mề gà giòn, được xào cùng với mướp hương ngọt mát, điểm thêm những sợi miến dai. Ăn với chén cơm nóng ai cũng tấm tắc khen ngon.

Mề gà nướng sả, mật ong

Những miếng mề gà giòn sần sật, dậy mùi thơm lừng hành, tỏi, sả. Lại có vị mặn ngọt đậm đà vừa miệng từ mật ong sẽ làm món cơm tối thêm phần hấp dẫn đấy.

Các món ngon làm từ gà ác

1. Gà ác hầm thuốc bắc

Gà ác hầm với thuốc bắc là một sự kết hợp hoàn hảo, vừa thơm ngon lại vô cùng bổ dưỡng. Món ăn này thích hợp cho người mới ốm dậy, phụ nữ sau sinh, trẻ em, …

2. Gà ác hầm hạt sen

Để lại một ấn tượng sâu sắc bởi hương vị thơm ngon, giá trị dinh dưỡng cao. Gà ác hầm hạt sen luôn là sự lựa chọn hàng đầu dành cho những bạn đang tìm kiếm các món ngon từ gà để bồi bổ cơ thể.

Các món ngon làm từ gà ác

3. Cháo gà ác

Cháo gà ác kết hợp cùng với đậu xanh, nấm vừa thanh mát lại dễ ăn. Hơn nữa còn bổ sung thêm nhiều dưỡng chất cần thiết, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

4. Gà ác nướng

Ngoài cách mang gà ác đi hầm hay nấu cháo, bạn cũng có thể bọc gà ác trong lá dứa và nướng lên.

5. Gà ác hầm bí đỏ

Gà ác hầm với bí đỏ có vị thanh ngọt giúp giải nhiệt cực kỳ hiệu quả. Món ngon từ gà ác này có thể ăn kèm dưa leo, cà chua để gia tăng thêm hương vị.

Các món ngon từ gà cho bé

1. Cánh gà kho coca

Cánh gà kho coca có vị mặn ngọt hòa quyện vô cùng đặc trưng sẽ khiến bé thích mê và muốn ăn mãi không ngớt.

Các món ngon từ gà cho bé

2. Bánh gà thập cẩm

Bánh gà thập cẩm là một trong những món ngon cho bé ăn dặm rất dễ chế biến. Bạn có thể cho bé ăn cùng với bánh mì hoặc ăn một mình bánh gà là đã có bữa ăn hoàn hảo cho con yêu rồi.

3. Súp gà nấm rơm

Súp gà nấm rơm là sự lựa chọn hoàn hảo cho bữa ăn sáng của bé yêu. Thịt gà xé tơi, mềm mềm hòa quyện cùng với nước súp ngọt tạo ra hương vị khó quên.

Trên đây là tổng hợp các món ngon từ gà vô cùng quen thuộc và được nhiều người ưa chuộng. Bạn cũng có thể tham khảo thêm để làm đa dạng thực đơn của gia đình mình. Chúc các bạn thành công!