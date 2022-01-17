8 công thức chế biến gà hầm hạt sen thơm ngon, bổ dưỡng

Gà hầm hạt sen là món ăn bổ dưỡng và là bài thuốc dân gian hiệu quả đối với những người mắc phải triệu chứng mất ngủ thường xuyên. Vậy làm thế nào để chế biến được món ăn thơm ngon này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách làm gà hầm hạt sen với những bước làm chi tiết bên dưới để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình nhé.

Hạt sen: Bỏ phần tim sen để tránh bị đắng và rửa lại với nước sạch.

Thịt gà: Rửa sạch, trà lại bằng hỗn hợp nước muối + gừng + rượu để khử hoàn toàn mùi hôi và giúp cho gà thơm hơn rồi rửa lại với nước và để ráo.

Gà hầm hạt sen nguyên con

Cho nồi lên bếp, cho 1 muỗng dầu ăn và đợi sôi. Tiếp tục cho hành, tỏi, gừng vào rồi phi thơm. Đổ vào nồi khoảng 1,5 lít nước rồi đun sôi.

Cho gà đã tẩm ướp gia vị vào nồi, đun cho đến khi sôi lại và để lửa nhỏ để gà được mềm. Trong quá trình đun, bạn nên dùng muỗng hớt bỏ bọt và mỡ nổi lên trên để nước dùng trong hơn.

Sau khi hầm gà xong, bạn cho hạt sen vào hầm cùng. Tiếp tục đợi nước sôi lại cho nấm rơm vào rồi đun thêm khoảng 10 phút.

Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng và tắt bếp.

Múc gà hầm hạt sen ra tô lớn, rắc thêm một ít hành ngò cho đẹp mắt và thưởng thức khi còn nóng.

Gà hầm hạt sen táo đỏ

Chuẩn bị nguyên liệu

4 đùi gà

40g táo đỏ khô

100g hạt sen tươi

1 củ cà rốt

Nấm hương (có thể có hoặc không)

Hành, tỏi khô

Muối, hạt nêm, tiêu, đường, bột ngọt, dầu ăn

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đùi gà rửa sạch, sau đó dùng muối xát vào gà để khử mùi hôi và rửa lại với nước sạch.

Hạt sen bỏ tim để tránh đắng, rửa lại với nước sạch và để ráo nước.

Táo đỏ khô ngâm với nước ấm trong khoảng 10 phút. Tiếp đó mang đi rửa lại với nước lạnh.

Nấm hương cắt bỏ gốc, rửa sạch, ngâm với nước muối pha loãng.

Cà rốt gọt bỏ vỏ, rửa sạch, cắt miếng vừa ăn.

Hành tỏi khô bóc vỏ, rửa sạch và băm nhuyễn

Gà hầm hạt sen táo đỏ

Để nguyên hoặc có thể chặt đùi gà thành các khúc vừa ăn. Tiếp đó ướp đùi gà với các gia vị: 1 thìa hành tỏi băm nhuyễn, ½ thìa muối, 1 thìa hạt nêm, 1 thìa bột ngọt, 2 thìa dầu ăn. Ướp trong khoảng 30 phút để gà ngấm hết gia vị.

Bước 2: Cách chế biến gà hầm táo đỏ hạt sen

Cho gà vào nồi cùng với hạt sen và táo đỏ. Đổ nước ngập gà và tiến hành đun sôi với lửa lớn.

Khi nước sôi, bạn hớt bọt nổi lên trên bề mặt để nước dùng trong và thanh hơn.

Sau khi hầm gà được khoảng 30 phút, bạn cho cà rốt và nấm hương vào hầm tiếp với lửa nhỏ thêm 20 phút nữa.

Khi gà đã chín mềm, bạn nêm nếm lại gia vị một lần nữa cho vừa ăn. Sau đó tắt bếp và múc ra bát.

Gà ta hầm ngải cứu hạt sen

Gà hầm ngải cứu hạt sen là sự kết hợp giữa thịt gà thơm mềm, nước dùng thanh ngọt, vị ngải cứu và hạt sen chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

Chuẩn bị nguyên liệu

1kg gà ta (tốt nhất nên chọn gà tơ)

50g hạt sen khô

1 nắm lá ngải cứu

1 chén nhỏ gạo nếp (có thể có hoặc không)

100g đậu xanh vỡ đôi

1 gói thuốc bắc hầm gà

1 củ nghệ, 1 củ gừng

2 thìa bột tam thất

Hạt nêm, mì chính, muối, nước mắm

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Gà rửa sạch với nước. Để khử mùi hôi, bạn sử dụng muối và gừng để chà lên da gà, rồi rửa lại với nước sạch và để ráo.

Gà hầm ngải cứu hạt sen

Nghệ rửa sạch và giã nhuyễn sau đó chà xát lên mình gà để gà có màu vàng đẹp mắt.

Hạt sen khô ngâm với nước ấm trong vòng 10 phút cho nở rồi rửa sạch, tách bỏ tâm sen.

Đỗ xanh và gạo nếp vo sạch, ngâm trong khoảng 3 giờ. Gói thuốc bắc và ngải cứu mang đi rửa sạch.

Bước 2: Nấu món gà hầm hạt sen ngải cứu

Trộn đều hỗn hợp bao gồm: hạt sen, thuốc bắc, ngải cứu, đậu xanh, gạo nếp với 2 thìa bột tam thất, ½ thìa bột canh.

Nhồi ½ lượng nguyên liệu đã trộn ở trên vào bụng gà. ½ lượng nguyên liệu còn lại để hầm ngoài cùng gà.

Cho gà vào nồi, đổ nước ngập hết con gà và bật bếp hầm. Hầm gà trong khoảng 30 phút rồi bỏ nốt phần nguyên liệu còn lại vào. Sau đó, bạn đun thêm khoảng 30 phút nữa đến khi gà chín mềm là được.

Gà hầm hạt sen ngải cứu cho ra bát, cắt hoặc có thể xé thành các miếng vừa ăn. Khi ăn gà nhớ ăn kèm với các nguyên liệu thuốc bắc, ngải cứu, hạt sen, đậu xanh, gạo và nước dùng để cảm nhận rõ vị ngọt thơm, dinh dưỡng của món ăn.

Gà hầm nấm hạt sen

Gà hầm nấm hạt sen là sự kết hợp hài hoà giữa vị mềm ngọt của gà, bùi bùi của hạt sen và thơm giòn của nấm. Đây là món ăn béo thơm, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

Chuẩn bị nguyên liệu

800g thịt gà (nên phần dùng thịt đùi, ức hoặc cánh gà)

100g hạt sen tươi

50g nấm hương khô (có thể thay thế bằng nấm đông cô)

2 củ hành tím

1 nhánh gừng

1 lít nước dừa

Rau mùi, hành lá

Hạt nêm, nước mắm, bột ngọt

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt gà mang đi rửa sạch với nước muối loãng, cắt thành khối vuông nhỏ.

Ngâm nấm hương trong nước, cắt chân, rửa lại cho sạch và để ra rổ cho ráo nước.

Hạt sen rửa sạch, bỏ phần tim sen để tránh đắng khi nấu.

Hành tím bóc bỏ vỏ, cắt thành miếng mỏng. Gừng đập dập thái nhỏ.

Rau mùi, hành lá rửa sạch và cắt nhỏ.

Bước 2: Ướp và nấu gà hầm nấm hạt sen

Gà hầm nấm hạt sen

Cho thịt gà đã sơ chế vào một cái tô. Cho thêm các nguyên liệu: ½ lượng hành tím cắt lát, 1 muống nước mắm, 1 muỗng hạt nêm trộn đều và ướp trong khoảng 15 phút.

Cho vào nồi 1 chút dầu ăn rồi đun nóng, sau đó cho gừng, lượng hành tím còn lại vào phi thơm. Sau đó, cho phần gà đã được ướp gia vị và đảo đều để thịt gà săn lại.

Cho vào nồi 1 lít nước dừa, nấu cho đến khi nước sôi thì thêm hạt sen, nấm hương (hoặc nấm đông cô) vào đun và nêm nếm lại gia vị vừa ăn.

Tiếp tục nấu gà trong khoảng 20 phút, tắt bếp, múc ra bát và cho hành mùi lên trên.

Món gà nấu nấm hạt sen có vị ngọt thanh, béo béo nên ăn nóng cùng cơm hoặc bún.

Gà ác hầm hạt sen thuốc bắc

Gà ác hầm hạt sen thuốc bắc mang lại nhiều công dụng bổ dưỡng cho sức khỏe. Món ăn này còn có mùi vị thơm ngon và dễ dàng thực hiện tại nhà.

Chuẩn bị nguyên liệu

1 con gà ác (khoảng 1 – 1,2kg/con)

100g hạt sen tươi

1 gói gia vị thuốc bắc hoặc mua các nguyên liệu: long nhãn, kỷ tử, táo đỏ, đẳng sâm, đương quy (mỗi thứ khoảng 3g)

50g táo tàu

30g sâm khô

1 củ cà rốt

1 củ sen

Hành, tỏi khô, gừng

Hành lá, rau ngò

Hạt nêm, xì dầu, muối, đường, hạt tiêu

Cách chế biến

Gà ác hầm hạt sen thuốc bắc

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Gói thuốc bắc rửa sạch, để ráo hết nước

Gừng tươi cạo vỏ, rửa sạch và thái thành lát mỏng

Gà ác rửa sạch, dùng muối để chà xát vào gà giúp loại bỏ mùi hôi.

Cà rốt và củ sen gọt bỏ vỏ, rửa sạch và thái miếng vừa ăn

Hành, tỏi khô bỏ vỏ, rửa sạch rồi băm nhuyễn

Hành lá và rau ngò thái nhỏ

Hạt sen rửa sạch, tách bỏ tâm sen.

Gà ác làm sạch

Bước 2: Ướp gà

Cho gà vào nồi, cho thêm các gia vị: 1 muỗng hành tỏi băm nhuyễn, ½ muỗng muối, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng tiêu ướp đều gà. Sau đó để gà ướp trong khoảng 30 phút để thấm đều các gia vị.

Bước 3: Hầm gà

Cho vào nồi ướp gà cùng với các nguyên liệu: hạt sen, gừng, gia vị thuốc bắc, táo tàu, sâm khô, cà rốt, củ sen. Tiếp đó đổ nước xâm xấp nồi là được.

Bắc nồi gà lên bếp, đun với lửa lớn cho đến khi sôi thì nêm nếm thêm một ít gia vị vừa ăn. Gà sôi cho lửa nhỏ và hầm trong khoảng 1 tiếng để gà mềm.

Bước 4: Thưởng thức

Múc gà ra bát tô hoặc thố đất nhỏ. Cho thêm hành lá và rau ngò cắt nhỏ lên trên. Món ăn này thưởng thức sẽ ngon hơn khi nóng và có thể ăn kèm với bánh mì, bún và cơm đều rất ngon.

Gà ác hầm hạt sen kỷ tử với long nhãn

Nguyên liệu chuẩn bị

2 con gà ác đã làm sạch

50 gram hạt sen

50 gram táo đỏ

20 gram kỷ tử, 20 gram long nhãn

50 gram nấm hương

2,5 muỗng cà phê muối hồng Himalaya, 1 muỗng cà phê tiêu

Cách làm món gà ác hầm hạt sen kỷ tử với long nhãn chi tiết

Gà ác hầm hạt sen kỷ tử với long nhãn

Bước 1: Ướp gà với gia vị gồm: 1,5 muỗng cà phê muối hồng Himalaya và 1 muỗng cà phê tiêu từ 20-30 phút.

Bước 2: Cho gà vào nồi cùng với các nguyên liệu: táo đỏ, long nhãn, kỷ tử, hạt sen, nấm hương. Kế đến đổ nước vào ngập thịt gà. Đun sôi trong khoảng 30 phút với lửa vừa. Nêm thêm 1 muỗng cà phê muối.

Bước 3: Đậy nắp lại đợi cho gà sôi thì các bạn dùng một chiếc đũa kiểm tra độ mềm của thịt gà. Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn

Bước 4: Gà vừa chín tới, các bạn múc ra tô và sử dụng ngay khi còn nóng.

Học cách làm gà hầm hạt sen bí đỏ

Nguyên liệu chủ yếu

500 gram thịt gà

1 muỗng canh hành tím, 1 muỗng canh tỏi băm

1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào

20 gram cà rốt, 20 gram táo tàu

20 gram hạt sen, 20 gram long nhãn

20 gram nấm rơm, 20gr long nhãn

1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường phèn

500 gram bí đỏ, 500ml nước dừa

Các bước nấu gà hầm hạt sen bí đỏ

Học cách làm gà hầm hạt sen bí đỏ

Bước 1: Ướp gia vị cho gà

Rửa sạch thịt gà, chặt gà thành miếng nhỏ vừa ăn. Ướp thịt gà với các gia vị: 1 muỗng tỏi băm, 1 muỗng hành tím băm, 1 muỗng dầu hào và 1 muỗng nước tương. Đợi gà thấm gia vị rồi mang đi chiên sơ trên chảo nóng cho thịt gà săn lại.

Bước 2: Nấu gà hầm hạt sen bí đỏ

Bí đỏ mang đi rửa sạch, cắt khoanh tròn khoảng 1/5 quả bí tính từ cuống bí trở xuống để tạo thành hình tròn và nắp đậy xinh xắn, lấy muỗng nạo hết phần ruột bí bên trong đi. Bạn có thể cắt thành hình răng cưa, trông sẽ bắt mắt hơn đấy.

Tiếp theo, bạn cho gà đã xào vào bí, tiếp đến cho lần lượt cho táo tàu, long nhãn, hạt sen, nấm rơm và nấm kim châm vào.

Cho vào 500ml nước dừa tươi, nêm thêm gia vị với đường phèn và nước mắm rồi đem bí hấp chín trong khoảng 1 tiếng.

Bày trái bí ra bàn, mở nắp và múc gà hầm bí đỏ ra tô rồi thưởng thức.

Cách nấu gà ác hầm hạt sen ngải cứu

Nguyên liệu chủ yếu

1 con gà ác

200 gram rau ngải cứu

100 gram hạt sen

2 trái ớt tươi

½ muỗng cà phê muối

1 muỗng cà phê dầu mè

1 củ hành tây

Vài củ hành tím và gừng tươi

Cách hầm gà hạt sen ngải cứu cụ thể

Cách nấu gà ác hầm hạt sen ngải cứu

Bước 1: Làm sạch gà ác rồi đó cho gà vào nồi, nhồi vào bụng gà với 1 củ hành tây, 2 - 3 củ hành tím cùng với 2 khúc gừng đã gọt vỏ.

Bước 2: Tiếp theo, các bạn cho ngải cứu vào nồi cùng với hạt sen kèm thêm 2 trái ớt tươi. Nêm thêm ½ muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê dầu mè cho gà có màu đẹp. Đổ nước ngập xâm xấp mặt gà và đun sôi trong khoảng 30-40 phút.

Khi gà chín mềm, các bạn nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi múc ra tô dùng lúc còn nóng.

Vậy là chúng ta đã hoàn thành món ăn gà hầm hạt sen thơm ngon, khó cưỡng. Hi vọng với những công thức ở trên, các bạn đã học được cách hầm gà ngon với hạt sen góp phần đa dạng thực đơn cho gia đình mình. Chúc các bạn thực hiện thành công.