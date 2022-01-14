6 cách làm trứng gà nướng thơm ngon, không bị tanh tại nhà

Món trứng gà nướng mang đến những dưỡng chất tốt cho sức khỏe , trong đó phải kể đến:

Trứng gà nướng không phải là món ăn quá khó tìm ở ngoài hàng quán. Tuy nhiên, để tự tay làm ra những quả trứng gà nướng và thưởng thức thì thật là tuyệt vời phải không nào? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trứng gà nướng ngon và không bị bể.

Trứng gà nướng cung cấp lượng protein cao

Một quả trứng gà cung cấp trung bình 6.5g protein dưới dạng hữu cơ, dễ hấp thu và tiêu hóa. Chính vì vậy, món trứng gà nướng mang lại giá trị dinh dưỡng cao, phù hợp với những người đang tập gym, chơi thể thao.

Cung cấp nguồn năng lượng cao

Mỗi quả trứng gà nướng cung cấp cho cơ thể khoảng 74 kcal. Đây là nguồn năng lượng thiết yếu giúp chúng ta phục hồi sức khỏe, tạo năng lực cho các hoạt động hàng ngày.

Khả năng chống oxy hóa tốt cho cơ thể

Trong trứng gà nói chung và trứng gà nướng nói riêng đều chứa 2 chất chống oxy hóa với hàm lượng cao đó là: Lutein và Zeaxanthin. Đây là các hoạt chất giúp chống oxy hóa hiệu quả, mang lại tác động tích cực cho làn da.

Tốt cho phát triển trí não

Trứng gà nướng có chứa hàm lượng vitamin A, biotin, choline rất cao. Đây đều là các dưỡng chất tốt cho sự phát triển của trí não, tăng cường khả năng ghi nhớ và phát triển não bộ.

Chính vì thế, đây là món ăn được khuyến khích cho cả người già, trẻ nhỏ cũng như phụ nữ đang mang thai.

Trứng gà nướng chứa nhiều dưỡng chất tốt cho trí não

Nhìn chung, trứng gà nướng giữ nguyên vẹn các giá trị dinh dưỡng mà trứng tươi mang lại. Ăn trứng gà nướng giúp các bạn bổ sung thêm dinh dưỡng. Tuy nhiên, các bạn nên chú ý chọn mua trứng gà đảm bảo tươi sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cách nướng trứng không bị bể

Sau quá trình thực hiện, các bạn tiến hành nướng trứng gà. Đây là một trong những bước quan trọng giúp cho quả trứng được ngon nhất.

Nướng trứng không phải để trứng chín, mà thực ra để cho phần nước bên trong bốc hơi một phần. Làm cho phần trứng khô hơn, từ đó ăn sẽ ngon hơn.

Để có thể nướng trứng không bị bể thì các bạn nên cho trứng vào vỏ trứng vừa phải, không nên cho quá nhiều khi nướng sẽ làm cho phần bên trong đầy lên, khiến trứng dễ bị nổ hay bể vỏ.

Như vậy, sau khi nướng trứng, các bạn đã hoàn thành được cách làm trứng gà nướng ngon nhất, cực kỳ thơm ngon và hấp dẫn. Đặc biệt, nếu ăn kèm cùng với rau răm và một chút muối tiêu chanh sẽ tăng thêm phần ngon cho quả trứng nướng.

6 cách làm trứng gà nướng thơm ngon

Làm trứng gà nướng không quá khó, bạn chỉ cần chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu và thực hiện theo công thức mà chúng tôi giới thiệu là được. Giờ thì hãy vào bếp và trổ tài món ăn này thôi nhé!

1. Trứng gà nướng bằng lò nướng

Nguyên liệu làm Trứng gà nướng bằng lò nướng

Trứng gà 12 quả

Mật ong 1 muỗng canh

Nước mắm 1 muỗng canh

Tiêu 1 muỗng cà phê

Đường 1/2 muỗng cà phê

Dụng cụ thực hiện: Nồi xửng hấp, rây lọc, bếp nướng điện/vỉ nướng, tô,...

Cách chế biến Trứng gà nướng bằng lò nướng

Cách làm trứng gà nướng bằng lò nướng

Bước 1: Tạo lỗ nhỏ trên đầu trứng

Trứng gà các bạn mang đi rửa sạch vỏ rồi dùng một cái kéo đâm thủng 1 lỗ nhỏ trên đầu trứng. Tiếp theo lấy một que nhỏ khuấy đều bên trong rồi đổ lòng trứng ra tô.

Lưu ý: Bạn nên đâm nhẹ nhàng để tránh làm vỡ vỏ trứng, giữ vỏ trứng còn nguyên để dùng vỏ nướng trứng.

Bước 2: Nêm nếm gia vị

Bạn thêm vào tô trứng các gia vị: 1 muỗng cà phê tiêu, ½ muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh mật ong. Tiếp đó khuấy đều trứng để các gia vị hòa tan hết vào trứng.

Bước 3: Rây hỗn hợp trứng

Bạn lấy một các rây lọc, lọc hỗn hợp trứng qua rây. Tiếp đó, khuấy đều trên rây để lọc hết phần trứng còn sót lại trên rây.

Kế đến, các bạn cho trứng vào một ca có vòi rót nhỏ. Tiến hành rót hỗn hợp trứng vào từng vỏ trứng đã chuẩn bị ở trên.

Mẹo nhỏ:

Bạn nên sử dụng ca càng nhỏ thì sẽ dễ dàng rót vào vỏ trứng hơn. Trong lúc rót, các bạn nên cho trứng vào khay trứng hoặc một ly nhỏ để cố định trứng, tránh làm trứng bị ngã.

Bước 4: Hấp và nướng trứng

Bắc một xửng hấp lên bếp, rồi cho nước vào đun sôi. Tiếp theo, các bạn cho trứng lên những ly nhỏ, đặt vào xửng hấp, đậy nắp và hấp trong khoảng 10 phút.

Bạn bật bếp nướng lên với nhiệt độ khoảng 200 độ C, cho trứng lên nướng. Khi nướng nhớ trở đều mặt trứng nướng khoảng 5 phút hoặc đến khi trứng vàng đều là hoàn thành.

Mẹo: Bạn có thể hấp trứng trước và khi nào ăn hãy mang đi nướng trên bếp, ăn nóng sẽ giúp trứng gà thơm và không bị tanh.

Bước 5: Thành phẩm

Trứng gà nướng vừa thơm ngon lại có vị đậm đà, trứng nóng hổi chấm cùng muối tiêu chanh, ớt rim chua chua ngọt ngọt cay cay. Bạn nên ăn kèm với một ít rau răm nữa sẽ rất ngon đấy nhé!

2. Cách làm trứng gà nướng bằng bếp than

Nguyên liệu làm Trứng gà nướng bằng bếp than

Trứng gà 10 quả

Bột rau câu 2 muỗng cà phê (loại nào cũng được)

Nước mắm 2 muỗng cà phê

Gia vị thông dụng 1 ít (Đường/ hạt nêm/ bột ngọt/ tiêu xay)

Dụng cụ thực hiện: Nồi xửng hấp, rây lọc, vỉ nướng, bếp, chén,...

Cách chế biến Trứng gà nướng bằng bếp than

Bước 1: Tạo lỗ trên vỏ và lấy trứng ra

Bạn sử dụng mũi dao đục 1 lỗ nhỏ trên đầu của quả trứng rồi lấy que nhỏ khuấy đều lên. Tiếp theo đổ lòng trứng ra tô.

Lấy vỏ trứng mang đi rửa sạch bên trong bằng cách rót nước vào bên trong lắc đều rồi đổ ra, làm từ 2 - 3 lần là được.

Cách làm trứng gà nướng bằng bếp than

Lưu ý:

Bạn nên rửa lớp ngoài của vỏ trứng trước nếu trứng bị bẩn, lấu khăn lau sạch rồi hãy bắt đầu đục lỗ trứng.

Bạn nên đâm thủng trứng nhẹ nhàng và nhẹ tay trong quá trình rửa trứng để tránh làm vỡ vỏ trứng, giữ vỏ trứng nguyên để dùng vỏ nướng trứng.

Bước 2: Nêm gia vị cho trứng

Chuẩn bị một cái chén nhỏ, cho vào chén các gia vị: 2 muỗng cà phê bột rau câu và 1 muỗng canh nước. Ngâm trong khoảng 20 phút để bột rau câu nở hoàn toàn.

Tiếp theo, các bạn cho thêm vào chén rau câu: 2 muỗng cà phê nước mắm, ½ muỗng cà phê bột ngọt, ½ muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng canh hạt nêm.

Sau đó, các bạn cho hỗn hợp rau câu và gia vị vào rồi khuấy đều cùng với trứng. Nên khuấy nhẹ nhàng tránh làm nổi bọt, đến khi các gia vị hòa tan hết vào trứng.

Bước 3: Rót trứng vào vỏ

Bạn sử dụng rây lọc hỗn hợp trứng, khuấy đều phần trứng trong rây để trứng dễ dàng chảy xuống.

Tiếp theo, cho hỗn hợp trứng vào một cái ca có vòi rót nhỏ. Tiến hành rót hỗn hợp trứng vào từng vỏ trứng đã chuẩn bị phía trên.

Mẹo nhỏ:

Rót hỗn hợp gần đầy vỏ trứng, chừa lại một phần trên mặt sẽ giúp cho trứng không bị tràn ra ngoài khi hấp.

Sử dụng ca càng nhỏ thì sẽ giúp bạn dễ dàng rót lòng trứng vào vỏ trứng gà hơn. Trong lúc rót, bạn nên cho trứng vào khay trứng hoặc ly nhỏ để cố định trứng, tránh làm trứng ngã.

Bước 4: Hấp và nướng trứng gà

Bắc bộ nồi xửng hấp lên bếp, rồi cho nước vào nồi để đun sôi. Tiếp theo cho trứng lên những ly nhỏ, đặt vào xửng hấp, đậy nắp rồi hấp trong khoảng 20 phút với lửa nhỏ.

Bạn lấy trứng ra dùng xiên, xiên 2 trứng lại thành một cặp để trong quá trình nướng dễ trở mặt hơn nhé!

Bạn nhóm bếp than cháy đỏ không còn lửa ngọn thì cho trứng lên vỉ nướng, rồi nướng trứng gà và trở mặt trứng khoảng 10 phút là hoàn thành.

Mẹo nhỏ:

Bạn có thể hấp trứng trước và khi nào ăn thì hãy nướng trên bếp, ăn nóng sẽ giúp trứng nướng thơm và không bị tanh.

Để nướng trứng nhanh và tiện lợi hơn, các bạn có thể sử dụng bếp ga, bếp điện có chức năng nướng hoặc lò nướng thùng sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian mà trứng vẫn ngon nhé!

Bước 5: Thành phẩm

Trứng gà nướng có mùi thơm lừng, mịn màng ngon như ngoài hàng lại đảm bảo vệ sinh thực phẩm, an tâm cho cả gia đình cùng thưởng thức.

3. Cách làm hột gà nướng Thái Lan

Nguyên liệu làm hột gà nướng Thái Lan

8 – 10 quả trứng gà (tùy vào số người ăn)

Hạt tiêu, muối, mật ong

Bột rau câu (Agar)

Gia vị ăn kèm: rau răm, ớt xay, gừng, chanh, đường, nước mắm.

Cách làm hột gà nướng Thái Lan

Cách làm hột gà nướng Thái Lan

Bước 1: Sơ chế trứng gà

Trứng gà sau khi mua về bạn mang đi rửa sạch, rồi đục một lỗ nhỏ trên đỉnh quả trứng. Khéo léo đục nhẹ nhàng để vỏ trứng không bị vỡ. Cho vào trong trứng một ít mật ong, hạt tiêu, muối, bột rau câu và lắc nhẹ, cho đến khi thấy bọt tràn ra từ trong lỗ thủng thì dừng lại.

Bước 2: Nướng trứng gà

Đối với lò than, các bạn nên để lửa cực nhỏ, nướng đến khi trứng chín đều và ngon (lửa to sẽ khiến cho trứng bị nổ).

Đối với lò vi sóng, các bạn cũng cho trứng vào lò và quay chín. Bạn có thể cho trứng vào hấp chín trước rồi mới mang đi nướng. Làm như vậy sẽ giúp tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều.

Bước 3: Pha nước chấm hột gà nướng

Chuẩn bị một bát nước mắm ngon, cho thêm một ít ớt thái lát, gừng giã nhuyễn, đường, chanh rồi khuấy đều gia vị. Vậy là bạn đã có nước chấm hột gà nướng chuẩn vị Thái Lan.

Khi trứng chín, bạn dọn ra ăn kèm cùng với rau răm và nước chấm vừa pha.

4. Cách làm trứng gà nướng bằng nồi chiên không dầu

Nguyên liệu

Rau câu dẻo : 1/2 muỗng cà phê

Trứng gà: 5 quả

Nước mắm: 2/3 muỗng cà phê

Hạt nêm: 1/3 muỗng cà phê

Đường: 1/2 muỗng cà phê

Tiêu: 1 muỗng cà phê

Nước lọc: 2 muỗng cà phê

Rau răm hái lấy ngọn và rửa sạch

Rây lọc: 1 cái

Ly giấy làm bánh cupcake: 5 cái

Cách thực hiện

Bước 1: Tách lòng trắng và lòng đỏ trứng ra khỏi vỏ

Bạn lấy 1 con dao gõ nhẹ nhàng lên phần đầu của trứng gà. Sau đó dùng một cái đũa nhỏ khuấy đều phần lòng trắng và lòng đỏ trứng. Tiếp theo đổ hết hỗn hợp vừa khuấy đều ra chén.

Bước 2: Làm gia vị cho vào hột gà nướng

Cách làm trứng gà nướng bằng nồi chiên không dầu

Cho ½ muỗng cà phê rau câu dẻo vào chén, tiếp theo các bạn cho thêm 2 muỗng cà phê nước vào rồi trộn thật đều.

Sau đó, các bạn để khoảng 5 phút cho rau câu nở ra và bắt đầu nêm nếm các gia vị. Bạn cho vào: ⅔ muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê tiêu, ½ muỗng cà phê đường, ⅓ muỗng cà phê hạt nêm. Trộn thật đều để không bị vón cục.

Bước 3: Rây trứng

Chuẩn bị một cái rây để lọc bỏ những cặn còn sót lại của vỏ trứng.

Bước 4: Trộn gia vị vào trứng

Trộn đều hỗn hợp các gia vị và trứng đã rây lại với nhau. Nhớ khuấy thật đều và không nên đánh trứng thành bọt nhé. Nếu các bạn đánh trứng thành bọt thì khi nướng lên sẽ không ngon.

Bước 5: Đổ hỗn hợp vào vỏ trứng

Sau đó, các bạn đổ hỗn hợp ra một cái ly để dễ dàng đổ hỗn hợp trứng vào quả trứng cho dễ. Bạn nhớ rót cẩn thận tránh khỏi đổ ra ngoài nhé.

Bước 6: Nướng trứng

Đầu tiên, bạn bật nồi chiên không dầu, đặt nhiệt độ 120 độ C trong vòng 5 phút. Rồi cho trứng vào ly giấy hay làm bánh cupcake và để vào nồi chiên không dầu. Sau đó nướng trứng với nhiệt độ 110 độ C trong vòng 40 phút.

5. Cách làm hột gà nướng kiểu Campuchia

Nguyên liệu

12 quả trứng gà nguyên

1 thìa cà phê nước mắm ngon

1 muỗng canh đường nâu

1/4 thìa cà phê tiêu xay

Dụng cụ: 1 cây kim lớn

Cách làm món trứng gà nướng nổi tiếng của Campuchia

Cách làm hột gà nướng kiểu Campuchia

Bước 1: Ướp gia vị cho hột gà nướng làm theo kiểu Campuchia

Dùng kim cẩn thận tạo một lỗ nhỏ khoảng 5mm trên đầu mỗi quả trứng. Lấy kim đẩy những mảnh vỏ vỡ ra ngoài, tránh để rơi vào bên trong.

Tiếp tục châm một lỗ nhỏ ở đầu bên kia quả trứng. Đưa miệng vào lỗ trứng nhỏ hơn, thổi thật mạnh để đẩy lòng trứng ra khỏi vỏ, đựng trứng bằng chén sạch.

Nêm nếm gia vị: đường, nước mắm, tiêu và đánh cùng với lòng trứng trong chén để có vị mặn ngọt, cay nhẹ.

Với vỏ trứng, các bạn xếp đều chúng vào nồi hấp, sao cho phần lỗ trên vỏ lớn hơn nằm ngửa lên trên.

Dùng phễu, đổ hỗn hợp lòng trứng đã được khuấy cùng gia vị vào từng vỏ trứng.

Bước 2: Hấp và nướng trứng

Đầu tiên, bạn bắc nồi trứng lên bếp, bật lửa nhỏ, hấp trong khoảng 20 phút. Với chế độ nhiệt nhỏ, trứng sẽ chín dần mà không bị vung vãi khắp nơi. Hơn nữa, nếu các bạn bật lửa lớn, trứng rất dễ bị nổ!

Sau thời gian trên, các bạn sẽ thấy một ít lòng trứng trào ra ngoài và săn lại.Dùng que xiên qua từng quả trứng. Đặt lên vỉ và tiến hành nướng đến khi.

Nếu chưa ăn ngay, sau khi hấp, các bạn có thể cho trứng vào hộp thủy tinh, rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Khi nào ăn thì lấy trứng ra, xiên vào que, cho vào lò vi sóng quay hoặc nướng dưới bếp than cho ấm nóng lên nhé.

6. Cách làm hột gà nướng phô mai bằng lò nướng

Nguyên liệu

Trứng gà tươi: 3 quả

Phô mai mozzarella thái sợi: khoảng 50 gram

Muối hột

Dụng cụ: Lò nướng, khuôn đổ bánh muffin chống dính.

Cách làm hột gà nướng phô mai bằng lò nướng

Cách làm hột gà nướng phô mai bằng lò nướng

Bước 1: Đầu tiên, các bạn bóc một ít vỏ trên đỉnh quả trứng (khoảng 1 – 2 cm). Đổ toàn bộ lòng trứng ra một cái tô sạch.

Bước 2: Cho phô mai đã thái sợi nhỏ vào tô trứng, đánh bông lên. Xếp một lớp muối hột mỏng bên xuống đáy mỗi khuôn nướng.

Bước 3: Tráng sơ các vỏ trứng gà với nước sạch. Sử dụng dao tỉa lại phần lỗ trên đỉnh cho gọn gàng, đẹp mắt.

Bước 4: Đặt từng vỏ trứng vào khuôn, đặt khuôn lên trên lớp muối. Tiếp đó, đổ hỗn hợp lòng trứng pha phô mai vào các vỏ trứng.

Bước 5: Cho khuôn trứng vào lò nướng với nhiệt độ 175 độ C, khoảng 10 phút sau có thể lấy thành phẩm để thưởng thức.

Những lưu ý khi thực hiện làm trứng gà nướng

Dưới đây là một số lưu ý mà chúng tôi đặc biệt gửi đến các bạn giúp các bạn làm ra những trái trứng gà nướng ngon nhất:

Trứng ngon khi phần gia vị bên trong vừa ăn, khi chấm cùng với muối tiêu chanh không quá mặn. Vì vậy, bạn nên ướp phần gia vị bên trong đừng quá mặn sẽ làm cho món trứng ăn mất ngon. Nên thêm tiêu vào nhiều để tăng thêm hương thơm cho trứng nướng.

Không nên nướng quá sát phần than (nếu sử dụng bếp than) hoặc không nên nướng với nhiệt độ quá cao (nếu dùng lò nướng).

Như vậy, trên đây chúng tôi đã hướng dẫn đến các bạn cách làm trứng gà nướng hay hột gà nướng thơm ngon rồi đấy. Ăn trứng gà nướng vào những ngày trời se lạnh thì còn gì bằng. Chúc các bạn thành công với cách làm trứng gà nướng này!