Mách bạn cách chế biến món cá nục kho tiêu thơm ngon cho đại gia đình

Cá nục kho tiêu là một trong những món ăn dân dã quen thuộc với nhiều người, món này mang đậm bản sắc ẩm thực Việt Nam. Món ăn này cũng được yêu thích bởi rất nhiều thực khách nước ngoài, bởi vì hương vị đậm đà đặc trưng. Có thể bạn chưa biết cách chế biến món cá nục kho tiêu ngon chuẩn vị. Vậy hãy tham khảo bài viết sau để chế biến món ăn này cho gia đình nhé!!

Cá nục đem làm sạch hết vẩy, bỏ nội tạng và phần đầu cá, cắt thành từng khúc dài vừa ăn khoảng 1 ngón tay. Sau đó đem cá đi rửa qua nước sạch.

Mẹo mách các bà nội trợ: Cách khử mùi tanh cá nục hiệu quả:

Cách khử mùi tanh cá nục

Cách 1: Để làm sạch và khử mùi tanh cho cá nục, bạn sử dụng nước vo gạo để ngâm cá trong khoảng 15 - 20 phút. Khi ngâm đủ thời gian bạn vớt cá ra, rửa lại lần với nước sạch là có thể mang cá đi chế biến thành món ăn.

Cách 2: Bạn cũng có thể sử dụng muối và rượu để ngâm cá nục trong khoảng 10 phút, rồi rửa lại với nước sạch.

Cách 3: Hoặc bạn cũng có thể sử dụng gừng để làm sạch mùi tanh của cá nục, bạn đem ngâm cá với nước sạch cho thêm 1 củ gừng đã đập dập vào, ngâm trong khoảng 5 phút rồi vớt ra và ráo nước là có thể mang cá đi chế biến món ăn được.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Tỏi và hành tím: dùng dao gọt bỏ vỏ, rửa sạch với nước, sau đó đem băm nhỏ.

Ớt: rửa sạch và thái thành lát.

Tiêu xanh: đem rửa sạch với nước, dùng 20gr tiêu cho vào trong cối giã cho dập, 40gr tiêu xanh giữ lại cho vào lúc kho cá.

Cách làm món cá nục kho tiêu xanh

Bước 3: Ướp cá nục

Cho cá vào nồi nhỏ (tốt nhất nên kho bằng nồi đất sẽ ngon hơn), nêm thêm 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê bột ngọt, 1 thìa cà phê đường, 4 thìa cà phê nước mắm, 1 thìa cà phê tiêu xay, 1 thìa cà phê nước màu và 20gr tiêu xanh đập dập và trộn đều. Ướp cá nục trong khoảng 10 - 15 phút để cá thấm hết gia vị.

Bước 4: Kho cá nục tiêu xanh

Cho thêm 1 chén nước lọc và phần tiêu xanh còn lại vào nồi cá nục, bật lửa vừa để kho cá. Bạn nên để lửa riu riu kho cá nục trong khoảng 20 phút là có thể tắt bếp.

Bước 5. Thành phẩm

Sau khi thấy nước kho gần cạn và sệt lại bạn có thể tắt bếp và cho cá ra dĩa rắc thêm lên một ít tiêu xanh rồi cho ra đĩa thưởng thức.

Khi lấy cá nục cho ra đĩa, bạn sẽ ngửi thấy hương vị thơm ngon đặc trưng của cá nục. Khi ăn cá nục béo ngậy, có vị tiêu xanh cay nhẹ, mang lại cho người ăn cảm giác ngon miệng khó cưỡng.

Món cá nục kho tiêu xanh có màu sắc bắt mắt, hương vị thơm ngon. Các bạn nên sử dụng cá nục kho tiêu ăn với cơm trắng nóng hay chấm với rau luộc thì vị ngon không gì bằng.

Một số lưu ý khi nấu món cá nục kho tiêu

1.Cách chọn cá nục tươi ngon

Cách chọn cá nục tươi

Khi bạn chọn mua cá nục tươi, bạn nên quan sát phần mang cá. Vì như đã biết mang là cơ quan hô hấp của loài cá, cá trao đổi oxy qua mang nên khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường thì sẽ xuất hiện ở mang cá đầu tiên.

Nên chọn mua những con cá nục có nắp mang khép chặt thì đây chính là cá nục tươi mới đánh bắt. Còn về những con cá bị nhiễm độc, mang của những con này sẽ có màu hồng thâm và không sáng trơn. Đặc biệt, mang cá còn tươi sẽ không có mùi hôi hay bị nhớt.

Những con cá nục bị nhiễm độc, mắt cá sẽ bị đục, không còn trong suốt. Thậm chí, mắt cá còn bị lồi ra. Cần tránh những con cá bị nhiễm độc như thế này, nếu không sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bạn cũng có thể dùng tay ấn thử thân cá để nhận biết cá nục tươi. Nếu là cá nục tươi, thân cá khi ấn vào sẽ có thịt dày và chắc. Ngược lại, nếu cá nục để lâu thịt cá sẽ mềm nhũn, không có độ đàn hồi

2.Mua tiêu xanh ở đâu

Tiêu xanh

Nên chọn tiêu xanh khi bên trong vẫn còn chưa cứng, có vỏ bên ngoài giòn, có vị cay và thơm nhẹ. Đó là loại tiêu xanh vừa được thu hái trên cây, không bị héo.

Các bạn có thể chọn mua tiêu xanh tại các chợ truyền thống hay các cửa hàng nông sản, siêu thị để đảm bảo được tiêu tươi ngon. Vì tiêu xanh chỉ được thu hoạch thường vào khoảng tháng 2 và tháng 3 nên để mua được đúng loại tiêu xanh Dak Lak trên thị trường khá hiếm có.

3. Cách chế biến nước sốt cà chua ngon, đơn giản

Cách chế biến nước sốt cà

Để có món cá nục kho tiêu thơm, ngon hơn, các bạn nên tự chế biến nước sốt cà chua tại nhà hoặc cũng có thể chọn những loại sốt cà chua ở chợ, siêu thị. Tuy nhiên cần lưu ý khi mua hoặc tự làm các bạn chỉ nên chọn loại sốt cà chua không không nên mua loại sốt cà chua có thịt bên trong. Vì sẽ gây mất hương vị cá nục khi kho.

Một số gợi ý món cá nục kho khác

1. Cá nục kho cà chua

Cá nục kho cà chua

Nguyên liệu cần chuẩn bị để chế biến cá nục kho cà chua

500gr Cá nục

500gr Cà chua chín

Hành khô băm, gừng, hành lá, ớt, ngò.

Gia vị: đường, nước mắm, muối, dầu ăn, hạt nêm

Cách làm cá nục kho cà chua

– Cá nục sau khi mua về bạn đem đi rửa sạch, dùng dao mổ bụng và bỏ hết nội tạng cá. Dùng muối chà sát từ trong ra ngoài để khử mùi tanh của cá nục. Sau đó, rửa cá với nước sạch 3-4 lần cho sạch, rồi cắt cá 2 hoặc 3 phần. Sau đó, ướp cá nục với một ít hành khô băm nhỏ, hạt nêm, tiêu xay và nước mắm để trong khoảng 30 phút cho ngấm gia vị.

– Cà chua đem cắt cuốn, rửa với nước sạch để ráo và dùng dao bổ múi cau.

– Hành lá, ngò, gừng đem rửa sạch và băm nhỏ

– Bạn chuẩn bị 1 cái chảo vừa và bắc lên bếp cho thêm chút dầu ăn, đợi dầu cho sôi già thì cho cá vào chiên sơ, sao cho 2 mặt cá vừa vàng đều. Vớt cá ra dĩa và để cá ráo dầu.

– Bắc nồi vừa lên bếp để kho, cho 1 ít dầu ăn, đun dầu đến khi sôi dầu thì cho hành khô băm vào phi lên cho vàng và dậy mùi thơm. Tiếp theo, cho cà chua vào xào thêm 1 thìa café hạt nêm và đường, xào đều tay trên bếp.

– Sau khi cà chua săn lại, lần lượt cho cá nục và gừng ớt băm nhỏ vào. Cho 1 chén nước sao cho đủ xấp mặt cá là được. Đun đến khi nồi cá sôi thì hạ lửa liu riu và ninh cho đến khi nước sền sệt. Nêm nếm lại cho vừa ăn với 1 ít hạt nêm.

– Đến khi cá đã chín mềm, nước kho đã sệt lại vừa thì bạn cho hành lá, ngò sứt nhỏ và rắc 1 ít tiêu xay, đảo nhẹ là có thể tắt bếp.

2. Cá nục kho thơm (dứa)

Cá nục kho thơm (dứa)

Nguyên liệu cần chuẩn bị để chế biến cá nục kho thơm (dứa)

500gr Cá nục

400gr Thơm

300ml Nước dừa tươi

50 gr Hành khô, tỏi băm

Gừng, hành lá, ngò, ớt tươi

Gia vị bình thường: Hạt nêm, nước mắm, muối, bột ngọt, dầu ăn, tiêu đen.

Cách thực hiện

– Sơ chế cá nục theo, sau đó cắt cá thành khúc vừa ăn, ướp cá nục với 1 ít hành băm, nước mắm, hạt nêm, bột ngọt và tiêu xay, ướp trong khoảng 30 phút cho ngấm gia vị.

– Thơm: bạn đem gọt bỏ vỏ, cắt hết mắt, rửa sạch rồi thái thành những miếng vừa ăn. Còn gừng thì đem gọt vỏ, rửa sạch rồi thái thành sợi.

– Chuẩn vị 1 cái nồi vừa bắc lên bếp, thêm vào 3 thìa canh nước và 2 thìa canh đường, nấu trên lửa liu riu khuấy cho đường tan hết.

– Cho thơm và gừng thái sợi xếp 1 lớp ở đáy nồi, tiếp theo xếp cá nục lên trên. Sau cùng, bạn xếp thêm 1 lớp thơm lên trên cùng.

– Đổ nước dừa tươi vào nồi kho sao cho vừa ngập lớp cá, nêm thêm gia vị sao cho vừa khẩu vị.

– Kho trên lửa liu riu đến khi cá nục đã chín mềm và nước kho đã sánh đặc lại là được, bạn tắt bếp và cho thêm hành lá, ngò xắt nhỏ lên trên.

– Cho cá nục ra dĩa và rắc lên 1 ít tiêu xay là có thể thưởng thức.

3.Cá nục kho tỏi ớt

Cá nục kho tỏi ớt

Nguyên liệu chuẩn bị chế biến cá nục kho tỏi ớt

500gr Cá nục

1 trái Ớt

10 tép Tỏi

Hành lá

200 ml Dầu ăn

1 thìa cà phê Bột điều

2 thìa canh Nước mắm

Các gia vị thông dụng

Cách thực hiện

Cách chế biến cá nục kho tỏi ớt

– Sơ chế cá nục và cắt thành khúc vừa ăn, rửa sạch và để ráo.

– Cho 5 tép tỏi vào cối giã nhẹ cho hơi dập rồi nhặt sạch bỏ vỏ tỏi.

– Ớt nên sử dụng ớt sừng trâu, đem rửa sạch và cho cả tỏi và ớt vào cối giã cho nhuyễn.

– Kho cá nục

Chuẩn bị 1 cái nổi vừa bắc lên bếp, vặn lửa ở mức vừa, cho vào nồi 3 thìa canh dầu ăn. Đun đến khi dầu nóng, cho tỏi ớt đã giã nhuyễn vào và đảo đều đến khi thơm thì cho vào nồi thêm 200ml nước.

Tiếp đó cho cá nục vào nồi và nêm thêm 2 thìa cà phê bột ngọt, 1 thìa canh đường, 1/2 thìa cà phê muối, một ít nước màu để kho cá.

Sau đó, bạn kho cá trên lửa nhỏ trong khoảng 10 - 15 phút cho cá chín nhừ thì nêm nếm lại cho vừa ăn.

– Thành phẩm

Cá nục kho tỏi ớt là món ngon siêu hấp dẫn với màu sắc bắt mắt. Thịt cá nục khi ăn béo béo kết hợp cùng với nước kho mang cay cay từ tỏi và ớt đậm đà và thơm ngon.

Hãy thử ngay món cá nục kho tiêu để làm mới bữa ăn hằng ngày của gia đình bạn, cá nục béo ngậy ăn cùng với cơm nóng thì còn gì bằng. Hy vọng những cách chế biến cá nục trong bài hữu ích cho bạn!!





