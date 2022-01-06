Cách nấu cháo sườn ngon chinh phục cả gia đình

Trong số các món cháo ngon thì các tín đồ ăn uống không thể bỏ qua được món cháo sườn. Từ người lớn tuổi đến trẻ nhỏ đều có thể sử dụng và rất yêu thích món cháo ngon, giàu dưỡng chất này. Không khó để các mẹ có thể nấu được một nồi cháo sườn sánh mịn, sườn mềm. Hãy tìm hiểu một vài cách nấu cháo sườn ngon với chúng tôi nhé!

60 gam gạo tẻ

20 gam gạo nếp

300gam sườn non

2 củ hành khô

Hành lá tươi

Các loại gia vị: Muối, hạt nêm, mì chính, nước mắm, tiêu xay, dầu ăn

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Gạo nếp và gạo tẻ bạn đem nhặt bỏ những hạt sạn và các hạt lép, trộn đều với nhau và vo từ 2-3 lần cho thật sạch với nước lạnh. Sau đó cho tất cả vào chậu nhỏ và ngâm trong nước để qua đêm hoặc ít nhất ngâm trong 4 giờ để hạt gạo được mềm và khi nấu cháo sẽ nhanh nhừ.

Sau khi ngâm gạo đủ thời gian, bạn đổ gạo vào một chiếc rổ, chờ khi gạo ráo nước thì đem gạo đi rang trên chảo cho gạo vàng và thơm. Trong quá trình rang chú ý dùng sạn đảo đều tay để tránh hạt gạo bị cháy, khi gạo rang đã vàng dậy mùi thơm hấp dẫn thì tắt bếp và để cho gạo nguội.

Lưu ý: Để tiết kiệm thời gian nấu cháo nhanh nhừ, bạn có thể dùng chày giã dập hoặc dùng máy xay để xay nhỏ hạt gạo. Làm như vậy giúp cháo sau khi nấu được mịn, sánh khi ăn.

Bước 2: Ướp gia vị cho sườn non

Sườn non bạn rửa qua khoảng 2-3 lần nước sạch, rồi trần trong nước sôi trong khoảng 2-3 phút cho bớt mùi hôi rồi rửa lại lần nữa với nước sạch và để cho ráo nước.

Tiến hành ướp sườn non với gia vị như sau: 1 thìa muối, 1 thìa hạt nêm, ½ thìa nước mắm, ½ thìa mì chính, ½ thìa tiêu xay và 1 chút đường, trộn đều cho thịt thấm gia vị và đậy nắp lại để ướp trong khoảng 15 phút cho sườn được ngấm gia vị.

Tiếp đó, bạn chuẩn bị một chiếc chảo lòng sâu bắc lên bếp, đợi dầu sôi phi cho hành băm được thơm rồi cho sườn vào xào cho săn lại.

Bước 3: Hoàn thành món cháo sườn

Ninh sườn: Khi thịt sườn đã được xào săn lại, bạn cho nước sạch vào sao cho ngập mặt thịt, đậy nắp lại và ninh đến khi thịt sườn đã chín mềm thì có thể tắt bếp.

Nấu cháo: Bạn chuẩn bị một cái nồi vừa, đặt lên bếp (bạn có thể thay thế bằng nồi áp suất để nấu cháo chín nhanh hơn), cho thêm 2 lít nước vào nấu, chờ nước sôi hẳn thì cho gạo rang đã giã nát vào nấu, khuấy đều tay và đậy nắp để cháo nhanh chín mềm. Trong quá trình nấu cháo, bạn cần chú ý độ lửa, khi cháo đã có dấu hiệu sôi thì mở nắp và khuấy nhẹ đều để cháo chín và không bị khét ở đáy.

Khi đã nấu được trong khoảng 10-15 phút, hạt cháo đã hơi nở bạn nêm gia vị cho cháo vừa khẩu vị. Đặc biệt bạn chỉ cần nêm một ít muối và hạt nêm thì cháo đã ngon rồi, thịt sườn đã tẩm ướp gia vị nên đã đậm đà rồi nên nếu bạn nêm nhiều gia vị trong khi nấu thì cháo sẽ bị mặn không ngon.

2. Cách nấu cháo sườn đậu xanh

Cách nấu cháo sườn đậu xanh

Nguyên liệu cần chuẩn bị

800g Sườn heo

100g Gạo nếp

70g Đậu xanh không vỏ

1 củ Gừng

3 củ Hành tím

2 cây Ngò rí

1 cây Hành lá

1 ít Hành tím phi

1 thìa canh Dầu ăn

3 thìa cafe Nước mắm

Gia vị thông dụng: Đường, hạt nêm, bột ngọt, tiêu,..

Cách thực hiện:

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Sườn heo mua về bạn rửa sạch, chặt nhỏ thành từng khúc vừa ăn, chần sơ trong nước sôi để khử mùi hôi cho thịt và rửa lại lần nữa với nước sạch.

Gạo nếp đem vo với nước sạch và để ráo nước.

Đậu xanh ngâm trong nước ấm trong khoảng 15 – 20 phút, sau đó đem đậu xanh rửa sạch và để ráo.

Gừng và hành tím bóc bỏ vỏ và thái nhỏ.

Hành lá và ngò rí dùng dao cắt bỏ phần rễ, rửa sạch với nước sạch và để ráo, sau đó đem thái nhỏ.

Bước 2: Xào sườn heo

Chuẩn bị một chiếc nồi bắc lên bếp, cho thêm 1 muỗng canh dầu ăn vào đun dầu cho nóng trên lửa vừa. Sau khi dầu nóng cho thêm gừng, hành tím đã chuẩn bị vào phi vàng thơm.

Sau đó cho sườn heo vào xào trong chảo đến khi sườn săn lại thì tắt bếp. Sườn heo sau khi xào với gừng và hành phi sẽ dậy mùi thơm rất hấp dẫn.

Bước 3: Nấu cháo

Cho 1,5 lít nước vào nồi và nấu trên lửa lớn cho đến khi nước sôi.

Cho thêm 3 thìa cafe đường, 4 thìa cafe hạt nêm, 1 thìa cafe bột ngọt và 1 ít tiêu xay, khuấy đều, đun trên bếp lửa trong khoảng 5 phút.

Khi nước sôi thì cho gạo và đậu xanh vào nấu trên lửa vừa trong khoảng 30 phút đến khi cháo đã chín mềm. Nêm thêm vào 3 thìa cafe nước mắm, sau đó cho đầu hành lá đã cắt vào và tắt bếp.

Bước 4: Thành phẩm

Múc cháo ra tô to, cho lên trên hành lá, ngò rí, hành tím phi, tiêu xay nhuyễn là bạn đã có món cháo sườn đậu xanh ngon như ở tiệm nấu. Hạt cháo sau khi nấu đã nở bung trộn lẫn với đậu xanh mềm mịn, bùi bùi, ăn cùng với sườn heo mềm mềm, ngọt thịt chắc chắn sẽ chinh phục được lòng kể cả người khó tính nhất.

3.Cách nấu cháo sườn rau củ

Cách nấu cháo sườn rau củ

Nguyên liệu cần chuẩn bị

½ lon Gạo tẻ:

400gr Sườn non

1 củ Khoai tây

1 củ Cà rốt

100gr Nấm rơm

50gr Giá đỗ

50gr Cải xanh

Hành lá, hành khô, gừng, ớt

Gia vị: Nước mắm, mì chính, hạt nêm, tiêu xay, dầu ăn, muối

Cách thực hiện

– Các loại rau củ đã chuẩn bị bạn rửa cho thật sạch rồi thái thành hạt lựu, riêng giá đỗ có thể để nguyên cọng và ngâm trong nước sạch.

– Nấu cháo : Để nấu cháo sườn được ngon, bạn bỏ nước luộc sườn đầu tiên, rửa lại thịt sườn lần nữa với nước sạch rồi đổ nước vào nấu. Khi đó bạn đập dập một củ gừng tươi và cho vào nấu cùng với sườn cho thơm, đỡ tanh. Khi sườn đã chín mềm bạn vớt sườn ra tô và vớt bỏ gừng.

Tiếp đó, bạn cho gạo tẻ đã vo sạch qua 2-3 lần nước và ngâm thêm 4 tiếng vào nồi nước sườn đã luộc. Nấu trong khoảng 30 phút thì hạt gạo tẻ lúc này đã nở bung đều, tiếp đó cho rau củ đã thái hạt lựu vào và tiến hành nêm gia vị cho vừa khẩu vị và tiếp tục đậy nắp lại nấu tiếp.

– Khi cháo đã chín nhừ và rau củ đã mềm, bạn có thể tắt bếp. Để bát cháo được và đẹp mắt hơn, trước tiên bạn trần sơ giá và cải bẹ xanh trong nước nóng khoảng 1 phút rồi cho vào bát. Sau đó bạn múc cháo vào bát, để vài miếng thịt sườn lên trên, thêm lên trên hành phi và hành ngò cắt nhỏ. Thưởng thức ngay khi còn nóng sẽ ngon hơn nhé!

– Sự kết hợp hài hòa giữa thịt sườn tươi ngon và rau củ bùi bùi đã tạo thành một món cháo tươi ngon, bổ dưỡng cho đại gia đình bạn.

Lưu ý:

Cách sơ chế sườn sụn, xương hom: Sườn sụn, xương hom chặt thành khúc vừa ăn đem rửa thật sạch với nước vo gạo, sau đó cho vào nồi nước thêm vào 1 ít muối hạt và gừng đã đập dập để chần trong khoảng 5-10 phút. Sau đó, rửa lại sườn với nước sạch để loại bỏ các tạp chất, hơn nữa để giúp nước hầm cháo thơm và trong hơn.

Cách xào sườn sụn, rim thịt băm ăn kèm: Sườn sụn non rất dễ ăn thích hợp dùng cho trẻ em và người già, được rất nhiều người ưa thích. Có các cách lựa chọn như sau:

Nếu thích ăn sần sật: Sụn sau khi mua về đem rửa sạch nhiều lần nước, sau đó thái miếng vừa ăn (nếu nhà có trẻ nhỏ thì nên băm nhỏ). Rồi đem đi ướp chút thêm hạt nêm, mắm, hạt tiêu tùy khẩu vị. Sau đó, phi thơm hành tím cho sườn sụn vào xào săn, nêm lại mắm muối theo khẩu vị gia đình.

Nếu thích sụn mềm hơn, có thể cho thịt sườn vào hầm cùng xương hom, sau khi hầm khoảng 1 giờ thì lấy ra để nguội rồi thái miếng vừa ăn.

Thịt lợn băm đem ướp thêm chút hạt nêm, mắm muối vừa khẩu vị rồi xào trên lửa vừa.

4. Trình bày và thưởng thức:

Làm hành phi: Cắt gốc 3-4 củ hành tím và bóc bỏ vỏ, sau đó đem rửa sạch. Tiếp theo, bạn dùng 1 con dao cắt hành tím thành những lát mỏng sau đó đem đi phi cho thơm vàng. Hành tím sau khi đã phi thơm vàng thì bạn vớt ra và để nguội, ráo dầu.

Thưởng thức cháo sườn

Thưởng thức cháo sườn: Cho vào đầy 1 bát cháo cho thêm một chút hành tươi đã thái nhỏ. Múc thêm vài miếng sườn để lên trên mặt, rắc lên trên bát cháo một ít tiêu xay và hành phi. Trộn đều bát cháo và bắt đầu thưởng thức ngay khi còn nóng.

Lưu ý khi sơ chế và chế biến

Sơ chế sườn

Cách 1: Chà xát sườn heo với 1 ít muối trong khoảng 2 – 3 phút, sau đó đem rửa lại với nước sạch.

Cách 2: Sử dụng gừng giã cho nhỏ, giấm hoặc rượu trắng chà xát lên miếng sườn để trong khoảng 10 – 15 phút rồi lại với nước cho sạch.

Cách 3: Trần sườn với nước sôi thêm vào vài lát gừng, rửa lại 1 lần nữa với nước sạch để loại bỏ mùi tanh, hôi.

Cách 4: Sử dụng hỗn hợp theo tỷ lệ 2 muối:1 dấm và xoa đều lên khắp miếng sườn, để trong khoảng vài phút rồi rửa lại thật sạch với nước.

Một số mẹo & lưu ý để nấu cháo sườn ngon:

Bạn nên vo gạo với nước sạch, nhặt bỏ sạn và các chất bẩn rồi ngâm gạo khoảng 1 – 2 tiếng trước khi đem đi nấu cháo. Việc này có công dụng giúp cho cháo nhanh mềm và mịn ngon hơn. Hoặc là sau khi vo gạo, để cho gạo ráo, cho vào chảo rang đều tay với lửa nhỏ vừa. Khi hạt gạo đã ngả màu vàng nhạt thì cho vào nồi nấu cháo. Làm cách này giúp cho hạt cháo được bung đều đẹp mắt và dậy mùi thơm khi ăn.

Tỉ lệ gạo và nước dùng để nấu cháo sườn cũng rất quan trọng. Bạn có thể làm theo công thức sau tỉ lệ 1:4 gạo và nước hoặc có thể điều chỉnh tùy vào sở thích ăn đặc hay loãng.

Khuyên bạn nên sử dụng gạo nếp trộn lẫn gạo tẻ dùng để cháo sẽ ngon hơn và không bị ngán.

Cháo sườn có thể ăn kèm với giá trụng, các loại rau thơm, bánh quẩy, chà bông thịt,…đều rất ngon và phù hợp.

Cháo sườn khi nấu không nên ninh lâu cho quá nhuyễn, nấu đủ độ chín và nở vẫn còn lợn cợn hạt cháo khi ăn sẽ ngon hơn.

Để nước dùng trong và thơm, nhớ hớt bọt thường xuyên khi hầm sườn.

Một vài gợi ý khác cho món cháo sườn của bạn

Cháo sườn băm sụn: Ở nhiều nhà hàng, ngoài sử dụng phần sườn non chặt miếng, họ cũng có thể thêm vào một ít sụn bằm vào để món cháo khi ăn có vị giòn sật, ngon hơn. Để làm cháo sườn băm sụn, đơn giản bạn chỉ cần thêm vào nồi cháo một ít sụn nhỏ ninh cùng sườn sau đó băm nhỏ là được.

Cháo sườn băm sụn

Cháo sườn dành cho các bé đang ăn dặm: Để món cháo sườn thơm ngon, bổ dưỡng hơn cho các bé đang ăn dặm, các mẹ có thể cho thêm đậu xanh hay đậu đen vào trong khi nấu cháo. Ngoài ra, để tiết kiệm thời gian khi nấu cháo ăn dặm hàng ngày, mẹ cũng có thể tiến hành ninh cháo bằng nồi cơm điện.

Các mẹo nấu cháo sườn nhanh chóng bằng nồi cơm điện

Nấu cháo sườn nhanh chóng bằng nồi cơm điện

Dùng nồi cơm điện để nấu cháo sườn là cách nấu cháo vừa nhanh lại đơn giản, không tốn nhiều thời gian mà vẫn đảm bảo hương vi thơm ngon.

Sườn, gạo và các loại nguyên liệu sơ chế cho sạch tương tự cách nấu trên.

Cho vào nồi cơm điện 1 lượng nước vừa đủ, sau đó bật nút cook (nấu) để đun nước cho sôi. Khi nước đã sôi, cho vào 1 ít nước cốt chanh và 2 thìa cafe muối rồi cho sườn non vào chần sơ trong khoảng 3 phút. Sau đó vớt sườn để ra tô và để ráo.

Đổ bỏ nước đã chần thịt đi, và rửa sạch nồi cơm điện. Cho tất cả các loại nguyên liệu vào nồi nấu cháo, sao cho nước ngập hơn 1 đốt rưỡi ngón tay. Thêm vào 2 thìa cafe dầu ăn trước khi đậy lại nắp nồi.

Đóng nắp lại và tiếp tục bật nút để nấu cháo. Khi cháo trong nồi sôi, mở nắp kiểm tra tình trạng cháo và dùng muỗng vớt bỏ bọt trắng nổi lên trên. Lặp lại bước này thêm 4 lần nữa thì chuyển sang chế độ hâm nóng (ấm) để cho cháo mềm và thịt sườn được ninh kĩ hơn. Chỉ mất khoảng 2 giờ là các bà nội trợ đã có 1 nồi cháo thơm ngon cho cả đại gia đình thưởng thức.

Các cách nấu cháo sườn ngon tuy tốn của bạn một chút thời gian nhưng đổi lại bạn có ngay món cháo dinh dưỡng cho cả gia đình cùng thưởng thức. Buổi sáng ngủ dậy mà được no bụng bằng bát cháo như thế nào thì còn gì bằng.